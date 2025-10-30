Ключови моменти и резюме – Руският Су-75, представен през 2021 г. като "евтин" конкурент на F-35 от 5-то поколение на цена 30 милиона долара, изглежда като "смешно оптимистичен" провал, пише National Security Journal.
Руският Су-75 – наистина ли е "шахмат"?
През юли 2021 г. руският производител на самолети Сухой представи Су-75 на авиационното изложение MAKS, представяйки го като едномоторен, достъпен стелт изтребител от пето поколение, предназначен както за износ, така и за вътрешна употреба.
Официални представители заявиха, че целта е да се постигне цена от около 25-30 милиона долара, с което да се подбият западните конкуренти като F-35 Lightning II.
Ако всичко върви по план, Русия ще се превърне в глобален доставчик на стелт изтребители от пето поколение за страни, които желаят да спестят пари, като правят бизнес с правителството.
В много отношения идеята има смисъл. Русия отдавна експлоатира тежки двумоторни изтребители на вътрешния пазар, като Су-57, но няма стелт платформа, подходяща за масови износи. Не само това, но и с все още строгите западни санкции, Москва вижда износа като възможност за генериране на приходи – и "Шахматът“ беше изрично предлаган на пазарите в Азия, Африка и Близкия изток.
С други думи, Русия иска да прави бизнес с държави, които е по-малко вероятно да предпочетат да работят със САЩ.
Но не всичко е минало по план. Още по време на стартирането си програмата изглеждаше по-скоро като възможност за демонстрация, отколкото като реалистична инициатива.
Всъщност Русия се представи като технологично конкурентна в областта на стелт изтребителите и се опита да уплаши Запада, като даде да се разбере, че става все по-компетентна в разработването на изцяло местни системи.
Но реализацията е друга история и може да се каже, че целият план се основаваше на неоправдан оптимизъм.
Технически характеристики
Според публични изявления и руската проектна документация, Су-75 се очаква да достигне скорост от 1,8 до 2 Маха, боен радиус от приблизително 3000 км и полезен товар до 7400 кг.
Що се отнася до конструкцията, самолетът се планира да включва свръхзвуков вход без отклонител (DSI), V-образна конфигурация на опашката, вътрешни отсеци за оръжия и авионика от платформата Су-57, за да се намалят разходите.
Ако тези спецификации бъдат реализирани, "Шахматът“ ще се нареди сред F-35, който има максимална скорост от около 1,6 Мах, и по-близо до долната граница на по-тежкия двумоторен F-22, с приблизително 2,2+ Мах. Това би паснало перфектно на маркетинговия слоган "стелт за по-малко“.
Въпреки това, ключовите възможности на този самолет остават непроверени. Не знаем неговата радарна повърхност, не знаем неговите способности за сензорна фузия, не знаем нищо за разходите за поддръжка и обслужване, нито разбираме неговата оперативна съвместимост с данни. Никоя от тези подробности не е била уточнена или описана от руснаците, а всичко, което знаем, все още не е било независимо проверено.
И това е важно, защото западните анализатори описват самолета като проект, който е напълно несъвместим с настоящия промишлен капацитет на Русия. С прости думи, Русия няма ресурсите да го построи.
От решаващо значение е, че тази идея за "евтина“ стелт опция е исторически сложна за реализация и, да бъдем откровени, смешно оптимистична.
Западният опит в тази област показва, че изтребителите от пето поколение изискват нещо повече от просто стелт дизайн; те се нуждаят от съвременни материали и покрития, отлични вериги за доставки, сензори, обучение на пилоти, инфраструктура за поддръжка, логистика и др.
Никое от тези неща не е евтино и те стават по-достъпни само в голям мащаб.
За да съществува наистина "евтина“ стелт опция, би било необходимо да се разработят огромно количество от тези самолети и да се изгради масивна инфраструктура, за да се гарантира, че те могат да се поддържат по подходящ начин, когато не се използват.
Исторически добър пример за това как стелт покритията изискват обширна поддръжка и грижи, особено когато са по-малко усъвършенствани, е американският стелт бомбардировач B-2 Spirit.
Този емблематичен бомбардировач изисква постоянна поддръжка и се съхранява в специализирани хангари, за да се гарантира, че стелт покритието му остава в добро състояние.
Ако САЩ се затрудняват да произведат "евтин“ стелт, то е трудно да си представим как Русия би го направила.
Напредък, ограничения и защо това може да не се случи
Макар Русия да продължава да твърди, че програмата навлиза в последната си фаза, реалността е, че все още има значителни забавяния и препятствия – и не се знае кога проектът най-накрая ще бъде реализиран.
Първоначалните летателни изпитания на Су-75 бяха отлагани многократно. Първоначално планирани за 2023 г., изпитанията все още не са се състояли.
Санкциите са само една част от пъзела, но може да се каже, че са най-важната част. Изтекли вътрешни документи на руската промишленост показват, че западните ембаргота са блокирали достъпа до ключови компоненти, необходими за производството на самолета, от съвременни машини за формоване на зъбни колела и полупроводници до чуждестранни инвестиции.
Русия просто не може да получи достъп до нещата, от които се нуждае, за да реализира проекта за самолета. Всъщност, в един доклад се отбелязва, че сроковете за доставка на ключови машини, необходими за производството на самолета, са се удължили над 15 месеца, а местните заместители изостават.
Към това се добавя и фактът, че руският аерокосмически и отбранителен комплекс е пренасочен да се фокусира върху войната в Украйна, както и фактът, че страни като Индия, ОАЕ и Виетнам са отхвърлили офертата за закупуване на платформата.
Ясно е, че проект като този просто не е в плановете на Русия в близко бъдеще. И дори да бъде реализиран – както отбелязват някои доклади, той е забелязан на снимка, публикувана от Руската обединена самолетна корпорация – идеята, че ще бъде "евтин“ или ще се изнася в големи количества, все още е под голямо съмнение.
30 Октомври, 2025 18:53 3 175 39
Първоначалните летателни изпитания на Су-75 бяха отлагани многократно, първоначално планирани за 2023 г., изпитанията все още не са се състояли
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #26, #30, #31
18:55 30.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
Коментиран от #8, #9
18:58 30.10.2025
4 Не бе, фокус
18:58 30.10.2025
5 си дзън
18:59 30.10.2025
6 Уфф
18:59 30.10.2025
7 Силиций
Коментиран от #25
18:59 30.10.2025
8 Ганчо
До коментар #3 от "Българин":В Одеса има 300 000 българи, останалото са бели ерусалимски цигани, и 2-3 хиляди от тъмните.
19:00 30.10.2025
9 Кой да го напишр
До коментар #3 от "Българин":Мара и Джамбаза по покана на Путин отидоха в Красноармейск, за да отразят на ЖИВО предалите се азовци със свастики. Чакаме утре снимки, видеа и статии от тях. ✌️✌️✌️
19:01 30.10.2025
10 Силиций
19:03 30.10.2025
11 Проектите
19:04 30.10.2025
12 Поредните партенки!
Коментиран от #22
19:05 30.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 запасняк
19:06 30.10.2025
15 Силиций
А мен пак ще ме забранят
19:06 30.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стойко
19:13 30.10.2025
18 ТАСС
В същото време “фашистка” България отказа да прати исканите от Хитлер 20 български дивизии на Източния фронт. За това Борис III
плати с живота си - стресиран от разговора си с Хитлер през август 1943 г., той умря от сърце дни след това.
Борис и Филов отказаха и да скъсат дипломатически отношения с СССР и дори да закрият съветските консулства във Варна и Русе. Които организираха бойни групи, парашутисти и подводничари. При Сталинград междувременно загинаха 190 хил румънци, сражавали се за Германия, а унгарските пленници в ръцете на Червената армия в края на войната бяха 500 хил.
Сърбия бе най-верният васал на Хитлер на Балканите до организирания от Англия преврат в Белград на 27 март 1941 г. и Хитлер й обещаваше цяла Егейска Македония със Солун. А на България - само Беломорието от Места до Марица.
След 27 март Германия превзе Сърбия за по-малко от седмица, Белград се предаде без нито един изстрел на седем заблудили се немци. До края на войната в Белград не бе убит нито един немски войник. В 1942 г. сръбският диктатор ген. Недич гордо докладва на фюрера, че “антифашистки” Белград е първият свободен от евреи град в Европа. На следващата година “фашистка” България спаси своите евреи в старите си граници.
След 9 септември България обяви война на Германия и сама освободи от немците днешна Северна
Коментиран от #32
19:15 30.10.2025
19 ТАСС
Коментиран от #24
19:16 30.10.2025
20 жяесд
19:16 30.10.2025
21 Хохо Бохо
Коментиран от #23
19:16 30.10.2025
22 Хохо Бохо
До коментар #12 от "Поредните партенки!":Да бе, знаем. Даже тва ядреното торпедо и ядрената лупата ги направиха от перални с ядрено задвижване, крадени от салолент. Така ни каза урсулестата
19:19 30.10.2025
23 не, нямат свое
До коментар #21 от "Хохо Бохо":ползват американски технология, още от ссср.
19:23 30.10.2025
24 Е, не така де
До коментар #19 от "ТАСС":ами ако е фейк от 1943 г.?
Коментиран от #29
19:24 30.10.2025
25 Българин
До коментар #7 от "Силиций":Това е поради тъпата причина, че от американците никакъв подкуп не може да се вземе, щото те не дават. Но все пак са оставили възможността да крадем сами от себе си. За това "инфраструктирата" се строи от наши обръчи от фирми и цените се удвояват всяка година. Американците казаха, че осем самолета ще струва 1,3 млрд долара и това беше крайната цена. Направиха символична отстъпка от 50 млн заради забавянето с доставките. За сметак на това, българските строежи продължават 7-ма година, надхвърлиха бюджета 4 пъти и продължават напред с пълна сила.
19:28 30.10.2025
26 Хахахаха
До коментар #1 от "честен ционист":Су 75, един ден ще прави България, втори Донбас! Тогава ще се радвате копейки!
19:35 30.10.2025
27 Лютеница Брей
19:41 30.10.2025
28 Перо
19:42 30.10.2025
29 не е фейк
До коментар #24 от "Е, не така де":Чети история, не стой само по форумите
19:44 30.10.2025
30 не понял
До коментар #1 от "честен ционист":Не разбрах за какво е тази статия. В момента товарното магаре на ВКС е су-34, а су-35 е изтребител - прехващач. Това са работягите на въздушните сили.
Дай Боже по-скоро мир.
Коментиран от #35
19:49 30.10.2025
31 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "честен ционист":Цугцванг е! И ще смени дървените матрьошки с пластмасови.
19:49 30.10.2025
32 Перо
До коментар #18 от "ТАСС":И като краен резултат какво се получи? Фашистка Италия на Мусолини от тристранния пакт, Великите сили ги обявиха като невоюващи срещу съюзниците, а БГ с 32,000 жертви от заключителния етап ни определиха като съюзник на Хитлер с огромни репарации към Югославия и Гърция, загуби на големи територии и клеймо като “окупатори” и “фашисти” /в парламентарна монархия/!
19:50 30.10.2025
33 Един
19:50 30.10.2025
34 Дик диверсанта
След кратерите от Сармат, закъсалия на червения площад Т-14 Армата, и унищожените в Украйна с Джавелин Т 90 - Т-80 на всичко хора е ясно, че единственото работещо руско нещо е системата за групово напиване.
Коментиран от #39
19:57 30.10.2025
35 Дик диверсанта
До коментар #30 от "не понял":За гъбаркане на рос дебилите.
20:01 30.10.2025
36 Край
20:05 30.10.2025
37 Край
20:10 30.10.2025
38 Някой
20:12 30.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.