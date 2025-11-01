Пентагонът ограничи транссексуалните военни да оспорват уволнението и да продължат службата си

Министерството на отбраната на САЩ одобри нови правила, ограничаващи възможността на транссексуалните военнослужещи да оспорват уволнението си и да продължат службата си, предаде AP, позовавайки се на вътрешни документи на Пентагона.

Според агенцията новата политика се отнася до специалните комисии, които разглеждат уволненията от въоръжените сили на САЩ. По време на процеса на преразглеждане военнослужещите, служещи в тези комисии, могат да се произнесат в полза на уволненото лице и да му позволят да продължи службата си. Сега военното командване ще има право да отменя решенията на тези комисии.

Освен това транссексуалните военнослужещи са длъжни да се явяват на изслушванията на комисиите в униформи, съответстващи на пола, определен при раждане. Неспазването на това изискван или неявяването им може да бъде използвано срещу тях по-късно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това отмени изпълнителна заповед, подписана през 2021 г. от неговия предшественик Джо Байдън, която позволяваше на транссексуалните лица да служат във войската и забраняваше на Пентагона да уволнява военнослужещи въз основа на тяхната полова идентичност.

Държавният глава подписа изпълнителна заповед, в която се посочва, че правителството на САЩ ще признава само два пола - мъжки и женски. След това Министерството на отбраната на САЩ обяви, че открито транссексуалните лица трябва или да подадат доброволно заявление за уволнение, или да бъдат уволнени задължително. Според данни на Пентагона от февруари, приблизително 4200 военнослужещи са диагностицирани с полова дисфория - психиатрично разстройство, характеризиращо се с конфликт между биологичния пол и половата идентичност на човек - и около 1000 от тях са претърпели операция за смяна на пола от 2014 г. насам.