Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел

31 Октомври, 2025 16:44 703 6

Досега Хамас е върнал на Израел 17 тела на заложници от общо 28

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от палестинското движение Хамас на Израел. Сахар Барух беше отвлечен при атаката на 7 октомври от кибуца Беери, припомни БНТ.

Два месеца по-късно 25-годишният мъж беше убит по време на провалила се спасителна акция на израелската армия. Неговото тяло, заедно с това на 84-годишния Амирам Купер бяха идентифицирани, след като вчера бяха предадени на Червения кръст.

Купер беше похитен със съпругата му Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. Израел съобщи, че той е починал през юни 2024 г., докато е бил в плен. Досега Хамас е върнал на Израел 17 тела на заложници от общо 28.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Спецназ

    10 3 Отговор
    Българчето Сахар Барух какво е изгубил в ОКУПИРАНИТЕ от Израел

    територии на Палестина на границата на ивицата Газа??

    Че и отишъл да си го търси, каквото намерил- намерил и те така.

    16:51 31.10.2025

  • 2 сделката на тръмп

    4 0 Отговор
    върна повечето заложници мъртви

    гарантирано че израел пак ще почне да ги гърми

    16:52 31.10.2025

  • 3 Слухът е безценен

    2 1 Отговор
    нещо много ми мирише на провокация за политическо накланяне в полза очевини престъпници. Косвените жертви са допълнителен стимул.

    17:04 31.10.2025

  • 4 Горски

    8 3 Отговор
    А какво стана с българина не само по паспорт убит от израел,а забравихте го него. Човека работеше за ООН и го убиха. В Израел повечето са с допълнително чуждо гражданство, защото са събирани от различни държави, преди да се заселят в Израел. Те са си извадили български паспорт единствено заради възможност да пътуват в ЕС. Точно както и българите в РС Македония.

    17:10 31.10.2025

  • 5 Перо

    5 1 Отговор
    И името му е “българско”! Обратният Ф. Димитров раздаде БГ паспорти на хора и отрочета, които са продали и изхвърлили всичко и са се изселили преди 15 поколения от БГ /1948 г./!

    17:19 31.10.2025

  • 6 Юдеите

    0 1 Отговор
    Са го убили, сега да се оправят.

    17:32 31.10.2025