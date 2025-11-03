Системни тестове! Ядрените опити на САЩ засега няма да включват експлозии

Тестовете на ядрени оръжия, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп, към момента няма да включват ядрени експлозии. Това заяви министърът на енергетиката Крис Райт, цитиран от "Ройтерс".

"Смятам, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове", посочи той. "Това не са ядрени експлозии. Това са "некритични експлозии".

Изпитанието включва всички останали части на ядреното оръжие, за да се гарантира, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, поясни Райт, чето ведомство отговаря за тестването на американски ядрени оръжия.

Опитите ще се провеждат върху нови системи, за да се гарантира, че заместващите ядрени оръжия са по-добри от предишните, отбеляза той.

Точно преди срещата си с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея миналата седмица, Тръмп обяви, че е наредил на американските военни незабавно да възобновят процеса на тестване на ядрени оръжия след 33-годишно прекъсване - ход, който изглеждаше като послание към съперничещите ядрени сили Китай и Русия.

Той потвърди думите си ден по-късно, но не отговори директно на въпроса дали това би включвало подземни ядрени опити, които са се провеждали често по време на Студената война.

Съединените щати са провеждали опитни ядрени експлозии през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век и са събирали подробна информация и измервания за експлозиите, посочи Райт.

"С нашата наука и изчислителната ни мощ можем да симулираме с невероятна точност какво точно ще се случи при ядрена експлозия", обясни той.

"Сега симулираме какви са били условията, които са довели до това, и когато променяме конструкциите на бомбите, до какво ще доведат те?", допълни министърът.