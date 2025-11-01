Навършва се една година от трагедията в Нови Сад: Почит към жертвите и протести

Новини
1 Ноември, 2025 09:04 487 5

  • една година-
  • трагедия-
  • нови сад-
  • жертви-
  • протести

Хиляди студенти се събраха снощи на протестен митинг в Нови Сад. Те смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност и искат оставката на президента Александър Вучич, както и предсрочни избори.

Снимка: EPA/БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес се навършва една година от срутването на козирката на гарата в северния сръбски град Нови Сад, съобщават от БНТ. При инцидента загинаха 16 души. Трагедията предизвика масови антиправителствени протести.

Хиляди студенти се събраха снощи на протестен митинг в Нови Сад. Те смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност и искат оставката на президента Александър Вучич, както и предсрочни избори.

Студентите призоваха гражданите да се съберат на гарата в часа на трагедията - 11:52 часа, местно време - и да отдадат почит на жертвите с 16-минутно мълчание. В обръщение снощи Вучич призова годишнината да бъде отбелязана мирно.

Драгица Йованович: "Чувствата ми са положителни, но не мога да обясня защо. Вярвам, че студентите някак ни върнаха надеждата, а това е вече голямо нещо. Това означава много след безнадеждността, в която живеехме през последните 15-20 години. Сега нещата трябва да се подобрят, трябва да доведем нещата до край и мисля, че този край е близо."


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Розово фламинго от ЕС

    5 0 Отговор
    Нежната революция с Сърбия е наше дело.

    Коментиран от #2, #3, #4

    09:17 01.11.2025

  • 2 Вучич

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Розово фламинго от ЕС":

    Е пътник....да бега при Путин и да са гушка с Янукович и Ассад.

    09:45 01.11.2025

  • 3 Синчето на Соловьов

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Розово фламинго от ЕС":

    И аз си падам по розовото

    09:46 01.11.2025

  • 4 Горките младежи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Розово фламинго от ЕС":

    Жестоко заблудени деца.
    Не са разбрали още що труд, отгиворности и държава. Искат да бягат на запад, за да мият чинии.

    10:04 01.11.2025

  • 5 Фен

    1 0 Отговор
    Ех, Соросчета, Сърбия не ви е България. А и там си нямат комплексирани политици като наш Радев, да си съсипят сами държавата за едната слава.

    10:05 01.11.2025

Новини по държави:
