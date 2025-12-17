Новини
Свят »
Белгия »
Европейският парламент подкрепи инициатива за достъп до безплатни аборти в ЕС

Европейският парламент подкрепи инициатива за достъп до безплатни аборти в ЕС

17 Декември, 2025 15:09, обновена 17 Декември, 2025 15:12 520 16

  • белгия-
  • европейски парламент-
  • аборти-
  • безплатни

Предложението цели да помогне на жени от държави с рестриктивно законодателство, но среща сериозна политическа съпротива

Европейският парламент подкрепи инициатива за достъп до безплатни аборти в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент одобри инициатива, която може да даде възможност на жени от страни с ограничен или силно затруднен достъп до аборт да прекратят бременността си безплатно в друга държава членка на ЕС, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Гражданската инициатива „Моят глас, моят избор“ предвижда създаването на специален фонд от бюджета на Европейския съюз. Чрез него ще се финансират медицински процедури за жени от държави с почти пълни забрани за аборт, като Малта и Полша, както и от страни, където достъпът до подобни услуги е силно ограничен, сред които Италия и Хърватия.

Макар в много европейски държави да се наблюдава тенденция към разширяване на репродуктивните права – например декриминализирането на абортите във Великобритания и утвърждаването им като конституционно право във Франция – същевременно нараства и подкрепата за крайнодесни политически формации. Значителна част от тези партии се обявяват категорично против абортите.

Инициативата беше приета с 358 гласа „за“ и 202 „против“. След това гласуване Европейската комисия трябва да вземе решение през март дали да приеме предложението, въпреки че в миналото други граждански инициативи не са постигнали пълен успех.

Поддръжниците на мярката, сред които активисти за правата на жените и евродепутати от левия спектър до централно-десните политически сили, смятат, че тя ще ограничи рисковите и нелегални практики и ще осигури помощ на жени, които не разполагат с финансови средства да пътуват в чужбина за процедурата.

От другата страна на дебата стоят крайнодесни и част от дясноцентристките евродепутати, според които предложението представлява намеса във вътрешното законодателство на държавите членки и противоречи на традиционните християнски ценности.

„Днес изпращаме ясно послание – както към света, така и към нашите граждани – че Европейският съюз застава до жените. ЕС подкрепя равенството между половете и защитава всички човешки права, включително правата на жените“, заяви в Страсбург шведската евродепутатка Абир Сахлани от центристката група „Обнови Европа“.

В дните преди гласуването противниците на инициативата организираха събития съвместно с федерацията срещу абортите One of Us и Европейския център за право и справедливост – европейски клон на Американския център за право и справедливост. Организацията е известна с участието си в дела, свързани с абортите, включително в процесите, довели до отмяната на знаковото решение „Роу срещу Уейд“ от Върховния съд на САЩ през 2022 г.

Тези групи проведоха две конференции в Европейския парламент, на които отправиха критики към предложението и призоваха Европейската комисия да насочи усилията си към по-голяма подкрепа за майчинството, вместо към финансиране на аборти.

Междувременно изследователи от Университета в Съри във Великобритания провеждат проучвания върху влиянието на различни повърхности върху баланса при възрастните хора.

По време на парламентарните дебати в навечерието на гласуването Елизабет Дирингер от крайнодясната група „Патриоти за Европа“ заяви, че „изпращането на жени в по-либерални държави представлява атака срещу националния ред“ и определи инициативата като „идеологическа злоупотреба с власт“, която не бива да бъде приемана на ниво ЕС.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тез гладни женици

    3 0 Отговор
    с затруднен достъп до аборт
    да гълтат
    ако не
    да си заработват разходите
    вместо да отиват и за там данъците на ес офсете

    Коментиран от #7

    15:25 17.12.2025

  • 5 Малийййй,

    3 0 Отговор
    Отврат, Европейския парламент ще плаща за убийството на неродените деца.

    15:27 17.12.2025

  • 6 Не така

    4 0 Отговор
    Мале с какви глупости се занимават тези побърканяци, а ние им плащаме заплатите.Срам и резил.

    15:27 17.12.2025

  • 7 Гладна женица

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "тез гладни женици":

    Ако не искаш да плаща данъкоплатеца, можеш да свършиш в твоя заден двор, хем да не чистя след теб.

    15:27 17.12.2025

  • 8 Абир Сахлани от центристката група

    3 0 Отговор
    „Обнови Европа с наште баршеди и баршедки“.

    размножават се докопват се до службици и после акъл дават да затъва ес повече

    15:28 17.12.2025

  • 9 честен ционист

    0 35 Отговор
    Абортите в България за последните 35 год са над 4млн. Ганчо е своеобразен рекордьор след украинската стерва на глава от населението.

    15:28 17.12.2025

  • 10 честен ционист

    2 33 Отговор
    Пред Ганчо Хитлер и Сталин са като непохватни аматьори. Карл Джераси е химикът, синтезирал първото хапче антибебе през 1951 г. Той е роден във Виена през 1923 г. Баща му е български евреин.

    Коментиран от #15

    15:33 17.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Тези в Брюксел искат да унищожат Европа.

    15:34 17.12.2025

  • 12 Делю Хайдутин

    3 0 Отговор
    Убийци на бебета.

    15:34 17.12.2025

  • 13 Диваци,

    3 0 Отговор
    Те и сега са достъпни, но защо да стигаш до тях при толкова много и евтини предпазни средства.

    15:39 17.12.2025

  • 14 Ззз

    4 0 Отговор
    След това вeщицaта Урсула излиза и казва, че населението намалява и застарява, и няма какво да се направи, освен да се вкарат още свежи мигранти.

    15:42 17.12.2025

  • 15 Циник ли си

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    И е работил за Хитлер в концлагер, американците почти го отвличат за да не го достигне Нюрнберг.

    15:43 17.12.2025

  • 16 Иво

    2 0 Отговор
    Айшетата и Мохамедовците се множат като хлебарки на издтръжка на европейците,а ЕС ще стимулират абортите на бялата раса! Луда работа

    15:47 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания