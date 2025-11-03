Minuteman III! Пентагонът се готви за изстрелване на междуконтинентална балистична ракета

Съединените щати се готвят за изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, способна да носи ядрена бойна глава, съобщи Nexta в платформата Х, пише Фокус.
Изстрелването от базата Ванденберг в Калифорния е насрочено за 5-6 ноември, според Newsweek. Американските военновъздушни сили разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с общо 800 ядрени бойни глави.
Американският президент Доналд Тръмп реши да възобнови ядрените тестове след ученията на руския лидер Владимир Путин, който се похвали с успешните изпитания на подводния ядрен дрон "Посейдон“ и на ракетата "Буревестник“. Самият Путин нарече ракетата: "Това е уникално оръжие, което никоя друга страна в света не притежава".
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #26, #32
21:48 03.11.2025
2 Уви
Коментиран от #9
21:49 03.11.2025
3 Георги
21:50 03.11.2025
4 В В.П.
21:50 03.11.2025
5 Хе хе...
21:50 03.11.2025
6 Путин, В. В.
Коментиран от #10, #11, #29
21:51 03.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 В В.П.
Следва разпад .ще се молят на Китай и на РФ за пари и минерали..
Коментиран от #16
21:57 03.11.2025
9 Изостанаха
До коментар #2 от "Уви":от мечтите на варварска русия.
21:58 03.11.2025
10 Гошо
До коментар #6 от "Путин, В. В.":И Гошо го мести с тебя
21:58 03.11.2025
11 Али
До коментар #6 от "Путин, В. В.":Гледам често го мести.
21:58 03.11.2025
12 Киноцентър Бояна
21:58 03.11.2025
13 Украйна
21:59 03.11.2025
14 В В.П.
21:59 03.11.2025
15 Pyccкий Карлик
Коментиран от #20
21:59 03.11.2025
16 В русия
До коментар #8 от "В В.П.":има количество, но качестворо е в цивилизацията. русия си е била и остава дивашка територия.
21:59 03.11.2025
17 МОЖЕ И ДА НЕ ПРИПАЛЯТ
Коментиран от #33
22:00 03.11.2025
18 Нов прочит
22:01 03.11.2025
19 Тръмп каза, че има една подводница
Трябват му 5 минути и Маскалия уже нет!
Коментиран от #21
22:01 03.11.2025
20 Руски колхозник
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":Координатите на Москва са до тези на Вашингтон
Коментиран от #23
22:02 03.11.2025
21 Да,да
До коментар #19 от "Тръмп каза, че има една подводница":След опита на руснаците, подводница нет
22:04 03.11.2025
22 Ами
Така Тръмп ще затвори устите на критиците си,
а Хагсет ще има повод да звънне на Белоусов.
Както бе казал едни човек -"Животът е сцена, а всички ние сме актьори" :)
22:04 03.11.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #20 от "Руски колхозник":Русия.....
Единствената територия в света където живота на собствените граждани има стойност на ролка тоалетна хартия ))
Коментиран от #38
22:06 03.11.2025
24 Уфф
Коментиран от #30
22:07 03.11.2025
25 400 Ракети
Бункера на Дъртия Педофил Путин .
Поредната Обосрана Движуха
На Многоходовия Пуся.
22:08 03.11.2025
26 Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Верно ли бре Рублоидот?
22:10 03.11.2025
27 Пешо Кюстендилецо
22:10 03.11.2025
28 Ха-ха,
22:11 03.11.2025
29 Кое местиш
До коментар #6 от "Путин, В. В.":Онова Бахурче
В задния ти двор ли ?
22:12 03.11.2025
30 Бай Кожугет
До коментар #24 от "Уфф":Пълни куфарчето ,само като чуе за Минитмън
22:14 03.11.2025
31 Сатана Z
22:15 03.11.2025
32 матю хари
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Руснаците пак ще се наложи да ядат ракети. Рейгън го направи със СеСеСеРе-то, което фалира.
22:16 03.11.2025
33 Да заколим прасето с 1Сунгурларска
До коментар #17 от "МОЖЕ И ДА НЕ ПРИПАЛЯТ":Да не са руските калпави фишеци къде Криворучко ги прави
Коментиран от #39
22:17 03.11.2025
34 Пич
22:17 03.11.2025
35 Още новини от Украйна
22:18 03.11.2025
36 Pyccкий Карлик
Путин е изкупил всички оловни акумулатори и ги е наредил в бункера 😄
Коментиран от #43
22:19 03.11.2025
37 Хе хе хе...
С тея дръти тенекета са опасни само за себе си...
Миналата година и наглите изстперяха Традънт2 --
цопна на 15 метра от подводицата сред зрелищни осморки във въздуха...
Дано тея да срожат заряд че поне да отърват света от себе си
22:19 03.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Таня
До коментар #33 от "Да заколим прасето с 1Сунгурларска":Но то и Криворучко вече не ги прави , Союзмультфилм ги прави ,че е по евтино .И копей се радва на него много не му трябва ,толкова му е сивото вещество .
22:23 03.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":На жената Ти гие наредил, отпред5968
22:28 03.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 УдоМача
22:32 03.11.2025
46 Сатана Z
22:41 03.11.2025
47 На вески щат путин да пусне 50 мегатона
23:08 03.11.2025