ВСУ атакува инфраструктурни обекти край руския град Владимир, дрон причини щети в ТЕЦ край Орел
  Тема: Украйна

ВСУ атакува инфраструктурни обекти край руския град Владимир, дрон причини щети в ТЕЦ край Орел

31 Октомври, 2025 04:45, обновена 31 Октомври, 2025 04:52 334 1

Не се съобщава за пострадали сред цивилното население

ВСУ атакува инфраструктурни обекти край руския град Владимир, дрон причини щети в ТЕЦ край Орел - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили атакуваха инфраструктура край руския град Владимир.

"Системите функционират нормално", съобщи губернаторът Александър Авдеев в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

„Врагът атакува инфраструктура близо до град Владимир. Всички системи в момента функционират нормално. Специалисти работят на мястото на инцидента“, каза той.

Авдеев отбеляза, че заплахата от атаки с дронове остава в региона и призова жителите да бъдат предпазливи.

По-рано губернаторът на Орел Андрей Кличков съобщи, че отломки от дрон са паднали в топлоелектрическа централа. Катастрофата е повредила оборудването, няма пострадали, не е предизвикала пожар, а електрозахранването е почти напълно възстановено.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 хихи

    1 0 Отговор
    ВСУ за да реши проблемите на Украйна трябва да атакакува Киев и да резне зелката на зелката....

    05:00 31.10.2025

Новини по държави:
