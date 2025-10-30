Новини
Свят »
Украйна »
Русия заяви, че е превзела още две села в Украйна
  Тема: Украйна

Русия заяви, че е превзела още две села в Украйна

30 Октомври, 2025 13:05 1 036 50

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • донбас-
  • запорожка област

Силите на Москва са нанесли през тази нощ масиран удар по украинския военно-промишлен комплекс

Русия заяви, че е превзела още две села в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че е превзела още две села в източна Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели селата Красногорское в украинската Запорожка област и Садовое в Харковска област (Красногирске и Садове на украински - бел. ред.).

Освен това руската противовъздушна отбрана е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона, съобщи министерството.

В отговор на украинските нападения срещу граждански обекти силите на Москва са нанесли през тази нощ масиран удар по украинския военно-промишлен комплекс, по военни летища и енергийни обекти, посочи ведомството. При атаките е използвано високоточно оръжие с голям обсег и дронове.

"Целите на удара са постигнати, всички набелязани мишени са поразени", допълни министерството.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От два дни е това

    36 52 Отговор
    И не са две, а са шест.
    Казах ви преди седмица, че наред за освобождаване е Запорожието
    Успех!

    Коментиран от #27, #38

    13:08 30.10.2025

  • 2 Е, пак селца

    40 24 Отговор
    А Покровск?

    Коментиран от #19, #45

    13:09 30.10.2025

  • 3 Браво

    33 36 Отговор
    Напред братя освободители! Скоро братският украински народ, ще бъде освободен от чуждата нацистка власт!

    13:09 30.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    26 5 Отговор
    Руснаците са на път да пробият фронта. Ще поживеем, ще видим.

    Коментиран от #30

    13:09 30.10.2025

  • 5 Това не са обикновени села

    18 9 Отговор
    Това са централни квартали на Покровск.
    Хихихихихи

    13:10 30.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    27 4 Отговор
    Украинците като, че ли нямат резерви да запушат дупките. В един момент може всичко да се срине.

    13:11 30.10.2025

  • 8 пиночет

    5 25 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #9, #12, #17, #24

    13:13 30.10.2025

  • 9 Хи Хи

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "пиночет":

    Русия и Китай, две могъщи сили в коалиция, заедно в БРИКС !

    Коментиран от #11

    13:14 30.10.2025

  • 10 си дзън

    5 15 Отговор
    И как всички цели поразени като от 750 руски ракети и дронове са свалени 623.
    Не пишат, че едно ято от фламинга нацвъкало 2-3 рафинерии.

    Коментиран от #42

    13:15 30.10.2025

  • 11 Балък

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "Хи Хи":

    Давам рубли за долари и евро, курс едно към едно, Брикс като завладее света, ще станете много богати!

    Коментиран от #28

    13:16 30.10.2025

  • 12 Слава на великият Путин!!!

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "пиночет":

    Цяла Украйна ще бъде свободна!, а нацистките палачи съдени!

    Коментиран от #16

    13:16 30.10.2025

  • 13 Факти

    3 18 Отговор
    Китай превзе Русия без пушка да пукне.

    13:17 30.10.2025

  • 14 Каунь

    6 7 Отговор
    Те не са от стратегическо значение... Важното е че по бензиностанциите има опашки за бензин

    13:17 30.10.2025

  • 15 Хайл Хитлер

    14 1 Отговор
    Браво, само така!А една малка ядрена бомба към Киев кога ще пратят, че столичани живот си живеят

    13:18 30.10.2025

  • 16 Миризлив руски палячо крепостен

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "Слава на великият Путин!!!":

    А на нас, какъв ще ни е келепира?

    Коментиран от #20

    13:19 30.10.2025

  • 17 ФОНПсчито

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "пиночет":

    Русия, Китай и С. Корея са непобедим съюз.
    Сядат, сваряват на пастет една ялова крава и я изяждат с кеф.

    13:19 30.10.2025

  • 18 АБВ

    15 1 Отговор
    Бой по тъпите украински чутури, дето се водят по акъла на англосаксонците да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле.
    А можеха да живеят добре само със загубата на Крим и широка автономия на Донбас.
    С приятели като англосаксонците не ти трябват врагове. Ама каквото сам си направиш и Русия не може да ти го направи.

    13:20 30.10.2025

  • 19 Дудов

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Е, пак селца":

    Идем!След малко

    13:20 30.10.2025

  • 20 Ша им

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Миризлив руски палячо крепостен":

    дууууаш

    13:21 30.10.2025

  • 21 До Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Не че нямат хора ами бягат от фронта не искат да умират за зеленото чучило и англииските дяволски изчадия начело с лъжливите им крале !

    13:21 30.10.2025

  • 22 Всичко от московия е лъжа и измама !

    2 11 Отговор
    Постави си флага на Аквафреш с дрон и това е всичко .

    13:22 30.10.2025

  • 23 АнаЛизатор

    7 2 Отговор
    Украйна,на май ще и трием името от картата

    13:24 30.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Заради руZия целия свят страда

    2 12 Отговор
    Кога обикновеният руснак ще вдене,че от войната печелят само шепа престъпници узурпирали Кремъл с фалшиви избори - а бедните се връщат обратно в черни чували и живеят по зле от yличните котки и кучета в градовете от Запад-а ?

    13:25 30.10.2025

  • 26 ЗОВ

    9 1 Отговор
    РУСОФОБИТЕ И ЛИБЕРАЛЧЕТА ДА ОТИВАТ ДА ВОЮВАТ.ТЕ СА МЪЖКАРИ.

    13:25 30.10.2025

  • 27 Ердоган

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "От два дни е това":

    Велика Русия от Киев за три дня, вече се радвате на 6 села за 4 години

    Коментиран от #32, #48

    13:26 30.10.2025

  • 28 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Балък":

    Държавите в Брикс нямат хищническата природа като на евроатлантическите ..
    Брикс никого не иска да завладява,нито да участва във вътрешните процеси на която и да е държава по света .Правят просто бизнес .
    За разлика от тях ,хищническите евроатлантически държави бяха завладели цял един континент и точеха ресурсите му. Една Франция изгуби няколко колонии и Франция фалира :))

    Коментиран от #36, #40, #47

    13:26 30.10.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор
    Четири Года два хутора, замечательно......
    Киев когда ? 😁

    13:26 30.10.2025

  • 30 за инф.

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    пе...лдофил е на баща ти сина му

    13:27 30.10.2025

  • 31 Пешко

    2 9 Отговор
    Вместо Покровск - две села! Пак е нещо!

    13:28 30.10.2025

  • 32 Не бе

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ердоган":

    Кви три дня. Малко са, тридесет года ще ви бъхтят. До посиняване и пожълтяване. Бавно и мъчително. Само вие си мечтаете да трае три дня.😱😰

    13:31 30.10.2025

  • 33 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    1 7 Отговор
    Путлеp и дa иcкa не може cеra дa cпpе Войнaтa....
    Нищо не може дa пpедcтaви кaто уcпех не caмо нa Шaйкaтa пpеcтъпници около неrо, aми и нa оpконacелението....не, че му дpеме кaкво миcли оpконacелението де....
    Спpе ли cеra, товa ще доведе до бъpзa деколонизaция нa Моpдоp....А този пpоцеc Блaтнaя не може нито дa rо cпpе, нито дa rо зaбaви, нито дa rо контpолиpa....
    Елa пa боraтите нa нефт и петpол колонии пъpви ще поемaт по пътя нa Укpaйнa и ще обявят незaвиcимоcт....
    Въпpоc нa 3-4 rодини ще бъде дa цъфнaт я НАТО - вcки, я китaйcки бaзи точно в тези колонии...Кaк ще cи поделят Зaпaдa и Китaй колониите нямa знaчение към моментa, вaжното е Китaй дa не пpеминaвa пpез Уpaл към Евpопa....
    Не cе зaблуждaвaйте, че имa дpуra пpичинa Путлеp дa не cпиpa Войнaтa....Кpемълци не rи вълнувa нито икономикaтa, че cе cpивa, нито пък, че cтотици хиляди rлaвоpези и изнacилвaчи ще cе въpнaт от фpонтa в Укpaйнa и ще теpоpизиpaт оpконacелението....те cи имaт чacтни apмии дa rи пaзят...живеят в чужбинa повечето или в зaщитени комплекcи....
    Икономикaтa и пpеcтъпноcттa не вълнувaт диктaтоpcките pежими кaто в Моpдоp, от тези нещa cе вълнувaт политиците в демокpaтичните бщеcтвa....Нa Путлеp и Шaйкaтa му им е вcе тaя ...
    Техния cтpaх е от paзпaд нa Кочинaтa....В Блaтaтa нефт и raз нямa....Федеpaциятa живее и cе кpепи нa колониите....Зarубят ли колониите, rубят вcичко....

    13:33 30.10.2025

  • 34 Болшевишки неволи

    1 7 Отговор
    Бечи, бечи, тбруч, тбруч

    🇺🇦 Фактите говорят сами:
    От Донецка, Запорожка и Херсонска области Русия все още не е успяла да окупира около 25 000 км² територия.
    През последната година руската армия е напредвала средно с около 350 км² на месец.

    📏 Ако продължат с това „темпо“, ще им трябват над 70 месеца, т.е. повече от 6 години, за да завземат само тези три области — и то ако Украйна не си върне нищо обратно! Но бъдем ли съвсем екзактни, големите градове като Херсон и Запорожие ще погълнат милиони орки и доста повече време от тези шест години ✊🏻✊🏻✊🏻

    💬 Толкова за „втората армия в света“…
    Путин не воюва като суперсила — воюва като човек, който бавно и мъчително губи време, хора и техника, за да вземе по няколко квадратни километра на месец.
    Слава Украинци! 💙💛

    13:33 30.10.2025

  • 35 Тома

    3 0 Отговор
    А бесарабски фронт потвърди ли.

    13:33 30.10.2025

  • 36 Атино,

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    трябва да си благодарна, ако мъжа ти не те бие по три пъти на ден.
    Ако изобщо някой те е взел.
    Имаш само една голяма уста и дефицит на мозъчна молекула.
    Ха сега си избълвай дивотиите.

    Коментиран от #39

    13:34 30.10.2025

  • 37 Озадачен

    4 5 Отговор
    Покровск ме интересува дали, пак го превзеха рашистите или още се мъчат с Часов яр? 😂

    13:38 30.10.2025

  • 38 Откога на окупацията се

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "От два дни е това":

    казва "освобождение? 🤔

    13:40 30.10.2025

  • 39 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Атино,":

    Убий г.лупака с мълчание:)))

    13:40 30.10.2025

  • 40 Атинo,

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    а русия какво прави в момента? Не завладява ли??? Това са правили винаги. Никакви освободители не са. Виж освободените градове и села на какво приличат. Разруха. Каквито рушнаците, такива и асвабадените.

    Коментиран от #43

    13:43 30.10.2025

  • 41 Бавно и полека, като боа

    3 1 Отговор
    А tролетариатът нека си ръси малоумщините.

    13:44 30.10.2025

  • 42 Муахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    нямаше какво да кажеш и го каза.
    Едните без бензин, другите без територии.

    13:45 30.10.2025

  • 43 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Атинo,":

    Как може да завладяваш нещо,което е твое?
    Това е гражданска война и гражданските войни нямат нищо общо със завладените колонии от Западния свят..Или ще отречеш,че нямат колонии ли?

    Коментиран от #46, #50

    13:47 30.10.2025

  • 44 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Това ли са новините от Украйна?
    Днес да няма примирие!

    13:51 30.10.2025

  • 45 Догодина по

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е, пак селца":

    това време ще вземат Покровск.

    13:52 30.10.2025

  • 46 Атинo,

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    не ме карай да давам пример кой ни е притежавал 5 века.Искаш ли да си ни вземат обратно?

    Коментиран от #49

    13:52 30.10.2025

  • 47 Гнилия лош капитализъм

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Атино, бабо червена, стига с тия руски опорки! русия е Агресор,путин Терорист!

    13:55 30.10.2025

  • 48 Я пък тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ердоган":

    А Украйна на какво се радва, на гръмнато знаме ли?

    13:56 30.10.2025

  • 49 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Атинo,":

    Не,не искам..Даже съм под напрежение да не отцепат до Пловдив и когато си дойда до Пловдив да се озова в чужда държава:(
    Обаче! Примера ти не е сходен с този в Украйна!

    13:57 30.10.2025

  • 50 Сибир е китайски

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Кърджали е турски. Викаш нормално е да си го вземат комшиите?!?

    13:57 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания