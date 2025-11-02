Новини
Как би могло да изглежда едно мирно споразумение за Украйна?
  Тема: Украйна

Как би могло да изглежда едно мирно споразумение за Украйна?

2 Ноември, 2025 19:01 758 37

Едно от основните условия на Путин за прекратяване на войната е писмено обещание от западните лидери, че НАТО няма повече да се разширява на изток

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Плановете за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща пораждат надежди за мир, но и тревоги от ново разпределение на силите в Европа. Предложените идеи за прекратяване на войната включват болезнени компромиси за Украйна и поставят на изпитание устоите на НАТО и западното единство.

Русия контролира повече от 116 000 квадратни километра - или над 19% от територията на Украйна - площ, малко по-малка от половината на Обединеното кралство, според данни на руските военни.

Москва заявява, че Крим (анексиран през 2014 г.), Донецка и Луганска области - заедно известни като Донбас, както и Запорожка и Херсонска области - вече са законна част от Руската федерация.

Три източника, запознати с мисленето в Кремъл, посочват, че след августовската среща между Путин и Тръмп, руският лидер е настоял украинските сили да се изтеглят от териториите в Донецка област, които все още контролират - около 20%, или приблизително 5300 кв. км.

Това е по-малко от първоначалното му искане през 2024 г., когато Москва настоя Киев да се откаже от целия Донбас, както и от Херсонска и Запорожка области - общо почти 20 000 кв. км.

Крим, предаден на Украйна през 1954 г. от съветския лидер Никита Хрушчов, е признат като част от Русия само от Сирия, Северна Корея и Никарагуа. Путин обвинява западните държави в двойни стандарти, тъй като те признаха Косово за независима държава през 2008 г. - въпреки възраженията на Русия и Сърбия.

Какво се очаква от НАТО?

Едно от основните условия на Путин за прекратяване на войната е писмено обещание от западните лидери, че НАТО няма повече да се разширява на изток.

На срещата на върха в Букурещ през 2008 г. лидерите на НАТО приеха, че Украйна и Грузия един ден ще станат членове. През 2019 г. Украйна дори измени конституцията си, като в нея беше вписано, че страната се стреми към пълноправно членство в НАТО и ЕС.

Тръмп вече е заявил, че подкрепата на САЩ за украинското членство в НАТО е една от причините за войната, и е дал да се разбере, че Украйна няма да стане член.

Русия настоява за писмено споразумение за НАТО, тъй като Путин смята, че Москва е била подведена от САЩ след падането на Берлинската стена през 1989 г., когато тогавашният държавен секретар Джеймс Бейкър уверил съветския лидер Михаил Горбачов, че НАТО "няма да се разширява на изток".

НАТО обаче твърди, че всяка държава сама решава дали иска да се присъедини към алианса.

Русия многократно е предлагала нова архитектура за сигурност в Европа, изразявайки недоволство от доминацията на НАТО на континента след Студената война. Европейските дипломати са отхвърлили тези предложения, определяйки ги като продължение на двеста годишни руски опити за влияние върху европейските дела.

Как биха изглеждали гаранциите за сигурност на Украйна?

Украйна настоява за гаранции, че няма да бъде нападната отново, но Западът се опасява да не се ангажира с нещо, което би могло да го въвлече в бъдеща война с Русия - държавата с най-големия ядрен арсенал в света.

По време на преговорите в Истанбул през април 2022 г. двете страни почти постигнаха проектоспоразумение, според което Украйна би приела постоянен неутрален статут, а в замяна щеше да получи международни гаранции за сигурност от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ.

Москва посочва този модел като възможна основа за бъдещо споразумение.

Киев и европейските му съюзници обаче твърдят, че Русия не е надежден гарант.

Русия освен това настоява за ограничения върху украинските въоръжени сили и за защита на рускоезичното население и вярващите, които се числят към Украинската православна църква, доскоро част от Московската патриаршия.

Търговски перспективи и замразени активи

След разговора си с Путин в четвъртък, Тръмп спомена възможността за възобновяване на търговията между САЩ и Русия, ако бъде постигнат мир.

Мнозина във Вашингтон са обезпокоени от "партньорството без ограничения" между Путин и китайския лидер Си Дзинпин и предлагат да се потърси сближаване между Москва и Вашингтон.

Особено важно за Русия би било възстановяването на достъпа до долара в международните разплащания и повторното отваряне на западните финансови институции за руски капитали.

Европейските държави обмислят как да използват около 210 милиарда евро от замразените руски държавни активи за отбраната и възстановяването на Украйна.

Москва от своя страна твърди, че изземването на тези средства би било кражба, която би подкопала доверието в еврото като резервна валута и би предизвикала години на съдебни дела и ответни мерки. Русия е предложила част от парите да се използват за възстановяване на контролираните от нея украински територии.

Децата

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е успяла да установи директна комуникация с Путин относно репатрирането на украински деца, които са попаднали под руски контрол по време на войната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    19:02 02.11.2025

  • 2 си дзън

    4 10 Отговор
    Мирно споразумение за Украйна може да има само след разпада на русията.

    Коментиран от #5

    19:02 02.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    9 2 Отговор
    Как би могло - питайте руснаците !!! Това сор осн ята няма кой да ви брои за живи колкото и да мърдате все още !!!

    19:03 02.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Войната е начин на живот за Бандеровците.

    Коментиран от #17

    19:03 02.11.2025

  • 6 Яшар

    8 1 Отговор
    Как ли,ето така + 5 % към Землята на Русия ,най великата и голяма държава с 20 часови пояса с господство над целия свят , яко е :)

    19:03 02.11.2025

  • 7 Голата Истина

    13 1 Отговор
    Единственият формат може да бъде, само и единствено - капитулация !...и Папата отдавна го предложи.

    19:04 02.11.2025

  • 8 665

    8 1 Отговор
    Един римлянин, от оригиналните, го е казал много точно как изглеждат тия споразумения -
    "горко на победените " !

    19:05 02.11.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    11 3 Отговор
    Капитулация на Украйна и връщането в границите на НАТО от 1991г.

    Коментиран от #16

    19:05 02.11.2025

  • 10 Збигнев

    4 10 Отговор
    Путин се изтегля и плаща репарации!

    19:06 02.11.2025

  • 11 Един

    11 0 Отговор
    Единственото работещо мирно споразумение гласи следното:

    Точка 1ва: Русия до Днепър
    Точка 2ра: Одеса руска
    Точка 3та: Пълна капитулация на запада (Украйна е пионката)
    Точка 4та: Пълна демилитаризация на Украйна

    Други работещи варианти няма и Тръмп го разбира.

    Коментиран от #30

    19:06 02.11.2025

  • 12 Бен Вафлек

    3 6 Отговор
    на русия никакво доверие. може ли изнасилвач да е гарант на жертвата.

    Коментиран от #22

    19:07 02.11.2025

  • 13 Гошо

    7 2 Отговор
    Няма нужда да се мъчите с отговора, Путин ще ви каже

    19:07 02.11.2025

  • 14 Бен Вафлек

    3 5 Отговор
    всичко ще си дойде по местата когато рф се разпадне и русия бъде демилитаризирана, а населението превъзпитано

    Коментиран от #25

    19:07 02.11.2025

  • 15 Сергей "Флаш" Бескрестнов в Украйна

    2 2 Отговор
    казва, че след Украинския удар по Белгородския язовир Руската пропаганда настоява за удар по язовира на Киевската водноелектрическа централа. За Руснаците обаче няма да е лесно да го унищожат, пише военният експерт по системи за комуникация и радиоелектронна борба. Той признава, че руснаците са добре запознати с конструктивните характеристики и слабостите на тази конструкция, тъй като тя е построена по съветско време от Русия. Според военните теоретично Руснаците могат да повредят язовира достатъчно, за да изтече вода от резервоара, последвано от повишаване на нивото на водата в Днепър надолу по течението. В същото време Бескрестнов не вярва в пълното разрушаване на язовира с един мощен удар, ще трябва поне няколко мощни удара и след тях ще последва вълна от "Цунами" и Киев ще бъде удавен. Но за да се създаде ужасна вълна с височина 10 метра, трябва да се атакува язовира с оръжия подобни на ядрените. Може ли врагът да ни направи толкова гадни неща?

    19:08 02.11.2025

  • 16 Бен Вафлек

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    само в мокрите ти мечти

    19:08 02.11.2025

  • 17 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Начинът на живот на бандеровците е геноцид на всичко руско, с мълчаливото одобрение на Запада. Няма да има мирно споразумение, тъй като Западът никога няма да се съгласи на гаранции за Русия. Историческата омраза и унизителните поражения на Запада няма да позволят такъв шанс.

    19:09 02.11.2025

  • 18 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    А можеше само с Крим да се разминат.
    Ум царува ум робува, ум патки пасе.

    19:11 02.11.2025

  • 19 ?????

    3 1 Отговор
    Ха ха.
    Задават отговори.
    Четете бре.
    Всичко вече е казано и написано не един път.

    19:12 02.11.2025

  • 20 накратко

    5 2 Отговор
    Не се хабете с коментари - ще стане така , както иска Путин ! Точка !

    19:12 02.11.2025

  • 21 Доналд

    1 4 Отговор
    Руските войски се оттеглят!Русия плаща репарации!Путин в Хага!

    Коментиран от #23

    19:12 02.11.2025

  • 22 МОЖЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бен Вафлек":

    КОГАТО И Е БАЩА

    19:12 02.11.2025

  • 23 оня

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Доналд":

    Няма да стане ! С две думи - укрите са в киреча !

    19:14 02.11.2025

  • 24 ТАКА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА

    3 3 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация и фашистите съд и каторга.

    19:14 02.11.2025

  • 25 ЗДРАСТИ БЕН

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бен Вафлек":

    АБЕ ОЩЕ ЛИ СИ ЖИВ
    ТОЛКОЗ ТЪПО КОПЧЕ ДА ОЦЕЛЕЕ ПРЕЗ ЗИМАТА НЕ Е НОРМАЛНО

    19:17 02.11.2025

  • 26 Тротинет

    1 2 Отговор
    за Путин!

    Коментиран от #27

    19:17 02.11.2025

  • 27 ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тротинет":

    Пропуснал си - и за зеления папугай

    19:18 02.11.2025

  • 28 Гориил

    2 1 Отговор
    Тази война ще изчерпи и унищожи всички постижения на следвоенна Европа. В рамките на десет години тя ще бъде разчленена на отделни региони.

    19:18 02.11.2025

  • 29 Всички райони на Покровск

    3 2 Отговор
    са залети с Руски войници. По брой Руските войници са повече от десет пъти над Украинските бойци. Руските военни са се утвърдили в почти всички райони на Покровск. За украинската армия все още има коридор с ширина около пет километра оставен умишлено от Руснаците, през който е възможно да се евакуират ранените. Военен анализатор пише това в Немско издание. По думите му повече от 1000 украински войници държат отбраната в града, някои от тях са в тила на руските позиции. Вражеските войски превъзхождат украинските войски десет пъти и имат много по-голяма огнева мощ. Авторът пише, че Руснаците успяха, защото нямаше достатъчно войници от Украинска страна, а отбраната беше твърде слаба. Това позволи на Руските войски да проникнат през километрови пролуки в тила на украинските линии. "Руснаците създадоха хаос със своята стратегия за проникване. Сега никой не знае къде са нашите войски и къде е врагът. Това води до безредици, размита фронтова линия и дори приятелски огън", казва украинският офицер пред изданието.

    19:19 02.11.2025

  • 30 ЕДНА ДОБАВКА

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    НАТО НА ГРАНИЦИТЕ ОТ 1991
    ЗА НАС Е НЕКОЛКО МИЛИАРДА ПЛЮС

    19:22 02.11.2025

  • 31 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор
    Каквото и примирие да се сключи, Рассия беше брутално унизена и разорена 👍

    Коментиран от #35

    19:23 02.11.2025

  • 32 а истината е ,

    1 1 Отговор
    ,,че руснаците вече контролират около 60% от града и активно проникват в съседните Родинске и Мирноград. Според него до 1500 украински бойци могат да бъдат обкръжени, ако не бъдат спешно изтеглени. Неназован оператор на безпилотни летателни апарати, напуснал града, твърди, че защитниците в Покровск де факто вече са обкръжени, защото руснаците са се разпръснали из града.,, ............

    19:26 02.11.2025

  • 33 Тома

    0 1 Отговор
    Крим предаден от хрушчов през 1954 г на Украйна.Веднага става ясно чии е бил Крим

    Коментиран от #36

    19:27 02.11.2025

  • 34 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    Като "Писмо на запорожците до турския султан" ама насочено към Киев! :))

    19:30 02.11.2025

  • 35 джуджи ,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":

    Как дела ?

    19:31 02.11.2025

  • 36 Шмекер

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тома":

    бил е автономия!На хитър ли се правиш?

    19:31 02.11.2025

  • 37 Ами

    0 0 Отговор
    Не си блъскайе главите. Споразумение между Русия и окраина няма да има.
    Дори и да фалира, западът няма де се откаже от конфронтацията с Русия.
    А след като западът фалира, ще дойдат други управляващи които в
    стремежа си да оправят отношенията си с Русия ще зарежат окраина.
    Но дори и това няма да е достатъчно, защото Русия ще извади сметката.
    Това което направи Путин с Тръмп.
    Проблемът на запада е, че има къса памет и не слуша какво му говорят.
    Още Бисмарк го е казъл - "Накрая Русия идва със сметката"

    19:31 02.11.2025

