ВСУ атакува инфраструктурни обекти край руския град Владимир, дрон причини щети в ТЕЦ край Орел

Украинските въоръжени сили атакуваха инфраструктура край руския град Владимир.

"Системите функционират нормално", съобщи губернаторът Александър Авдеев в своя Telegram канал.

„Врагът атакува инфраструктура близо до град Владимир. Всички системи в момента функционират нормално. Специалисти работят на мястото на инцидента“, каза той.

Авдеев отбеляза, че заплахата от атаки с дронове остава в региона и призова жителите да бъдат предпазливи.

По-рано губернаторът на Орел Андрей Кличков съобщи, че отломки от дрон са паднали в топлоелектрическа централа. Катастрофата е повредила оборудването, няма пострадали, не е предизвикала пожар, а електрозахранването е почти напълно възстановено.