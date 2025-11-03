Продължителни промени! Започна нова епоха на ядрените оръжия

Президентът на Финландия Александър Стуб заяви днес, че е настъпила "нова епоха на ядрените оръжия", след като американският президент Доналд Тръмп заяви неколкоратно, че възнамерява да започне отново опити с ядрени оръжия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Логиката на възпирането, както и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени", заяви Стуб в своя реч в Хелзинки. "Влязохме в нова епоха по отношение на ядрените оръжия, чието значение, за жалост, все повече се увеличава", подчерта той.

Миналата седмица заявлението на американския държавен глава да възстанови опитите с ядрено оръжие, без да пояснява какво точно възнамерява, породи голямо безпокойство и възмущение в целия свят. Остава съмнението дали опитите, за които става дума се отнасят за оръжия, способни да пренасят ядрена бойна глава или ще става въпрос за действителни ядрени опити, които САЩ не е предприемал от 1992 г. насам, отбелязва Франс прес.

Решението на Тръмп идва в момент, в който риториката за ядреното оръжие излиза периодично на преден план от руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. Русия също предприе изпитание на оръжия с ядрени двигатели, като безпилотното подводно торпедо "Посейдон" и крилатата ракета "Буревестник".

Никоя държава официално не е предприемала опити с ядрени оръжия от три десетилетия насам, с изключение на Северна Корея, която е тествала ядрено оръжие шест пъти между 2006 и 2017 г. От своя страна Русия не е провеждала такива тестове от 1990 г., а Китай от 1996 г., напомня АФП.

Доналд Тръмп също така увери в неделя, че Пекин и Москва провеждат ядрени опити, без да ги разкриват публично, вследствие на което според него САЩ би следвало да постъпят по същия начин. Това твърдение беше отречено от Китай.

Финландия, която споделя граница, дълга 1340 км с Русия, трябва да обмисли заедно със съюзниците си как може да се засили способността за военно възпиране, както и как да се овладее евентуална ескалация, посочва АФП. Страната се присъедини към НАТО през 2023 г. след началото на руската инвазия в Украйна като по този начин обърна гръб на десетилетия военен неутралитет.