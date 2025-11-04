НАТО днес създава единствено илюзията за сила, но в действителност алиансът вече не е способен да се противопостави на Русия нито по брой, нито по качество на оръжията си, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в YouTube канала на Андрю Наполитано.
„Страните от НАТО могат да бъдат сравнени с група бивши спортисти, които си споделят колко добре са играли футбол и си мислят, че все още биха могли да играят, но те са дебели, не са във форма и страдат от различни физически неразположения. НАТО е въплъщение на Европа - износена сила, която просто не го осъзнава“, каза експертът.
Според анализатора, продължаващото участие на алианса в украинския конфликт само ускорява вътрешния му разпад.
„Разпадането на украинско-натовските сили, които в момента са на бойното поле с Русия, се случва точно сега“, заключи Джонсън.
В началото на октомври руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „се е борила през всичките тези години не с украинските въоръжени сили, не с Украйна“, а с цялото НАТО. Москва счита западните доставки на оръжие на украинска територия, както и транспортните средства на НАТО, за легитимни военни цели.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с коня
03:52 04.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Спасение няма
-;-
Немам думи.
Едно време се чудех на ентусиазъма на Яков Кедми.
03:54 04.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
лека нощ
03:54 04.11.2025
6 Ъъъъъъъъъ
03:54 04.11.2025
7 Оня с коня
03:55 04.11.2025
8 Патиланец
04:43 04.11.2025
9 Уфф
04:45 04.11.2025
10 Ъъъъъъъъъ
Командирите искат отстраняването на0 Сирски. Според съобщенията Йермак е дал на генерала седмица, за да оправи батака в Покровск и Купянск, където уж всичко беше наред и имаше 50-60 руснаци(в Купянск). Освен това, от него се очаква да пробие блокадата на Мирногряд, твърдят украински медии, позовавайки се на военни източници. Според същите източници, азовците, които не веднъж са доказали, че стане ли напечено първи се изнасят, са се преместили в Мирноград докато все още са можели, но сега пък са блокирани там и Сирски има една седмица да ги измъкне.🤣
04:47 04.11.2025
11 Никой
Даже и в България - дето нямаме от 100 години война, пак има разни - като военни мераклии.
04:53 04.11.2025