Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
ООН: Иран засилва репресиите след войната с Израел

ООН: Иран засилва репресиите след войната с Израел

31 Октомври, 2025 08:06, обновена 31 Октомври, 2025 08:06 718 8

  • иран-
  • оон-
  • репресии-
  • война-
  • израел

Анкетна комисия изразява тревога от нарушения на човешките права, масови арести и увеличен брой екзекуции

ООН: Иран засилва репресиите след войната с Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран е засилил репресиите вътре в страната след войната с Израел през юни, съобщи анкетна комисия на ООН, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Организацията изразява сериозно безпокойство от нарастващите нарушения на правата на малцинствата, журналистите и гражданското общество.

Председателката на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран, Сара Хосейн, заяви пред Общото събрание на ООН, че „от март тази година събраните данни показват влошаване на положението с правата на човека в Иран“.

Ограничаване на гражданските свободи и масови арести

Хосейн подчерта, че репресиите, започнали след израелските въздушни удари през юни, са допълнително ограничили гражданското пространство, подкопали справедливия процес и нарушили правото на живот.

Тя обърна специално внимание на 21 000 души, арестувани от иранските власти по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел.
Според нея, сред тях има адвокати, правозащитници, журналисти и потребители на социалните мрежи, задържани само защото са публикували съдържание, свързано с военните действия.

Натиск върху малцинствата и рекорден брой екзекуции

Представителката на ООН отбеляза, че преследванията срещу етнически и религиозни малцинства под претекст за национална сигурност също са се засилили.
Хосейн изрази тревога и от драстично увеличения брой екзекуции в страната.

„По достоверни данни, повече от 1200 души са били екзекутирани от началото на годината - брой, който вече надхвърля общия за 2024 г., когато Иран отбеляза рекорд по екзекуции от 2015 г. насам“,
посочи тя.

Израелските удари срещу затвора „Евин“ и реакцията на Техеран

Мисията на ООН е разгледала и смъртоносните израелски удари срещу затвора „Евин“ в Иран.
Според предварителното разследване, атаките са поразили цивилни сгради в комплекса, които не представляват легитимни военни цели, и вероятно са били извършени умишлено.

В същото време иранските власти може да не са предприели достатъчни мерки за защита на задържаните, които са били евакуирани след ударите. Част от техните семейства не са получавали никаква информация в продължение на седмици, подчерта Хосейн.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Размишления

    11 1 Отговор
    Явно Иран трича чуждестранните агенти и заради това е тоя вой.Те и затова САЩ се бори против комунизма и диктатурите защото ограничават и унищожават тяхната агентура и по този начин глобализация под командването на САЩ през крив макарон ще я гледат.

    08:12 31.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    8 1 Отговор
    Най-добре Иран да почне да бомби терористите на Сатаняху в Га-за. Дето си мисли, че ще му се разминава безнаказано.
    Ей оправете си какви думи режете! Че тази е съвсем естествена.

    08:14 31.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ку-ку

    2 8 Отговор
    Ще трябва май пак да се намеси Нетаняху за да им успокои "хормоните" на тия "борци за свобода".... 🤣🤣🤣

    08:23 31.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Изчистване на кирчовците и кирчовщината.

    08:24 31.10.2025

  • 8 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    САЩ засилват репресиите след войната с Иран! В големите градове са разположени части на USArmy, въоръжени с остатъците от американско оръжие!☹️

    08:41 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания