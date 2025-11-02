Как би могло да изглежда едно мирно споразумение за Украйна?

Плановете за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща пораждат надежди за мир, но и тревоги от ново разпределение на силите в Европа. Предложените идеи за прекратяване на войната включват болезнени компромиси за Украйна и поставят на изпитание устоите на НАТО и западното единство.
Русия контролира повече от 116 000 квадратни километра - или над 19% от територията на Украйна - площ, малко по-малка от половината на Обединеното кралство, според данни на руските военни.
Москва заявява, че Крим (анексиран през 2014 г.), Донецка и Луганска области - заедно известни като Донбас, както и Запорожка и Херсонска области - вече са законна част от Руската федерация.
Три източника, запознати с мисленето в Кремъл, посочват, че след августовската среща между Путин и Тръмп, руският лидер е настоял украинските сили да се изтеглят от териториите в Донецка област, които все още контролират - около 20%, или приблизително 5300 кв. км.
Това е по-малко от първоначалното му искане през 2024 г., когато Москва настоя Киев да се откаже от целия Донбас, както и от Херсонска и Запорожка области - общо почти 20 000 кв. км.
Крим, предаден на Украйна през 1954 г. от съветския лидер Никита Хрушчов, е признат като част от Русия само от Сирия, Северна Корея и Никарагуа. Путин обвинява западните държави в двойни стандарти, тъй като те признаха Косово за независима държава през 2008 г. - въпреки възраженията на Русия и Сърбия.
Какво се очаква от НАТО?
Едно от основните условия на Путин за прекратяване на войната е писмено обещание от западните лидери, че НАТО няма повече да се разширява на изток.
На срещата на върха в Букурещ през 2008 г. лидерите на НАТО приеха, че Украйна и Грузия един ден ще станат членове. През 2019 г. Украйна дори измени конституцията си, като в нея беше вписано, че страната се стреми към пълноправно членство в НАТО и ЕС.
Тръмп вече е заявил, че подкрепата на САЩ за украинското членство в НАТО е една от причините за войната, и е дал да се разбере, че Украйна няма да стане член.
Русия настоява за писмено споразумение за НАТО, тъй като Путин смята, че Москва е била подведена от САЩ след падането на Берлинската стена през 1989 г., когато тогавашният държавен секретар Джеймс Бейкър уверил съветския лидер Михаил Горбачов, че НАТО "няма да се разширява на изток".
НАТО обаче твърди, че всяка държава сама решава дали иска да се присъедини към алианса.
Русия многократно е предлагала нова архитектура за сигурност в Европа, изразявайки недоволство от доминацията на НАТО на континента след Студената война. Европейските дипломати са отхвърлили тези предложения, определяйки ги като продължение на двеста годишни руски опити за влияние върху европейските дела.
Как биха изглеждали гаранциите за сигурност на Украйна?
Украйна настоява за гаранции, че няма да бъде нападната отново, но Западът се опасява да не се ангажира с нещо, което би могло да го въвлече в бъдеща война с Русия - държавата с най-големия ядрен арсенал в света.
По време на преговорите в Истанбул през април 2022 г. двете страни почти постигнаха проектоспоразумение, според което Украйна би приела постоянен неутрален статут, а в замяна щеше да получи международни гаранции за сигурност от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ.
Москва посочва този модел като възможна основа за бъдещо споразумение.
Киев и европейските му съюзници обаче твърдят, че Русия не е надежден гарант.
Русия освен това настоява за ограничения върху украинските въоръжени сили и за защита на рускоезичното население и вярващите, които се числят към Украинската православна църква, доскоро част от Московската патриаршия.
Търговски перспективи и замразени активи
След разговора си с Путин в четвъртък, Тръмп спомена възможността за възобновяване на търговията между САЩ и Русия, ако бъде постигнат мир.
Мнозина във Вашингтон са обезпокоени от "партньорството без ограничения" между Путин и китайския лидер Си Дзинпин и предлагат да се потърси сближаване между Москва и Вашингтон.
Особено важно за Русия би било възстановяването на достъпа до долара в международните разплащания и повторното отваряне на западните финансови институции за руски капитали.
Европейските държави обмислят как да използват около 210 милиарда евро от замразените руски държавни активи за отбраната и възстановяването на Украйна.
Москва от своя страна твърди, че изземването на тези средства би било кражба, която би подкопала доверието в еврото като резервна валута и би предизвикала години на съдебни дела и ответни мерки. Русия е предложила част от парите да се използват за възстановяване на контролираните от нея украински територии.
Децата
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е успяла да установи директна комуникация с Путин относно репатрирането на украински деца, които са попаднали под руски контрол по време на войната.
1 Последния Софиянец
19:02 02.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #5
19:02 02.11.2025
4 Пич
19:03 02.11.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "си дзън":Войната е начин на живот за Бандеровците.
Коментиран от #17
19:03 02.11.2025
6 Яшар
19:03 02.11.2025
7 Голата Истина
19:04 02.11.2025
8 665
"горко на победените " !
19:05 02.11.2025
9 БОЛШЕВИК
Коментиран от #16
19:05 02.11.2025
10 Збигнев
19:06 02.11.2025
11 Един
Точка 1ва: Русия до Днепър
Точка 2ра: Одеса руска
Точка 3та: Пълна капитулация на запада (Украйна е пионката)
Точка 4та: Пълна демилитаризация на Украйна
Други работещи варианти няма и Тръмп го разбира.
Коментиран от #30
19:06 02.11.2025
12 Бен Вафлек
Коментиран от #22
19:07 02.11.2025
13 Гошо
19:07 02.11.2025
14 Бен Вафлек
Коментиран от #25
19:07 02.11.2025
15 Сергей "Флаш" Бескрестнов в Украйна
19:08 02.11.2025
16 Бен Вафлек
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":само в мокрите ти мечти
19:08 02.11.2025
17 Гориил
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Начинът на живот на бандеровците е геноцид на всичко руско, с мълчаливото одобрение на Запада. Няма да има мирно споразумение, тъй като Западът никога няма да се съгласи на гаранции за Русия. Историческата омраза и унизителните поражения на Запада няма да позволят такъв шанс.
19:09 02.11.2025
18 Я пък тоя
Ум царува ум робува, ум патки пасе.
19:11 02.11.2025
19 ?????
Задават отговори.
Четете бре.
Всичко вече е казано и написано не един път.
19:12 02.11.2025
20 накратко
19:12 02.11.2025
21 Доналд
Коментиран от #23
19:12 02.11.2025
22 МОЖЕ
До коментар #12 от "Бен Вафлек":КОГАТО И Е БАЩА
19:12 02.11.2025
23 оня
До коментар #21 от "Доналд":Няма да стане ! С две думи - укрите са в киреча !
19:14 02.11.2025
24 ТАКА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА
19:14 02.11.2025
25 ЗДРАСТИ БЕН
До коментар #14 от "Бен Вафлек":АБЕ ОЩЕ ЛИ СИ ЖИВ
ТОЛКОЗ ТЪПО КОПЧЕ ДА ОЦЕЛЕЕ ПРЕЗ ЗИМАТА НЕ Е НОРМАЛНО
19:17 02.11.2025
26 Тротинет
Коментиран от #27
19:17 02.11.2025
27 ха-ха
До коментар #26 от "Тротинет":Пропуснал си - и за зеления папугай
19:18 02.11.2025
28 Гориил
19:18 02.11.2025
29 Всички райони на Покровск
19:19 02.11.2025
30 ЕДНА ДОБАВКА
До коментар #11 от "Един":НАТО НА ГРАНИЦИТЕ ОТ 1991
ЗА НАС Е НЕКОЛКО МИЛИАРДА ПЛЮС
19:22 02.11.2025
31 Pyccкий Карлик
Коментиран от #35
19:23 02.11.2025
32 а истината е ,
19:26 02.11.2025
33 Тома
Коментиран от #36
19:27 02.11.2025
34 Гончар Романенко
19:30 02.11.2025
35 джуджи ,
До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":Как дела ?
19:31 02.11.2025
36 Шмекер
До коментар #33 от "Тома":бил е автономия!На хитър ли се правиш?
19:31 02.11.2025
37 Ами
Дори и да фалира, западът няма де се откаже от конфронтацията с Русия.
А след като западът фалира, ще дойдат други управляващи които в
стремежа си да оправят отношенията си с Русия ще зарежат окраина.
Но дори и това няма да е достатъчно, защото Русия ще извади сметката.
Това което направи Путин с Тръмп.
Проблемът на запада е, че има къса памет и не слуша какво му говорят.
Още Бисмарк го е казъл - "Накрая Русия идва със сметката"
19:31 02.11.2025