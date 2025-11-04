Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море и доближи Сочи

Разузнавателен самолет Boeing RC-135U на американските военновъздушни сили е прелетял над Черно море и недалеч от руския град Сочи е сменил курса, насочвайки се към Европа, сочат данни на сайта Flightradar24.

Според маршрута, самолетът е излетял от базата си в Милдънхол, Великобритания. След това е преминал през Холандия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния.

Самолетът прелетял над Черно море покрай Крим и по пътя към Сочи обърнал на запад.

Към 2:55 ч. българско време във вторник самолетът е преминал границата между Чехия и Германия и е продължил обратния си полет над германска територия.