Новини
Свят »
САЩ »
Системни тестове! Ядрените опити на САЩ засега няма да включват експлозии

Системни тестове! Ядрените опити на САЩ засега няма да включват експлозии

3 Ноември, 2025 23:23 541 10

  • сащ-
  • русия-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • ядрени оръжия-
  • ядрени опити-
  • крис райт

Съединените щати са провеждали опитни ядрени експлозии през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век и са събирали подробна информация и измервания за експлозиите

Системни тестове! Ядрените опити на САЩ засега няма да включват експлозии - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Тестовете на ядрени оръжия, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп, към момента няма да включват ядрени експлозии. Това заяви министърът на енергетиката Крис Райт, цитиран от "Ройтерс".

"Смятам, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове", посочи той. "Това не са ядрени експлозии. Това са "некритични експлозии".

Изпитанието включва всички останали части на ядреното оръжие, за да се гарантира, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, поясни Райт, чето ведомство отговаря за тестването на американски ядрени оръжия.

Опитите ще се провеждат върху нови системи, за да се гарантира, че заместващите ядрени оръжия са по-добри от предишните, отбеляза той.

Точно преди срещата си с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея миналата седмица, Тръмп обяви, че е наредил на американските военни незабавно да възобновят процеса на тестване на ядрени оръжия след 33-годишно прекъсване - ход, който изглеждаше като послание към съперничещите ядрени сили Китай и Русия.

Той потвърди думите си ден по-късно, но не отговори директно на въпроса дали това би включвало подземни ядрени опити, които са се провеждали често по време на Студената война.

Съединените щати са провеждали опитни ядрени експлозии през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век и са събирали подробна информация и измервания за експлозиите, посочи Райт.

"С нашата наука и изчислителната ни мощ можем да симулираме с невероятна точност какво точно ще се случи при ядрена експлозия", обясни той.

"Сега симулираме какви са били условията, които са довели до това, и когато променяме конструкциите на бомбите, до какво ще доведат те?", допълни министърът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    0 0 Отговор
    Това е нещо като нищо😆 Също като по американски

    23:27 03.11.2025

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Краварската мъка няма граници.

    23:29 03.11.2025

  • 3 Хахаха

    1 0 Отговор
    Смех! Ядрени бомби без бомби!? Па нека да изпържат риба, и да кажат че това са ядрени тестове!

    Коментиран от #7

    23:30 03.11.2025

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    42 000 000 американци няма какво да ядат защото Тръмп им спря купоните за храна ( Food Stamp) за да може да прави опити с ядрени оръжия.
    Обора бавно ,но сигурно се превръща в Северна Корея дори ще я надмине с 200

    Коментиран от #5

    23:31 03.11.2025

  • 5 Тео

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    В С. Корея няма купони за храна😉

    23:34 03.11.2025

  • 6 КимЧо

    3 0 Отговор
    Тая ракета с двигател от края на 60те ще се добере до целта след няколко дена,ако изобщо отлепи от земята.

    23:34 03.11.2025

  • 7 Нема по просто

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    от бг де била!

    23:39 03.11.2025

  • 8 Още новини от Украйна

    2 0 Отговор
    Вчера бай Дончо се върна от Япония ,а днес вече готви ядрени опити.Изглежда оранжевия го сърбят пръстите да избомби отново Хирошима и Нагазаки като за начало

    23:45 03.11.2025

  • 9 Дедо

    2 0 Отговор
    Ъ... Е кви са тия ядрени опити де включват всичко без здриф? Кога не е да люсне бате та да разклати.

    23:48 03.11.2025

  • 10 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Сигурно симулация на компютъра ще правят😂😂😂

    00:30 04.11.2025