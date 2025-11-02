The Washington Post: Супероръжията на Русия "Посейдон“ и „Буревестник“ променят правилата на играта

САЩ смятат, че новият подводен апарат на Русия, „Посейдон“, е способен да прекоси океана, за да „унищожи крайбрежната инфраструктура на противника“, пише The Washington Post.

Изданието посочва, че „Посейдон“ има „практически неограничен обхват“ и се захранва от ядрен реактор. Превозното средство е предназначено за скрито подводно движение за унищожаване на критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища, подчертава вестникът.

Отбелязва се, че „Посейдон“, подобно на крилата ракета „Буревестник“, е класифициран като руско „супероръжие“. Според The ​​Post, тази оръжейна система е „способна да промени правилата на играта“.

През 2018 г. руският президент Владимир Путин обяви, че страната разработва стратегически оръжия, срещу които противобалистичните ракетни системи са неефективни.

Крилатата ракета „Буревестник“ и подводният апарат „Посейдон“ с ядрен двигател, и двата тествани от Русия, използват различни методи за доставяне на специалните си бойни глави до целите си. Освен това „Посейдон“ е по-мощен от перспективната руска междуконтинентална балистична ракета „Сармат“. Путин също така заяви, че подводният дрон с ядрен двигател е способен да се движи на много големи дълбочини с ниски нива на шум и е практически неуязвим.