The Independent: България ще конфискува руската рафинерия „Лукойл“

България изготвя ново законодателство, което ще ѝ позволи да завземе контрола над важна петролна рафинерия, принадлежаща на санкционирания от Русия петролен гигант „Лукойл“, пише британският вестник The Independent.

Рафинерията в Бургас е единствената по рода си в България и беше жизненоважна част от чуждестранната бизнес империя на „Лукойл“. Компанията сега е изправена пред санкции на САЩ заради войната на Русия срещу Украйна.

Още новини от Украйна

Изданието продължава с коментар за случващото се в Украйна. Руският президент Владимир Путин нареди подготовка за ядрени тестове, след като президентът Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че САЩ ще проведат първите си тестове от над три десетилетия.

Тръмп обяви миналата седмица, че САЩ ще нарушат глобалния мораториум върху тестването на ядрени оръжия, твърдейки, че съперници като Китай и Русия вече правят същото тайно, но не предостави повече подробности.

На среща в сряда Путин нареди засилена защита на руските петролни рафинерии от украински атаки с дронове, подписвайки нов закон, с който резервисти ще бъдат разположени на тази задача. А на бойното поле Русия твърди, че войските ѝ напредват в ключовия град Покровск, където украинската армия твърди, че частите ѝ водят ожесточени битки, за да избегнат обкръжението си от силите на Москва.