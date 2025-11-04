Намерено в Шеджая! Хамас откри тялото на още един заложник в Газа

Въоръженото крило на Хамас заяви във вторник, че е открило тялото на израелски войник, държан за заложник от палестински бойци в Газа, и че ще го предаде в 20:00 часа, предава "Ройтерс".

Хамас заяви, че тялото е намерено в Шеджая, източно предградие на град Газа в район, все още окупиран от израелските сили, след като Израел е предоставил достъп до мястото на екипи на Хамас и Международния комитет на Червения кръст.

Съгласно споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври, Хамас освободи всички 20 живи заложници, държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници и военнопленници, държани в Израел. Хамас също така обеща да предаде останките на починали заложници, но твърди, че военните опустошения в Газа са затруднили откриването на телата. Израел обвинява Хамас в бавене.

Хамас върна 20 от 28-те тела на заложници, погребани в Газа. В замяна Израел предаде 270 тела на палестинци, които е убил от началото на войната през октомври 2023 г., съобщиха здравните власти в Газа.

Според израелски данни, бойци, водени от Хамас, убиха 1200 души и взеха 251 заложници при трансграничната си атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Ответната офанзива на Израел в ивицата Газа уби над 68 000 палестинци, съобщават здравни служители в анклава.

Постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня до голяма степен се спазва въпреки многократните инциденти на насилие. Палестинските здравни власти съобщават, че израелските сили са убили 239 души при удари, откакто примирието влезе в сила, като почти половината от тях са били убити само за един ден миналата седмица, когато Израел отвърна на удара на бойци срещу войските му.

Израел твърди, че трима негови войници са били убити и че е атакувал десетки бойци, за които твърди, че са се приближили до линии, зад които израелските войски са се изтеглили съгласно примирието.

По-рано във вторник здравните власти в Газа съобщиха, че израелски огън е убил мъж в Джабалия в северната част на Газа. Израелските военни заявиха, че са убили "терорист", който е преминал в райони, които армията продължава да окупира, и е представлявал непосредствена заплаха.