Потвърдено: "Демократи 66" печели парламентарните избори в Нидерландия

4 Ноември, 2025 06:37, обновена 4 Ноември, 2025 06:40 389 1

Официалните резултати ще бъдат обявени на 7 ноември

Потвърдено: "Демократи 66" печели парламентарните избори в Нидерландия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нидерландската центристка партия "Демократи 66" (Д66) спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия, съобщи късно снощи избирателната комисия в Хага, след като бяха преброени окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде ДПА.

Избирателната комисия потвърди, че "Демократи 66", водена от Роб Йетен, и крайнодясната популистка Партия за свобода на Герт Вилдерс са спечелили по 26 места в 150-местния парламент, но партията Д66 е получила повече гласове.

Изборната служба на новинарската агенция АНП прогнозира победа на партията "Демократи 66" миналия петък въз основа на предварителните резултати.

Официалните резултати от парламентарните избори в Нидерландия ще бъдат обявени на 7 ноември.


Нидерландия
  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    ДимуКРАДИ поза 69 смчели изборите..

    06:49 04.11.2025

