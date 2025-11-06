Новини
Свят »
Великобритания »
The Independent: България ще конфискува руската рафинерия „Лукойл“
  Тема: Украйна

The Independent: България ще конфискува руската рафинерия „Лукойл“

6 Ноември, 2025 12:11 1 394 44

  • лукойл-
  • русия-
  • българия-
  • санкции-
  • рафинерия-
  • петрол

Рафинерията в Бургас е единствената по рода си в България и беше жизненоважна част от чуждестранната бизнес империя на „Лукойл“

The Independent: България ще конфискува руската рафинерия „Лукойл“ - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България изготвя ново законодателство, което ще ѝ позволи да завземе контрола над важна петролна рафинерия, принадлежаща на санкционирания от Русия петролен гигант „Лукойл“, пише британският вестник The Independent.

Рафинерията в Бургас е единствената по рода си в България и беше жизненоважна част от чуждестранната бизнес империя на „Лукойл“. Компанията сега е изправена пред санкции на САЩ заради войната на Русия срещу Украйна.

Още новини от Украйна

Изданието продължава с коментар за случващото се в Украйна. Руският президент Владимир Путин нареди подготовка за ядрени тестове, след като президентът Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че САЩ ще проведат първите си тестове от над три десетилетия.

Тръмп обяви миналата седмица, че САЩ ще нарушат глобалния мораториум върху тестването на ядрени оръжия, твърдейки, че съперници като Китай и Русия вече правят същото тайно, но не предостави повече подробности.

На среща в сряда Путин нареди засилена защита на руските петролни рафинерии от украински атаки с дронове, подписвайки нов закон, с който резервисти ще бъдат разположени на тази задача. А на бойното поле Русия твърди, че войските ѝ напредват в ключовия град Покровск, където украинската армия твърди, че частите ѝ водят ожесточени битки, за да избегнат обкръжението си от силите на Москва.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    38 5 Отговор
    Колкото конфискува и Руската църква.

    Коментиран от #19

    12:12 06.11.2025

  • 2 Няма

    32 3 Отговор
    чистене от "Магнитски" както другаря Борисович се изока !

    12:12 06.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    17 10 Отговор
    Лукойл е собственост на Ротшилд.Кой ще посмее?

    Коментиран от #10

    12:14 06.11.2025

  • 4 Боби

    10 42 Отговор
    Малко им е на руските орки. Да си седят в Азия, къв го дирят в развития свят?!

    Коментиран от #13, #28, #31

    12:14 06.11.2025

  • 5 Вашето мнение

    33 5 Отговор
    Нека шиши не забравя как беше залинял, когато руснаците го сгащих а в Дубай.

    12:15 06.11.2025

  • 6 Путин

    14 6 Отговор
    Ще разположа резервисти в Нефтохим Бургас.

    12:15 06.11.2025

  • 7 Факт

    6 24 Отговор
    Копейки вдигайте се на въоръжена борба за да спасявате руския Лукойл в България!!!! 😂

    Коментиран от #36

    12:15 06.11.2025

  • 8 Мощен удар

    6 26 Отговор
    В зурлите на копейките.

    12:15 06.11.2025

  • 9 Пеевски

    17 0 Отговор
    Там има много за иссточване докато го фалирам.

    12:15 06.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    3 16 Отговор
    Копейки вдигайте се на въоръжена борба за да спасявате руския Лукойл в България!!!! 😂

    Коментиран от #34

    12:16 06.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    8 21 Отговор
    Pyccкото пасольство когда ще го конфискуваме ?
    Руснаците могат да ползат Монголското посолство 😁👍

    Коментиран от #15, #16, #29, #37

    12:16 06.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сусу Манарата

    21 1 Отговор
    Маро, понятия като конфискация, приватизация, придобиване на дялове и активи са ти напълно чужди. В главата ти клокочи една каша.

    12:19 06.11.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 1 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Ти гледай САШтинското❗ЧЕ
    нито посРаник има,
    нито секретарКА,
    а и ТръмПича се кани да го
    заТрие ‼️‼️‼️

    12:19 06.11.2025

  • 16 честен ционист

    16 3 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Не знам за Руското, но това на Козяк вече от 8 месеца насам е обикновено консулство, а някой ден може и Пятерочка да изникне на адреса.

    12:19 06.11.2025

  • 17 Ами

    12 2 Отговор
    Когато няма пари да я изкупят конфискацията оставя единствена възможност май. Защо са я продали навремето. Излиза, че рафинерията не е била необходима и важна за националната сигурност тогава. Сега обясняват обратното. Не е много ясно

    12:19 06.11.2025

  • 18 Григор

    13 0 Отговор
    Най-голямата глупост, която може да направи,ако слуша външни "добронамерени" съветници.Всъщност, аз на нищо не се учудвам.Може и да го направят. А след това пак на "съвети" отвън ще демонтират паметника на "Александър-II- Цар Освободител" пред парламента.То и сега от ГЕРБ и "Продължаваме промяната" като минават край него си обръщат главите, а тия от "Демократична България" направо си завързват очите.Хубави българчета сме си избрали в парламента, няма що. Тия не аз съм ги избирал!

    12:19 06.11.2025

  • 19 доктор

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Руско православие няма.

    12:20 06.11.2025

  • 20 аz СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    Мале!Спира ми финансирането.

    12:21 06.11.2025

  • 21 баш фен

    11 1 Отговор
    Сега да ви кажа .Лукойл , може да реши временно да затвори , за неопеделено време . Тогава няма значение дали има санкции или държавата иска да я вземе , те просто затварят . По принцип какво ще става с Лукойл ще се решава между Путин и Тръмп , всичко друго е фантазия.

    12:21 06.11.2025

  • 22 Крадливите и некадърни за друго

    9 0 Отговор
    почти несменяеми български управляващи отдавна са доказали, че не могат да го управляват това предпиятие. Какъв е смисълът пак да се опитват да си го вземат?

    Коментиран от #27

    12:22 06.11.2025

  • 23 Българин

    5 1 Отговор
    Най-вероятно наистина ще конфискуват активите на Лукойл. А Лукойл ще ни осъдят на арбитража в Москва да им платим 10-12 млрд долара. За бойко това е отлично, защото интересите на Москва ще бъдат гарантирани и Путин ще е доволен. бойчо и Пеев ще намажат малко, но без да пречат на завода да работи в инетрес на Русия.

    12:22 06.11.2025

  • 24 123456

    5 0 Отговор
    По скоро ще върнат паметника на Свъветската армия

    12:23 06.11.2025

  • 25 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Колкото конфискува и Камчия.

    12:23 06.11.2025

  • 26 Браво бе,

    1 2 Отговор
    Дано.

    12:24 06.11.2025

  • 27 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Крадливите и некадърни за друго":

    За да го препродадат пак на същите хора. Държавата е необходима, за да е лигитимна сделката.

    12:24 06.11.2025

  • 28 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Ти ли си развит свят бе въшльо
    Молиш се на Монголското куче бе татарски

    12:24 06.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 НИЕ

    2 0 Отговор
    Да защитим Лукойл !

    12:25 06.11.2025

  • 31 така, така

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Какъв развит свят в Европата бе?! Ти живееш в миналото!

    Центъра на развитието отдавна се премести в Азия.

    12:26 06.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тангристите

    2 0 Отговор
    Ще конфискуват и тогава одържавяват.
    Цирк Буш
    Всичко е незаконно
    Никаква Русия 3 г.продават на Украйна бе тъпаци ганьовски.

    12:27 06.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Невъзможно е Бананистан да конфискува актив на Р.от.Шилд.

    12:28 06.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Последния Шоп

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Руското посолство се е разположило на площ колкото цял квартал с 14 служители Освен административна сграда на 4 етажа и няколко хиляди квадратни метра РЗП ,там има четири жилищни сгради по пет етажа с апартаменти....Руския " културен" център на ул Шипка с няколко хиляди кв м застроена площ ,10 декара абсолютно незаконно заградени на язовир Искър във вододайна зона и така нататък....България не притежава нито един кв.метър в Русия.Трябвя Реципрочно,нали така ????

    12:29 06.11.2025

  • 38 Тръмп

    1 0 Отговор
    Нацистите никога няма да видят помощ и ракети от мен !

    Коментиран от #43

    12:29 06.11.2025

  • 39 Pyccкий Карлик

    4 2 Отговор
    Много е тежко в тия времена да си копейка и да гледаш как руския мир, руската култура, руската душа и Русия се разпадат пред очите ти. Четири Года....конец 😁

    12:30 06.11.2025

  • 40 Факти

    3 0 Отговор
    Русия източва България от 150 години. Една рафинерия няма да изчисти сметката.

    Коментиран от #42

    12:31 06.11.2025

  • 41 ОБЕКТИВЕН

    0 0 Отговор
    Алтернативният свят на държавата

    12:32 06.11.2025

  • 42 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Приеми го като договор за наем.

    12:32 06.11.2025

  • 43 Е ми

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тръмп":

    Той няма да дава помощ и ракети на русийката. Ай как хочется, ама на фашисти не дава.

    12:34 06.11.2025

  • 44 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    0 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация

    12:35 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания