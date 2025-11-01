Случаят с гибелта на 12-годишната Сияна ще бъде обсъден в Комисията по петиции на ЕП

Случаят с гибелта на 12-годишната Сияна Попова ще бъде обсъден от членовете на Комисията по петиции на заседание в Европейския парламент в Брюксел в понеделник. Това става ясно от програмата на комисията, съобщават от БНР.
Членовете на комисията ще обсъдят петиция, внесена от Розалина Гадючкова. Тя изразява безпокойство от продължаващата криза с безопасността на движението по пътищата в България, довела до смъртни случаи, включително на 12 годишното момиче, убито от камион.
В Комисията по петиции членуват двама български евродепутати – Емил Радев от Европейската народна партия и Ивайло Вълчев от Европейските консерватори и реформисти.
Вносителката отбелязва, че България е постоянен рекордьор по смъртни случаи по пътищата в ЕС. Според нея причина са лошата инфраструктура, безразсъдното шофиране и карането в нетрезво състояние, както и ограничените възможности за обществен транспорт.
Тя призовава Европейския парламент да гарантира прозрачност и отчетност при използването на европейските фондове за подобряване на пътната безопасност, да подкрепи спешните мерки за защита на децата и уязвимите пътуващи и да насърчава достъпни, безопасни и устойчиви транспортни решения в България.
12-годишната Сияна Попова загина край плевенското село Телиш през пролетта. Тя пътуваше заедно с дядо си в кола, която бе премазана от ремарке на завъртял се на пътя влекач. Близките на детето смятат, че причина за трагедията е състоянието на шосето.
1 ООрана държава
Коментиран от #5
13:11 01.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
13:14 01.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 какво е
До коментар #1 от "ООрана държава":патетична държава
13:18 01.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1944
13:24 01.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баща е от кофата за боклук
Кухи лейки сте.
13:27 01.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Данко Харсъзина
13:31 01.11.2025
12 демократ
Коментиран от #13
13:37 01.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Никой
13:43 01.11.2025
15 демократ
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":ВИАСаджията може да сметне само две неща подпорните колони на мост и укрепвяне на тунел дригаде да не пипа.
13:46 01.11.2025