Лари Джонсън: Участието на НАТО в украинския конфликт ускорява вътрешния му разпад
  Тема: Украйна

Лари Джонсън: Участието на НАТО в украинския конфликт ускорява вътрешния му разпад

4 Ноември, 2025 03:40, обновена 4 Ноември, 2025 03:46

Алиансът е въплъщение на Европа - износена сила, която просто не го осъзнава, смята бившият служител на ЦРУ

Лари Джонсън: Участието на НАТО в украинския конфликт ускорява вътрешния му разпад - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

НАТО днес създава единствено илюзията за сила, но в действителност алиансът вече не е способен да се противопостави на Русия нито по брой, нито по качество на оръжията си, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в YouTube канала на Андрю Наполитано.

„Страните от НАТО могат да бъдат сравнени с група бивши спортисти, които си споделят колко добре са играли футбол и си мислят, че все още биха могли да играят, но те са дебели, не са във форма и страдат от различни физически неразположения. НАТО е въплъщение на Европа - износена сила, която просто не го осъзнава“, каза експертът.

Според анализатора, продължаващото участие на алианса в украинския конфликт само ускорява вътрешния му разпад.

„Разпадането на украинско-натовските сили, които в момента са на бойното поле с Русия, се случва точно сега“, заключи Джонсън.

В началото на октомври руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „се е борила през всичките тези години не с украинските въоръжени сили, не с Украйна“, а с цялото НАТО. Москва счита западните доставки на оръжие на украинска територия, както и транспортните средства на НАТО, за легитимни военни цели.


