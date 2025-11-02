Руските сили за сигурност съобщиха, че е бил поразен пункт за разполагане на латиноамерикански наемници от украинските въоръжени сили в Сумска област, при което са убити трима бойци от Аржентина и един от Колумбия.

„Удар с безпилотни летателни апарати „Геран-2“ унищожи пункт за разполагане на латиноамерикански наемници от Украинския чуждестранен легион. Смъртта на трима наемници от Аржентина и един колумбиец е потвърдена“, каза източникът на агенцията.

Още новини от Украйна

В четвъртък TN съобщи за смъртта на трима аржентински наемници от украинските въоръжени сили по време на първата битка в Сумска област. Това са Хосе Адриан Гаярдо, 53-годишен, Ариел Ахор, 25-годишен, и Марино Франко, 47-годишен. Заедно с тях е убит и колумбийски наемник.

Според МО на Русия украинското ръководство използва чуждестранни наемници като „пушечно месо“, декларирайки, че руските войски "ще продължат да ги елиминират" в цяла Украйна. Пристигналите да се бият за пари признават в свои интервюта, че украинските военни лошо координират действията си, а шансовете за оцеляване в боевете са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с познатите им ситуации в Афганистан и Близкия изток.