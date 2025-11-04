САЩ ускорява доставките на изтребителите F-16V за Тайван

Американската компания Lockheed Martin предприема мерки за ускоряване на забавените доставки на новите изтребители F-16V за Тайван, съобщава Reuters, предава News.bg.

Решението идва, след като Тайванското министерство на отбраната потвърди, че програмата е била отложена заради проблеми с веригата за доставки.

Тайван, който е изправен пред засилваща се военна заплаха от Китай, отдавна се оплаква от забавяне на доставки на оръжия, поръчани от Съединените щати - основният му стратегически партньор и доставчик на въоръжение.

В доклад до законодателите министерството съобщава, че доставката на всички 66 изтребителя F-16V, първоначално планирани до края на 2026 г., се отлага заради промени в производствените линии и временни прекъсвания.

В изявление по имейл Lockheed Martin подчерта, че остава ангажирана с предоставянето на „критично важни способности“ за укрепване на противовъздушната отбрана на Тайван.

Компанията напомни, че освен новите самолети, вече е приключила и програмата за модернизация на съществуващите F-16 Viper на острова през декември 2023 г.

„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с правителството на САЩ, за да ускорим сроковете за доставка, където е възможно, като гарантираме безопасен и напълно съвместим продукт“, заявиха от Lockheed Martin.