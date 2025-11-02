Поне 22-ма загинаха при експлозия и пожар в магазин в Мексико, 12 души са в болница

Най-малко 22-ма души, включително четири деца, загинаха при пожар, избухнал в магазин в северозападния мексикански град Ермосийо, съобщи вестник El Universal.
Според вестника, други 12 души са получили изгаряния с различна степен и са били откарани в болница. Съобщава се, че пожарът е причинен от експлозия.
Вестникът, позовавайки се на пожарните служби, съобщава, че пожарът е започнал на входа на магазина, като е заклещил много купувачи вътре. Огънят е бил локализиран и е предотвратено разпространението му към съседни сгради.
Властите в щата Сонора са започнали разследване на инцидента. Разглежданите теории включват техническа неизправност и евентуално наличие на запалими материали.
Регионалният губернатор Алфонсо Дуразо изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и разпореди помощ на ранените. Общинските власти в Ермосийо отмениха културни събития, планирани за фестивала „Ден на мъртвите“.
