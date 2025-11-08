Новини
Историческа реч на вицепрезидента на Тайван в Европейския парламент
  Тема: Тайван

Историческа реч на вицепрезидента на Тайван в Европейския парламент

8 Ноември, 2025 16:11 418 6

  • тайван-
  • европейски парламент-
  • авторитаризъм-
  • сътрудничество-
  • китай

Речта акцентира върху сътрудничеството, сигурността и борбата с авторитаризма

Историческа реч на вицепрезидента на Тайван в Европейския парламент - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Тайван Сяо Би-ким изнесе историческа реч в Европейския парламент в петък – за първи път действащ вицепрезидент на страната се обръща към тази институция.

По време на годишната среща на Междупарламентарния алианс по въпросите на Китай Сяо подчерта, че мирът и стабилността в Тайванския проток са от решаващо значение за глобалния просперитет. Тя изтъкна и споделените ценности между Тайван и Европейския съюз.

Правейки паралел между Тайван и ЕС, Сяо посочи кибератаките и саботажа на подводни интернет кабели, приписвани на Китай, както и хибридните заплахи, с които се сблъскват европейските държави след нахлуването на Русия в Украйна. Вицепрезидентът призова за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, киберсигурността, инфраструктурата и демократичните иновации.

„В епоха, белязана от нарастващо разделение, нестабилност и възход на авторитаризма, това събиране утвърждава нещо жизненоважно – че демокрациите, дори когато са далеч една от друга, не са сами,“ заяви тя.

Сяо подчерта и ролята на Тайван като надежден партньор в глобалната икономическа устойчивост, особено в секторите на полупроводниците, фармацевтиката и изкуствения интелект. В заключение тя призова демократичните държави по света да останат обединени срещу авторитаризма.

Външният министър Лин Чиа-лунг придружаваше вицепрезидента по време на визитата в Белгия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

