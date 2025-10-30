Новини
Свят »
Русия »
Руският Су-75 – наистина ли е "шахмат"?

30 Октомври, 2025 18:53 3 175 39

  • су-75-
  • изтребител-
  • русия-
  • бойна авиация

Първоначалните летателни изпитания на Су-75 бяха отлагани многократно, първоначално планирани за 2023 г., изпитанията все още не са се състояли

Руският Су-75 – наистина ли е "шахмат"? - 1
Focus Focus

Ключови моменти и резюме – Руският Су-75, представен през 2021 г. като "евтин" конкурент на F-35 от 5-то поколение на цена 30 милиона долара, изглежда като "смешно оптимистичен" провал, пише National Security Journal.

Руският Су-75 – наистина ли е "шахмат"?

През юли 2021 г. руският производител на самолети Сухой представи Су-75 на авиационното изложение MAKS, представяйки го като едномоторен, достъпен стелт изтребител от пето поколение, предназначен както за износ, така и за вътрешна употреба.

Официални представители заявиха, че целта е да се постигне цена от около 25-30 милиона долара, с което да се подбият западните конкуренти като F-35 Lightning II.

Ако всичко върви по план, Русия ще се превърне в глобален доставчик на стелт изтребители от пето поколение за страни, които желаят да спестят пари, като правят бизнес с правителството.

В много отношения идеята има смисъл. Русия отдавна експлоатира тежки двумоторни изтребители на вътрешния пазар, като Су-57, но няма стелт платформа, подходяща за масови износи. Не само това, но и с все още строгите западни санкции, Москва вижда износа като възможност за генериране на приходи – и "Шахматът“ беше изрично предлаган на пазарите в Азия, Африка и Близкия изток.

С други думи, Русия иска да прави бизнес с държави, които е по-малко вероятно да предпочетат да работят със САЩ.

Но не всичко е минало по план. Още по време на стартирането си програмата изглеждаше по-скоро като възможност за демонстрация, отколкото като реалистична инициатива.

Всъщност Русия се представи като технологично конкурентна в областта на стелт изтребителите и се опита да уплаши Запада, като даде да се разбере, че става все по-компетентна в разработването на изцяло местни системи.

Но реализацията е друга история и може да се каже, че целият план се основаваше на неоправдан оптимизъм.

Технически характеристики

Според публични изявления и руската проектна документация, Су-75 се очаква да достигне скорост от 1,8 до 2 Маха, боен радиус от приблизително 3000 км и полезен товар до 7400 кг.

Що се отнася до конструкцията, самолетът се планира да включва свръхзвуков вход без отклонител (DSI), V-образна конфигурация на опашката, вътрешни отсеци за оръжия и авионика от платформата Су-57, за да се намалят разходите.

Ако тези спецификации бъдат реализирани, "Шахматът“ ще се нареди сред F-35, който има максимална скорост от около 1,6 Мах, и по-близо до долната граница на по-тежкия двумоторен F-22, с приблизително 2,2+ Мах. Това би паснало перфектно на маркетинговия слоган "стелт за по-малко“.

Въпреки това, ключовите възможности на този самолет остават непроверени. Не знаем неговата радарна повърхност, не знаем неговите способности за сензорна фузия, не знаем нищо за разходите за поддръжка и обслужване, нито разбираме неговата оперативна съвместимост с данни. Никоя от тези подробности не е била уточнена или описана от руснаците, а всичко, което знаем, все още не е било независимо проверено.

И това е важно, защото западните анализатори описват самолета като проект, който е напълно несъвместим с настоящия промишлен капацитет на Русия. С прости думи, Русия няма ресурсите да го построи.

От решаващо значение е, че тази идея за "евтина“ стелт опция е исторически сложна за реализация и, да бъдем откровени, смешно оптимистична.

Западният опит в тази област показва, че изтребителите от пето поколение изискват нещо повече от просто стелт дизайн; те се нуждаят от съвременни материали и покрития, отлични вериги за доставки, сензори, обучение на пилоти, инфраструктура за поддръжка, логистика и др.

Никое от тези неща не е евтино и те стават по-достъпни само в голям мащаб.

За да съществува наистина "евтина“ стелт опция, би било необходимо да се разработят огромно количество от тези самолети и да се изгради масивна инфраструктура, за да се гарантира, че те могат да се поддържат по подходящ начин, когато не се използват.

Исторически добър пример за това как стелт покритията изискват обширна поддръжка и грижи, особено когато са по-малко усъвършенствани, е американският стелт бомбардировач B-2 Spirit.

Този емблематичен бомбардировач изисква постоянна поддръжка и се съхранява в специализирани хангари, за да се гарантира, че стелт покритието му остава в добро състояние.

Ако САЩ се затрудняват да произведат "евтин“ стелт, то е трудно да си представим как Русия би го направила.

Напредък, ограничения и защо това може да не се случи

Макар Русия да продължава да твърди, че програмата навлиза в последната си фаза, реалността е, че все още има значителни забавяния и препятствия – и не се знае кога проектът най-накрая ще бъде реализиран.

Първоначалните летателни изпитания на Су-75 бяха отлагани многократно. Първоначално планирани за 2023 г., изпитанията все още не са се състояли.

Санкциите са само една част от пъзела, но може да се каже, че са най-важната част. Изтекли вътрешни документи на руската промишленост показват, че западните ембаргота са блокирали достъпа до ключови компоненти, необходими за производството на самолета, от съвременни машини за формоване на зъбни колела и полупроводници до чуждестранни инвестиции.

Русия просто не може да получи достъп до нещата, от които се нуждае, за да реализира проекта за самолета. Всъщност, в един доклад се отбелязва, че сроковете за доставка на ключови машини, необходими за производството на самолета, са се удължили над 15 месеца, а местните заместители изостават.

Към това се добавя и фактът, че руският аерокосмически и отбранителен комплекс е пренасочен да се фокусира върху войната в Украйна, както и фактът, че страни като Индия, ОАЕ и Виетнам са отхвърлили офертата за закупуване на платформата.

Ясно е, че проект като този просто не е в плановете на Русия в близко бъдеще. И дори да бъде реализиран – както отбелязват някои доклади, той е забелязан на снимка, публикувана от Руската обединена самолетна корпорация – идеята, че ще бъде "евтин“ или ще се изнася в големи количества, все още е под голямо съмнение.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    33 50 Отговор
    Су-75 ще смени един ден на въоръжение F-16 блок 70

    Коментиран от #2, #26, #30, #31

    18:55 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    61 15 Отговор
    Пишете ьа незредиците в Одеса! За преобърнатия микробус на ТЦК и линчуването от озверялата тълпа на служителите на ТЦК...Украинския народ възстама срещу своите унищожители! Има инфо и за безредици и в други населени места!

    Коментиран от #8, #9

    18:58 30.10.2025

  • 4 Не бе, фокус

    20 5 Отговор
    Рубик куб е.

    18:58 30.10.2025

  • 5 си дзън

    17 27 Отговор
    Новият Су-61ГЗ свали вече 11 броя Ф-16

    18:59 30.10.2025

  • 6 Уфф

    34 15 Отговор
    Западните злобари преждевременно злорадстват. Такъв самолет, ще има.

    18:59 30.10.2025

  • 7 Силиций

    38 12 Отговор
    Важното е , че ремонта на летището в РБ за Ф16 от първоначална цена на 300 000 000 лева сега е стигнала 600 000 000 лева но не готово разбира се и прогнозата е да се "усвоят" 1000 000 000 лева.

    Коментиран от #25

    18:59 30.10.2025

  • 8 Ганчо

    31 17 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    В Одеса има 300 000 българи, останалото са бели ерусалимски цигани, и 2-3 хиляди от тъмните.

    19:00 30.10.2025

  • 9 Кой да го напишр

    29 12 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Мара и Джамбаза по покана на Путин отидоха в Красноармейск, за да отразят на ЖИВО предалите се азовци със свастики. Чакаме утре снимки, видеа и статии от тях. ✌️✌️✌️

    19:01 30.10.2025

  • 10 Силиций

    22 13 Отговор
    Имаме 6 броя супер-дупер Ф16 с двама летци ,които могат да летят с тези които нямат течащи резервоари или изогрели платки (щото сме ги купили нови).

    19:03 30.10.2025

  • 11 Проектите

    12 7 Отговор
    повече от самолетите!

    19:04 30.10.2025

  • 12 Поредните партенки!

    20 28 Отговор
    Те не могат един телефон, една пералня или един автомобил да направят, стелт 5- поколение ще правят!

    Коментиран от #22

    19:05 30.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 запасняк

    20 15 Отговор
    ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ....РУСИЯ СТРОИ САМА САМОЛЕТИ ЗА ВЪТРЕШНИЯ СИ ПАЗАР...САЩ НЕ МОГАТ- БОИНГ МУ ПРАВЯТ ЧАСТИТЕ 500 ДОСТАВЧИКА ИЗВЪН САЩ... А МЕЖДУ ДРУГОТО СУ 75 СА НЯКОЛКО РЕАЛНИ САМОЛЕТА..

    19:06 30.10.2025

  • 15 Силиций

    6 2 Отговор
    Щото имаме и летци за Су дето миговете ги довеждат до летището от което са излетели поради леееека дезориентация и неграмотно прочитане на уредите.Горко ни ....
    А мен пак ще ме забранят

    19:06 30.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стойко

    17 10 Отговор
    Ние си имаме 1вите в света ниско летящи ф16 😂 толкова ниско летят, че не си прибират колелата, Аххахах

    19:13 30.10.2025

  • 18 ТАСС

    10 7 Отговор
    През февруари 1943 г. след битката при Сталинград “антифашистка” Сърбия изпрати 30-хилядна своя армия в помощ на хитлеристките SS-войски на Източния фронт.
    В същото време “фашистка” България отказа да прати исканите от Хитлер 20 български дивизии на Източния фронт. За това Борис III
    плати с живота си - стресиран от разговора си с Хитлер през август 1943 г., той умря от сърце дни след това.
    Борис и Филов отказаха и да скъсат дипломатически отношения с СССР и дори да закрият съветските консулства във Варна и Русе. Които организираха бойни групи, парашутисти и подводничари. При Сталинград междувременно загинаха 190 хил румънци, сражавали се за Германия, а унгарските пленници в ръцете на Червената армия в края на войната бяха 500 хил.
    Сърбия бе най-верният васал на Хитлер на Балканите до организирания от Англия преврат в Белград на 27 март 1941 г. и Хитлер й обещаваше цяла Егейска Македония със Солун. А на България - само Беломорието от Места до Марица.
    След 27 март Германия превзе Сърбия за по-малко от седмица, Белград се предаде без нито един изстрел на седем заблудили се немци. До края на войната в Белград не бе убит нито един немски войник. В 1942 г. сръбският диктатор ген. Недич гордо докладва на фюрера, че “антифашистки” Белград е първият свободен от евреи град в Европа. На следващата година “фашистка” България спаси своите евреи в старите си граници.
    След 9 септември България обяви война на Германия и сама освободи от немците днешна Северна

    Коментиран от #32

    19:15 30.10.2025

  • 19 ТАСС

    12 3 Отговор
    днешна Северна Македония, Южна и Централна Сърбия, като оказа съществена помощ на РККА, блокирайки немските войски от Гърция, за което Москва три пъти салютира победите на бълг. армия и ген. Владимир Стойчев бе единственият несъветски офицер на парада на победата в Москва през юни 1945 г. в строя на Трети украински фронт.

    Коментиран от #24

    19:16 30.10.2025

  • 20 жяесд

    16 11 Отговор
    Глупавия лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, за да не го намагнитят за кражбите, отиде и купи кен еф 16 за по 120 милиона парчето, а руснака прави нещо много по добро за 20-30 милиона. Загубата за България е огромна заради проост циганин ГЕРБ и гейралите дето предадоха армията. А сега на живо Русия показва какво се случва на всички натовски дараци. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат евро талибаните Русия е силна.

    19:16 30.10.2025

  • 21 Хохо Бохо

    13 8 Отговор
    То за САЩ е трудно, даже невъзможно хиперзвукова ракета и ядрено задвижване да построят ама за руснаците е лесно. Що афтурчиту ди мисли, че руснаците нямат свое, непретенциозно антирадарно покритие?!?? Кое ги навежда на тези мисли????

    Коментиран от #23

    19:16 30.10.2025

  • 22 Хохо Бохо

    15 5 Отговор

    До коментар #12 от "Поредните партенки!":

    Да бе, знаем. Даже тва ядреното торпедо и ядрената лупата ги направиха от перални с ядрено задвижване, крадени от салолент. Така ни каза урсулестата

    19:19 30.10.2025

  • 23 не, нямат свое

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    ползват американски технология, още от ссср.

    19:23 30.10.2025

  • 24 Е, не така де

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "ТАСС":

    ами ако е фейк от 1943 г.?

    Коментиран от #29

    19:24 30.10.2025

  • 25 Българин

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Силиций":

    Това е поради тъпата причина, че от американците никакъв подкуп не може да се вземе, щото те не дават. Но все пак са оставили възможността да крадем сами от себе си. За това "инфраструктирата" се строи от наши обръчи от фирми и цените се удвояват всяка година. Американците казаха, че осем самолета ще струва 1,3 млрд долара и това беше крайната цена. Направиха символична отстъпка от 50 млн заради забавянето с доставките. За сметак на това, българските строежи продължават 7-ма година, надхвърлиха бюджета 4 пъти и продължават напред с пълна сила.

    19:28 30.10.2025

  • 26 Хахахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Су 75, един ден ще прави България, втори Донбас! Тогава ще се радвате копейки!

    19:35 30.10.2025

  • 27 Лютеница Брей

    9 1 Отговор
    Тези разкриха всички тайни на този самолет,брей.

    19:41 30.10.2025

  • 28 Перо

    10 4 Отговор
    Понеже стелт технологията изисква много технически умения и поддръжка, и специални условия, умения, бомбардировача В-2 беше свален над Белград с руска ПВО ракета от 70- те г. на миналия век!

    19:42 30.10.2025

  • 29 не е фейк

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Е, не така де":

    Чети история, не стой само по форумите

    19:44 30.10.2025

  • 30 не понял

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не разбрах за какво е тази статия. В момента товарното магаре на ВКС е су-34, а су-35 е изтребител - прехващач. Това са работягите на въздушните сили.
    Дай Боже по-скоро мир.

    Коментиран от #35

    19:49 30.10.2025

  • 31 Хаха хаха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Цугцванг е! И ще смени дървените матрьошки с пластмасови.

    19:49 30.10.2025

  • 32 Перо

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "ТАСС":

    И като краен резултат какво се получи? Фашистка Италия на Мусолини от тристранния пакт, Великите сили ги обявиха като невоюващи срещу съюзниците, а БГ с 32,000 жертви от заключителния етап ни определиха като съюзник на Хитлер с огромни репарации към Югославия и Гърция, загуби на големи територии и клеймо като “окупатори” и “фашисти” /в парламентарна монархия/!

    19:50 30.10.2025

  • 33 Един

    4 2 Отговор
    Шашмат

    19:50 30.10.2025

  • 34 Дик диверсанта

    3 3 Отговор
    Няма смисъл да се напъвате, за да опишете какво ще е.
    След кратерите от Сармат, закъсалия на червения площад Т-14 Армата, и унищожените в Украйна с Джавелин Т 90 - Т-80 на всичко хора е ясно, че единственото работещо руско нещо е системата за групово напиване.

    Коментиран от #39

    19:57 30.10.2025

  • 35 Дик диверсанта

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "не понял":

    За гъбаркане на рос дебилите.

    20:01 30.10.2025

  • 36 Край

    3 2 Отговор
    Крайно време е да се разбере философията на руската нация. Тя е горе долу такава - “имаме най - големия недвижим имот на света. 60 % от всички ресурси на Земята са в него. Ние сме малко - няма и 150 млн. Ние маратонки няма да шием нито чипове ще лепим нито прахосмукачки и коли ще правим. 8 млрд човека има за тези цели. Ние ще сме войни и ще си браним имота и ще продаваме на света добитото от него. За това трябва да правим войници и оръжие. “ Отдава им се!

    20:05 30.10.2025

  • 37 Край

    2 0 Отговор
    Питали американците руснаците. Как пишете в космоса - мастилото не ще да тече от химикалките. Лесно казали руснаците - в космоса пишем с моливи.

    20:10 30.10.2025

  • 38 Някой

    1 1 Отговор
    Разглеждат се различни неща и някой отиват на приоритет, а други се отхвърлят или забавят. Че то повечето Ф-ки са на конкуренция и се избира един от 2 варианта. А сега са и във война и се мисли практично. Иначе нямат толкова заводи за самолети като американците. В други неща са по-силни, но не и в това като производствени мощности.

    20:12 30.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

