Новини
Свят »
Русия »
Руски "Геран" унищожи пункт с латиноамерикански наемници от ВСУ, убити са трима аржентинци и колумбиец
  Тема: Украйна

Руски "Геран" унищожи пункт с латиноамерикански наемници от ВСУ, убити са трима аржентинци и колумбиец

2 Ноември, 2025 06:16, обновена 2 Ноември, 2025 06:23 1 182 34

  • наемници-
  • война-
  • всу-
  • русия-
  • аржентина-
  • колумбия

Смъртта на чужденците в Сумска област е потвърдена

Руски "Геран" унищожи пункт с латиноамерикански наемници от ВСУ, убити са трима аржентинци и колумбиец - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили за сигурност съобщиха, че е бил поразен пункт за разполагане на латиноамерикански наемници от украинските въоръжени сили в Сумска област, при което са убити трима бойци от Аржентина и един от Колумбия.

„Удар с безпилотни летателни апарати „Геран-2“ унищожи пункт за разполагане на латиноамерикански наемници от Украинския чуждестранен легион. Смъртта на трима наемници от Аржентина и един колумбиец е потвърдена“, каза източникът на агенцията.

Още новини от Украйна

В четвъртък TN съобщи за смъртта на трима аржентински наемници от украинските въоръжени сили по време на първата битка в Сумска област. Това са Хосе Адриан Гаярдо, 53-годишен, Ариел Ахор, 25-годишен, и Марино Франко, 47-годишен. Заедно с тях е убит и колумбийски наемник.

Според МО на Русия украинското ръководство използва чуждестранни наемници като „пушечно месо“, декларирайки, че руските войски "ще продължат да ги елиминират" в цяла Украйна. Пристигналите да се бият за пари признават в свои интервюта, че украинските военни лошо координират действията си, а шансовете за оцеляване в боевете са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с познатите им ситуации в Афганистан и Близкия изток.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен шопа

    11 0 Отговор
    Геран е кладенец.

    Коментиран от #7, #14, #17

    06:25 02.11.2025

  • 2 Сатана Z

    4 31 Отговор
    А бензин кога ще пускат на крепостните, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #20, #26

    06:27 02.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор
    Какво стана с онези 5-6 укр...и,
    дето бяха заградени от рашките😉
    Четат ли още листовките🤔

    06:28 02.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 19 Отговор
    Чудя се дали е изтрезняла онаа от пасьола или още не е легала, обеща за днеска по пакет пелмени и борш за пладне!

    Коментиран от #12

    06:28 02.11.2025

  • 5 Уса

    4 3 Отговор
    Тръм ще прочисти латинска Америка

    06:28 02.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 23 Отговор

    До коментар #1 от "Милен шопа":

    Ватата още бачка с ирански шахеди, прекръстени на герани, сорееца вече не дава ракети‼️

    06:29 02.11.2025

  • 8 побърканяк

    19 0 Отговор
    Кофти ловците ревът, че са станали дивеч.

    06:29 02.11.2025

  • 9 Уса

    1 18 Отговор
    Ще почисти и блатата от пияна вята, иначе няма Нобел!

    06:30 02.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    4 16 Отговор
    И 200 натовски генерала, а копейката свива тютюн у панелката и верва, хихихи

    06:31 02.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Чудо се що няма посРаник в посолствоТО❗
    Че и дори първа секеетарКА няма❗
    А май ще заТриват цялото посолство❗

    06:32 02.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    3 17 Отговор
    Четири года, 1454 дня, два хутори и 500 000 погибшие, тва е руската равносметка !!! Беда, а не пабеда 😁👍

    06:32 02.11.2025

  • 14 Атина Палада

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Милен шопа":

    Замина втарая у тинята при крайцеро!

    06:33 02.11.2025

  • 15 Ееее нема лабаво

    14 1 Отговор
    Х0.х0.лю.ите ша го минат като бомбено училище и загинали малки деца ученици!!!

    06:33 02.11.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 14 Отговор
    А наша тьота пие от заран и командва задунайските раби‼️

    06:34 02.11.2025

  • 17 Geranium означава

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Милен шопа":

    здравец.

    06:34 02.11.2025

  • 18 И Киев е Руски

    15 2 Отговор
    Това е лъжа Зеленият гном в среднощното си обръщение ще ви каже каква е истината

    06:35 02.11.2025

  • 19 И Киев е Руски

    3 12 Отговор
    Над милион вата замина при кабзона, купейките ридаят!

    06:36 02.11.2025

  • 20 Абе ама ко тана...

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    С контранаступа... х0.х0.ля стигна ри Лвов....

    Коментиран от #23

    06:37 02.11.2025

  • 21 и един мормон

    6 0 Отговор
    свиваше ганджа

    06:39 02.11.2025

  • 22 Берекет

    4 10 Отговор
    Над 1200 окупатори посетиха концертите на Кобзон тази седмица край Покровск... ВСУ им раздаде билетите на промоция.

    06:39 02.11.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 12 Отговор

    До коментар #20 от "Абе ама ко тана...":

    4та година това бълнувате, а крематорките край бункера пушат 24/7 ‼️

    Коментиран от #27

    06:39 02.11.2025

  • 24 50/50

    11 0 Отговор
    Бой, даиба тяанта маа!

    06:40 02.11.2025

  • 25 Спец операция с два Black Hawk

    2 14 Отговор
    на Украйна, освободи Покровск!
    Извънредна новина от украинските медии
    Браво на героите!!!
    Кппейките мълчат за това:)

    Коментиран от #33

    06:41 02.11.2025

  • 26 ©∆@

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Идиот!

    06:42 02.11.2025

  • 27 50/50

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    То, нали това е целта на агресията срещу Русия! Не да отвоюват Крим и спасят Зеленски от капитулация, а да причинят щети на Русия! Какво толкова си се загрижил колко руснаци са убити!? Погрижи се за ето тези колумбийци, а за руснаците да жалят приятелите на Русия!

    Коментиран от #29

    06:43 02.11.2025

  • 28 НойкоНоевски

    13 0 Отговор
    От тия даже и знамето не е останало. Очевидно са искали да си направят снимка за общ некролог. И май са успели....

    06:45 02.11.2025

  • 29 ©∆@

    1 9 Отговор

    До коментар #27 от "50/50":

    Копейка гладна какво искаше да кажеш!

    06:46 02.11.2025

  • 30 Геран

    5 0 Отговор
    Или Шахед?

    Коментиран от #31, #32

    06:46 02.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Геран":

    аналлговнет

    06:52 02.11.2025

  • 33 Украинците гордо пуснаха видео

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Спец операция с два Black Hawk":

    от дрон, как спец отряд се приземява на километър от центъра на Покровск!
    Надявайки се поне на масиран медиен ПиАр.
    За нещастие руски дрон беше снимал цялото видео, как всички бяха избити, буквално веднага!
    Затова и тази новина не е интересна за сериозните медии!

    Коментиран от #34

    06:53 02.11.2025

  • 34 Делю Хайдутин

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Украинците гордо пуснаха видео":

    Хахаа, къде е видеото, копе!

    07:02 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания