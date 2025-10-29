Новини
Ситуацията е критична: Украйна се опитва да запази Покровск, Русия е струпала 11 000 войници
29 Октомври, 2025 20:43 2 046 84

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че около 200 руски военни са проникнали в различни части на града

Ситуацията е критична: Украйна се опитва да запази Покровск, Русия е струпала 11 000 войници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Украинските сили се опитват да спрат засилващото се руско настъпление в района на източния град Покровск, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на украинската армия и наблюдатели, предаде БТА.

През последните седмици руските войски се приближиха до ключовия логистичен център, след като упорито напредваха в продължение на повече от една година. Според Киев в хода на настъплението си Русия е понесла значителни загуби на жива сила.

В публикувано днес в платформата "Фейсбук" изявление на 7-и корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски на Украйна се посочва, че Русия е разположила около 11 000 военнослужещи в опит да обкръжи по-голямата част от района на град Покровск. Групи руски войници вече успяха да проникнат в обсадения град и се опитват да стигнат по-надълбоко в посока север и североизток, пише още в текста.

В публикацията също така се посочва, че в зоната на отговорност на 7-и корпус са струпани около 27 000 руски войници, близо 100 танка, почти 260 бронирани бойни машини и около 160 артилерийски системи и минохвъргачки.

Защитниците на Покровск, голям градски център и прилежащите му селища, продължават отбранителната си операция.

През последните два дни в зоната на 7-и корпус са били ликвидирани 90 руски военнослужещи и още 42-ма са ранени. Украинските сили унищожиха една бронирана машина, три бойни машини на пехотата, три превозни средства и един мотоциклет. Прехванати са били общо 158 дрона. Украинските сили са неутрализирали 18 руски военнослужещи на територията на град Покровск, се казва в публикацията на 7-и корпус.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че около 200 руски военни са проникнали в различни части на града, припомня Ройтерс. Зеленски отбеляза, че за Москва е от критично значение да завладее Покровск, за да покаже, че има преимущество на бойното поле.

Завладяването на Покровск, както и на намиращия се на североизток град Константиновка, ще отвори на Москва пътя към двата най-големи града в Донецк, които все още са под украински контрол, отбелязва Ройтерс.

Украинският проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници "Дийп стейт" (Deep State) публикува информацията, че Русия е успяла да прекъсне военен логистичен маршрут към съседния Мирноград чрез засади на пехотата и атаки с дронове. "Дийп стейт" предупреждава, че за да може да спре по-нататъшното проникване на вражески сили в Покровск, Украйна ще трябва да разположи цяла бригада, а не малки подразделения.

"Ситуацията в Покровск е почти критична и продължава да се влошава, като в един момент може да се окаже, че е станало прекалено късно да се оправи всичко", посочва "Дийп стейт". На сайта са публикувани и кадри, на които се вижда как украинските сили унищожават руско знаме, което за кратко е било издигнато над градските порти.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да удостовери тази информация за бойното поле чрез независими източници.

Москва засили военната си офанзива на фона на затихналите дипломатически усилия, водени от САЩ, за прекратяване на продължаващата четвърта година война, отбелязва Ройтерс. Кремъл многократно постави като условие за започването на мирни преговори целият Донбас да премине под руски контрол. Киев отхвърли подобна възможност.

Зеленски каза в понеделник пред журналисти, че продължаващите повече от година усилия на Русия да завладее Покровск показват, че тя не е способна да постигне целта си да установи военен контрол върху останалата част от региона. "Ето защо фактът, че държим Покровск и че те продължават да отлагат плановете си… доказва пред света, че те лъжат", каза в заключение Зеленски.


  • 1 Софиянец

    57 9 Отговор
    Денацификацията, братче! Браво!

    20:44 29.10.2025

  • 2 Гост

    15 44 Отговор
    11 000 пушечно месо, като при Сталинград ☠️

    20:45 29.10.2025

  • 3 Русия е струпала 11 000 войници

    41 7 Отговор
    и мичето е струпала бая цъканици за днес
    за радост на рософобите

    20:45 29.10.2025

  • 4 ?????

    59 6 Отговор
    Няма страшно.
    Нали в предишната статия пише че според Зеленски това не е вярно.

    Коментиран от #68

    20:45 29.10.2025

  • 5 между другото

    54 7 Отговор
    И Покровск вече няма никакво значение , както и останалата част на укрия -та !

    20:46 29.10.2025

  • 6 Русия трябва да освободи не само

    49 8 Отговор
    Покровск а всички руски градове села и области намиращи се по нацисткия киевски режим

    Коментиран от #36

    20:47 29.10.2025

  • 7 онзи

    42 5 Отговор
    Центовете да си пазят нервите - тепърва ще им трябват ! Да наблягат на хънътъ и ....това е !

    Коментиран от #13

    20:48 29.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 100%

    41 3 Отговор
    Следва Запорожието.

    20:49 29.10.2025

  • 10 Да,бе

    28 6 Отговор
    Украйна занули Европа тотално и олицетворява опашката на руският гущер,с която полъгва хищниците...Набедени за хищници.

    20:49 29.10.2025

  • 11 Пешко

    6 35 Отговор
    Ама нали го превзеха миналата година! И занулиха украинската армия! Сега пак ли?

    20:49 29.10.2025

  • 12 бай Бай

    38 4 Отговор
    Какво се опитвала да запазва след като отдаааавна хората в Донецка област чрез референдум се отделиха от 0крайна с незаконно и гресивно управление.
    И се казва Красноармейск.

    20:49 29.10.2025

  • 13 ха-ха

    35 3 Отговор

    До коментар #7 от "онзи":

    И да пият една студена вода и за Покровск - и той сдаде багажа !

    20:49 29.10.2025

  • 14 ⚒️⚒️⚒️

    5 28 Отговор
    На двама расняка една пушка и дамска превръзка 😵

    20:50 29.10.2025

  • 15 Kaлпазанин

    28 5 Отговор
    Ракети нямаше ,войници нямаше ,какво ли нямаше па тука една патка взе пак в обратна посока да квака ,а за буревестника сега има ли го няма ли го

    20:50 29.10.2025

  • 16 пешо

    12 1 Отговор
    не отразяват цъканията , ако е в интерес на факти да другите не

    20:51 29.10.2025

  • 17 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    26 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    20:51 29.10.2025

  • 18 Истината

    5 27 Отговор
    Напредват нашите ! Преди две години Бахмут, сега Покровск! Остават три дня до Киев!

    20:51 29.10.2025

  • 19 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    26 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #37

    20:51 29.10.2025

  • 20 И Киев е Руски

    29 3 Отговор
    Обесването на бандеровците, признати от украинското правителство за политически наследници на сътрудниците на Третия райх, е много полезно за народа на Украйна. В противен случай ЕС ще продължи да тласка единния. неразделен народ" към клане, тъй като те, европейските бюрократи, са споделили пълната отговорност с бандеровците за убийството на руски граждани на Украйна. Ако бандеровците бъдат обесени, тогава мечтите на европейските бюрократи за пълна споделена отговорност могат да се осъществят (обесят или заколят ). Народите на Европа също ще бъдат щастливи.

    Коментиран от #25

    20:51 29.10.2025

  • 21 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    31 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    20:52 29.10.2025

  • 22 Даааам

    26 3 Отговор
    Щом така пишат ПродажнитеКозакПодлоги тук, значи Покровск вече е руски. След седмица с неохота ще го потвърдят.

    20:52 29.10.2025

  • 23 Спорт

    20 2 Отговор
    Според наличните оценки стойността на полезните изкопаеми в Донецка област (в Украйна) е около 3,8 трилиона щатски долара.

    20:52 29.10.2025

  • 24 Москалия трябва да бъде разрушена...

    3 25 Отговор
    Всички москалски гни.ди ще бъдат върнати в чували обратно,

    20:52 29.10.2025

  • 25 404

    4 19 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    Изтрийте го тоя путинофил.Или вече ви е страх

    20:53 29.10.2025

  • 26 😆Марийка с Nта статийка за

    16 1 Отговор
    Покровск днес, ми требва са продаваме посуда, сникърс, хладилници и так далее..., каквот такова.😁❤️🇧🇬

    20:53 29.10.2025

  • 27 1488

    5 0 Отговор
    Ситуацията е комична.

    Коментиран от #82

    20:53 29.10.2025

  • 28 Да бе

    16 1 Отговор
    Ситуацията е критична? За Русия или за украйна? Купянск (???) или Покровск по статиите по-долу? Лелей...

    20:53 29.10.2025

  • 29 На всички е ясно

    25 3 Отговор
    че нищо не може да запази. Язък само за момчетата които гинат за киевският фашистки режим.

    Коментиран от #41

    20:53 29.10.2025

  • 30 Буре Вестник

    5 17 Отговор
    Да пратят и тукашните pyсороби.

    20:53 29.10.2025

  • 31 az СВО Победа 80

    23 2 Отговор
    До днес Киев и западните медии се правеха, че Красноармейск или както те го наричат погрешно Покровск не съществува.
    Мълчаха упорито за катастрофата там, до момента, в който все пак трябва да кажат нещо по въпроса, защото на практика руснаците освободиха града.

    20:54 29.10.2025

  • 32 ХиХи

    18 2 Отговор
    Цела нощ укрите ша се изтеглят на по добри позиции ако минат между снарядите бежком

    20:54 29.10.2025

  • 33 Руснак без крак

    5 19 Отговор
    Не е важно че един милион отидоха на концерт на Кобзон! Радва ги че са превзели едно градче.

    20:54 29.10.2025

  • 34 ХаХа

    17 3 Отговор
    Винаги га зелю каже че не е обкръжен и вече бегат с 200

    20:55 29.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И Киев е Руски

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русия трябва да освободи не само":

    И България

    20:56 29.10.2025

  • 37 Опорка

    5 17 Отговор

    До коментар #19 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":

    Добра е опорката но не е вярна! Погледни че един милион има вече на концерта на Кобзон!

    Коментиран от #48

    20:56 29.10.2025

  • 38 МирО

    17 0 Отговор
    Кво става с Котлите - варят ли се вече?? Май бая "изпарения" ???

    20:57 29.10.2025

  • 39 404

    13 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хахаха, жалки подлоги кремълски":

    Турили са го на Ж...ТИ

    Коментиран от #53

    20:57 29.10.2025

  • 40 Един

    18 1 Отговор
    Как бе - Укронацитата нали напредваха? Русия лъжела, Путин го свалят руснаците, свършили са и пералните и Зеля пИчели.
    Само изтриване на Укронация от карата може да спре и предотврати бъдещи войни в Европа!

    20:58 29.10.2025

  • 41 Това трагедията на братоубийствената

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "На всички е ясно":

    Гражданска Война.🤔
    Sadly, tragic, the echo of the Second World War.

    Коментиран от #52

    20:58 29.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Брей тия орхайнците никога не дават жертви, големи терминатори се изкараха

    20:59 29.10.2025

  • 44 Джамбaза

    12 0 Отговор
    Украинците изнесоха ли си пералните от Покровск?

    20:59 29.10.2025

  • 45 Иии

    11 0 Отговор
    Зеленkо пише стих "00кpайна, земля колкто една човешка длан"

    21:00 29.10.2025

  • 46 Гост

    9 0 Отговор
    Ще го смажат руснаците. Украйнците даже и не споменават с какво разполагат като сила за отбраната.

    21:01 29.10.2025

  • 47 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Мецан млати успешно вся МАТЮ-вская свлч.

    21:01 29.10.2025

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Опорка":

    От 2022г от украйна в Русия са имигрирали 6000000( МИЛЛИОНА!!!!!) УКРАИНЦИ БЕ ТПК. СМЧТАЙ

    Коментиран от #64

    21:03 29.10.2025

  • 49 Бат Путин

    7 2 Отговор
    ,,Нашите цели ще бъдат постигнати на всяка цена".Нещата си идват на мястото.

    21:04 29.10.2025

  • 50 Т.КОЛЕВВВ

    1 8 Отговор
    11000 ли са струпали?
    Е СЕГА Е МОМЕНТА УКРАЙНЦИТЕ АКО СА ГИ ПРИМАМИЛИ ДА ГИ ИЗБИЯТ ИЛИ ПЛЕНЯТ.

    Коментиран от #57

    21:05 29.10.2025

  • 51 E нали не било верно че е превзет

    7 0 Отговор
    И диваците контролирали развалините

    21:05 29.10.2025

  • 52 Такива трагедии се случват

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Това трагедията на братоубийствената":

    защото народите са достатъчно глупави да вярват на лъжите и пропагандите на НПО-тата, да им отнемат свободата и да им инсталират марионетки, които ги водят към унищожение.

    21:05 29.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пешко

    1 2 Отговор
    Няма страшно! Ако не го превземат сега, догодина пак!

    21:07 29.10.2025

  • 55 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    9 1 Отговор
    Списък с въпроси към соросчетата:
    Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томазовките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
    Какво стана с Фламингото

    21:08 29.10.2025

  • 56 Диванен стратег

    7 0 Отговор
    Щом ТУКА пише ,,Ситуацията е критична", значи, ситуацията е безнадеждна

    21:10 29.10.2025

  • 57 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Т.КОЛЕВВВ":

    Май си зомбиран от КънтърСтрайка ,а?

    Ако си мислиш че като си държиж бубата същото е и с огнестрелно оръжие...

    Безкарзамен ч е ки джия..

    21:10 29.10.2025

  • 58 В В.П.

    9 0 Отговор
    Това Нее истина .. Красноармейск няма никаква стойност за великия пълководец президент главнокомандващ тактик и прочие зелю фашиста..

    21:10 29.10.2025

  • 59 ОПРАВЕТЕ СИ ЗАГЛАВИЕТО

    7 1 Отговор
    ..............ЧУВАЛА Е ЗАТВОРЕН..............

    21:11 29.10.2025

  • 60 Ъъъъъъъъ

    6 2 Отговор
    Ама укрите продължават с лъжите обаче.🤣

    21:12 29.10.2025

  • 61 В В.П.

    10 6 Отговор
    Още един разрушен град ,.Благодарете на Зелю фашиста..А ,трябваше да предаде всичко мирни и кротко..Както руските им дадоха Тоя град през 1991 вас .Това окропа е уникално животно..

    Коментиран от #65

    21:12 29.10.2025

  • 62 Руснак без крак

    5 4 Отговор
    Кога се очакваше да въведат на въоръжение буре с вестник?

    21:13 29.10.2025

  • 63 Нещастници

    11 1 Отговор
    на Русия са й били нужни 2 г да обърне фронта след което знаем колко бързо стига до берлин, т
    фронта вече е обърнат

    Коментиран от #72

    21:14 29.10.2025

  • 64 Опорка

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това число натовски генерали ли е ?

    Коментиран от #67

    21:14 29.10.2025

  • 65 ?!?!? Кои са тия...руските?!

    6 5 Отговор

    До коментар #61 от "В В.П.":

    В коя Република живеят и кога е създаден този..."руски език"?
    Във Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ защо няма такава Република?

    Коментиран от #71, #73

    21:16 29.10.2025

  • 66 Дъното

    5 4 Отговор
    Часов яр, рашистите вече 2 години го "превземат"... 😂

    21:17 29.10.2025

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #64 от "Опорка":

    Ти прст ли си бе? Чети кво съм писал

    21:18 29.10.2025

  • 68 ти на Мичето ли вярваш

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    или на предишната статия...🤣🤣🤣

    21:18 29.10.2025

  • 69 Фактолог

    6 6 Отговор
    Русофилите са най-голямата конкуренция на рашистите в лъжите.

    Коментиран от #78

    21:19 29.10.2025

  • 70 Мим

    7 2 Отговор
    Зеленски каза,че държат Покровск,а Путин каза,че държат на коча топките. След два три дни ще видим кой какво държи...

    21:20 29.10.2025

  • 71 Учи

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "?!?!? Кои са тия...руските?!":

    Руснаците са в Русия!

    Коментиран от #74

    21:20 29.10.2025

  • 72 За СССР ли говориш Мур гавелке

    2 6 Отговор

    До коментар #63 от "Нещастници":

    Или пе деРасия?!? Защото 58% от Червената Армия през ВСВ са,,,Украинци,..18 % Белоруси и останалите монголья!
    Хахахахаха

    Коментиран от #81

    21:20 29.10.2025

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #65 от "?!?!? Кои са тия...руските?!":

    Защото Руснаците са държаволбразуваща нация, анадън му? Тпк

    21:20 29.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мнение

    7 1 Отговор
    Нещата хич не вървят добре за Украйна. Бавно е, но безкомпромисно.
    Такава е тенденцията от самото начало на т.нар. война.
    А иначе много анализатори, много медии, много лъжи ... пишат, говорят, но какво значение има, никакво.
    Времето най-добре показва. Като приключат с Украйна нека анализират колкото си искат, а също и изказванията си защо не познаха.

    Коментиран от #79, #80

    21:25 29.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Тома

    2 0 Отговор
    Ни думай.

    21:27 29.10.2025

  • 78 Николай

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Фактолог":

    ЕвропедаLiте с розови опашки са , като извадени от инкубатор, еднакво говорят, еднакво глупаво и мислят

    21:28 29.10.2025

  • 79 Безказармен хомляк - ху есос,,да?

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Мнение":

    Хахахахаха Войната приключва когато педофила Избегал по трусики от некаков ГОТВАЧ направи Парадо у Киев, Дамаск и Лисабон!
    Виж какво жена целите на войната според ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан,...ТРИДНЕВЕН Плоскоземецо
    Хахахахаха

    21:29 29.10.2025

  • 80 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Мнение":

    А ми неможе Гейрмания хем д купува руски газ и нефт хем да е наужким с Посрайне

    21:30 29.10.2025

  • 81 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "За СССР ли говориш Мур гавелке":

    Ама реват на целия свят. Е това е смешното - уж хахаха, ама реват. Ха ха ха, като е смешно няма да ревате, нали ... или не е смешно май?

    21:30 29.10.2025

  • 82 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "1488":

    Отдавна.

    21:30 29.10.2025

  • 83 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    11000 загинали миризливи руски смотаняци и палячовци!

    21:32 29.10.2025

  • 84 В В.П.

    1 0 Отговор
    Ситуацията е без надежда.. радвайте се че нямате за президент ,инат наркоманец като Зелю артиста..Да прати Подлогите си да мрът за Брюксел и Урсуланковците .

    21:33 29.10.2025

