Руското знаме бе издигнато в Покровск: ето какво се случи час по-късно
  Тема: Украйна

Руското знаме бе издигнато в Покровск: ето какво се случи час по-късно

29 Октомври, 2025 14:54 884 18

  • украйна-
  • покровск-
  • донбас-
  • донецка област-
  • русия

Зеленски заяви, че руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск

Руското знаме бе издигнато в Покровск: ето какво се случи час по-късно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските войски издигнаха своето знаме в украинския град Покровск (Донецка област), но градът не е окупиран и боевете там продължават.

Мониторинговият проект DeepState предаде, че окупаторите са издигнали руското знаме в 9:40 ч. сутринта, но час по-късно то е било унищожено. Анализаторите публикуваха и видео как „руският парцал се появи, но и изчезна също толкова бързо“.

Ситуацията за украинските сили, защитаващи града, остава трудна, защото руската армия продължава да хвърля пехота в сраженията. Агенция УНИАН предаде, че Русия е събрала близо 11 000 войници в това направление на фронта и се опитва да обкръжи Покровск.

Иван Тимочко, военен експерт и председател на резервистите в сухопътните войски на Украйна, заяви, че „врагът е насочил всичките си сили към превземането на града“ и нито един сценарий не може да бъде изключен към този момент.

„Надяваме се на най-доброто, но се готвим и за най-лошото“, каза той. Според него превземането на Покровск е политическо решение на Владимир Путин, което той иска да бъде осъществено на всяка цена и въпреки загубите. Тимочко заяви, че Путин е дал заповед на генералите си да изпратят цялата армия в Покровск и да сринат града със земята.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града.

По-рано тази седмица украинската армия съобщи, че Киев бърза да укрепи позициите си в Покровск, след като малочислени групи руски войници успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение. Русия от месеци се опитва да окупира Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Руската армия смята, че превземането на града е от решаващо значение за поемането на контрола върху цялата Донецка област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Май

    7 2 Отговор
    Покровск отече !

    14:58 29.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 2 Отговор
    Днеска е СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ,
    а утре може да се окаже БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ,
    като много други ‼️

    14:58 29.10.2025

  • 3 Пич

    8 2 Отговор
    Аз какво ви казах...!!!???
    Зелю - до към края на годината !!!

    Коментиран от #7

    14:58 29.10.2025

  • 4 ТОЯ ГРАД

    4 2 Отговор
    НЯМА НИКАКАКВО СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

    14:58 29.10.2025

  • 5 Зевс

    7 1 Отговор
    По интересното е какво се случва с едни 5-10 хиляди обкръжени украинци там, ще вдигат ли бялата кърка или ще ходят при Бандера?

    Коментиран от #11

    14:59 29.10.2025

  • 6 честен ционист

    4 1 Отговор
    «Где ступает нога русского солдата, то – наше»

    14:59 29.10.2025

  • 7 ШЪ ГО ПРАВЯТ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    КОЛЕДНА УКРАСА

    Коментиран от #18

    14:59 29.10.2025

  • 8 Българин

    3 4 Отговор
    Закарали с дрон някакъв парцал на пътя за Покровск, за да запишат победа. Не им се еполучило особено.

    14:59 29.10.2025

  • 9 Ех, глупаци,

    7 1 Отговор
    Колкото повече ви жалят руснаците, толкова по-нагли и самонадеяни ставате! Нали знаете, че има и Орешници и Буревестници след които кьорав украинец няма да остане, ама ви пазят, една кръв сте, колкото и да не го признавате.

    14:59 29.10.2025

  • 10 Аве ей, Зеленски каза!!!

    3 1 Отговор
    Красноармееск/Покровск не е от Стратегическо Значение.😆

    15:00 29.10.2025

  • 11 ХЕРА

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    ЧУВАЛИЗАЦИЯ-РЕСТО

    15:00 29.10.2025

  • 12 Трол

    0 1 Отговор
    След като руснаците превземат Покровск, повече няма да издигат знаме, за да не им го унищожат.

    15:00 29.10.2025

  • 13 Цеко сифоня

    1 0 Отговор
    Не вярвайте на Марiя Атiнасiва.

    15:00 29.10.2025

  • 14 Българин

    1 1 Отговор
    Този руски парцал е преминал и освободил цяла България, но на Берлинският конгрес англосаксонските чиф., ути погребаха България, а този драскач и за чирак на овчар не става

    15:01 29.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руснак

    0 1 Отговор
    До писарката и нейните близки …. Вие ще страдате до 10 коляно господ ми е свидетел ! Заради думите с които нарече знамето на Русия ! Парцал си ти !

    15:02 29.10.2025

  • 17 Днес до обед

    1 0 Отговор
    поне два пъти превзеха Покровск!

    Издигането на руския парцал им е коронен номер, че да се похвалят!
    И да си направят селфи!
    ВСУ не за пръв път бързо ги вкарва в правия път, заедно с байрактарите.

    15:02 29.10.2025

  • 18 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ШЪ ГО ПРАВЯТ":

    Или...... коледен суджук !

    15:03 29.10.2025

Новини по държави:
