Minuteman III! Пентагонът се готви за изстрелване на междуконтинентална балистична ракета

3 Ноември, 2025 21:47 1 461 47

  • ракети-
  • пентагон-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ядрени оръжия-
  • minuteman iii

Американският президент Доналд Тръмп реши да възобнови ядрените тестове след ученията на руския лидер Владимир Путин, който се похвали с успешните изпитания на подводния ядрен дрон "Посейдон“ и на ракетата "Буревестник“

Minuteman III! Пентагонът се готви за изстрелване на междуконтинентална балистична ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати се готвят за изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, способна да носи ядрена бойна глава, съобщи Nexta в платформата Х, пише Фокус.

Изстрелването от базата Ванденберг в Калифорния е насрочено за 5-6 ноември, според Newsweek. Американските военновъздушни сили разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с общо 800 ядрени бойни глави.

Американският президент Доналд Тръмп реши да възобнови ядрените тестове след ученията на руския лидер Владимир Путин, който се похвали с успешните изпитания на подводния ядрен дрон "Посейдон“ и на ракетата "Буревестник“. Самият Путин нарече ракетата: "Това е уникално оръжие, което никоя друга страна в света не притежава".


Оценка 3.3 от 19 гласа.
Оценка 3.3 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    32 13 Отговор
    Състезанието започна, но Русия е с половин век напред пред америте!

    Коментиран от #26, #32

    21:48 03.11.2025

  • 2 Уви

    29 9 Отговор
    Изостанаха много от Русия.

    Коментиран от #9

    21:49 03.11.2025

  • 3 Георги

    11 5 Отговор
    дано тя 50+годишни ракети са по-надеждни от модерните сармати

    21:50 03.11.2025

  • 4 В В.П.

    27 5 Отговор
    Минутмена няма да излезе от тръбата .старо желязо...хехехе ..ама янките са добри хорица,руските са лошите ..Щото стрелят с посейдона ...уфффф ..

    21:50 03.11.2025

  • 5 Хе хе...

    20 4 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня....

    21:50 03.11.2025

  • 6 Путин, В. В.

    17 7 Отговор
    Местя Го.

    Коментиран от #10, #11, #29

    21:51 03.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В В.П.

    16 6 Отговор
    Тромп тъпака е последния президент на САЩ

    Следва разпад .ще се молят на Китай и на РФ за пари и минерали..

    Коментиран от #16

    21:57 03.11.2025

  • 9 Изостанаха

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Уви":

    от мечтите на варварска русия.

    21:58 03.11.2025

  • 10 Гошо

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Путин, В. В.":

    И Гошо го мести с тебя

    21:58 03.11.2025

  • 11 Али

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Путин, В. В.":

    Гледам често го мести.

    21:58 03.11.2025

  • 12 Киноцентър Бояна

    15 3 Отговор
    Сега ще направят филм за ракетата, по-добър от филма за кацането на луната 😉😂

    21:58 03.11.2025

  • 13 Украйна

    9 8 Отговор
    Тежко въоръжени и моторизирани руски войници с китайски мотоциклети в атака!

    21:59 03.11.2025

  • 14 В В.П.

    12 1 Отговор
    Тоя ,,цивилизован,, запад е много изтъркан номер за прости кратуни..Там няма нищо цивилизовани...По слабия го пребиват ,и му вземат парите ...И така ..

    21:59 03.11.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    10 12 Отговор
    Надяваме се че Пентагона знае координатите на Масква ? Останалото ще е тъжната руска история 👍

    Коментиран от #20

    21:59 03.11.2025

  • 16 В русия

    7 13 Отговор

    До коментар #8 от "В В.П.":

    има количество, но качестворо е в цивилизацията. русия си е била и остава дивашка територия.

    21:59 03.11.2025

  • 17 МОЖЕ И ДА НЕ ПРИПАЛЯТ

    9 3 Отговор
    СРАРИ ФИШЕЦИ

    Коментиран от #33

    22:00 03.11.2025

  • 18 Нов прочит

    3 1 Отговор
    Новото е добре забравено старо. Надпреварата във въоръжаването започна.

    22:01 03.11.2025

  • 19 Тръмп каза, че има една подводница

    6 12 Отговор
    и не му трябва ракета с ядрен мотор, която да лети 14 часа!
    Трябват му 5 минути и Маскалия уже нет!

    Коментиран от #21

    22:01 03.11.2025

  • 20 Руски колхозник

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    Координатите на Москва са до тези на Вашингтон

    Коментиран от #23

    22:02 03.11.2025

  • 21 Да,да

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмп каза, че има една подводница":

    След опита на руснаците, подводница нет

    22:04 03.11.2025

  • 22 Ами

    2 2 Отговор
    Добър ход. Дано пускът мине успешно!
    Така Тръмп ще затвори устите на критиците си,
    а Хагсет ще има повод да звънне на Белоусов.
    Както бе казал едни човек -"Животът е сцена, а всички ние сме актьори" :)

    22:04 03.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    7 9 Отговор

    До коментар #20 от "Руски колхозник":

    Русия.....
    Единствената територия в света където живота на собствените граждани има стойност на ролка тоалетна хартия ))

    Коментиран от #38

    22:06 03.11.2025

  • 24 Уфф

    8 3 Отговор
    Другарят Путин няма да се впечатли кравари. Нищо ново не сте създали.

    Коментиран от #30

    22:07 03.11.2025

  • 25 400 Ракети

    5 8 Отговор
    Все една ще удари
    Бункера на Дъртия Педофил Путин .

    Поредната Обосрана Движуха
    На Многоходовия Пуся.

    22:08 03.11.2025

  • 26 Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Верно ли бре Рублоидот?

    22:10 03.11.2025

  • 27 Пешо Кюстендилецо

    1 2 Отговор
    А па и я че издумкам една пиратка довечера, баго, кой що има с това пуца.

    22:10 03.11.2025

  • 28 Ха-ха,

    5 1 Отговор
    поредния американски Миньет.

    22:11 03.11.2025

  • 29 Кое местиш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин, В. В.":

    Онова Бахурче
    В задния ти двор ли ?

    22:12 03.11.2025

  • 30 Бай Кожугет

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Уфф":

    Пълни куфарчето ,само като чуе за Минитмън

    22:14 03.11.2025

  • 31 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Краварите живеещи на 100мили от базата за изстрелване на този кюнец се евакуират по бързата процедура преди всичко да стане Ground Zero

    22:15 03.11.2025

  • 32 матю хари

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Руснаците пак ще се наложи да ядат ракети. Рейгън го направи със СеСеСеРе-то, което фалира.

    22:16 03.11.2025

  • 33 Да заколим прасето с 1Сунгурларска

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "МОЖЕ И ДА НЕ ПРИПАЛЯТ":

    Да не са руските калпави фишеци къде Криворучко ги прави

    Коментиран от #39

    22:17 03.11.2025

  • 34 Пич

    5 1 Отговор
    Нека ! Ще се посмеем !!!

    22:17 03.11.2025

  • 35 Още новини от Украйна

    5 1 Отговор
    Ким Чен Ун ще се напикае от смях.Бай Тръмп Едноухия ще натисне червеното копче от бункера в Скалистите планини.

    22:18 03.11.2025

  • 36 Pyccкий Карлик

    2 5 Отговор
    Няма нищо страшно.
    Путин е изкупил всички оловни акумулатори и ги е наредил в бункера 😄

    Коментиран от #43

    22:19 03.11.2025

  • 37 Хе хе хе...

    5 2 Отговор
    Мучащите са като жабата къде видяла че подковават вола - и те вдигат крак...
    С тея дръти тенекета са опасни само за себе си...
    Миналата година и наглите изстперяха Традънт2 --
    цопна на 15 метра от подводицата сред зрелищни осморки във въздуха...
    Дано тея да срожат заряд че поне да отърват света от себе си

    22:19 03.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Таня

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Да заколим прасето с 1Сунгурларска":

    Но то и Криворучко вече не ги прави , Союзмультфилм ги прави ,че е по евтино .И копей се радва на него много не му трябва ,толкова му е сивото вещество .

    22:23 03.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    На жената Ти гие наредил, отпред5968

    22:28 03.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 УдоМача

    4 0 Отговор
    Те ще я изстрелят.. Ама да не падни на Мъск в задния двор...... :))))))))))))))))0

    22:32 03.11.2025

  • 46 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Оказва се,че ракетата няма да има полезен товар,защото Краварите се опасяват от детонация на това ръждясало и корозирало с времето си желязо .

    22:41 03.11.2025

  • 47 На вески щат путин да пусне 50 мегатона

    1 0 Отговор
    И със сашда се приклюми завинаги по жермания охрайна швеицария и ватикана и острова също

    23:08 03.11.2025