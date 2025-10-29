Ситуацията е критична: Украйна се опитва да запази Покровск, Русия е струпала 11 000 войници

Украинските сили се опитват да спрат засилващото се руско настъпление в района на източния град Покровск, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на украинската армия и наблюдатели, предаде БТА.

През последните седмици руските войски се приближиха до ключовия логистичен център, след като упорито напредваха в продължение на повече от една година. Според Киев в хода на настъплението си Русия е понесла значителни загуби на жива сила.

В публикувано днес в платформата "Фейсбук" изявление на 7-и корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски на Украйна се посочва, че Русия е разположила около 11 000 военнослужещи в опит да обкръжи по-голямата част от района на град Покровск. Групи руски войници вече успяха да проникнат в обсадения град и се опитват да стигнат по-надълбоко в посока север и североизток, пише още в текста.

В публикацията също така се посочва, че в зоната на отговорност на 7-и корпус са струпани около 27 000 руски войници, близо 100 танка, почти 260 бронирани бойни машини и около 160 артилерийски системи и минохвъргачки.

Защитниците на Покровск, голям градски център и прилежащите му селища, продължават отбранителната си операция.

През последните два дни в зоната на 7-и корпус са били ликвидирани 90 руски военнослужещи и още 42-ма са ранени. Украинските сили унищожиха една бронирана машина, три бойни машини на пехотата, три превозни средства и един мотоциклет. Прехванати са били общо 158 дрона. Украинските сили са неутрализирали 18 руски военнослужещи на територията на град Покровск, се казва в публикацията на 7-и корпус.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че около 200 руски военни са проникнали в различни части на града, припомня Ройтерс. Зеленски отбеляза, че за Москва е от критично значение да завладее Покровск, за да покаже, че има преимущество на бойното поле.

Завладяването на Покровск, както и на намиращия се на североизток град Константиновка, ще отвори на Москва пътя към двата най-големи града в Донецк, които все още са под украински контрол, отбелязва Ройтерс.

Украинският проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници "Дийп стейт" (Deep State) публикува информацията, че Русия е успяла да прекъсне военен логистичен маршрут към съседния Мирноград чрез засади на пехотата и атаки с дронове. "Дийп стейт" предупреждава, че за да може да спре по-нататъшното проникване на вражески сили в Покровск, Украйна ще трябва да разположи цяла бригада, а не малки подразделения.

"Ситуацията в Покровск е почти критична и продължава да се влошава, като в един момент може да се окаже, че е станало прекалено късно да се оправи всичко", посочва "Дийп стейт". На сайта са публикувани и кадри, на които се вижда как украинските сили унищожават руско знаме, което за кратко е било издигнато над градските порти.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да удостовери тази информация за бойното поле чрез независими източници.

Москва засили военната си офанзива на фона на затихналите дипломатически усилия, водени от САЩ, за прекратяване на продължаващата четвърта година война, отбелязва Ройтерс. Кремъл многократно постави като условие за започването на мирни преговори целият Донбас да премине под руски контрол. Киев отхвърли подобна възможност.

Зеленски каза в понеделник пред журналисти, че продължаващите повече от година усилия на Русия да завладее Покровск показват, че тя не е способна да постигне целта си да установи военен контрол върху останалата част от региона. "Ето защо фактът, че държим Покровск и че те продължават да отлагат плановете си… доказва пред света, че те лъжат", каза в заключение Зеленски.