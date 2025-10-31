ООН: Иран засилва репресиите след войната с Израел

Иран е засилил репресиите вътре в страната след войната с Израел през юни, съобщи анкетна комисия на ООН, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Организацията изразява сериозно безпокойство от нарастващите нарушения на правата на малцинствата, журналистите и гражданското общество.

Председателката на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран, Сара Хосейн, заяви пред Общото събрание на ООН, че „от март тази година събраните данни показват влошаване на положението с правата на човека в Иран“.

Ограничаване на гражданските свободи и масови арести

Хосейн подчерта, че репресиите, започнали след израелските въздушни удари през юни, са допълнително ограничили гражданското пространство, подкопали справедливия процес и нарушили правото на живот.

Тя обърна специално внимание на 21 000 души, арестувани от иранските власти по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел.

Според нея, сред тях има адвокати, правозащитници, журналисти и потребители на социалните мрежи, задържани само защото са публикували съдържание, свързано с военните действия.

Натиск върху малцинствата и рекорден брой екзекуции

Представителката на ООН отбеляза, че преследванията срещу етнически и религиозни малцинства под претекст за национална сигурност също са се засилили.

Хосейн изрази тревога и от драстично увеличения брой екзекуции в страната.

„По достоверни данни, повече от 1200 души са били екзекутирани от началото на годината - брой, който вече надхвърля общия за 2024 г., когато Иран отбеляза рекорд по екзекуции от 2015 г. насам“,

посочи тя.

Израелските удари срещу затвора „Евин“ и реакцията на Техеран

Мисията на ООН е разгледала и смъртоносните израелски удари срещу затвора „Евин“ в Иран.

Според предварителното разследване, атаките са поразили цивилни сгради в комплекса, които не представляват легитимни военни цели, и вероятно са били извършени умишлено.

В същото време иранските власти може да не са предприели достатъчни мерки за защита на задържаните, които са били евакуирани след ударите. Част от техните семейства не са получавали никаква информация в продължение на седмици, подчерта Хосейн.