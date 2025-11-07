Русия коментира оттеглянето на швейцарската компания Gunvor от сделката за „Лукойл“

Международните интереси на руския петролен гигант "Лукойл" трябва да бъдат зачитани, заяви Кремъл в петък, след като швейцарската търговска компания "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за покупка на чуждестранните активи на компанията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Решението на "Гънвор" последва изявление на Министерството на финансите на САЩ, което определи компанията като "марионетка на Русия" и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.
След съобщението акциите на "Лукойл" се понижиха с над 4 процента при отварянето на сутрешната търговия на Московската борса. Към 12:00 ч. българско време те се обезценяват с 2,30 процента до 5326 рубли за акция.
Министерството на финансите на САЩ заяви по-рано, че до приключването на конфликта в Украйна не възнамерява да издава на "Гънвор" лиценз, който да ѝ позволява да извършва дейност и да реализира печалби, без да уточнява за какъв тип лиценз става дума. Ведомството допълни, че "Гънвор" е под контрола на Русия.
След това изявление компанията обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на "Лукойл".
През октомври Съединените щати и Великобритания включиха "Лукойл" в своите санкционни списъци. Ограниченията на САЩ не се прилагат за трансакции, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум и компанията "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), а британските изключват проектите Карачаганак в Казахстан и Шах Дениз в Каспийско море.
В резултат на санкциите "Лукойл" обяви намерение да продаде своите международни активи. Компанията получи предложение от "Гънвор" за придобиване на "Лукойл интернешънъл" - дружеството, което притежава чуждестранните активи на групата.
Наздраве на печелившите.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":СКЪПО.....
СЯЕФТИНИ СА РЪБЛАЦИТЕ ПОДЦЕНЕНИ ДОКРАЙ ПОЛИТИЧИСКИ.СЛЕД ОСТЪКЛЯВАНЕТО ПРИМЕРНО НА БЕЛГИЯ ИЛИ АЛБИОНА ОТ ПОСЕЙДОН ИНА РЪБЛА ША Е 90 ЕВРАКА....
До коментар #4 от "Антикомуне":Лукойл няма нищо общо с Русия.Тя е частна компания собственост на Ротшилд.
9 Антикомуне
До коментар #2 от "Сатана Z":Едно време имаше между 5 и 6000 работещи в Нефтохим-Бургас. Това за 15000 сега са си руски опорки за неграмотни българи. В момента в завода работят межди 600 и 800 Човека. Всички останали бяха УВОЛНЕНИ след като Нефтохим-Бургас беше купен от руснаците. Понимаеш????
До коментар #7 от "Последния Софиянец":За това ли директорите в ЛукОйл говорят на руски. Не знаех, че Ротшилд е руснак🤣🤣🤣🤣
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Точно така е, Лукойл принадлежи на Ротшилд. А руското правителство е възмутено от очевидното нарушение на международното право и на човешкия морал и за това се застъпва за правдата - независимо дали става дума за Вася, Петя или за Ротшилд!
До коментар #11 от "Пламен":А дали нашенските тарикати не прибираха думичките?
До коментар #11 от "Пламен":Ха ха, а Кауфланд, Лидъл, Банките, мобилните оператори и т.н. като какъв те третират?... като "партньор" ама пасивния в двойката
До коментар #13 от "Причината е ясна":Ами да не я бяха почвали тая война. До преди 2022-ра, Европа си плащаше годишно над 300 млрд долара на Русия и бизнеса вървеше. А сега какво?
До коментар #11 от "Пламен":СУМИЧКИТЕ,...имах предвид....пиша на телефона и редактора се е включил
До коментар #18 от "Минск-16":Сега ще плащат 600 на американците
До коментар #2 от "Сатана Z":12000 бяха работниците като НХК беше държавен и имаше 16 производства. Като дойдоха братушките, веднага унищожиха цялата нефрохимия и всички производства. Оставиха само дестилацията на горива. Това доведе до съкращения на повече от 10000 човека. Миналата година работещите в производството на Лукойл Нефтохим са 864 човека.
До коментар #24 от "койдазнай":Оплачи се на Иван Костов. Той продаде Нефтохим Бургас и Плевен за $300 милиона, на цената на скрап.
До коментар #26 от "Рублевка":огато „Нефтохим“ е продаден на „Лукойл“ (към края на 1999 г.), предприятието е имало значителни задължения към държавата и бюджета, възлизащи на около 426 милиона лева (около 213 милиона евро по тогавашния курс). Конкретно купувачът е поел и дълговете към държавата в размер на 30,5 милиона долара стар дълг към „Държавния фонд за реконструкция и развитие“ и около 420 милиона лева за неплатени данъци и мита. От друга страна, държавата е отписала задължения по екологичния закон (ЗУНК) в размер на около 172 милиона долара. Част от парите от сделката (общо 101 милиона долара) са били разпределени – 81 милиона са влезли в държавния бюджет, а 20 милиона са поставени в специална доверителна сметка за покриване на скрити задължения или загуби при приватизацията.
До коментар #28 от "Рублевка":Вие турския го научихте. По-труден ли е от монголския?
До коментар #10 от "Антикомуне":Директора на Блек Рок е кениец Слугите нямат значение откъде са.
До коментар #29 от "Иваб Костов":Дефакто Нефтохим Бургас е продаден за $81 милиона, защото другите задължения са към държавния бюджет, измислени от Иван Костов, за да изнуди държавата. Освен това Бургас и България губят производствата, затворени след продажбата и хиляди РАБОТНИ ЗАПЛАТИ!
До коментар #30 от "гледам":Турският е майчин език в половината България.
До коментар #34 от "Рублевка":е майчин на цялата русийка
До коментар #9 от "Антикомуне":А ти,смотано антикомуне,имаш ли представа какво беше Стопански нефтохимически комбинат"Нефтохим" - Бургас преди и какво е сегашната рафинерия?
