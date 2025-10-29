Руското знаме бе издигнато в Покровск: ето какво се случи час по-късно

Руските войски издигнаха своето знаме в украинския град Покровск (Донецка област), но градът не е окупиран и боевете там продължават.

Мониторинговият проект DeepState предаде, че окупаторите са издигнали руското знаме в 9:40 ч. сутринта, но час по-късно то е било унищожено. Анализаторите публикуваха и видео как „руският парцал се появи, но и изчезна също толкова бързо“.

Ситуацията за украинските сили, защитаващи града, остава трудна, защото руската армия продължава да хвърля пехота в сраженията. Агенция УНИАН предаде, че Русия е събрала близо 11 000 войници в това направление на фронта и се опитва да обкръжи Покровск.

Иван Тимочко, военен експерт и председател на резервистите в сухопътните войски на Украйна, заяви, че „врагът е насочил всичките си сили към превземането на града“ и нито един сценарий не може да бъде изключен към този момент.

„Надяваме се на най-доброто, но се готвим и за най-лошото“, каза той. Според него превземането на Покровск е политическо решение на Владимир Путин, което той иска да бъде осъществено на всяка цена и въпреки загубите. Тимочко заяви, че Путин е дал заповед на генералите си да изпратят цялата армия в Покровск и да сринат града със земята.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града.

По-рано тази седмица украинската армия съобщи, че Киев бърза да укрепи позициите си в Покровск, след като малочислени групи руски войници успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение. Русия от месеци се опитва да окупира Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Руската армия смята, че превземането на града е от решаващо значение за поемането на контрола върху цялата Донецка област.