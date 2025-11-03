Тръмп няма намерение да праща "Томахоук" на Украйна, допуска разполагането на американски войски в Нигерия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му, убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.

Попитан от журналисти дали разглежда вариантите за разполагане на войски или въздушни удари, Тръмп отговори: "Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти. В Нигерия убиват рекорден брой християни. Няма да позволим това да се случва".

Американският лидер направи тези коментари на връщане във Вашингтон от имението си във Флорида. В събота Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни".

Към момента не се планира тестовете на ядрените оръжия, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп, да включват ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт.



„Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове“, заяви Райт в интервю за „Фокс Нюз“. „Това не са ядрени експлозии. Това са т.нар. некритични експлозии“, добави той.



Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още Райт, чиято агенция отговаря за ядрените опити на САЩ.



Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че новите ядрени оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.



Точно преди срещата си с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея в четвъртък, Тръмп заяви, че е наредил на американската армия да възобнови незабавно процеса на тестване на ядрените оръжия след 33-годишно прекъсване, което изглеждаше като послание към ядрените сили Китай и Русия.



В петък той потвърди коментарите си, но не отговори директно на въпроса дали това ще включва подземни ядрени тестове, които бяха чести по време на Студената война.



По думите на Райт САЩ са извършили ядрени тестове с експлозии през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век и са събрали подробна информация и измервания.



„С нашата наука и изчислителни мощности можем да симулираме с невероятна точност какво точно ще се случи при ядрен взрив“, каза Райт.

САЩ обявиха хуманитарна помощ от 3 милиона долара за кубинците, засегнати от урагана "Мелиса", който опустоши няколко провинции в източната част на островната държава, предаде Франс прес.



"Съединените щати координират с католическата църква разпределянето на хуманитарна помощ на стойност 3 милиона долара директно сред хората в източната част на Куба, които са най-засегнати от опустошенията на урагана "Мелиса", обяви в "Екс" Службата по въпросите на Западното полукълбо.



Ураганът "Мелиса", който в началото на седмицата опустоши цели райони в Ямайка, удари източната част на Куба и наводни Хаити, като отне живота на близо 60 души в Карибския басейн.



В Куба правителството, което беше евакуирало превантивно над 700 000 души, засега не съобщава за жертви. Няколко провинции в източната част на страната обаче са претърпели значителни щети: срутени къщи, разрушена електропреносна мрежа, опустошени посеви.



В петък САЩ, които налагат икономическо ембарго на Куба от повече от шест десетилетия, заявиха, че "подкрепят смелия кубински народ", а Държавният департамент обяви, че е "готов да предостави незабавна хуманитарна помощ директно и чрез местни партньори", без да минава през правителството.



Предложението беше определено като "накърняващо достойнството" от Хавана.



"Ако ставаше въпрос за искрено желание на това правителство да подкрепи нашия народ, те биха отменили без условия престъпната блокада и биха ни извадили от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, в който никога не би трябвало да фигурираме", реагира Роберто Моралес Охеда, член на Политбюро на Кубинската комунистическа партия.



От края на 2021 г. САЩ отново включиха Куба в списъка си с "държави, подкрепящи тероризма", което доведе до засилване на ембаргото. Бившият президент Джо Байдън я извади от списъка седмица преди да напусне Белия дом, но решението му беше бързо отменено от Доналд Тръмп.



В миналото католическата църква редовно е служила като посредник между двете държави - идеологически врагове.



В останалата част от Карибите САЩ мобилизираха спасителни екипи в Доминиканската република, Ямайка, Бахамите и Хаити. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви в петък, че и Куба е включена в американската програма.



Куба вече получи помощ от Венецуела и Мексико, в допълнение към помощта, предоставена от агенциите на ООН, посочва АФП.