Русия коментира оттеглянето на швейцарската компания Gunvor от сделката за „Лукойл“
  Тема: Украйна

Русия коментира оттеглянето на швейцарската компания Gunvor от сделката за „Лукойл“

7 Ноември, 2025 12:23 3 372 38

Швейцарският търговец на суровини обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания

Мария Атанасова

Международните интереси на руския петролен гигант "Лукойл" трябва да бъдат зачитани, заяви Кремъл в петък, след като швейцарската търговска компания "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за покупка на чуждестранните активи на компанията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Решението на "Гънвор" последва изявление на Министерството на финансите на САЩ, което определи компанията като "марионетка на Русия" и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

След съобщението акциите на "Лукойл" се понижиха с над 4 процента при отварянето на сутрешната търговия на Московската борса. Към 12:00 ч. българско време те се обезценяват с 2,30 процента до 5326 рубли за акция.

Министерството на финансите на САЩ заяви по-рано, че до приключването на конфликта в Украйна не възнамерява да издава на "Гънвор" лиценз, който да ѝ позволява да извършва дейност и да реализира печалби, без да уточнява за какъв тип лиценз става дума. Ведомството допълни, че "Гънвор" е под контрола на Русия.

След това изявление компанията обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на "Лукойл".

През октомври Съединените щати и Великобритания включиха "Лукойл" в своите санкционни списъци. Ограниченията на САЩ не се прилагат за трансакции, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум и компанията "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), а британските изключват проектите Карачаганак в Казахстан и Шах Дениз в Каспийско море.

В резултат на санкциите "Лукойл" обяви намерение да продаде своите международни активи. Компанията получи предложение от "Гънвор" за придобиване на "Лукойл интернешънъл" - дружеството, което притежава чуждестранните активи на групата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 22 Отговор
    От 21 ви ноември България спира.Събирайте сухари и долари.

    Коментиран от #5

    12:29 07.11.2025

  • 2 Сатана Z

    44 21 Отговор
    Нефтохим спира работа и 15 000 работници отиват на улицата преди Коледа.Литър бензин ще струва колкото кило ракия.
    Наздраве на печелившите.

    Коментиран от #9, #24

    12:29 07.11.2025

  • 3 БГ ПУЯК

    32 1 Отговор
    На мара статииет са све такива изсмукани от пръстите. "Русия коментира" и макс едно изречение по темата, а понякога и толкова няма. Всичко друго копи-пейст от стари стаии.

    12:30 07.11.2025

  • 4 Антикомуне

    18 34 Отговор
    Оказва се, че зад тази измислена компания, регистрирана в Швейцария, стои Путин. Реално се прехвърля собственоста между руснаци и пак в България няма да влязат никакви пари от данъци. За пореден път руснаците се опитват да ни...... прецакат.

    Коментиран от #7

    12:34 07.11.2025

  • 5 КУПУВАЙ ЕФТИНО ПРОДАВАЙ

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    СКЪПО.....

    СЯЕФТИНИ СА РЪБЛАЦИТЕ ПОДЦЕНЕНИ ДОКРАЙ ПОЛИТИЧИСКИ.СЛЕД ОСТЪКЛЯВАНЕТО ПРИМЕРНО НА БЕЛГИЯ ИЛИ АЛБИОНА ОТ ПОСЕЙДОН ИНА РЪБЛА ША Е 90 ЕВРАКА....

    12:34 07.11.2025

  • 6 ДАНС САЩ

    14 6 Отговор
    Американският ДАНС ще реши! Няма пеефски и боко!

    12:35 07.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    16 14 Отговор

    До коментар #4 от "Антикомуне":

    Лукойл няма нищо общо с Русия.Тя е частна компания собственост на Ротшилд.

    Коментиран от #10, #14

    12:35 07.11.2025

  • 8 ъъъу

    13 3 Отговор
    Нрщо не видях кпментара на Русия. Явно са стискали зъби само докато ги е боляло

    12:36 07.11.2025

  • 9 Антикомуне

    16 22 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Едно време имаше между 5 и 6000 работещи в Нефтохим-Бургас. Това за 15000 сега са си руски опорки за неграмотни българи. В момента в завода работят межди 600 и 800 Човека. Всички останали бяха УВОЛНЕНИ след като Нефтохим-Бургас беше купен от руснаците. Понимаеш????

    Коментиран от #36

    12:37 07.11.2025

  • 10 Антикомуне

    13 12 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    За това ли директорите в ЛукОйл говорят на руски. Не знаех, че Ротшилд е руснак🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #32

    12:39 07.11.2025

  • 11 Пламен

    14 15 Отговор
    Лукойл ни третираше като заробена страна. Не плащаха данъци и се чувстваха сякаш не подлежат на никакви български закони.

    Коментиран от #15, #16, #17, #20

    12:42 07.11.2025

  • 12 Дружеството

    8 0 Отговор
    е регистрирано в Кипър , Никозия .

    12:46 07.11.2025

  • 13 Причината е ясна

    14 3 Отговор
    "Министерството на финансите на САЩ, което определи компанията като "марионетка на Русия" и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката." Купувачът не е американски. Всичко това прилича на тотално енергийно поробване на Европа. Санкциите са просто инструмент за елиминиране на Русия от пазара. За това е и войната в Украйна.

    Коментиран от #18

    12:48 07.11.2025

  • 14 койдазнай

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Точно така е, Лукойл принадлежи на Ротшилд. А руското правителство е възмутено от очевидното нарушение на международното право и на човешкия морал и за това се застъпва за правдата - независимо дали става дума за Вася, Петя или за Ротшилд!

    12:48 07.11.2025

  • 15 А дали е така...кой ще ми каже това...

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    А дали нашенските тарикати не прибираха думичките?

    12:48 07.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вовата съм

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Ха ха, а Кауфланд, Лидъл, Банките, мобилните оператори и т.н. като какъв те третират?... като "партньор" ама пасивния в двойката

    12:49 07.11.2025

  • 18 Минск-16

    11 9 Отговор

    До коментар #13 от "Причината е ясна":

    Ами да не я бяха почвали тая война. До преди 2022-ра, Европа си плащаше годишно над 300 млрд долара на Русия и бизнеса вървеше. А сега какво?

    Коментиран от #21

    12:50 07.11.2025

  • 19 Търновец

    4 3 Отговор
    В България горива ще има рано или късно - би трябвало Лукойл да обяви международен търг и тогава Банка Ротшилд и Банка Рокфелер ще се разберат. Това което става сега е изгодно за тях защото акциите на Лукойл падат. Има и друга възможност - рафинерията просто да престане да работи до вдигане на санкциите

    12:50 07.11.2025

  • 20 А дали е така...кой ще ми каже това...

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    СУМИЧКИТЕ,...имах предвид....пиша на телефона и редактора се е включил

    12:50 07.11.2025

  • 21 Подуене 22

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Минск-16":

    Сега ще плащат 600 на американците

    12:52 07.11.2025

  • 22 ужасТ

    7 1 Отговор
    Копейкин на борсата

    12:53 07.11.2025

  • 23 Не им мина номера на орките.

    8 5 Отговор
    Марш от България!!!

    12:53 07.11.2025

  • 24 койдазнай

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    12000 бяха работниците като НХК беше държавен и имаше 16 производства. Като дойдоха братушките, веднага унищожиха цялата нефрохимия и всички производства. Оставиха само дестилацията на горива. Това доведе до съкращения на повече от 10000 човека. Миналата година работещите в производството на Лукойл Нефтохим са 864 човека.

    Коментиран от #26

    12:54 07.11.2025

  • 25 Рублевка

    4 3 Отговор
    Америка ще ни даде бензин и нафта, защото сме в НАТО. И уволнените ще вземе на работа в САЩ. Или на строежите в Европа, а за жените има добре платена работа в Турция.

    12:54 07.11.2025

  • 26 Рублевка

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "койдазнай":

    Оплачи се на Иван Костов. Той продаде Нефтохим Бургас и Плевен за $300 милиона, на цената на скрап.

    Коментиран от #29

    12:56 07.11.2025

  • 27 Хайде бе

    0 4 Отговор
    Няма тука Америка, Русия какво да се обясняват, каквото каже Пеев това ще стане...

    12:57 07.11.2025

  • 28 Рублевка

    0 5 Отговор
    Учете турски! Това е най-необходимия език в Европа. Който знае турски, ще се оправи. Научете строителни професии. Мазачи, зидари, плочки. За дипломите си забравете. Жените чистачки и проститутки.

    Коментиран от #30

    13:01 07.11.2025

  • 29 Иваб Костов

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Рублевка":

    огато „Нефтохим“ е продаден на „Лукойл“ (към края на 1999 г.), предприятието е имало значителни задължения към държавата и бюджета, възлизащи на около 426 милиона лева (около 213 милиона евро по тогавашния курс). Конкретно купувачът е поел и дълговете към държавата в размер на 30,5 милиона долара стар дълг към „Държавния фонд за реконструкция и развитие“ и около 420 милиона лева за неплатени данъци и мита. От друга страна, държавата е отписала задължения по екологичния закон (ЗУНК) в размер на около 172 милиона долара. Част от парите от сделката (общо 101 милиона долара) са били разпределени – 81 милиона са влезли в държавния бюджет, а 20 милиона са поставени в специална доверителна сметка за покриване на скрити задължения или загуби при приватизацията.

    Коментиран от #33

    13:02 07.11.2025

  • 30 гледам

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Рублевка":

    Вие турския го научихте. По-труден ли е от монголския?

    Коментиран от #34

    13:04 07.11.2025

  • 31 Рублевка

    1 6 Отговор
    Консервирайте рафинерията до края на санкциите. Който и да я купи, до края на санкциите няма да работи. Лукойл ще изчака до края на санкциите, които няма да са вечни. Бензин и дизел ще внасяме от Гърция и Турция на двойна цена.

    13:06 07.11.2025

  • 32 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Антикомуне":

    Директора на Блек Рок е кениец Слугите нямат значение откъде са.

    13:07 07.11.2025

  • 33 Иван Костов

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Иваб Костов":

    Дефакто Нефтохим Бургас е продаден за $81 милиона, защото другите задължения са към държавния бюджет, измислени от Иван Костов, за да изнуди държавата. Освен това Бургас и България губят производствата, затворени след продажбата и хиляди РАБОТНИ ЗАПЛАТИ!

    13:13 07.11.2025

  • 34 Рублевка

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "гледам":

    Турският е майчин език в половината България.

    Коментиран от #35

    13:14 07.11.2025

  • 35 но пък монголския език

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Рублевка":

    е майчин на цялата русийка

    13:29 07.11.2025

  • 36 Сандо

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Антикомуне":

    А ти,смотано антикомуне,имаш ли представа какво беше Стопански нефтохимически комбинат"Нефтохим" - Бургас преди и какво е сегашната рафинерия?

    13:47 07.11.2025

  • 37 Специалист

    1 0 Отговор
    Абе да не е само лукойл кво сте се фокусирали към него има и други доставчици

    14:02 07.11.2025

  • 38 БАЙ ДРЪН

    0 0 Отговор
    Щом янките знаят повече кой с кого е свързан значи е така а нашите тъпунгери щяха и на орбан да продават

    14:04 07.11.2025

