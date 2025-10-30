Ключови моменти и резюме – Руският Су-75, представен през 2021 г. като "евтин" конкурент на F-35 от 5-то поколение на цена 30 милиона долара, изглежда като "смешно оптимистичен" провал, пише National Security Journal.



Руският Су-75 – наистина ли е "шахмат"?



През юли 2021 г. руският производител на самолети Сухой представи Су-75 на авиационното изложение MAKS, представяйки го като едномоторен, достъпен стелт изтребител от пето поколение, предназначен както за износ, така и за вътрешна употреба.



Официални представители заявиха, че целта е да се постигне цена от около 25-30 милиона долара, с което да се подбият западните конкуренти като F-35 Lightning II.



Ако всичко върви по план, Русия ще се превърне в глобален доставчик на стелт изтребители от пето поколение за страни, които желаят да спестят пари, като правят бизнес с правителството.



В много отношения идеята има смисъл. Русия отдавна експлоатира тежки двумоторни изтребители на вътрешния пазар, като Су-57, но няма стелт платформа, подходяща за масови износи. Не само това, но и с все още строгите западни санкции, Москва вижда износа като възможност за генериране на приходи – и "Шахматът“ беше изрично предлаган на пазарите в Азия, Африка и Близкия изток.



С други думи, Русия иска да прави бизнес с държави, които е по-малко вероятно да предпочетат да работят със САЩ.



Но не всичко е минало по план. Още по време на стартирането си програмата изглеждаше по-скоро като възможност за демонстрация, отколкото като реалистична инициатива.



Всъщност Русия се представи като технологично конкурентна в областта на стелт изтребителите и се опита да уплаши Запада, като даде да се разбере, че става все по-компетентна в разработването на изцяло местни системи.



Но реализацията е друга история и може да се каже, че целият план се основаваше на неоправдан оптимизъм.



Технически характеристики



Според публични изявления и руската проектна документация, Су-75 се очаква да достигне скорост от 1,8 до 2 Маха, боен радиус от приблизително 3000 км и полезен товар до 7400 кг.



Що се отнася до конструкцията, самолетът се планира да включва свръхзвуков вход без отклонител (DSI), V-образна конфигурация на опашката, вътрешни отсеци за оръжия и авионика от платформата Су-57, за да се намалят разходите.



Ако тези спецификации бъдат реализирани, "Шахматът“ ще се нареди сред F-35, който има максимална скорост от около 1,6 Мах, и по-близо до долната граница на по-тежкия двумоторен F-22, с приблизително 2,2+ Мах. Това би паснало перфектно на маркетинговия слоган "стелт за по-малко“.



Въпреки това, ключовите възможности на този самолет остават непроверени. Не знаем неговата радарна повърхност, не знаем неговите способности за сензорна фузия, не знаем нищо за разходите за поддръжка и обслужване, нито разбираме неговата оперативна съвместимост с данни. Никоя от тези подробности не е била уточнена или описана от руснаците, а всичко, което знаем, все още не е било независимо проверено.



И това е важно, защото западните анализатори описват самолета като проект, който е напълно несъвместим с настоящия промишлен капацитет на Русия. С прости думи, Русия няма ресурсите да го построи.



От решаващо значение е, че тази идея за "евтина“ стелт опция е исторически сложна за реализация и, да бъдем откровени, смешно оптимистична.



Западният опит в тази област показва, че изтребителите от пето поколение изискват нещо повече от просто стелт дизайн; те се нуждаят от съвременни материали и покрития, отлични вериги за доставки, сензори, обучение на пилоти, инфраструктура за поддръжка, логистика и др.



Никое от тези неща не е евтино и те стават по-достъпни само в голям мащаб.



За да съществува наистина "евтина“ стелт опция, би било необходимо да се разработят огромно количество от тези самолети и да се изгради масивна инфраструктура, за да се гарантира, че те могат да се поддържат по подходящ начин, когато не се използват.



Исторически добър пример за това как стелт покритията изискват обширна поддръжка и грижи, особено когато са по-малко усъвършенствани, е американският стелт бомбардировач B-2 Spirit.



Този емблематичен бомбардировач изисква постоянна поддръжка и се съхранява в специализирани хангари, за да се гарантира, че стелт покритието му остава в добро състояние.



Ако САЩ се затрудняват да произведат "евтин“ стелт, то е трудно да си представим как Русия би го направила.



Напредък, ограничения и защо това може да не се случи



Макар Русия да продължава да твърди, че програмата навлиза в последната си фаза, реалността е, че все още има значителни забавяния и препятствия – и не се знае кога проектът най-накрая ще бъде реализиран.



Първоначалните летателни изпитания на Су-75 бяха отлагани многократно. Първоначално планирани за 2023 г., изпитанията все още не са се състояли.



Санкциите са само една част от пъзела, но може да се каже, че са най-важната част. Изтекли вътрешни документи на руската промишленост показват, че западните ембаргота са блокирали достъпа до ключови компоненти, необходими за производството на самолета, от съвременни машини за формоване на зъбни колела и полупроводници до чуждестранни инвестиции.



Русия просто не може да получи достъп до нещата, от които се нуждае, за да реализира проекта за самолета. Всъщност, в един доклад се отбелязва, че сроковете за доставка на ключови машини, необходими за производството на самолета, са се удължили над 15 месеца, а местните заместители изостават.



Към това се добавя и фактът, че руският аерокосмически и отбранителен комплекс е пренасочен да се фокусира върху войната в Украйна, както и фактът, че страни като Индия, ОАЕ и Виетнам са отхвърлили офертата за закупуване на платформата.



Ясно е, че проект като този просто не е в плановете на Русия в близко бъдеще. И дори да бъде реализиран – както отбелязват някои доклади, той е забелязан на снимка, публикувана от Руската обединена самолетна корпорация – идеята, че ще бъде "евтин“ или ще се изнася в големи количества, все още е под голямо съмнение.

