Доналд Тръмп потвърди: САЩ ще извършват ядрени опити, ако и други страни го правят

Американският президент Доналд Тръмп отново потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят, без обаче да даде повече подробности за естеството им, предава Франс прес, цитирана от БТА.
"Ще извършим опити, да, други страни също го правят. Ако и те го правят, ние също ще постъпим така", заяви американският държавен глава пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър Форс 1".
На въпрос за какъв вид точно опити става дума, Тръмп отговори: "Няма да кажа. Знам точно какво правим и къде го правим, но и други страни предприемат такива действия, ако те могат, следователно и ние можем."
2 Пич
22:34 31.10.2025
3 Сатана Z
22:35 31.10.2025
4 дони съчмата
22:45 31.10.2025