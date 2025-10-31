Новини
"Невъзможни" за прехващане! Украинската армия унищожи една от трите руски ракети "Орешник"
"Невъзможни" за прехващане! Украинската армия унищожи една от трите руски ракети "Орешник"

Тази седмица Беларус, ключов съюзник на Русия, потвърди, че през декември ще разположи ракетната система "Орешник" на своя територия, която граничи с Украйна

"Невъзможни" за прехващане! Украинската армия унищожи една от трите руски ракети "Орешник" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна унищожи една от руските ракети със среден обсег "Орешник" при специална операция през лятото на 2023 г. Това разкри началникът на службата за сигурност СБУ Василий Малюк, цитиран от "Ройтерс".

Той уточни, че операцията е била проведена съвместно от СБУ, военното разузнаване ГУР и външното разузнаване и е била "100% успешна".

Русия за първи път използва ракета "Орешник" - лешниково дърво на руски - срещу Украйна през ноември 2024 г. Атаката беше насочена към отбранително предприятие в Днипро, повече от година след предполагаемото унищожаване на една от ракетите от Киев.

"Можем да кажем накратко и сбито, че една от трите ракети "Орешник" беше успешно унищожена на тяхна (руска) територия в Капустин Яр", заяви Малюк по време на брифинг, председателстван от президента Володимир Зеленски, на който присъстваха и министърът на външните работи на Украйна, ръководителят на външното разузнаване и други длъжностни лица.

Малюк не даде подробности за това как е била проведена операцията.

Служители на украинското разузнаване съобщиха, че Русия е произвела три ракети "Орешник" тази година и планира да удвои годишното производство до шест.

Зеленски посочи, че 25 компании са участвали в производството на "Орешник" и призова западните партньори на Украйна да им наложат санкции.

Руският президент Владимир Путин изтъкна, че е невъзможно ракетата "Орешник" да бъде прехваната и има разрушителна сила, сравнима с ядрено оръжие. Западни експерти обаче поставиха под въпрос тези твърдения. През юни Путин заяви, че Русия увеличава производството, но не даде подробности.

Ракети "Орешник" бяха представени в съвместни руско-беларуски военни учения миналия месец. Тази седмица Беларус - ключов съюзник на Русия, потвърди, че през декември ще разположи ракетната система "Орешник" на своя територия, която граничи с Украйна.


  • 1 Българин

    174 22 Отговор
    Укропропаганда.

    Коментиран от #8, #78

    16:25 31.10.2025

  • 2 да се смееш ли да плачеш ли

    184 14 Отговор
    вече ми идва в повече. догодина или по-догодина сигурно ще ни съобщят че през 2025 са превзели Москва.

    Коментиран от #79, #119

    16:25 31.10.2025

  • 3 .......

    26 109 Отговор
    Руските ракети са празни вътре. Просто жаждата за водка е по-силна от всякакви ракети!

    16:26 31.10.2025

  • 4 Ъхъъъъ

    127 18 Отговор
    Това нещо няма прихващане,те го унищожили
    Хи хи хи

    Коментиран от #109, #113

    16:26 31.10.2025

  • 5 Отреазвяващ

    106 4 Отговор
    Вчера видях на ,,битака" части от Орешник.

    Коментиран от #39

    16:27 31.10.2025

  • 6 Кръвожадните орки да духат супата

    70 17 Отговор
    Недейте така. Путин ви подхвана с орешника, продължи ви с буревестника и окончателно ви довърши с посейдона. А, забравих и сармата. То през ден се появява ново вундервафе, та им изгубих края.

    Коментиран от #62

    16:27 31.10.2025

  • 7 Гориил

    102 16 Отговор
    Още долнопробна пропаганда.

    Коментиран от #123

    16:27 31.10.2025

  • 8 Циганин

    22 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Дали !?

    16:27 31.10.2025

  • 9 Дудов

    76 6 Отговор
    Била е на снимка и са я пуснали през резачка за хартия

    16:27 31.10.2025

  • 10 Аас

    79 8 Отговор
    Мдааа имаше едно ...Гласове чувам ... И Посейдон са унищожили и какво ли още не .Когато губиш по точки лъжата за нищо я нямаш а тъпи псевдо медии повтарят

    Коментиран от #20

    16:28 31.10.2025

  • 11 Орешник

    17 57 Отговор
    Може да изплаши само гаргите и копейко-мислещите...

    16:28 31.10.2025

  • 12 Посетител

    63 8 Отговор
    Пълни глупости! Първото изстрелване на орешника беше когато заличиха онзи завод... Ако можеха да го свалят, завода щеше да съществува и днес, а не да има онзи дълбок кратер...

    Коментиран от #54, #124

    16:28 31.10.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    19 64 Отговор
    Проблема на руските летящи кюнци е, че с тази електроника може да обърка курса и да кацне право в кремъл!

    Коментиран от #36

    16:28 31.10.2025

  • 14 ССС

    65 7 Отговор
    "Можем да кажем накратко и сбито, че една от трите ракети "Орешник" беше успешно унищожена..." с противоракетен завод. Ми прав е чиляка, кво, ракетата да не е цяла?

    16:28 31.10.2025

  • 15 брендо

    60 7 Отговор
    защо дрогата води до такива дебилни измислици??

    16:28 31.10.2025

  • 16 Укро Овца

    47 8 Отговор
    Братя, вярвайте ми

    16:29 31.10.2025

  • 17 Сатана Z

    47 7 Отговор
    Ха ха ха .И защо укритие са я унищожили като са могли да я откраднат?

    16:29 31.10.2025

  • 18 ха-ха

    61 5 Отговор
    Унищожили укрите , ама друг път ! Днес Факти са решили да ни развеселят със статиите си за укрите .

    16:29 31.10.2025

  • 19 Трол

    32 8 Отговор
    Веднага трябва да дадем поне пет милиарда за това ПВО.

    16:29 31.10.2025

  • 20 12345

    10 29 Отговор

    До коментар #10 от "Аас":

    Не, не! Има грешка! Това торпедо се казва ПосеРгон... 😉

    16:29 31.10.2025

  • 21 бай Ставри

    48 6 Отговор
    Невероятно ! .. и да не се похвалят от 2023 г. до сега ! При толкова много успехи, чак сега се сетили !

    Коментиран от #38

    16:29 31.10.2025

  • 22 Пригожин

    11 23 Отговор
    Шойгу открадна парите.

    16:29 31.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    53 8 Отговор
    Украйна унищожи "Орешник" още преди да я произведат.
    Дори света не знаеше, че съществува, обаче украинското разузнаване разбра и я бомбардира.
    Тия срам нямат.

    16:30 31.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 На гъзаки

    12 20 Отговор
    За сега само САЩ,доказано имат атом!

    16:31 31.10.2025

  • 27 Хихи

    40 7 Отговор
    зеленият шмъркач я е унищожил още преди да е произведена ракетата...

    Коментиран от #47

    16:31 31.10.2025

  • 28 Още новини от Украйна

    41 6 Отговор
    Укро идиотите задминаха с 200 Македонските си събратя

    16:31 31.10.2025

  • 29 Аааа не

    32 5 Отговор
    Е само една! Бандерите всяка сутрин унищожават по една - за да им олекне...

    16:31 31.10.2025

  • 30 Ха ХаХа

    22 3 Отговор
    Ха ха ха ха ха

    16:31 31.10.2025

  • 31 коки

    26 5 Отговор
    ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА
    ЦИПСО ВЕЧЕ СА ОТЧАЯНИ

    16:31 31.10.2025

  • 32 Весел Патиланец

    11 22 Отговор
    пуСин решил, че като разположи остналата ракета на Белоруска територия ще я защити!

    16:31 31.10.2025

  • 33 Рашко

    9 25 Отговор
    От Русия нищо не става.

    16:31 31.10.2025

  • 34 Какво стана с "лешник"

    12 24 Отговор
    тези путинарски боклуци са толкова бързи, че стигат до целта си още преди да са изстреляни

    16:32 31.10.2025

  • 35 Линда

    9 30 Отговор
    Киев ну максимум за 3 дня ? ! А сега вече и масква получава пратки с дронове 😅😅😅😅 колко е жалка параша не е истина

    Коментиран от #82

    16:32 31.10.2025

  • 36 Руснака е спец само по тръбите

    8 26 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Дали е летяща, дали е газова, само с това може да се похвали!

    16:32 31.10.2025

  • 37 Аз да пиша

    10 30 Отговор
    Сега Копейките, ще пишат пропаганда, не е истина. Русия била велика сила-учете история и вижте колко войни е губела..

    16:32 31.10.2025

  • 38 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "бай Ставри":

    И да кажат кой и,къде живее!?

    16:33 31.10.2025

  • 39 Ами като не изтрезняваш

    11 12 Отговор

    До коментар #5 от "Отреазвяващ":

    На "битака" може да видиш летящи Армати и Медведев гол до кръста кючек да играе.

    16:33 31.10.2025

  • 40 Мъката Укроп ска

    33 5 Отговор
    Няма граници .Обкръжените укро нацисти в Красноармейск вече могат да се бият с противника във всички посоки.

    Коментиран от #48

    16:34 31.10.2025

  • 41 бг де бил

    5 21 Отговор
    бг де била не харесва Факти, но дреме тука, не ще да коментира в комсомольская правда!

    16:34 31.10.2025

  • 42 Спецназ

    34 6 Отговор
    Украинците са унищожили НОВА- та ракета 1 ГОДИНА преди

    ПЪРВИЯ и пуск!

    Евала, Баце и Перемогата!!
    За 10- те хиляди войници в Покровск, дето са ги оставили да загинат СЕГА! не е важно!

    Важното е че са хвърлили боНба по некакъв склад преди 2 години и
    сигурно са уцелили некой Камаз вътре, ама давай...

    ГНУС ме е от ТИЯ!

    16:34 31.10.2025

  • 43 Механик

    32 5 Отговор
    Руснаците ги ползвали за първи път през 2024-та година, ама укрите са унищожили ракетата през 2023-та?!??!
    Бааа, тия укри вече имат и машина на времето бе.
    Я по-добре кажете как върви перемогата и колко българи има в Одеса.
    И не забравяйте да повсните "чей Курск" и "чей Крим".

    16:34 31.10.2025

  • 44 Атина Палада

    37 4 Отговор
    През 2024г Рууизстреля Орешник по мишмаша в Украйна,а в Украйна дори не знаеха каква е тази ракета.Зеленски сутринта изрева пред света,че Русия ги е ударила с междуконтинентална ракета ..Събраха се матювци там на място и цяла седмица гледат останките...А сега Украйна съобщава,че година преди това ,т.е. през 2023г са унищожили такава ракета .:)) През 2024 г незнаеха каква е тази ракета ,а през 2023 г са унищожили такава .Много странно ,шантаво и налудничаво..

    Коментиран от #56, #137

    16:35 31.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 1000+

    10 29 Отговор

    До коментар #40 от "Мъката Укроп ска":

    Две години обсаждат един малък град, и още не са го превзели. Но може би с Буревесник или Посейдон, да ?

    Коментиран от #105

    16:36 31.10.2025

  • 49 Руси Филев

    6 17 Отговор
    Лошо ми е!Вдигнах кръвно!

    16:36 31.10.2025

  • 50 Стига бе

    30 3 Отговор
    .....и изведнъж се събудиха.... Когато вече и куцото и сакатото е н привършване, трябва с нещо да се залъгва гладното стадо, че току виж погнало овчарите.

    16:37 31.10.2025

  • 51 Като

    7 19 Отговор
    крайцера Москва,на първото си плаване!

    16:38 31.10.2025

  • 52 Президентът Володимир Зеленски

    5 9 Отговор
    днес на брифинг е казал "Ситуацията в Покровск е трудна... Знаете, че 170 000 окупатори са съсредоточени в този район. Това е огромен брой. И тази сутрин разговарях с главнокомандващия – в Покровск няма промяна".

    Коментиран от #121

    16:38 31.10.2025

  • 53 Дом Цеци

    27 6 Отговор
    Защо пишете толкова много Глупости?!?
    Как е възможно да се унищожи нещо преди да е съществувало. Защо не пишете че цялото НАТО вече е по долни гащи. Какви ли не подразделения не изпращаха в Украйна, и всичките се връщат в насипно състояние!
    Хайде малко се съживете и свалете розовите очила!
    Моля!

    Коментиран от #59

    16:40 31.10.2025

  • 54 Юж маш

    19 4 Отговор

    До коментар #12 от "Посетител":

    Стана миш маш.

    Коментиран от #120

    16:40 31.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха хи хо

    19 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Не търси логика в мисълта на укроатлантика!

    16:41 31.10.2025

  • 57 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 3 Отговор
    ами като ги прехващат толкова успешно защо зеления наркоман пиши да се налагат санкций
    зеления ли ще казва кога къде какво ще става по света? тоя много си повярва бе

    а за палестина мълчите а?

    16:41 31.10.2025

  • 58 Няма нищо невъзможно

    16 3 Отговор
    за укрите ! Та нали те са изкОпали Черно Море !!!

    16:41 31.10.2025

  • 59 Може би

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дом Цеци":

    затова не съществува!?

    16:42 31.10.2025

  • 60 Е това е безобразие

    17 4 Отговор
    новини на отпреди 2-3 години да се побликуват и без доказателства за автентичност.
    Няма ли нещо ново от утре, днес и вчера ?

    16:42 31.10.2025

  • 61 Голема работа

    8 5 Отговор
    Един от стотици Орешници!

    16:43 31.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Нищо работа....

    8 16 Отговор
    Една ракета Орешник, копейките във форума за почти четири години унищожиха украинската армия двадесет и осем пъти, около петстотин хиляди натовски генерали, офицери, сержанти, капрали и готвачи, Украйна я унищожават по три пъти на ден, сутрин, обед и вечер преди лягане, унищожиха, фалираха и разпаднаха ЕС и САЩ поне стотина пъти, Лисабон го превземаха за три часа всеки ден, остъкляваха света, байраците забиваха на Райхстага колко пъти вече никой не помни🤣, най накрая байряците си забиха в г..... овете🤣, мани ги тия орешници, лешници, орехи и фастъци, важното е че руските варвари няма да стъпят в Европа, това да не е ви 1945г

    Коментиран от #71

    16:44 31.10.2025

  • 64 Отчет

    9 2 Отговор
    За отчитане на предоставената безвъзмездна финансова помощ за 2023 г. началника на службата за сигурност на ВСУ изпълнява задължителните мерки на ЕС за информираност и публичност. Иначе разхода няма да се верифицира.

    16:45 31.10.2025

  • 65 ?????

    16 2 Отговор
    Горките.
    Спешно им трябва някаква перемога щото не знаят как да обяснят забраната си към журналистите да посещават Покровск и Купянск.
    Е и спомнили си как преди две години унищожили Орешник. Досега просто беше им изхвърчало от главата, но днес се сетили и бързат да се похвалят.
    Кво ли още ще си спомнят скоро?

    16:45 31.10.2025

  • 66 Властва тишината в...

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Оня с коня":

    Празната ти кратуна.

    16:46 31.10.2025

  • 67 Дън Бай

    14 1 Отговор
    Край! Утре руснаците се предават. Войната свършва! 100%

    16:46 31.10.2025

  • 68 Урко фашистите пак лъжат

    12 1 Отговор
    Как са нещата на фронта урки?

    16:50 31.10.2025

  • 69 Баш Балък

    9 2 Отговор
    Да уе, аз ли не съм в час сега сме към края на 2025?!? Тия да нямат машина на времето?!? Медиен спектакъл.

    16:50 31.10.2025

  • 70 Гост

    11 2 Отговор
    А да видим колко шарана ще клъвнат!

    16:51 31.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Румбата

    4 1 Отговор
    Шефа малко е преувеличил за шестте ракети. Казах му, че от Техното ми отпускат най-много пет перални годишно.

    16:51 31.10.2025

  • 73 С указ на Путин

    12 1 Отговор
    има три нови официални празника!Ден на Орешник,Ден на Посейдон и Ден на Буревестник!

    16:51 31.10.2025

  • 74 Нещастници

    4 2 Отговор
    колко ли е трудно руснаци с украински паспорти да влязат в Русия и да оравят атентати? точно толкова колко македонци да дойдат и да правят същото, или канадци да влязат в сащ! говорят езика и изглеждат като тях, защото са руснаци! другите два орешнила ще дойдат намясто

    16:52 31.10.2025

  • 75 гост

    10 5 Отговор
    Украинец - това е катастрофална неспасяема диагноза!Гьобелс пасти да яде!

    16:53 31.10.2025

  • 76 Аз знам

    2 8 Отговор
    че Путин използва всичко ,каквото има,плюс иранско,плюс корейско!

    16:53 31.10.2025

  • 77 гост

    12 4 Отговор
    Украинец - това е глуп.акът на света,говорещ развален полско-цигански език!

    16:55 31.10.2025

  • 78 така така

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Така така, те с гола пропаганда държът фронта 3 години и 9 месеца, а всъщност 11 години и 8 месеца .

    Коментиран от #95

    16:56 31.10.2025

  • 79 Орешник какво име

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "да се смееш ли да плачеш ли":

    Само пияна руска кратуна може да измисли толкова нелепо име на скрап която дори не маже да литне

    16:56 31.10.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Много интересно,как се

    12 3 Отговор
    унищожава нещо,което не съществува? Орешник,бе изпробван миналата 2024г. за първи път и то в 00zeта Крайна където в завода Мотор Сич,бяха унищожени подземните цехове напълно и то без бойна глава. не може така нагло и безцеремонно да се лъже и вие факти ако сте медия претендираща за достойнство ми падате в очите с такава долна лъжлива пропаганда не отговаряща на истината грам.

    16:57 31.10.2025

  • 82 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Линда":

    Врътни се да Флезе по-добре!

    16:58 31.10.2025

  • 83 56788

    10 3 Отговор
    Не разбирам тези факти
    Ракета изстреляна 2024 е прихваната 2023 и при само една изстреляна такава ,тея украинци нещо не са наред

    16:59 31.10.2025

  • 84 Перо

    3 9 Отговор

    До коментар #24 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    17:01 31.10.2025

  • 85 Перо

    4 4 Отговор
    Руснак без крак подал информация на всу

    17:02 31.10.2025

  • 86 Ей, хайде

    10 2 Отговор
    Малко по-сериозни статии!
    Много издишате вече.

    17:02 31.10.2025

  • 87 Титак

    3 5 Отговор
    Преди две години предполагаемо са унищожили нещо...значи Русия губи.....голяма новина.

    17:03 31.10.2025

  • 88 9689

    6 0 Отговор
    Самата истина,въоръжени с прашки-.............

    17:03 31.10.2025

  • 89 Излъгаха

    3 3 Отговор
    и за генерала с тротинетката!

    17:03 31.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Конструктора

    2 6 Отговор
    на Орешник,защо е в затвора?

    Коментиран от #97, #115

    17:05 31.10.2025

  • 92 Четох до тук :

    10 2 Отговор
    ,,Това разкри началникът на службата за сигурност СБУ Василий Малюк.."
    Така и не се спряхте,с ,,героичните" фейкове...!
    Но ви разбирам!
    Тотално падналият боен дух на ВСУ на фронта,има нужда от поредна ,,инжекция"...😂🤣😝!

    17:05 31.10.2025

  • 93 И е първото

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "си дзън":

    безпилотно!

    17:06 31.10.2025

  • 94 Леле майкоооо...

    9 2 Отговор
    И тея герои украински защо така са си мълчали от лятото на 2023 г. до сега. Па казвайте ги тея неща щото у Кремъл не са чували даже за тва геройство ...мидааа

    17:06 31.10.2025

  • 95 Атина Палада

    13 2 Отговор

    До коментар #78 от "така така":

    И още 3 години и 9 месеца ще си играят на война ,докато в Европа се озъбите:)))толкова ли не вдевате,че ви измъкват и кинтите и въоръжението и ви оставиха по б.ели. го.ащи ? Отделно от това половин Украйна по европейските курорти на ваша издръжка ха ха ха
    Затова светът я нарича странна война! А всъщност нищо не й е странното ..

    Коментиран от #114, #140

    17:06 31.10.2025

  • 96 ахааааааа

    8 1 Отговор
    А аз видях как гларус го мушна на Мерилин Монро през 1963 година на Слънчев бряг.

    17:06 31.10.2025

  • 97 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #91 от "Конструктора":

    Искал да продаде технологията, ама нямало купувачи.

    17:06 31.10.2025

  • 98 Первий канал

    2 5 Отговор
    18.00 Путин влиза в Покровск,на бял кон !

    17:07 31.10.2025

  • 99 Тъй тъй ....

    8 1 Отговор
    беше успешно унищожена от Мамалюк по време на брифинг....

    17:07 31.10.2025

  • 100 сега се сетиха?

    3 8 Отговор
    Не може да бъде. Русия има само анимамционни филмчета.

    17:07 31.10.2025

  • 101 чикчирик

    10 1 Отговор
    Украйна едва ли като военна сила, всичко е от Пентагона и МИ6.

    17:08 31.10.2025

  • 102 Орешник

    3 2 Отговор
    не се подчинява на физичните закони!Според Путин !

    17:09 31.10.2025

  • 103 Гур мур

    9 2 Отговор
    Като ви засвяткат ши видите от близко дали са само три

    17:09 31.10.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 1000-

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "1000+":

    А защо Вашите герои се крият в градовете зад гърба на мирните граждани??? Защо не изнесат фронта извън населените места?? Путин не е Натаняху не е и Зеленски!!!

    17:11 31.10.2025

  • 106 Ердоган

    4 7 Отговор
    Русия се доближава до НАТО и мечката ще плаче

    17:13 31.10.2025

  • 107 Знишенко

    1 4 Отговор
    Няма да ги прихващаме,направо ще ги сваляме,още при изстрелването!

    17:14 31.10.2025

  • 108 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Ааа схванах, "прихванали" са я в хангар, брей с пейтриът ли ходихте да я хващате или с кепче?

    17:14 31.10.2025

  • 109 1944

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъъъ":

    агааа .... безаналогови тенекии. плашат гаргите в сибир с тях. света им се смее четвърта година.

    17:17 31.10.2025

  • 110 000

    7 1 Отговор
    Не им вярвайте! Лъжат, защото си отиват.

    17:18 31.10.2025

  • 111 000

    8 0 Отговор
    Америка се изтегля от европа. Нато е америка. Учете руски!

    17:19 31.10.2025

  • 112 москалите

    2 8 Отговор
    лъжат като разпрани и се хвалят като аслани, но най често се оказват нас..ни.

    Орешник се оказа майтап - улучи съседния баир.

    17:19 31.10.2025

  • 113 Може ако е била на склад

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъъъ":

    И не е била изстреляна

    17:19 31.10.2025

  • 114 Атино

    0 5 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Ти не се набутваш за украинците като сменяш памперси в Гръцко.
    Днес май имаш свободен ден и пак сме си заедно.

    Коментиран от #116

    17:20 31.10.2025

  • 115 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Конструктора":

    Кой е конструктора? Има ли име?:))) Защото данните от Русия са единствено,че ракетата е произведена от руски компании....

    17:21 31.10.2025

  • 116 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #114 от "Атино":

    Ха ха ха ,нали знаеш,че следобедите няма толкова работа в лабораторията и когато не чета нещо ,влизам тук у факти да се посмея с вас:))
    Ти как си?

    Коментиран от #135, #138

    17:24 31.10.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 хихи

    7 0 Отговор
    Унищожили са на Зеленска на баба Му хвърчилото

    17:26 31.10.2025

  • 119 хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "да се смееш ли да плачеш ли":

    има 10хил. в чувал готови за парада в Москва и после в Сибир да изплащат репарации

    17:27 31.10.2025

  • 120 Посетител

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Юж маш":

    Именно! Мерси за напомнянето!

    17:28 31.10.2025

  • 121 Инна

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Президентът Володимир Зеленски":

    На реалния фронт делата на Украйна печални. И това не е просто факт, факт, който российската страна е готова да предостави на прегледа и изучаването на всички желаещи.
    Президентът Путин заяви, че ВС РФ не е против пускането на СМИ, в това число украински и зарубежни, в зоната на обкръжението на противника в Купянске и Красноармейске и за няколко часа да спре огонь, за да могат журналистите да се пообщават в околностите, може да предаде родните съобщения, ну и своите зрители да покажат как в самия делегат изглеждат победите на Зеленския.
    Официален представител.

    Тем временем Георгий Тихий, официален представител на украинското МИДа, припугнал журналисти, събралите се бяха използвани от предложението на руския президент, веднага по две направления. Първо, той завуалирано намекнул, че с тях може да се случи лошо – например, прилет на какъв-нибудь FPV-дрон или минометна мина. Ответственность възлагат, разбира се, на Русия:

    Генерал-лейтенантът на Министерството на отбраната на Русия Игор Конашенков нарече положението на украинските отряди катастрофално, тъй като Киев показва достъп до чуждестранни журналисти, за да освети ситуацията в тази посока. По думите на Конашенкова, така Украйна се опитва да открие истинното положение на фронта и да запази благоприятните условия за по-нататъшна финансова подкрепа от западните спонсори.

    Коментиран от #128

    17:29 31.10.2025

  • 122 максим

    9 0 Отговор
    украйна ,може да прехване и унщожи,нещо по-нови физични закони,само в сънищата си.
    не са казали,само,че как са разбрали,че е орешник???????????

    Коментиран от #131

    17:29 31.10.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Посетител":

    Те затова са я "унищожили" в Капустин Яр

    17:29 31.10.2025

  • 125 Важното е

    2 7 Отговор
    Нашите копеи да апът орешките

    Коментиран от #134

    17:31 31.10.2025

  • 126 Слаба работа, аз свалих

    7 0 Отговор
    1000 ракети Орешник само докато ставах нощес до тоалетната.

    17:34 31.10.2025

  • 127 Ватенка

    3 0 Отговор
    Въй разкриха ма, тайна пазена от 2023
    Пълни шизо

    17:35 31.10.2025

  • 128 максим

    6 0 Отговор

    До коментар #121 от "Инна":

    ситуацията на украйна е повече от трагична.който и украински генерал или зеленски да говори,нещата са плач и паника!натовското оръжие -гори.с ток и вода,проблеми.пиша си с украинци.обикновенните хора, са и в ужас и в неведение.

    17:35 31.10.2025

  • 129 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Вервайте ми😁😁😁.

    17:36 31.10.2025

  • 130 Мдаа,

    3 0 Отговор
    Лешник на руски е Орешник. Какво дърво ви е било по празните ткви не е ясно. Аналогията, е че е малка по размери о доста обла.

    17:38 31.10.2025

  • 131 По миризмата

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "максим":

    като е горяла

    Коментиран от #144

    17:41 31.10.2025

  • 132 запасняк

    6 0 Отговор
    ОПОРКА ЗАРАДИ ПАДАНЕТО НА 3-4 ГРАДА....ПОКРОВСК. ПЪЛНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ

    17:42 31.10.2025

  • 133 Учуден

    1 0 Отговор
    Ти да видиш...😀

    17:44 31.10.2025

  • 134 666

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Важното е":

    ХА ХА ХА БАТКО МАЙ ПЛАЧЕШ ЗА БОР В ЗАДНИЯ СИ ДВОР

    17:45 31.10.2025

  • 135 ОК съм

    0 2 Отговор

    До коментар #116 от "Атина Палада":

    И на лаборантка се изобрази. Така няма да спомогнеш за срутването на омразния ти ЕС.

    Коментиран от #143

    17:45 31.10.2025

  • 136 Хрис

    1 0 Отговор
    Тази новина ми навява споме за една закачлива рудка песничка в , която си казва : "это бь¡ло в пршль¡м летом, в серединь¡м января..."-това се случи миналото лято в средата на януари

    17:47 31.10.2025

  • 137 Атина Палада оригинал

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    А за Сармат да кажеш нещо?На бойно дежурство ли е вече или е още в главата на Путин?

    17:49 31.10.2025

  • 138 Атина Палада оригинал

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Атина Палада":

    Тя наистина е лаборантка и редовно я подмива

    17:50 31.10.2025

  • 139 Червената Биомаса

    1 1 Отговор
    Изтрещя .

    Значи всичко е Окей.

    17:53 31.10.2025

  • 140 😉........

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Ако познаваш "дълбоката руска душевност" 🤣, и ценностната им система, тази война изобщо не е странна, тя е заложена във варварската им същност, като българка трябва да го знаеш добре 🤣, чувствам какво предизвиква у теб това в момента🤣, а за парите на Европа и оръжието не бери грижа, нито за белите гащи, много добре знаем кой ги сваля пред руснаците, дори и в Германия се събудиха от осемдесет годишната си дрямка, и започнаха това което могат и са били, за икономиката и земното притегляне нали знаеш, утре като се събудиш то ще е пак под краката ти, икономическите закони не можеш ги излъга и подмениш както се опитва Путин да направи, пък ти си пиши каквото искаш, аз вярвам само на това което виждам, не на това което се спуска от Кремъл като пропаганда.

    Коментиран от #147

    17:55 31.10.2025

  • 141 така, така

    3 2 Отговор
    ами изявленията на мижитурките потвърждават факта, че Орешник може да бъде прихванат само докато си е на полигона. Изстрелят ли я - всички знаем какво се случва, дето се казва, видехме го.
    Единствените успешни операции на урките са терористичните. Седнали терористи да се хвалят, че са превърнали 0срайната в терористична държава. Извода е - с тях не бива да се преговаря, т.е. война до пълна капитулация.
    Няма ка да се провери дали това е поредната им лъжа или не. Самият факт, че изтъкват подобно деяние като геройство ги обрича на тотално заличаване. Терористи не ни трябват в Европа.

    17:57 31.10.2025

  • 142 МДАМ

    1 3 Отговор
    Орешки в жопата на Путя👍👍

    17:57 31.10.2025

  • 143 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "ОК съм":

    Ха ха ха ,щом за теб лаборант е престижна професия ,представям си ти какво работиш тогава:))) ЕС не ми е омразен.Омразна ми е неолибералната система .Тя обслужва само такива като Уолстрийт,Лондонсити и пр.финансови центрове.А ти я защитаваш.
    Препоръчвам ти да прочетеш книгата "съдбата на цивилизацията " на Майкъл Хъдсън -професор по икономика .Също и книгата "капиталът на 21 век" на Тома Пикети- френски икономист..
    На достъпен език обясняват какво е това глобализъм и кой обслужва ..Живеете в олигархична диктатура а каканижете,че сте демократи за демокрация :))) бива ли такова невежество? А нас ,които се бунтуваме против тази диктатура ни наричате путинисти:))

    17:58 31.10.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 777

    1 1 Отговор
    Буревестници, Орешници, Сармати, Армати... а пък още са в Донбас... Всичко руско е чиста пародия и показуха.

    18:00 31.10.2025

  • 146 защо

    0 0 Отговор
    Путин к,м нато:
    Дайте една цел в Киев и си докарайте вдички ПВО системи.
    Помните ли?

    18:00 31.10.2025

  • 147 еми

    0 1 Отговор

    До коментар #140 от "😉........":

    ходи питай немците как им се струва закономерния ход на икономическите закони.
    Скоро вече и стакмистиката с числата няма да им помогне да се оцени, че са в депресия. От мотор на ЕС се превърнаха в колело.

    18:01 31.10.2025

  • 148 максим

    0 0 Отговор
    модаратора,ме зачаластри,станах му неудобен с истината.
    сега и нея ще бамне.

    18:01 31.10.2025

  • 149 Познавам една яка кака,

    0 0 Отговор
    която беше девствена преди години, но след специална операция все още си я търси (девствеността де)

    18:02 31.10.2025

  • 150 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Пак си измислят и се опитват да омаловажат това футуристично оръжие на руснаците.За какви 3-6 бр ракети говорят,те не стават и за експериментални образци,а за въвеждане в масово производство и на бойно дежурство,изобщо на въоръжение,навярно руснаците ги произвеждат с десетки или стотици.

    18:02 31.10.2025

