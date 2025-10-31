Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп потвърди: САЩ ще извършват ядрени опити, ако и други страни го правят

Доналд Тръмп потвърди: САЩ ще извършват ядрени опити, ако и други страни го правят

31 Октомври, 2025 22:29 415 4

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • пентагон-
  • ядрени оръжия-
  • ядрени опити

Знам точно какво правим и къде го правим, но и други страни предприемат такива действия, ако те могат, следователно и ние можем, обяви републиканецът

Доналд Тръмп потвърди: САЩ ще извършват ядрени опити, ако и други страни го правят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отново потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят, без обаче да даде повече подробности за естеството им, предава Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще извършим опити, да, други страни също го правят. Ако и те го правят, ние също ще постъпим така", заяви американският държавен глава пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър Форс 1".

На въпрос за какъв вид точно опити става дума, Тръмп отговори: "Няма да кажа. Знам точно какво правим и къде го правим, но и други страни предприемат такива действия, ако те могат, следователно и ние можем."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    7 1 Отговор
    Голем праз !!! Вече важни са носителите на ядрено оръжие !!! А като Посейдон и Орешник носители никой няма !!!

    22:34 31.10.2025

  • 3 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Бай Дончо пак включи задна скорост.

    22:35 31.10.2025

  • 4 дони съчмата

    1 0 Отговор
    думата ми не струва и 2 стотинки

    22:45 31.10.2025