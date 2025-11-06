The Independent: България ще конфискува руската рафинерия „Лукойл“

България изготвя ново законодателство, което ще ѝ позволи да завземе контрола над важна петролна рафинерия, принадлежаща на санкционирания от Русия петролен гигант „Лукойл“, пише британският вестник The Independent.
Рафинерията в Бургас е единствената по рода си в България и беше жизненоважна част от чуждестранната бизнес империя на „Лукойл“. Компанията сега е изправена пред санкции на САЩ заради войната на Русия срещу Украйна.
Изданието продължава с коментар за случващото се в Украйна. Руският президент Владимир Путин нареди подготовка за ядрени тестове, след като президентът Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че САЩ ще проведат първите си тестове от над три десетилетия.
Тръмп обяви миналата седмица, че САЩ ще нарушат глобалния мораториум върху тестването на ядрени оръжия, твърдейки, че съперници като Китай и Русия вече правят същото тайно, но не предостави повече подробности.
На среща в сряда Путин нареди засилена защита на руските петролни рафинерии от украински атаки с дронове, подписвайки нов закон, с който резервисти ще бъдат разположени на тази задача. А на бойното поле Русия твърди, че войските ѝ напредват в ключовия град Покровск, където украинската армия твърди, че частите ѝ водят ожесточени битки, за да избегнат обкръжението си от силите на Москва.
1 честен ционист
Коментиран от #19
12:12 06.11.2025
2 Няма
12:12 06.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:14 06.11.2025
4 Боби
Коментиран от #13, #28, #31
12:14 06.11.2025
5 Вашето мнение
12:15 06.11.2025
6 Путин
12:15 06.11.2025
7 Факт
Коментиран от #36
12:15 06.11.2025
8 Мощен удар
12:15 06.11.2025
9 Пеевски
12:15 06.11.2025
11 Факт
Коментиран от #34
12:16 06.11.2025
12 Pyccкий Карлик
Руснаците могат да ползат Монголското посолство 😁👍
Коментиран от #15, #16, #29, #37
12:16 06.11.2025
14 Сусу Манарата
12:19 06.11.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":Ти гледай САШтинското❗ЧЕ
нито посРаник има,
нито секретарКА,
а и ТръмПича се кани да го
заТрие ‼️‼️‼️
12:19 06.11.2025
16 честен ционист
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":Не знам за Руското, но това на Козяк вече от 8 месеца насам е обикновено консулство, а някой ден може и Пятерочка да изникне на адреса.
12:19 06.11.2025
17 Ами
12:19 06.11.2025
18 Григор
12:19 06.11.2025
19 доктор
До коментар #1 от "честен ционист":Руско православие няма.
12:20 06.11.2025
20 аz СВО Победа 80
12:21 06.11.2025
21 баш фен
12:21 06.11.2025
22 Крадливите и некадърни за друго
Коментиран от #27
12:22 06.11.2025
23 Българин
12:22 06.11.2025
24 123456
12:23 06.11.2025
25 Сатана Z
12:23 06.11.2025
26 Браво бе,
12:24 06.11.2025
27 честен ционист
До коментар #22 от "Крадливите и некадърни за друго":За да го препродадат пак на същите хора. Държавата е необходима, за да е лигитимна сделката.
12:24 06.11.2025
28 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Боби":Ти ли си развит свят бе въшльо
Молиш се на Монголското куче бе татарски
12:24 06.11.2025
30 НИЕ
12:25 06.11.2025
31 така, така
До коментар #4 от "Боби":Какъв развит свят в Европата бе?! Ти живееш в миналото!
Центъра на развитието отдавна се премести в Азия.
12:26 06.11.2025
33 Тангристите
Цирк Буш
Всичко е незаконно
Никаква Русия 3 г.продават на Украйна бе тъпаци ганьовски.
12:27 06.11.2025
35 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:28 06.11.2025
37 Последния Шоп
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":Руското посолство се е разположило на площ колкото цял квартал с 14 служители Освен административна сграда на 4 етажа и няколко хиляди квадратни метра РЗП ,там има четири жилищни сгради по пет етажа с апартаменти....Руския " културен" център на ул Шипка с няколко хиляди кв м застроена площ ,10 декара абсолютно незаконно заградени на язовир Искър във вододайна зона и така нататък....България не притежава нито един кв.метър в Русия.Трябвя Реципрочно,нали така ????
12:29 06.11.2025
38 Тръмп
Коментиран от #43
12:29 06.11.2025
39 Pyccкий Карлик
12:30 06.11.2025
40 Факти
Коментиран от #42
12:31 06.11.2025
41 ОБЕКТИВЕН
12:32 06.11.2025
42 честен ционист
До коментар #40 от "Факти":Приеми го като договор за наем.
12:32 06.11.2025
43 Е ми
До коментар #38 от "Тръмп":Той няма да дава помощ и ракети на русийката. Ай как хочется, ама на фашисти не дава.
12:34 06.11.2025
44 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
12:35 06.11.2025