Новини
Свят »
Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море и доближи Сочи

Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море и доближи Сочи

4 Ноември, 2025 03:16, обновена 4 Ноември, 2025 03:26 422 2

  • boeing rc-135u-
  • самолет-
  • сочи-
  • сащ

Boeing RC-135U е поел на изток от базата си в Милдънхол, Великобритания

Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море и доближи Сочи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разузнавателен самолет Boeing RC-135U на американските военновъздушни сили е прелетял над Черно море и недалеч от руския град Сочи е сменил курса, насочвайки се към Европа, сочат данни на сайта Flightradar24.

Според маршрута, самолетът е излетял от базата си в Милдънхол, Великобритания. След това е преминал през Холандия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния.

Самолетът прелетял над Черно море покрай Крим и по пътя към Сочи обърнал на запад.

Към 2:55 ч. българско време във вторник самолетът е преминал границата между Чехия и Германия и е продължил обратния си полет над германска територия.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Ддд

    3 1 Отговор
    Търсят си белята тия ненормалници, подклаждат голямата война.

    03:28 04.11.2025

  • 2 всичко американско е краб

    4 1 Отговор
    явно е събитие голямо че не е паднал краварската скраб щом това е информация

    03:28 04.11.2025