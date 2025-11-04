Новини
САЩ ускорява доставките на изтребителите F-16V за Тайван

4 Ноември, 2025 10:55 430 6

Американският оръжеен гигант се стреми да навакса забавянията поради проблеми с веригата на доставки, докато Тайван засилва отбранителните си способности срещу нарастващата заплаха от Пекин.

САЩ ускорява доставките на изтребителите F-16V за Тайван - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската компания Lockheed Martin предприема мерки за ускоряване на забавените доставки на новите изтребители F-16V за Тайван, съобщава Reuters, предава News.bg.

Решението идва, след като Тайванското министерство на отбраната потвърди, че програмата е била отложена заради проблеми с веригата за доставки.

Тайван, който е изправен пред засилваща се военна заплаха от Китай, отдавна се оплаква от забавяне на доставки на оръжия, поръчани от Съединените щати - основният му стратегически партньор и доставчик на въоръжение.

В доклад до законодателите министерството съобщава, че доставката на всички 66 изтребителя F-16V, първоначално планирани до края на 2026 г., се отлага заради промени в производствените линии и временни прекъсвания.

В изявление по имейл Lockheed Martin подчерта, че остава ангажирана с предоставянето на „критично важни способности“ за укрепване на противовъздушната отбрана на Тайван.

Компанията напомни, че освен новите самолети, вече е приключила и програмата за модернизация на съществуващите F-16 Viper на острова през декември 2023 г.

„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с правителството на САЩ, за да ускорим сроковете за доставка, където е възможно, като гарантираме безопасен и напълно съвместим продукт“, заявиха от Lockheed Martin.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Pyccкий Карлик

    1 4 Отговор
    Грустно как никто не хочет недоделаните руски планери Cу 57, Су 35, Миг 29. Пачему ? 😁👍

    11:01 04.11.2025

  • 2 Знам как свърши!Поседон чакааа.

    1 0 Отговор
    А,за Бг...нъцки!Ама те и без туй не летят.

    11:03 04.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Русия и Китай вдигнаха американската промишленост на крака!

    Коментиран от #4

    11:03 04.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Майстор Криворучко прави най-лучшие самольоти 😄

    Коментиран от #6

    11:05 04.11.2025

  • 5 побърканяк

    3 1 Отговор
    Да им подарим нашите музейни експонати фЪ-16.

    11:05 04.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Явно той е правил нашите самоНЕЛЕТИ Ф-16,
    щото САМО ТЕ НЕ ЛЕТЯТ❗
    Кой с теч на масло, кой с теч на керосин, кой с дефектна платка .... .🛩🛩🛩

    11:16 04.11.2025