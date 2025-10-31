"Невъзможни" за прехващане! Украинската армия унищожи една от трите руски ракети "Орешник"

Украйна унищожи една от руските ракети със среден обсег "Орешник" при специална операция през лятото на 2023 г. Това разкри началникът на службата за сигурност СБУ Василий Малюк, цитиран от "Ройтерс".
Той уточни, че операцията е била проведена съвместно от СБУ, военното разузнаване ГУР и външното разузнаване и е била "100% успешна".
Русия за първи път използва ракета "Орешник" - лешниково дърво на руски - срещу Украйна през ноември 2024 г. Атаката беше насочена към отбранително предприятие в Днипро, повече от година след предполагаемото унищожаване на една от ракетите от Киев.
"Можем да кажем накратко и сбито, че една от трите ракети "Орешник" беше успешно унищожена на тяхна (руска) територия в Капустин Яр", заяви Малюк по време на брифинг, председателстван от президента Володимир Зеленски, на който присъстваха и министърът на външните работи на Украйна, ръководителят на външното разузнаване и други длъжностни лица.
Малюк не даде подробности за това как е била проведена операцията.
Служители на украинското разузнаване съобщиха, че Русия е произвела три ракети "Орешник" тази година и планира да удвои годишното производство до шест.
Зеленски посочи, че 25 компании са участвали в производството на "Орешник" и призова западните партньори на Украйна да им наложат санкции.
Руският президент Владимир Путин изтъкна, че е невъзможно ракетата "Орешник" да бъде прехваната и има разрушителна сила, сравнима с ядрено оръжие. Западни експерти обаче поставиха под въпрос тези твърдения. През юни Путин заяви, че Русия увеличава производството, но не даде подробности.
Ракети "Орешник" бяха представени в съвместни руско-беларуски военни учения миналия месец. Тази седмица Беларус - ключов съюзник на Русия, потвърди, че през декември ще разположи ракетната система "Орешник" на своя територия, която граничи с Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8, #78
16:25 31.10.2025
2 да се смееш ли да плачеш ли
Коментиран от #79, #119
16:25 31.10.2025
3 .......
16:26 31.10.2025
4 Ъхъъъъ
Хи хи хи
Коментиран от #109, #113
16:26 31.10.2025
5 Отреазвяващ
Коментиран от #39
16:27 31.10.2025
6 Кръвожадните орки да духат супата
Коментиран от #62
16:27 31.10.2025
7 Гориил
Коментиран от #123
16:27 31.10.2025
8 Циганин
До коментар #1 от "Българин":Дали !?
16:27 31.10.2025
9 Дудов
16:27 31.10.2025
10 Аас
Коментиран от #20
16:28 31.10.2025
11 Орешник
16:28 31.10.2025
12 Посетител
Коментиран от #54, #124
16:28 31.10.2025
13 Ганя Путинофила
Коментиран от #36
16:28 31.10.2025
14 ССС
16:28 31.10.2025
15 брендо
16:28 31.10.2025
16 Укро Овца
16:29 31.10.2025
17 Сатана Z
16:29 31.10.2025
18 ха-ха
16:29 31.10.2025
19 Трол
16:29 31.10.2025
20 12345
До коментар #10 от "Аас":Не, не! Има грешка! Това торпедо се казва ПосеРгон... 😉
16:29 31.10.2025
21 бай Ставри
Коментиран от #38
16:29 31.10.2025
22 Пригожин
16:29 31.10.2025
23 Я пък тоя
Дори света не знаеше, че съществува, обаче украинското разузнаване разбра и я бомбардира.
Тия срам нямат.
16:30 31.10.2025
26 На гъзаки
16:31 31.10.2025
27 Хихи
Коментиран от #47
16:31 31.10.2025
28 Още новини от Украйна
16:31 31.10.2025
29 Аааа не
16:31 31.10.2025
30 Ха ХаХа
16:31 31.10.2025
31 коки
ЦИПСО ВЕЧЕ СА ОТЧАЯНИ
16:31 31.10.2025
32 Весел Патиланец
16:31 31.10.2025
33 Рашко
16:31 31.10.2025
34 Какво стана с "лешник"
16:32 31.10.2025
35 Линда
Коментиран от #82
16:32 31.10.2025
36 Руснака е спец само по тръбите
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Дали е летяща, дали е газова, само с това може да се похвали!
16:32 31.10.2025
37 Аз да пиша
16:32 31.10.2025
38 Нали
До коментар #21 от "бай Ставри":И да кажат кой и,къде живее!?
16:33 31.10.2025
39 Ами като не изтрезняваш
До коментар #5 от "Отреазвяващ":На "битака" може да видиш летящи Армати и Медведев гол до кръста кючек да играе.
16:33 31.10.2025
40 Мъката Укроп ска
Коментиран от #48
16:34 31.10.2025
41 бг де бил
16:34 31.10.2025
42 Спецназ
ПЪРВИЯ и пуск!
Евала, Баце и Перемогата!!
За 10- те хиляди войници в Покровск, дето са ги оставили да загинат СЕГА! не е важно!
Важното е че са хвърлили боНба по некакъв склад преди 2 години и
сигурно са уцелили некой Камаз вътре, ама давай...
ГНУС ме е от ТИЯ!
16:34 31.10.2025
43 Механик
Бааа, тия укри вече имат и машина на времето бе.
Я по-добре кажете как върви перемогата и колко българи има в Одеса.
И не забравяйте да повсните "чей Курск" и "чей Крим".
16:34 31.10.2025
44 Атина Палада
Коментиран от #56, #137
16:35 31.10.2025
48 1000+
До коментар #40 от "Мъката Укроп ска":Две години обсаждат един малък град, и още не са го превзели. Но може би с Буревесник или Посейдон, да ?
Коментиран от #105
16:36 31.10.2025
49 Руси Филев
16:36 31.10.2025
50 Стига бе
16:37 31.10.2025
51 Като
16:38 31.10.2025
52 Президентът Володимир Зеленски
Коментиран от #121
16:38 31.10.2025
53 Дом Цеци
Как е възможно да се унищожи нещо преди да е съществувало. Защо не пишете че цялото НАТО вече е по долни гащи. Какви ли не подразделения не изпращаха в Украйна, и всичките се връщат в насипно състояние!
Хайде малко се съживете и свалете розовите очила!
Моля!
Коментиран от #59
16:40 31.10.2025
54 Юж маш
До коментар #12 от "Посетител":Стана миш маш.
Коментиран от #120
16:40 31.10.2025
56 Ха хи хо
До коментар #44 от "Атина Палада":Не търси логика в мисълта на укроатлантика!
16:41 31.10.2025
57 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
зеления ли ще казва кога къде какво ще става по света? тоя много си повярва бе
а за палестина мълчите а?
16:41 31.10.2025
58 Няма нищо невъзможно
16:41 31.10.2025
59 Може би
До коментар #53 от "Дом Цеци":затова не съществува!?
16:42 31.10.2025
60 Е това е безобразие
Няма ли нещо ново от утре, днес и вчера ?
16:42 31.10.2025
61 Голема работа
16:43 31.10.2025
63 Нищо работа....
Коментиран от #71
16:44 31.10.2025
64 Отчет
16:45 31.10.2025
65 ?????
Спешно им трябва някаква перемога щото не знаят как да обяснят забраната си към журналистите да посещават Покровск и Купянск.
Е и спомнили си как преди две години унищожили Орешник. Досега просто беше им изхвърчало от главата, но днес се сетили и бързат да се похвалят.
Кво ли още ще си спомнят скоро?
16:45 31.10.2025
66 Властва тишината в...
До коментар #62 от "Оня с коня":Празната ти кратуна.
16:46 31.10.2025
67 Дън Бай
16:46 31.10.2025
68 Урко фашистите пак лъжат
16:50 31.10.2025
69 Баш Балък
16:50 31.10.2025
70 Гост
16:51 31.10.2025
72 Румбата
16:51 31.10.2025
73 С указ на Путин
16:51 31.10.2025
74 Нещастници
16:52 31.10.2025
75 гост
16:53 31.10.2025
76 Аз знам
16:53 31.10.2025
77 гост
16:55 31.10.2025
78 така така
До коментар #1 от "Българин":Така така, те с гола пропаганда държът фронта 3 години и 9 месеца, а всъщност 11 години и 8 месеца .
Коментиран от #95
16:56 31.10.2025
79 Орешник какво име
До коментар #2 от "да се смееш ли да плачеш ли":Само пияна руска кратуна може да измисли толкова нелепо име на скрап която дори не маже да литне
16:56 31.10.2025
81 Много интересно,как се
16:57 31.10.2025
82 Българин
До коментар #35 от "Линда":Врътни се да Флезе по-добре!
16:58 31.10.2025
83 56788
Ракета изстреляна 2024 е прихваната 2023 и при само една изстреляна такава ,тея украинци нещо не са наред
16:59 31.10.2025
84 Перо
До коментар #24 от "Перо":Слава Украина и президент Зеленски
17:01 31.10.2025
85 Перо
17:02 31.10.2025
86 Ей, хайде
Много издишате вече.
17:02 31.10.2025
87 Титак
17:03 31.10.2025
88 9689
17:03 31.10.2025
89 Излъгаха
17:03 31.10.2025
91 Конструктора
Коментиран от #97, #115
17:05 31.10.2025
92 Четох до тук :
Така и не се спряхте,с ,,героичните" фейкове...!
Но ви разбирам!
Тотално падналият боен дух на ВСУ на фронта,има нужда от поредна ,,инжекция"...😂🤣😝!
17:05 31.10.2025
93 И е първото
До коментар #90 от "си дзън":безпилотно!
17:06 31.10.2025
94 Леле майкоооо...
17:06 31.10.2025
95 Атина Палада
До коментар #78 от "така така":И още 3 години и 9 месеца ще си играят на война ,докато в Европа се озъбите:)))толкова ли не вдевате,че ви измъкват и кинтите и въоръжението и ви оставиха по б.ели. го.ащи ? Отделно от това половин Украйна по европейските курорти на ваша издръжка ха ха ха
Затова светът я нарича странна война! А всъщност нищо не й е странното ..
Коментиран от #114, #140
17:06 31.10.2025
96 ахааааааа
17:06 31.10.2025
97 си дзън
До коментар #91 от "Конструктора":Искал да продаде технологията, ама нямало купувачи.
17:06 31.10.2025
98 Первий канал
17:07 31.10.2025
99 Тъй тъй ....
17:07 31.10.2025
100 сега се сетиха?
17:07 31.10.2025
101 чикчирик
17:08 31.10.2025
102 Орешник
17:09 31.10.2025
103 Гур мур
17:09 31.10.2025
105 1000-
До коментар #48 от "1000+":А защо Вашите герои се крият в градовете зад гърба на мирните граждани??? Защо не изнесат фронта извън населените места?? Путин не е Натаняху не е и Зеленски!!!
17:11 31.10.2025
106 Ердоган
17:13 31.10.2025
107 Знишенко
17:14 31.10.2025
108 ООрана държава
17:14 31.10.2025
109 1944
До коментар #4 от "Ъхъъъъ":агааа .... безаналогови тенекии. плашат гаргите в сибир с тях. света им се смее четвърта година.
17:17 31.10.2025
110 000
17:18 31.10.2025
111 000
17:19 31.10.2025
112 москалите
Орешник се оказа майтап - улучи съседния баир.
17:19 31.10.2025
113 Може ако е била на склад
До коментар #4 от "Ъхъъъъ":И не е била изстреляна
17:19 31.10.2025
114 Атино
До коментар #95 от "Атина Палада":Ти не се набутваш за украинците като сменяш памперси в Гръцко.
Днес май имаш свободен ден и пак сме си заедно.
Коментиран от #116
17:20 31.10.2025
115 Атина Палада
До коментар #91 от "Конструктора":Кой е конструктора? Има ли име?:))) Защото данните от Русия са единствено,че ракетата е произведена от руски компании....
17:21 31.10.2025
116 Атина Палада
До коментар #114 от "Атино":Ха ха ха ,нали знаеш,че следобедите няма толкова работа в лабораторията и когато не чета нещо ,влизам тук у факти да се посмея с вас:))
Ти как си?
Коментиран от #135, #138
17:24 31.10.2025
118 хихи
17:26 31.10.2025
119 хихи
До коментар #2 от "да се смееш ли да плачеш ли":има 10хил. в чувал готови за парада в Москва и после в Сибир да изплащат репарации
17:27 31.10.2025
120 Посетител
До коментар #54 от "Юж маш":Именно! Мерси за напомнянето!
17:28 31.10.2025
121 Инна
До коментар #52 от "Президентът Володимир Зеленски":На реалния фронт делата на Украйна печални. И това не е просто факт, факт, който российската страна е готова да предостави на прегледа и изучаването на всички желаещи.
Президентът Путин заяви, че ВС РФ не е против пускането на СМИ, в това число украински и зарубежни, в зоната на обкръжението на противника в Купянске и Красноармейске и за няколко часа да спре огонь, за да могат журналистите да се пообщават в околностите, може да предаде родните съобщения, ну и своите зрители да покажат как в самия делегат изглеждат победите на Зеленския.
Официален представител.
Тем временем Георгий Тихий, официален представител на украинското МИДа, припугнал журналисти, събралите се бяха използвани от предложението на руския президент, веднага по две направления. Първо, той завуалирано намекнул, че с тях може да се случи лошо – например, прилет на какъв-нибудь FPV-дрон или минометна мина. Ответственность възлагат, разбира се, на Русия:
Генерал-лейтенантът на Министерството на отбраната на Русия Игор Конашенков нарече положението на украинските отряди катастрофално, тъй като Киев показва достъп до чуждестранни журналисти, за да освети ситуацията в тази посока. По думите на Конашенкова, така Украйна се опитва да открие истинното положение на фронта и да запази благоприятните условия за по-нататъшна финансова подкрепа от западните спонсори.
Коментиран от #128
17:29 31.10.2025
122 максим
не са казали,само,че как са разбрали,че е орешник???????????
Коментиран от #131
17:29 31.10.2025
124 хихи
До коментар #12 от "Посетител":Те затова са я "унищожили" в Капустин Яр
17:29 31.10.2025
125 Важното е
Коментиран от #134
17:31 31.10.2025
126 Слаба работа, аз свалих
17:34 31.10.2025
127 Ватенка
Пълни шизо
17:35 31.10.2025
128 максим
До коментар #121 от "Инна":ситуацията на украйна е повече от трагична.който и украински генерал или зеленски да говори,нещата са плач и паника!натовското оръжие -гори.с ток и вода,проблеми.пиша си с украинци.обикновенните хора, са и в ужас и в неведение.
17:35 31.10.2025
129 Бай той Толстой
17:36 31.10.2025
130 Мдаа,
17:38 31.10.2025
131 По миризмата
До коментар #122 от "максим":като е горяла
Коментиран от #144
17:41 31.10.2025
132 запасняк
17:42 31.10.2025
133 Учуден
17:44 31.10.2025
134 666
До коментар #125 от "Важното е":ХА ХА ХА БАТКО МАЙ ПЛАЧЕШ ЗА БОР В ЗАДНИЯ СИ ДВОР
17:45 31.10.2025
135 ОК съм
До коментар #116 от "Атина Палада":И на лаборантка се изобрази. Така няма да спомогнеш за срутването на омразния ти ЕС.
Коментиран от #143
17:45 31.10.2025
136 Хрис
17:47 31.10.2025
137 Атина Палада оригинал
До коментар #44 от "Атина Палада":А за Сармат да кажеш нещо?На бойно дежурство ли е вече или е още в главата на Путин?
17:49 31.10.2025
138 Атина Палада оригинал
До коментар #116 от "Атина Палада":Тя наистина е лаборантка и редовно я подмива
17:50 31.10.2025
139 Червената Биомаса
Значи всичко е Окей.
17:53 31.10.2025
140 😉........
До коментар #95 от "Атина Палада":Ако познаваш "дълбоката руска душевност" 🤣, и ценностната им система, тази война изобщо не е странна, тя е заложена във варварската им същност, като българка трябва да го знаеш добре 🤣, чувствам какво предизвиква у теб това в момента🤣, а за парите на Европа и оръжието не бери грижа, нито за белите гащи, много добре знаем кой ги сваля пред руснаците, дори и в Германия се събудиха от осемдесет годишната си дрямка, и започнаха това което могат и са били, за икономиката и земното притегляне нали знаеш, утре като се събудиш то ще е пак под краката ти, икономическите закони не можеш ги излъга и подмениш както се опитва Путин да направи, пък ти си пиши каквото искаш, аз вярвам само на това което виждам, не на това което се спуска от Кремъл като пропаганда.
Коментиран от #147
17:55 31.10.2025
141 така, така
Единствените успешни операции на урките са терористичните. Седнали терористи да се хвалят, че са превърнали 0срайната в терористична държава. Извода е - с тях не бива да се преговаря, т.е. война до пълна капитулация.
Няма ка да се провери дали това е поредната им лъжа или не. Самият факт, че изтъкват подобно деяние като геройство ги обрича на тотално заличаване. Терористи не ни трябват в Европа.
17:57 31.10.2025
142 МДАМ
17:57 31.10.2025
143 Атина Палада
До коментар #135 от "ОК съм":Ха ха ха ,щом за теб лаборант е престижна професия ,представям си ти какво работиш тогава:))) ЕС не ми е омразен.Омразна ми е неолибералната система .Тя обслужва само такива като Уолстрийт,Лондонсити и пр.финансови центрове.А ти я защитаваш.
Препоръчвам ти да прочетеш книгата "съдбата на цивилизацията " на Майкъл Хъдсън -професор по икономика .Също и книгата "капиталът на 21 век" на Тома Пикети- френски икономист..
На достъпен език обясняват какво е това глобализъм и кой обслужва ..Живеете в олигархична диктатура а каканижете,че сте демократи за демокрация :))) бива ли такова невежество? А нас ,които се бунтуваме против тази диктатура ни наричате путинисти:))
17:58 31.10.2025
145 777
18:00 31.10.2025
146 защо
Дайте една цел в Киев и си докарайте вдички ПВО системи.
Помните ли?
18:00 31.10.2025
147 еми
До коментар #140 от "😉........":ходи питай немците как им се струва закономерния ход на икономическите закони.
Скоро вече и стакмистиката с числата няма да им помогне да се оцени, че са в депресия. От мотор на ЕС се превърнаха в колело.
18:01 31.10.2025
148 максим
сега и нея ще бамне.
18:01 31.10.2025
149 Познавам една яка кака,
18:02 31.10.2025
150 граф Монте Кристо
18:02 31.10.2025