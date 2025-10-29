Новини
Свят »
Русия »
Путин: Всички руски сили напредват, Покровск е обкръжен
  Тема: Украйна

Путин: Всички руски сили напредват, Покровск е обкръжен

29 Октомври, 2025 17:37 1 615 81

  • украйна-
  • владимир путин-
  • путин-
  • русия-
  • покровск

Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас, каза руският президент

Путин: Всички руски сили напредват, Покровск е обкръжен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес руският президент Владимир Путин при посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

При визитата си лидерът на Русия съобщи и за успешното изпитание на безпилотното подводно ядрено суперторпедо "Посейдон".

Още новини от Украйна

"Всички руски сили напредват в Украйна. Сега си гарантираме дългосрочна сигурност", заяви Путин.

По думите му в Купянск и Покровск врагът е "блокиран и обкръжен".

"Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас. На две места - в град Купянск и град Красноармейск (Путин използва старото име на Покровск – бел. ред.) противникът се оказа блокиран, в обкръжение", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.

"Русия е готова да осигури достъп на журналисти до блокираните украински военнослужещи. Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решения, касаещи съдбата на своите съграждани, които са блокирани", отбеляза той, добавяйки, че Русия се безпокои от провокации на Киев по време на престоя на журналисти в зоната на обкръжените украински части, информира ТАСС.

"Готови сме заради журналистите да прекратим бойните действия за определено време - за два, три, шест часа", каза Путин.

Президентът на Русия заяви пред военнослужещите в болницата, че всички руски бойци "се държат героично".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Покровск

    19 37 Отговор
    нали падна март месец!?

    Коментиран от #10, #14, #58

    17:38 29.10.2025

  • 2 СИ ДЗИ ПИН

    25 7 Отговор
    ИЗПРАЩАМ ЧУВАЛИТЕ

    17:38 29.10.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    44 19 Отговор
    Успех Русия!

    17:38 29.10.2025

  • 4 Ураааа

    24 10 Отговор
    Сега циониста отдолу, целия ще се намокри.

    17:40 29.10.2025

  • 5 Русия

    35 14 Отговор
    ще победи!

    Коментиран от #54

    17:40 29.10.2025

  • 6 бай Бай

    30 9 Отговор
    Каква изненада, за празноглавието дето побеждава Русия стратегически, блаблабла блабла.

    17:42 29.10.2025

  • 7 Дориана

    39 11 Отговор
    Зеленски да тича да се жалва в Европа и Америка. Нито ЕС , нито Америка могат да му помогнат в кашата и капана , в който вкара Украйна.

    17:42 29.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гощо

    14 26 Отговор
    Още ли сме на три дни от Киев?

    Коментиран от #15

    17:44 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зеленски

    25 6 Отговор
    Ама ние напредваме... ама контранаступа... шмрък...

    17:44 29.10.2025

  • 12 аритметика

    12 17 Отговор
    В задачата се пита, колко са криминалните на снимката?!

    Коментиран от #18

    17:45 29.10.2025

  • 13 Голия

    7 10 Отговор
    ХА ХА отчаян е

    Коментиран от #70

    17:45 29.10.2025

  • 14 Медиите..

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "Покровск":

    Има отворени врати за военни кореспонденти, ако искат да посетят града. Сега е момента нашите дивани журналисти да се прославят и да напишат нещо, което са видяли със собствените си очи. Руската армия иска мир и е загрижена за останалите в града украински войници и лурни жители.

    Коментиран от #21

    17:46 29.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пешко

    9 16 Отговор
    От град до град за две години! Преди две години Бахмут. Сега може и Покровск!

    17:47 29.10.2025

  • 17 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    13 13 Отговор
    Тоя идиот яко го лъжат

    Коментиран от #75

    17:48 29.10.2025

  • 18 В аритметиката

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "аритметика":

    има отговор -колко те блъскаха в КИФИЧА

    17:48 29.10.2025

  • 19 Атина Палада

    19 5 Отговор
    Путин вика международни журналисти,като е готов да спре военните действия докато журналистите са при обкръжените :) Да не се окаже,че единици от обкръжените говорят украински/руски език,а останалите ...всички чуждоезични:)) Няма друга причина заради ,която Путин да прави това...

    17:49 29.10.2025

  • 20 Само Зеленски

    22 4 Отговор
    И желаещите с хитлеристко минало вярват, че могат да победят Русия. Както е вярвал Хитлер до последно. Благодарение на саможертвите на руснаците европа е това което е . Ако не бяха те в европа щеше да марширува кафявата чума.

    17:49 29.10.2025

  • 21 Мара да оди

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Медиите..":

    да предава от там. Белким и дойде сивото у кратуната.

    17:49 29.10.2025

  • 22 Да не стане грешка

    9 12 Отговор
    Покровск руснаците го взеха миналото лято.
    Така се хвалеха, като сега.

    Коментиран от #27

    17:50 29.10.2025

  • 23 Руснак без крак

    8 13 Отговор
    Ще празнувам превземането на Покровск за 12ти път !

    17:50 29.10.2025

  • 24 Да не би

    9 2 Отговор
    Дени да и на смяна!? Нещо много русофобско моделиране.

    17:50 29.10.2025

  • 25 У ЧУВАЛА

    15 4 Отговор
    Май има 5 000 бандера. Българското центаци заминава да ги спасява.

    17:50 29.10.2025

  • 26 ьикас

    17 3 Отговор
    Владимир Путин е добър и мъдър държавник и го доказва всеки ден. Искаха Западните пръдльовци да ограбят Русия, само че се надянаха на руския ритник. Америка и Западните глупаци си загубиха и паричките и са на път да загубят и всичките си укра бандера фашисти, барабар с надрусания Зеленски. Слава на Господ Иисус Христос, Русия е много силна.

    17:51 29.10.2025

  • 27 Не бъркай

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "Да не стане грешка":

    с Петровск.
    Без на знаеш лаеш.

    17:52 29.10.2025

  • 28 УДРИ С ЛОПАТАТА

    14 3 Отговор
    Скоро гъби никнат в Лондон. И после мир и спокойствие.

    17:52 29.10.2025

  • 29 Сталин

    12 6 Отговор
    Слава Путина

    17:53 29.10.2025

  • 30 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    9 16 Отговор
    Защо Русия е толкова зла страна?

    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    Коментиран от #46

    17:53 29.10.2025

  • 31 Оня с коня

    13 3 Отговор
    се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    17:53 29.10.2025

  • 32 Украйна Капитулир@

    14 3 Отговор
    Украински мъже на възраст между 18 и 22 години, преминали границата с Полша,
    надхвърли 98 000 само за два месеца.
    Според германската Агенция по заетостта около 490 000 Мъже - украинци,
    в трудоспособна възраст получават помощи за безработица.

    Коментиран от #40

    17:53 29.10.2025

  • 33 Курд Околянов

    13 3 Отговор
    Националният спорт на руснаците е воденето на война и са най-силни в дисциплината "Ракети".

    17:53 29.10.2025

  • 34 Даа...

    8 14 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе от този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    Коментиран от #37, #39

    17:53 29.10.2025

  • 35 Бъзиктар

    12 4 Отговор
    Време е да изпратим нашите ,,топ журналисти " от сутрешните блокове и неделните соросоиди.Начело с кмета и украинското знаме от общината.Ако имаме късмет утрините в България ще станат по-приятни.

    17:54 29.10.2025

  • 36 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    11 17 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    Коментиран от #49

    17:54 29.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Б.си идиoта !

    8 12 Отговор
    Руският диктатор Путин пак започна да си фантазира за обкръжени украински войници в Покровск и Купянск. И на двете места се водят активни бойни действия и Русия нито контролира градовете, нито е обкръжила украински войници. Колкото ги беше "обкръжила" в Курска област. 🤡🙃

    17:56 29.10.2025

  • 39 Бай той Толстой

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Даа...":

    Абе-втъкна ви го мъжката.Ние ще ви галим по главата,да не плачкате през това време

    Коментиран от #57

    17:56 29.10.2025

  • 40 @@@

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Украйна Капитулир@":

    Напрежението в Европа Расте:
    Германия и Полша реагираха остро на новата вълнаМлади украински мъже!
    В Германия и Полша расте напрежение заради увеличаващия се брой
    млади украински мъже, пристигащи в последните седмици.

    17:56 29.10.2025

  • 41 Има ли още шарани?

    7 11 Отговор
    Охраната на Путин този път са в ролята на "ранени войници", които са посетени от Путин.
    На всичките са им закичили еднакъв брой ордени.

    17:56 29.10.2025

  • 42 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    10 6 Отговор
    Бандерия се оказа една МОНГО, МНОГО ЛОША инвестиция на англосаксите.

    17:57 29.10.2025

  • 43 Добри новини

    7 7 Отговор
    Три руски самолета ТУ-95 бяха взривени от украински изтребители F-16.

    Коментиран от #53

    17:58 29.10.2025

  • 44 Мишел

    7 3 Отговор
    Днес руските щурмоваци стигнаха северозападния край на града, противоположен на този, откъдето влязоха. В центъра на града се вее руския флаг. Фактически Покровск е превзет, провежда се прочистването сграда по сграда.

    17:59 29.10.2025

  • 45 az СВО Победа 80

    9 2 Отговор
    Накратко:

    1. Покровск е обкръжен. Останал е по малко от километър до пълното обкражение, но оттам е невъзможно снабдяването на ВСУ и пращане на резерви. В битката в района от руска страна участват 2,5 армии, а от страна на ВСУ 3 армейски корпуса.

    2. Мирноград е напълно обкражен.

    3. Основната и най-ожесточена битка се води малко по на север в района на Доброполе, където ВСУ хвърля в боя всичко възможно. От резултата на битката там зависи всичко. Засега резултатът от битката там е в полза на руснаците.

    4. Нищо ново в пропаганден план. Киев отново приписва на руснаците собствените си действия.

    5. В момента тече най-важното сражение за цялата война досега...

    6. В следващите дни всичко ще се реши и по-всичко изглежда, че победител ще бъде Русия....

    17:59 29.10.2025

  • 46 Ха-ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Смърди в Лондон, Париж и Берлин на урина, над руските полета и Сибир въздухът е чист и освежаващ.

    Коментиран от #64

    18:00 29.10.2025

  • 47 Гост

    9 2 Отговор
    Е то се знаеше.... Укрите не знам защо се напъват само бадива се дават човешки животи.

    18:00 29.10.2025

  • 48 Пловдив

    2 8 Отговор
    Комуниста дявол,= путин ......антихрист

    18:00 29.10.2025

  • 49 Рублевка

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Задай въпроса към Путин посредством президентската канцелария. Той едва ли чете "Факти".

    18:00 29.10.2025

  • 50 ха, ха, ха...

    1 7 Отговор
    "Путин: Всички руски сили напредват, Покровск е обкръжен"

    Де томахавки, де! Колкото повече мърдаш толкова по добре се намества, а моя варриант на перефразиране е, колкото по зле става, толкова повече нближава момента да се оправи. Иначе, при плавни промени, постепенно се свиква с всичко и започва да не дразни. За справка, нашия "плавен преход", при който вече почти ни свариха като жаба на бавен огън.

    18:00 29.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Варна 3

    5 9 Отговор
    Победителят е Украйна и няма никаква руска пабеда!

    18:01 29.10.2025

  • 53 Оня с коня

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Добри новини":

    Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:

    Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.

    Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.

    Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.

    Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
    Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.

    Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
    Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.

    Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.

    Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.

    И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!

    Коментиран от #63

    18:01 29.10.2025

  • 54 БОЛШЕВИК

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Ще вземе второ място блатния халифат.

    18:01 29.10.2025

  • 55 Всё в порядке

    2 11 Отговор
    Руският военнопрестъпник полковник Вениамин Масжерин беше взривен заедно с колата си в Кемеровска област, Русия.
    Този руски фашист бе идентифициран чрез множество записи от улични камери и свидетели, които потвърдиха, че лично е избивал цивилни жители, сред които и много жени, в град Буча, Украйна.
    Дългата ръка на справедливостта го застигна в Русия чрез агентите на ГУР.
    Взривът е задействан дистанционно.
    В момента събират полковника по съседните клони на дърветата, за да могат да го изпратят на концерт на Кобзон.
    СЛАВА НА УКРАЙНА!

    18:03 29.10.2025

  • 56 Петър

    11 3 Отговор
    Браво братушки, напред, очакваме ви, че тук вече се не трае..

    18:03 29.10.2025

  • 57 Мишел

    4 10 Отговор

    До коментар #39 от "Бай той Толстой":

    Но незнам за какво са им тия руини, дадоха над 50 000 вати груз 200!

    18:03 29.10.2025

  • 58 Киев за три дни

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Покровск":

    Ха ха ха ха

    18:03 29.10.2025

  • 59 Горски

    10 0 Отговор
    Ама, ама, какви са тия "... 100 танка, 260 бронирани машини и 160 артилерийски оръдия"!!! Нали руснаците се биеха с лопати, и техниката им свърши още през 2023? Според много източници в града били приклещени 5000 украински войници. Зеленясалият каза, че нямало такова нещо. Значи остава да са някакви нат-ОВЦИ, щом не са укри. Днес май вече руснаците празнуват с водка и сельодка : Украинците ще се оттеглят смело като останат 30% , а руснаците страхливо ще ги преследват до крак. Това което най много ме очудва в целият този конфликт, е как западната пропаганда успя да убеди масите на Запад, че хората в украйна са по боеспособни от руснаците! Точно обратното е вярно. Хората в Украйна, са по лошото копие на руснаците и като манталитет и способности, а обществото им е около 15г по назад от това в Русия. Идеята че ВСУ някак си има по способна или дори равна на Русия армия или че имали по малко жертви е направо абсурдна!!! Загубите са минимум 1:3 в полза на Русия а сигурно и доста повече на конкретни места и ситуации. Цялата работа е жалка разбира се...избиват се буквално братя и роднини. Одеса никога няма да забрави как нацистите са изгаряли хора, а ако Одеса не е руска, тогава НАТО със сигурност ще дойде със своите бази и бактериологични лаборатории. Покровск и Мирноград вече отидоха. Руското знаме се вее в най-северозападната част на града и там всички от украинската армия просто гледат как да се спасят.

    18:05 29.10.2025

  • 60 Вчера четох във Факти

    6 1 Отговор
    Урките са убили едно пленено руско войниче от бой с приклади! Истински зверове! Скопяват пленените, вадят им органите. Само тепане за тия циганя!

    Коментиран от #69

    18:05 29.10.2025

  • 61 Дориана

    1 7 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап, какви напредъци!

    18:06 29.10.2025

  • 62 Горски

    1 6 Отговор
    От Киев за два дня сега блатарите се хвалят, че уж взели някаво село, срам за копейките!

    18:07 29.10.2025

  • 63 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Оня с коня":

    Някак удобно сте пропуснали наскоро нашумялата личност на Бачев. Той се разбра с какво си уплатнява времето.

    18:07 29.10.2025

  • 64 Българин

    0 5 Отговор

    До коментар #46 от "Ха-ха-ха":

    По стара традиция, българските кУмОнисти и техните деца биват заточени в Лондон, Париж и Цюрих. Някои в Маями. До сибирските полета и чистият им въздух, не могат да се доберат и да се вредят!

    18:08 29.10.2025

  • 65 az СВО ПОБЕДА80

    3 6 Отговор
    Каквото и да бълнуват едно е ясно, ботокса ще изгние в Хага.

    Коментиран от #76

    18:08 29.10.2025

  • 66 Факти

    1 6 Отговор
    Този неможач 11 години превзема 15 хилядното градче Покровск 🤣

    18:08 29.10.2025

  • 67 браво на руската армия , света не помни

    9 1 Отговор
    такава мащабна военна операция с толкова малко и почти без цивилни жертви , чест и признателност на руското ръководство и руската армия за това внимание към мирните и цивилни жители

    18:09 29.10.2025

  • 68 Курд Околянов

    2 6 Отговор
    Над милион вата замина за крематорките, а още нямат град превзет!

    Коментиран от #77

    18:09 29.10.2025

  • 69 Минск

    1 6 Отговор

    До коментар #60 от "Вчера четох във Факти":

    Който с нож дойде, от нож ще загине!

    18:10 29.10.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Голия":

    Малииииий, много си пр3д, как?го видя отчаян?

    18:11 29.10.2025

  • 71 Клоуна пусин 🤡💩

    1 6 Отговор
    Ако ходещия на кукери ботокс беше се барнал с униформата на горски пазач, щяха поне горските да му повярват на смешките .

    18:11 29.10.2025

  • 72 Луд с картечница

    5 1 Отговор
    Следва яко и безмилостно зачистване на обкръжения добитък.

    18:11 29.10.2025

  • 73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    18:12 29.10.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор
    Колко да е отчаян, 4та година се крие по бункерите, а Зеленски обикаля света!

    18:12 29.10.2025

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    Ти чети статията, ТПК, там пише. Можем да пуснем чужди журналя.Как може да си толком т¹п?

    18:13 29.10.2025

  • 76 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "az СВО ПОБЕДА80":

    Съдиите от международния съд имат забрана за САЩ. Все ще пипнат американците някого от тия измекяри! Русия също може да издаде международна заповед за арест и да изпрати тия църни съдии в Сибир да се избелят.

    18:14 29.10.2025

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Курд Околянов":

    КУРдЕ,освободени са до момента над 230 населени места, села и градове.Чети.

    Коментиран от #81

    18:15 29.10.2025

  • 78 Пригожин

    0 1 Отговор
    Ама не ти стиска да го посетиш !

    18:18 29.10.2025

  • 79 Факти

    1 0 Отговор
    Всички руски сили напредват... към небитието.

    18:18 29.10.2025

  • 80 Кукушенко

    0 0 Отговор
    Шестима натовски генерали се предадоха !

    18:19 29.10.2025

  • 81 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    230 села с над милион чувала орки за 4 г, голям успех

    18:19 29.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания