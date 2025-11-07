Русия коментира оттеглянето на швейцарската компания Gunvor от сделката за „Лукойл“

Международните интереси на руския петролен гигант "Лукойл" трябва да бъдат зачитани, заяви Кремъл в петък, след като швейцарската търговска компания "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за покупка на чуждестранните активи на компанията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Решението на "Гънвор" последва изявление на Министерството на финансите на САЩ, което определи компанията като "марионетка на Русия" и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

След съобщението акциите на "Лукойл" се понижиха с над 4 процента при отварянето на сутрешната търговия на Московската борса. Към 12:00 ч. българско време те се обезценяват с 2,30 процента до 5326 рубли за акция.

Министерството на финансите на САЩ заяви по-рано, че до приключването на конфликта в Украйна не възнамерява да издава на "Гънвор" лиценз, който да ѝ позволява да извършва дейност и да реализира печалби, без да уточнява за какъв тип лиценз става дума. Ведомството допълни, че "Гънвор" е под контрола на Русия.

След това изявление компанията обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на "Лукойл".

През октомври Съединените щати и Великобритания включиха "Лукойл" в своите санкционни списъци. Ограниченията на САЩ не се прилагат за трансакции, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум и компанията "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), а британските изключват проектите Карачаганак в Казахстан и Шах Дениз в Каспийско море.

В резултат на санкциите "Лукойл" обяви намерение да продаде своите международни активи. Компанията получи предложение от "Гънвор" за придобиване на "Лукойл интернешънъл" - дружеството, което притежава чуждестранните активи на групата.