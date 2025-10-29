"Путин: Всички руски сили напредват, Покровск е обкръжен"

Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес руският президент Владимир Путин при посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
При визитата си лидерът на Русия съобщи и за успешното изпитание на безпилотното подводно ядрено суперторпедо "Посейдон".
"Всички руски сили напредват в Украйна. Сега си гарантираме дългосрочна сигурност", заяви Путин.
По думите му в Купянск и Покровск врагът е "блокиран и обкръжен".
"Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас. На две места - в град Купянск и град Красноармейск (Путин използва старото име на Покровск – бел. ред.) противникът се оказа блокиран, в обкръжение", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.
"Русия е готова да осигури достъп на журналисти до блокираните украински военнослужещи. Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решения, касаещи съдбата на своите съграждани, които са блокирани", отбеляза той, добавяйки, че Русия се безпокои от провокации на Киев по време на престоя на журналисти в зоната на обкръжените украински части, информира ТАСС.
"Готови сме заради журналистите да прекратим бойните действия за определено време - за два, три, шест часа", каза Путин.
Президентът на Русия заяви пред военнослужещите в болницата, че всички руски бойци "се държат героично".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Покровск


СИ ДЗИ ПИН

БОЛШЕВИК

Ураааа

Русия


бай Бай

Дориана

8 Този коментар е премахнат от модератор.
Гощо


10 Този коментар е премахнат от модератор.
Зеленски

аритметика


Голия


14 Медиите..
До коментар #1 от "Покровск":Има отворени врати за военни кореспонденти, ако искат да посетят града. Сега е момента нашите дивани журналисти да се прославят и да напишат нещо, което са видяли със собствените си очи. Руската армия иска мир и е загрижена за останалите в града украински войници и лурни жители.


15 Този коментар е премахнат от модератор.
Пешко

УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха


18 В аритметиката
До коментар #12 от "аритметика":има отговор -колко те блъскаха в КИФИЧА

Атина Палада

Само Зеленски

21 Мара да оди
До коментар #14 от "Медиите..":да предава от там. Белким и дойде сивото у кратуната.

22 Да не стане грешка
Така се хвалеха, като сега.


Руснак без крак

Да не би

У ЧУВАЛА

ьикас

27 Не бъркай
До коментар #22 от "Да не стане грешка":с Петровск.
Без на знаеш лаеш.

УДРИ С ЛОПАТАТА

Сталин

30 РФ е един смърдящ КЕН eф !
В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.


Оня с коня

32 Украйна Капитулир@
надхвърли 98 000 само за два месеца.
Според германската Агенция по заетостта около 490 000 Мъже - украинци,
в трудоспособна възраст получават помощи за безработица.


Курд Околянов

34 Даа...
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .


Бъзиктар

36 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!


37 Този коментар е премахнат от модератор.
Б.си идиoта !

39 Бай той Толстой
До коментар #34 от "Даа...":Абе-втъкна ви го мъжката.Ние ще ви галим по главата,да не плачкате през това време


40 @@@
До коментар #32 от "Украйна Капитулир@":Напрежението в Европа Расте:
Германия и Полша реагираха остро на новата вълнаМлади украински мъже!
В Германия и Полша расте напрежение заради увеличаващия се брой
млади украински мъже, пристигащи в последните седмици.

41 Има ли още шарани?
На всичките са им закичили еднакъв брой ордени.

ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

Добри новини


Мишел

45 az СВО Победа 80
1. Покровск е обкръжен. Останал е по малко от километър до пълното обкражение, но оттам е невъзможно снабдяването на ВСУ и пращане на резерви. В битката в района от руска страна участват 2,5 армии, а от страна на ВСУ 3 армейски корпуса.
2. Мирноград е напълно обкражен.
3. Основната и най-ожесточена битка се води малко по на север в района на Доброполе, където ВСУ хвърля в боя всичко възможно. От резултата на битката там зависи всичко. Засега резултатът от битката там е в полза на руснаците.
4. Нищо ново в пропаганден план. Киев отново приписва на руснаците собствените си действия.
5. В момента тече най-важното сражение за цялата война досега...
6. В следващите дни всичко ще се реши и по-всичко изглежда, че победител ще бъде Русия....

46 Ха-ха-ха
До коментар #30 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Смърди в Лондон, Париж и Берлин на урина, над руските полета и Сибир въздухът е чист и освежаващ.


Гост

Пловдив

49 Рублевка
До коментар #36 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Задай въпроса към Путин посредством президентската канцелария. Той едва ли чете "Факти".

50 ха, ха, ха...
Де томахавки, де! Колкото повече мърдаш толкова по добре се намества, а моя варриант на перефразиране е, колкото по зле става, толкова повече нближава момента да се оправи. Иначе, при плавни промени, постепенно се свиква с всичко и започва да не дразни. За справка, нашия "плавен преход", при който вече почти ни свариха като жаба на бавен огън.

51 Този коментар е премахнат от модератор.
Варна 3

53 Оня с коня
До коментар #43 от "Добри новини":Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:
Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.
Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.
Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.
Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.
Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.
Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.
Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.
И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!
Коментиран от #63
18:01 29.10.2025
54 БОЛШЕВИК
До коментар #5 от "Русия":Ще вземе второ място блатния халифат.
18:01 29.10.2025
55 Всё в порядке
Този руски фашист бе идентифициран чрез множество записи от улични камери и свидетели, които потвърдиха, че лично е избивал цивилни жители, сред които и много жени, в град Буча, Украйна.
Дългата ръка на справедливостта го застигна в Русия чрез агентите на ГУР.
Взривът е задействан дистанционно.
В момента събират полковника по съседните клони на дърветата, за да могат да го изпратят на концерт на Кобзон.
СЛАВА НА УКРАЙНА!
18:03 29.10.2025
56 Петър
18:03 29.10.2025
57 Мишел
До коментар #39 от "Бай той Толстой":Но незнам за какво са им тия руини, дадоха над 50 000 вати груз 200!
18:03 29.10.2025
58 Киев за три дни
До коментар #1 от "Покровск":Ха ха ха ха
18:03 29.10.2025
59 Горски
18:05 29.10.2025
60 Вчера четох във Факти
Коментиран от #69
18:05 29.10.2025
61 Дориана
18:06 29.10.2025
62 Горски
18:07 29.10.2025
63 стоян георгиев
До коментар #53 от "Оня с коня":Някак удобно сте пропуснали наскоро нашумялата личност на Бачев. Той се разбра с какво си уплатнява времето.
18:07 29.10.2025
64 Българин
До коментар #46 от "Ха-ха-ха":По стара традиция, българските кУмОнисти и техните деца биват заточени в Лондон, Париж и Цюрих. Някои в Маями. До сибирските полета и чистият им въздух, не могат да се доберат и да се вредят!
18:08 29.10.2025
65 az СВО ПОБЕДА80
Коментиран от #76
18:08 29.10.2025
66 Факти
18:08 29.10.2025
67 браво на руската армия , света не помни
18:09 29.10.2025
68 Курд Околянов
Коментиран от #77
18:09 29.10.2025
69 Минск
До коментар #60 от "Вчера четох във Факти":Който с нож дойде, от нож ще загине!
18:10 29.10.2025
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Голия":Малииииий, много си пр3д, как?го видя отчаян?
18:11 29.10.2025
71 Клоуна пусин 🤡💩
18:11 29.10.2025
72 Луд с картечница
18:11 29.10.2025
73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
18:12 29.10.2025
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:12 29.10.2025
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":Ти чети статията, ТПК, там пише. Можем да пуснем чужди журналя.Как може да си толком т¹п?
18:13 29.10.2025
76 Рублевка
До коментар #65 от "az СВО ПОБЕДА80":Съдиите от международния съд имат забрана за САЩ. Все ще пипнат американците някого от тия измекяри! Русия също може да издаде международна заповед за арест и да изпрати тия църни съдии в Сибир да се избелят.
18:14 29.10.2025
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Курд Околянов":КУРдЕ,освободени са до момента над 230 населени места, села и градове.Чети.
Коментиран от #81
18:15 29.10.2025
78 Пригожин
18:18 29.10.2025
79 Факти
18:18 29.10.2025
80 Кукушенко
18:19 29.10.2025
81 Последния Софиянец
До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":230 села с над милион чувала орки за 4 г, голям успех
18:19 29.10.2025