Новини
Свят »
САЩ »
The Washington Post: Супероръжията на Русия "Посейдон“ и „Буревестник“ променят правилата на играта

The Washington Post: Супероръжията на Русия "Посейдон“ и „Буревестник“ променят правилата на играта

2 Ноември, 2025 06:36, обновена 2 Ноември, 2025 06:41 1 059 21

  • русия-
  • посейдон-
  • буревестник-
  • оръжие

Новият подводен апарат е способен да прекоси океана, за да „унищожи крайбрежната инфраструктура на противника, пише изданието

The Washington Post: Супероръжията на Русия "Посейдон“ и „Буревестник“ променят правилата на играта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ смятат, че новият подводен апарат на Русия, „Посейдон“, е способен да прекоси океана, за да „унищожи крайбрежната инфраструктура на противника“, пише The Washington Post.

Изданието посочва, че „Посейдон“ има „практически неограничен обхват“ и се захранва от ядрен реактор. Превозното средство е предназначено за скрито подводно движение за унищожаване на критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища, подчертава вестникът.

Отбелязва се, че „Посейдон“, подобно на крилата ракета „Буревестник“, е класифициран като руско „супероръжие“. Според The ​​Post, тази оръжейна система е „способна да промени правилата на играта“.

През 2018 г. руският президент Владимир Путин обяви, че страната разработва стратегически оръжия, срещу които противобалистичните ракетни системи са неефективни.

Крилатата ракета „Буревестник“ и подводният апарат „Посейдон“ с ядрен двигател, и двата тествани от Русия, използват различни методи за доставяне на специалните си бойни глави до целите си. Освен това „Посейдон“ е по-мощен от перспективната руска междуконтинентална балистична ракета „Сармат“. Путин също така заяви, че подводният дрон с ядрен двигател е способен да се движи на много големи дълбочини с ниски нива на шум и е практически неуязвим.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Байтихуй

    14 7 Отговор
    Всеки нормален човек на планетата се моли един Посейдон да посети Сащ

    Коментиран от #3, #5

    06:46 02.11.2025

  • 2 Готово

    7 13 Отговор
    Отиде и американското крайбрежие! След Лисабон и Киев за три дни.

    06:47 02.11.2025

  • 3 хъ хъ хъ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Байтихуй":

    Аз съм за мъглявия остров на пиратите. Там е злото.

    06:50 02.11.2025

  • 4 Посейдон Буревестников

    11 15 Отговор
    Посейдонът е способен дори да пробие Земята по диаметъра и 🙄и да потопи Америка, а Буревестник ще лети до Луната за да се тества там, безопасно... 🤔👍

    Пропагандата винаги уцелва глупаците и то със снайперска точност...

    Коментиран от #8, #11

    06:52 02.11.2025

  • 5 Верно си

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Байтихуй":

    "Убитхуй" както си се кръстил...... и много Т.п! Па и за човек се мислиш шут!

    Коментиран от #17

    06:56 02.11.2025

  • 6 Автогол

    13 4 Отговор
    Много се прецакаха западняците с тази украйна. Сами си изядоха статута на световен лидер.

    06:57 02.11.2025

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 Да,да

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Посейдон Буревестников":

    Вижда се,че ти действа

    Коментиран от #12

    06:59 02.11.2025

  • 9 Шах и мат

    8 4 Отговор
    Кво става бе? Бензиноколонката ви направи луди, а? Уж много малко БВП. Уж "технически изостанала"? Ха-ха-ха! Много пъти съм го казвал: В джунглата с една пушка ще останеш жив, докато само с куфар долари ще те изядат! Ха-ха-ха

    Коментиран от #21

    07:03 02.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дедо Дончо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Посейдон Буревестников":

    Не мърдам от бункера

    07:04 02.11.2025

  • 12 посейдонов..

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да,да":

    След одесса-одессось..

    07:05 02.11.2025

  • 13 Смях в залата

    5 3 Отговор
    Оцапаха гащичките, когато руската подводница изплува край бреговете на Франция. Подиграваха и се,че била развалена, но въпреки "супер" системите за сигурност, радари,датчици, скенери, сателити и т.н. никой не разбра, че е там.

    Коментиран от #19

    07:06 02.11.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    4 4 Отговор
    Бумажния тигър плаши с бумажни оръжия !!!
    За счастие и бумагата в Рассия свърши 😄👍

    07:09 02.11.2025

  • 15 Учуден, изумен и втрещен

    2 1 Отговор
    ВаПо няма ли да си направи труда да обясни на каква ИГРА се променят, какви правила???
    След като тези оръжия са само за защита на Русия, ако НАТО в отчаянието си ги нападне!

    Да не би да признава, че "правилата на ИГРАТА" са били, че при явната загуба на проекта Украйна, за да се спаси от унижението, НАТО се е готвило да нападне Русия???

    07:10 02.11.2025

  • 16 Хартиен тигър

    1 2 Отговор
    То преди войната нямаха ли по модерни от тези оръжия???

    07:10 02.11.2025

  • 17 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Верно си":

    Наистина си убитхуй ,а тази дето е виновна да те има е застрелянакурволетинка.

    07:10 02.11.2025

  • 18 Така де

    0 1 Отговор
    Пак дрънкане на оръжие от Русия. Тия само за оръжия и убийства мислят. 100-процентова терористична държава!

    07:12 02.11.2025

  • 19 От САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смях в залата":

    "милият ми тя" другия път първо теб ще осведомим кое как къде и т.н. ..................Може и да разбереш?

    07:12 02.11.2025

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Направо мат

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шах и мат":

    Русия утанула!

    07:13 02.11.2025