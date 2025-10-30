Русия заяви, че е превзела още две села в Украйна

Русия заяви, че е превзела още две села в източна Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели селата Красногорское в украинската Запорожка област и Садовое в Харковска област (Красногирске и Садове на украински - бел. ред.).
Освен това руската противовъздушна отбрана е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона, съобщи министерството.
В отговор на украинските нападения срещу граждански обекти силите на Москва са нанесли през тази нощ масиран удар по украинския военно-промишлен комплекс, по военни летища и енергийни обекти, посочи ведомството. При атаките е използвано високоточно оръжие с голям обсег и дронове.
"Целите на удара са постигнати, всички набелязани мишени са поразени", допълни министерството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От два дни е това
Казах ви преди седмица, че наред за освобождаване е Запорожието
Успех!
Коментиран от #27, #38
13:08 30.10.2025
2 Е, пак селца
Коментиран от #19, #45
13:09 30.10.2025
3 Браво
13:09 30.10.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
13:09 30.10.2025
5 Това не са обикновени села
Хихихихихи
13:10 30.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Данко Харсъзина
13:11 30.10.2025
8 пиночет
Коментиран от #9, #12, #17, #24
13:13 30.10.2025
9 Хи Хи
До коментар #8 от "пиночет":Русия и Китай, две могъщи сили в коалиция, заедно в БРИКС !
Коментиран от #11
13:14 30.10.2025
10 си дзън
Не пишат, че едно ято от фламинга нацвъкало 2-3 рафинерии.
Коментиран от #42
13:15 30.10.2025
11 Балък
До коментар #9 от "Хи Хи":Давам рубли за долари и евро, курс едно към едно, Брикс като завладее света, ще станете много богати!
Коментиран от #28
13:16 30.10.2025
12 Слава на великият Путин!!!
До коментар #8 от "пиночет":Цяла Украйна ще бъде свободна!, а нацистките палачи съдени!
Коментиран от #16
13:16 30.10.2025
13 Факти
13:17 30.10.2025
14 Каунь
13:17 30.10.2025
15 Хайл Хитлер
13:18 30.10.2025
16 Миризлив руски палячо крепостен
До коментар #12 от "Слава на великият Путин!!!":А на нас, какъв ще ни е келепира?
Коментиран от #20
13:19 30.10.2025
17 ФОНПсчито
До коментар #8 от "пиночет":Русия, Китай и С. Корея са непобедим съюз.
Сядат, сваряват на пастет една ялова крава и я изяждат с кеф.
13:19 30.10.2025
18 АБВ
А можеха да живеят добре само със загубата на Крим и широка автономия на Донбас.
С приятели като англосаксонците не ти трябват врагове. Ама каквото сам си направиш и Русия не може да ти го направи.
13:20 30.10.2025
19 Дудов
До коментар #2 от "Е, пак селца":Идем!След малко
13:20 30.10.2025
20 Ша им
До коментар #16 от "Миризлив руски палячо крепостен":дууууаш
13:21 30.10.2025
21 До Данко Харсъзина
13:21 30.10.2025
22 Всичко от московия е лъжа и измама !
13:22 30.10.2025
23 АнаЛизатор
13:24 30.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Заради руZия целия свят страда
13:25 30.10.2025
26 ЗОВ
13:25 30.10.2025
27 Ердоган
До коментар #1 от "От два дни е това":Велика Русия от Киев за три дня, вече се радвате на 6 села за 4 години
Коментиран от #32, #48
13:26 30.10.2025
28 Атина Палада
До коментар #11 от "Балък":Държавите в Брикс нямат хищническата природа като на евроатлантическите ..
Брикс никого не иска да завладява,нито да участва във вътрешните процеси на която и да е държава по света .Правят просто бизнес .
За разлика от тях ,хищническите евроатлантически държави бяха завладели цял един континент и точеха ресурсите му. Една Франция изгуби няколко колонии и Франция фалира :))
Коментиран от #36, #40, #47
13:26 30.10.2025
29 Pyccкий Карлик
Киев когда ? 😁
13:26 30.10.2025
30 за инф.
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":пе...лдофил е на баща ти сина му
13:27 30.10.2025
31 Пешко
13:28 30.10.2025
32 Не бе
До коментар #27 от "Ердоган":Кви три дня. Малко са, тридесет года ще ви бъхтят. До посиняване и пожълтяване. Бавно и мъчително. Само вие си мечтаете да трае три дня.😱😰
13:31 30.10.2025
33 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Нищо не може дa пpедcтaви кaто уcпех не caмо нa Шaйкaтa пpеcтъпници около неrо, aми и нa оpконacелението....не, че му дpеме кaкво миcли оpконacелението де....
Спpе ли cеra, товa ще доведе до бъpзa деколонизaция нa Моpдоp....А този пpоцеc Блaтнaя не може нито дa rо cпpе, нито дa rо зaбaви, нито дa rо контpолиpa....
Елa пa боraтите нa нефт и петpол колонии пъpви ще поемaт по пътя нa Укpaйнa и ще обявят незaвиcимоcт....
Въпpоc нa 3-4 rодини ще бъде дa цъфнaт я НАТО - вcки, я китaйcки бaзи точно в тези колонии...Кaк ще cи поделят Зaпaдa и Китaй колониите нямa знaчение към моментa, вaжното е Китaй дa не пpеминaвa пpез Уpaл към Евpопa....
Не cе зaблуждaвaйте, че имa дpуra пpичинa Путлеp дa не cпиpa Войнaтa....Кpемълци не rи вълнувa нито икономикaтa, че cе cpивa, нито пък, че cтотици хиляди rлaвоpези и изнacилвaчи ще cе въpнaт от фpонтa в Укpaйнa и ще теpоpизиpaт оpконacелението....те cи имaт чacтни apмии дa rи пaзят...живеят в чужбинa повечето или в зaщитени комплекcи....
Икономикaтa и пpеcтъпноcттa не вълнувaт диктaтоpcките pежими кaто в Моpдоp, от тези нещa cе вълнувaт политиците в демокpaтичните бщеcтвa....Нa Путлеp и Шaйкaтa му им е вcе тaя ...
Техния cтpaх е от paзпaд нa Кочинaтa....В Блaтaтa нефт и raз нямa....Федеpaциятa живее и cе кpепи нa колониите....Зarубят ли колониите, rубят вcичко....
13:33 30.10.2025
34 Болшевишки неволи
🇺🇦 Фактите говорят сами:
От Донецка, Запорожка и Херсонска области Русия все още не е успяла да окупира около 25 000 км² територия.
През последната година руската армия е напредвала средно с около 350 км² на месец.
📏 Ако продължат с това „темпо“, ще им трябват над 70 месеца, т.е. повече от 6 години, за да завземат само тези три области — и то ако Украйна не си върне нищо обратно! Но бъдем ли съвсем екзактни, големите градове като Херсон и Запорожие ще погълнат милиони орки и доста повече време от тези шест години ✊🏻✊🏻✊🏻
💬 Толкова за „втората армия в света“…
Путин не воюва като суперсила — воюва като човек, който бавно и мъчително губи време, хора и техника, за да вземе по няколко квадратни километра на месец.
Слава Украинци! 💙💛
13:33 30.10.2025
35 Тома
13:33 30.10.2025
36 Атино,
До коментар #28 от "Атина Палада":трябва да си благодарна, ако мъжа ти не те бие по три пъти на ден.
Ако изобщо някой те е взел.
Имаш само една голяма уста и дефицит на мозъчна молекула.
Ха сега си избълвай дивотиите.
Коментиран от #39
13:34 30.10.2025
37 Озадачен
13:38 30.10.2025
38 Откога на окупацията се
До коментар #1 от "От два дни е това":казва "освобождение? 🤔
13:40 30.10.2025
39 Атина Палада
До коментар #36 от "Атино,":Убий г.лупака с мълчание:)))
13:40 30.10.2025
40 Атинo,
До коментар #28 от "Атина Палада":а русия какво прави в момента? Не завладява ли??? Това са правили винаги. Никакви освободители не са. Виж освободените градове и села на какво приличат. Разруха. Каквито рушнаците, такива и асвабадените.
Коментиран от #43
13:43 30.10.2025
41 Бавно и полека, като боа
13:44 30.10.2025
42 Муахаха
До коментар #10 от "си дзън":нямаше какво да кажеш и го каза.
Едните без бензин, другите без територии.
13:45 30.10.2025
43 Атина Палада
До коментар #40 от "Атинo,":Как може да завладяваш нещо,което е твое?
Това е гражданска война и гражданските войни нямат нищо общо със завладените колонии от Западния свят..Или ще отречеш,че нямат колонии ли?
Коментиран от #46, #50
13:47 30.10.2025
44 Я пък тоя
Днес да няма примирие!
13:51 30.10.2025
45 Догодина по
До коментар #2 от "Е, пак селца":това време ще вземат Покровск.
13:52 30.10.2025
46 Атинo,
До коментар #43 от "Атина Палада":не ме карай да давам пример кой ни е притежавал 5 века.Искаш ли да си ни вземат обратно?
Коментиран от #49
13:52 30.10.2025
47 Гнилия лош капитализъм
До коментар #28 от "Атина Палада":Атино, бабо червена, стига с тия руски опорки! русия е Агресор,путин Терорист!
13:55 30.10.2025
48 Я пък тоя
До коментар #27 от "Ердоган":А Украйна на какво се радва, на гръмнато знаме ли?
13:56 30.10.2025
49 Атина Палада
До коментар #46 от "Атинo,":Не,не искам..Даже съм под напрежение да не отцепат до Пловдив и когато си дойда до Пловдив да се озова в чужда държава:(
Обаче! Примера ти не е сходен с този в Украйна!
13:57 30.10.2025
50 Сибир е китайски
До коментар #43 от "Атина Палада":Кърджали е турски. Викаш нормално е да си го вземат комшиите?!?
13:57 30.10.2025