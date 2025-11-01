Новини
Свят »
Белгия »
Случаят с гибелта на 12-годишната Сияна ще бъде обсъден в Комисията по петиции на ЕП

Случаят с гибелта на 12-годишната Сияна ще бъде обсъден в Комисията по петиции на ЕП

1 Ноември, 2025 12:55 586 15

  • гибел-
  • сияна попова-
  • обсъждане-
  • комисия по петиции-
  • европейски парламент

Членовете на комисията ще обсъдят петиция, внесена от Розалина Гадючкова. Тя изразява безпокойство от продължаващата криза с безопасността на движението по пътищата в България, довела до смъртни случаи, включително на 12 годишното момиче, убито от камион.

Случаят с гибелта на 12-годишната Сияна ще бъде обсъден в Комисията по петиции на ЕП - 1
Снимка: Фейсбук/ Николай Попов
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случаят с гибелта на 12-годишната Сияна Попова ще бъде обсъден от членовете на Комисията по петиции на заседание в Европейския парламент в Брюксел в понеделник. Това става ясно от програмата на комисията, съобщават от БНР.

Членовете на комисията ще обсъдят петиция, внесена от Розалина Гадючкова. Тя изразява безпокойство от продължаващата криза с безопасността на движението по пътищата в България, довела до смъртни случаи, включително на 12 годишното момиче, убито от камион.

В Комисията по петиции членуват двама български евродепутати – Емил Радев от Европейската народна партия и Ивайло Вълчев от Европейските консерватори и реформисти.

Вносителката отбелязва, че България е постоянен рекордьор по смъртни случаи по пътищата в ЕС. Според нея причина са лошата инфраструктура, безразсъдното шофиране и карането в нетрезво състояние, както и ограничените възможности за обществен транспорт.

Тя призовава Европейския парламент да гарантира прозрачност и отчетност при използването на европейските фондове за подобряване на пътната безопасност, да подкрепи спешните мерки за защита на децата и уязвимите пътуващи и да насърчава достъпни, безопасни и устойчиви транспортни решения в България.

12-годишната Сияна Попова загина край плевенското село Телиш през пролетта. Тя пътуваше заедно с дядо си в кола, която бе премазана от ремарке на завъртял се на пътя влекач. Близките на детето смятат, че причина за трагедията е състоянието на шосето.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Държавата е патетична, ще се надаме на ЕС да ни оправят бакиите

    Коментиран от #5

    13:11 01.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    7 1 Отговор
    Не така близки на детето смятаме , че причината е крадливата мутромилиционерщина създадена от ГЕРБ и лично от техния велик вожд Тиквоний Първи Банкянски и неговите герберопитеци , герберасти , калинки , джуконди , лелки ГЕРБ и т.н. част от които са и "Бащата" и дядото на детето !!!

    13:14 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 какво е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    патетична държава

    13:18 01.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1944

    5 5 Отговор
    возим децата си без седалки и колани. после космоса ни крив. бащата на сияна стана за една нощ експерт по пътна безопасност. а детето си не научи.

    13:24 01.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баща е от кофата за боклук

    7 4 Отговор
    Нищожество, не можеш да подаваш каквито и да са искания пред чужд съд, без да има окончателна присъда по казуса в. БР.
    Кухи лейки сте.

    13:27 01.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Тирът е в неговото си платно. Вижда се от всички снимки и репортажи. Дядото е карал като бесен на хлъзгав път и е отнесъл задния ръб на ремаркето и главата на малката.

    13:31 01.11.2025

  • 12 демократ

    2 1 Отговор
    Докато пътищата язовирите и летищата се правят от ВИАСаджии все така ще е.

    Коментиран от #13

    13:37 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Опасно е - трагедията е голяма. Трябва да се слагат колани.

    13:43 01.11.2025

  • 15 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    ВИАСаджията може да сметне само две неща подпорните колони на мост и укрепвяне на тунел дригаде да не пипа.

    13:46 01.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания