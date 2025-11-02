Руски "Геран" унищожи пункт с латиноамерикански наемници от ВСУ, убити са трима аржентинци и колумбиец

Руските сили за сигурност съобщиха, че е бил поразен пункт за разполагане на латиноамерикански наемници от украинските въоръжени сили в Сумска област, при което са убити трима бойци от Аржентина и един от Колумбия.
„Удар с безпилотни летателни апарати „Геран-2“ унищожи пункт за разполагане на латиноамерикански наемници от Украинския чуждестранен легион. Смъртта на трима наемници от Аржентина и един колумбиец е потвърдена“, каза източникът на агенцията.
В четвъртък TN съобщи за смъртта на трима аржентински наемници от украинските въоръжени сили по време на първата битка в Сумска област. Това са Хосе Адриан Гаярдо, 53-годишен, Ариел Ахор, 25-годишен, и Марино Франко, 47-годишен. Заедно с тях е убит и колумбийски наемник.
Според МО на Русия украинското ръководство използва чуждестранни наемници като „пушечно месо“, декларирайки, че руските войски "ще продължат да ги елиминират" в цяла Украйна. Пристигналите да се бият за пари признават в свои интервюта, че украинските военни лошо координират действията си, а шансовете за оцеляване в боевете са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с познатите им ситуации в Афганистан и Близкия изток.
1 Милен шопа
Коментиран от #7, #14, #17
06:25 02.11.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #20, #26
06:27 02.11.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
дето бяха заградени от рашките😉
Четат ли още листовките🤔
06:28 02.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #12
06:28 02.11.2025
5 Уса
06:28 02.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Милен шопа":Ватата още бачка с ирански шахеди, прекръстени на герани, сорееца вече не дава ракети‼️
06:29 02.11.2025
8 побърканяк
06:29 02.11.2025
9 Уса
06:30 02.11.2025
10 Последния Софиянец
06:31 02.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Чудо се що няма посРаник в посолствоТО❗
Че и дори първа секеетарКА няма❗
А май ще заТриват цялото посолство❗
06:32 02.11.2025
13 Pyccкий Карлик
06:32 02.11.2025
14 Атина Палада
До коментар #1 от "Милен шопа":Замина втарая у тинята при крайцеро!
06:33 02.11.2025
15 Ееее нема лабаво
06:33 02.11.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:34 02.11.2025
17 Geranium означава
До коментар #1 от "Милен шопа":здравец.
06:34 02.11.2025
18 И Киев е Руски
06:35 02.11.2025
19 И Киев е Руски
06:36 02.11.2025
20 Абе ама ко тана...
До коментар #2 от "Сатана Z":С контранаступа... х0.х0.ля стигна ри Лвов....
Коментиран от #23
06:37 02.11.2025
21 и един мормон
06:39 02.11.2025
22 Берекет
06:39 02.11.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "Абе ама ко тана...":4та година това бълнувате, а крематорките край бункера пушат 24/7 ‼️
Коментиран от #27
06:39 02.11.2025
24 50/50
06:40 02.11.2025
25 Спец операция с два Black Hawk
Извънредна новина от украинските медии
Браво на героите!!!
Кппейките мълчат за това:)
Коментиран от #33
06:41 02.11.2025
26 ©∆@
До коментар #2 от "Сатана Z":Идиот!
06:42 02.11.2025
27 50/50
До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":То, нали това е целта на агресията срещу Русия! Не да отвоюват Крим и спасят Зеленски от капитулация, а да причинят щети на Русия! Какво толкова си се загрижил колко руснаци са убити!? Погрижи се за ето тези колумбийци, а за руснаците да жалят приятелите на Русия!
Коментиран от #29
06:43 02.11.2025
28 НойкоНоевски
06:45 02.11.2025
29 ©∆@
До коментар #27 от "50/50":Копейка гладна какво искаше да кажеш!
06:46 02.11.2025
30 Геран
Коментиран от #31, #32
06:46 02.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Последния Софиянец
До коментар #30 от "Геран":аналлговнет
06:52 02.11.2025
33 Украинците гордо пуснаха видео
До коментар #25 от "Спец операция с два Black Hawk":от дрон, как спец отряд се приземява на километър от центъра на Покровск!
Надявайки се поне на масиран медиен ПиАр.
За нещастие руски дрон беше снимал цялото видео, как всички бяха избити, буквално веднага!
Затова и тази новина не е интересна за сериозните медии!
Коментиран от #34
06:53 02.11.2025
34 Делю Хайдутин
До коментар #33 от "Украинците гордо пуснаха видео":Хахаа, къде е видеото, копе!
07:02 02.11.2025