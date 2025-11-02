The Washington Post: Супероръжията на Русия "Посейдон“ и „Буревестник“ променят правилата на играта

САЩ смятат, че новият подводен апарат на Русия, „Посейдон“, е способен да прекоси океана, за да „унищожи крайбрежната инфраструктура на противника“, пише The Washington Post.
Изданието посочва, че „Посейдон“ има „практически неограничен обхват“ и се захранва от ядрен реактор. Превозното средство е предназначено за скрито подводно движение за унищожаване на критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища, подчертава вестникът.
Отбелязва се, че „Посейдон“, подобно на крилата ракета „Буревестник“, е класифициран като руско „супероръжие“. Според The Post, тази оръжейна система е „способна да промени правилата на играта“.
През 2018 г. руският президент Владимир Путин обяви, че страната разработва стратегически оръжия, срещу които противобалистичните ракетни системи са неефективни.
Крилатата ракета „Буревестник“ и подводният апарат „Посейдон“ с ядрен двигател, и двата тествани от Русия, използват различни методи за доставяне на специалните си бойни глави до целите си. Освен това „Посейдон“ е по-мощен от перспективната руска междуконтинентална балистична ракета „Сармат“. Путин също така заяви, че подводният дрон с ядрен двигател е способен да се движи на много големи дълбочини с ниски нива на шум и е практически неуязвим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Байтихуй
Коментиран от #3, #5
06:46 02.11.2025
2 Готово
06:47 02.11.2025
3 хъ хъ хъ
До коментар #1 от "Байтихуй":Аз съм за мъглявия остров на пиратите. Там е злото.
06:50 02.11.2025
4 Посейдон Буревестников
Пропагандата винаги уцелва глупаците и то със снайперска точност...
Коментиран от #8, #11
06:52 02.11.2025
5 Верно си
До коментар #1 от "Байтихуй":"Убитхуй" както си се кръстил...... и много Т.п! Па и за човек се мислиш шут!
Коментиран от #17
06:56 02.11.2025
6 Автогол
06:57 02.11.2025
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 Да,да
До коментар #4 от "Посейдон Буревестников":Вижда се,че ти действа
Коментиран от #12
06:59 02.11.2025
9 Шах и мат
Коментиран от #21
07:03 02.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дедо Дончо
До коментар #4 от "Посейдон Буревестников":Не мърдам от бункера
07:04 02.11.2025
12 посейдонов..
До коментар #8 от "Да,да":След одесса-одессось..
07:05 02.11.2025
13 Смях в залата
Коментиран от #19
07:06 02.11.2025
14 Pyccкий Карлик
За счастие и бумагата в Рассия свърши 😄👍
07:09 02.11.2025
15 Учуден, изумен и втрещен
След като тези оръжия са само за защита на Русия, ако НАТО в отчаянието си ги нападне!
Да не би да признава, че "правилата на ИГРАТА" са били, че при явната загуба на проекта Украйна, за да се спаси от унижението, НАТО се е готвило да нападне Русия???
07:10 02.11.2025
16 Хартиен тигър
07:10 02.11.2025
17 Смотльо,
До коментар #5 от "Верно си":Наистина си убитхуй ,а тази дето е виновна да те има е застрелянакурволетинка.
07:10 02.11.2025
18 Така де
07:12 02.11.2025
19 От САЩ
До коментар #13 от "Смях в залата":"милият ми тя" другия път първо теб ще осведомим кое как къде и т.н. ..................Може и да разбереш?
07:12 02.11.2025
20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
21 Направо мат
До коментар #9 от "Шах и мат":Русия утанула!
07:13 02.11.2025