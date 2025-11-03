Новини
Продължителни промени! Започна нова епоха на ядрените оръжия

3 Ноември, 2025 16:17 924 12

Доналд Тръмп увери, че Пекин и Москва провеждат ядрени опити, без да ги разкриват публично, вследствие на което според него САЩ би следвало да постъпят по същия начин

Продължителни промени! Започна нова епоха на ядрените оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Финландия Александър Стуб заяви днес, че е настъпила "нова епоха на ядрените оръжия", след като американският президент Доналд Тръмп заяви неколкоратно, че възнамерява да започне отново опити с ядрени оръжия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Логиката на възпирането, както и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени", заяви Стуб в своя реч в Хелзинки. "Влязохме в нова епоха по отношение на ядрените оръжия, чието значение, за жалост, все повече се увеличава", подчерта той.

Миналата седмица заявлението на американския държавен глава да възстанови опитите с ядрено оръжие, без да пояснява какво точно възнамерява, породи голямо безпокойство и възмущение в целия свят. Остава съмнението дали опитите, за които става дума се отнасят за оръжия, способни да пренасят ядрена бойна глава или ще става въпрос за действителни ядрени опити, които САЩ не е предприемал от 1992 г. насам, отбелязва Франс прес.

Решението на Тръмп идва в момент, в който риториката за ядреното оръжие излиза периодично на преден план от руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. Русия също предприе изпитание на оръжия с ядрени двигатели, като безпилотното подводно торпедо "Посейдон" и крилатата ракета "Буревестник".

Никоя държава официално не е предприемала опити с ядрени оръжия от три десетилетия насам, с изключение на Северна Корея, която е тествала ядрено оръжие шест пъти между 2006 и 2017 г. От своя страна Русия не е провеждала такива тестове от 1990 г., а Китай от 1996 г., напомня АФП.

Доналд Тръмп също така увери в неделя, че Пекин и Москва провеждат ядрени опити, без да ги разкриват публично, вследствие на което според него САЩ би следвало да постъпят по същия начин. Това твърдение беше отречено от Китай.

Финландия, която споделя граница, дълга 1340 км с Русия, трябва да обмисли заедно със съюзниците си как може да се засили способността за военно възпиране, както и как да се овладее евентуална ескалация, посочва АФП. Страната се присъедини към НАТО през 2023 г. след началото на руската инвазия в Украйна като по този начин обърна гръб на десетилетия военен неутралитет.


Финландия
  • 1 честен ционист

    9 3 Отговор
    Единствената възможност Финландия да разполага с ЯО е като част от РФ.

    16:19 03.11.2025

  • 2 Какво има да изпитва путин

    6 1 Отговор
    Преди 60 години показаха какво може 50 мегатона и вместо ядрени опити се правят модернизаций на методите на доставяне на атома към целите му което не е ядрен опит ами перуката се чуди кви глупости да направи в отчаянието си от пропадналия сащ

    16:23 03.11.2025

  • 3 Сатана Z

    6 3 Отговор
    80 годишният миротворец- строителен предприемач подвизаващ се като президент на УСА бай Дончо ,има спешна нужда от адекватно лечение в специализирано заведение.Дори предшественика му Бай Дън не е изглеждал толкова жалък в последната си година на управление на Обора.

    16:25 03.11.2025

  • 4 Някой

    6 3 Отговор
    Да не забравяме, че земята е опасана с една камара сензори, чиято цел е да улавят сеизмични вълни, предизвикани от ядрени взривове. Има една камара спътници в орбита, чиято цел е да регистрират изстрелвания на балистични ракети и ядрени взривове. Когато Ким гръмне, веднага се научава от целия свят. Та не мога да си представа, че Русия и Китай са правили ядрени опити, и никой (ни Франция, ни Великобритания, ни Япония и др.) не са установили това. А ако го бяха установили, всичката прогресивна западна паплач щеше да сее жлъч и урина ежедневно по медии, социалки и други пропагандистки методи.
    Тъй че, Тръмпи, приеми го - никой не ти вярва. А и вече сте малко повеч от никой.

    16:26 03.11.2025

  • 5 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Успакойте ся,приберете си инструкторите,военните съветници ,базите и т.н.покрай Рушията и все будет харашо. Когат следваш стратегии от кухи лейки кат Нулан,резултата ще е плахой,даже похож на геостратегическа загуба

    16:27 03.11.2025

  • 6 побърканяк

    4 3 Отговор
    Дони съвсем е изплискал легена . Та нали ако имаше ядрени опити първо те щяха да нададът вой.

    16:27 03.11.2025

  • 7 Громико

    3 8 Отговор
    До като има жив комунист няма да има Мир на Планетата

    Коментиран от #10

    16:29 03.11.2025

  • 8 ооооооооо

    0 0 Отговор
    аааааааааааааааа

    16:39 03.11.2025

  • 9 Моча в калта

    2 2 Отговор
    Къде са тръгнали руските голодранци.

    16:47 03.11.2025

  • 10 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Громико":

    Ние сме на всеки километър-оттук, до края на света...!!!

    Коментиран от #11

    16:53 03.11.2025

  • 11 Громико

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Това лудите много се навъдихте

    16:59 03.11.2025

  • 12 Вие се подигравахте на байдън

    1 0 Отговор
    Ама перуката го поднима по лудост още преди да встъпи в длъжност а има още малко над 3 години да му гледаме кретенията

    16:59 03.11.2025

