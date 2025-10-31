ВСУ атакува инфраструктурни обекти край руския град Владимир, дрон причини щети в ТЕЦ край Орел

Украинските въоръжени сили атакуваха инфраструктура край руския град Владимир.
"Системите функционират нормално", съобщи губернаторът Александър Авдеев в своя Telegram канал.
„Врагът атакува инфраструктура близо до град Владимир. Всички системи в момента функционират нормално. Специалисти работят на мястото на инцидента“, каза той.
Авдеев отбеляза, че заплахата от атаки с дронове остава в региона и призова жителите да бъдат предпазливи.
По-рано губернаторът на Орел Андрей Кличков съобщи, че отломки от дрон са паднали в топлоелектрическа централа. Катастрофата е повредила оборудването, няма пострадали, не е предизвикала пожар, а електрозахранването е почти напълно възстановено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
05:00 31.10.2025