"Невъзможни" за прехващане! Украинската армия унищожи една от трите руски ракети "Орешник"

Украйна унищожи една от руските ракети със среден обсег "Орешник" при специална операция през лятото на 2023 г. Това разкри началникът на службата за сигурност СБУ Василий Малюк, цитиран от "Ройтерс".

Той уточни, че операцията е била проведена съвместно от СБУ, военното разузнаване ГУР и външното разузнаване и е била "100% успешна".

Русия за първи път използва ракета "Орешник" - лешниково дърво на руски - срещу Украйна през ноември 2024 г. Атаката беше насочена към отбранително предприятие в Днипро, повече от година след предполагаемото унищожаване на една от ракетите от Киев.

"Можем да кажем накратко и сбито, че една от трите ракети "Орешник" беше успешно унищожена на тяхна (руска) територия в Капустин Яр", заяви Малюк по време на брифинг, председателстван от президента Володимир Зеленски, на който присъстваха и министърът на външните работи на Украйна, ръководителят на външното разузнаване и други длъжностни лица.

Малюк не даде подробности за това как е била проведена операцията.

Служители на украинското разузнаване съобщиха, че Русия е произвела три ракети "Орешник" тази година и планира да удвои годишното производство до шест.

Зеленски посочи, че 25 компании са участвали в производството на "Орешник" и призова западните партньори на Украйна да им наложат санкции.

Руският президент Владимир Путин изтъкна, че е невъзможно ракетата "Орешник" да бъде прехваната и има разрушителна сила, сравнима с ядрено оръжие. Западни експерти обаче поставиха под въпрос тези твърдения. През юни Путин заяви, че Русия увеличава производството, но не даде подробности.

Ракети "Орешник" бяха представени в съвместни руско-беларуски военни учения миналия месец. Тази седмица Беларус - ключов съюзник на Русия, потвърди, че през декември ще разположи ракетната система "Орешник" на своя територия, която граничи с Украйна.