Тръмп: САЩ ще се намесят в делото срещу Нетаняху, защото е "третиран несправедливо"

4 Ноември, 2025 13:14 751 11

В интервю за CBS американският президент заяви, че Вашингтон ще подкрепи израелския премиер, нарече обвиненията срещу него несправедливи и намекна за натиск по въпроса за Газа и палестинската държава.

Тръмп: САЩ ще се намесят в делото срещу Нетаняху, защото е "третиран несправедливо" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще бъде „ангажиран“ в съдебния процес срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, тъй като според него израелският лидер е бил „несправедливо третиран“ от съдебните органи. Това съобщи Times of Israel, позовавайки се на интервю на Тръмп за предаването „60 минути“ по CBS, предава News.bg.

Американският президент подчерта, че обвиненията срещу Нетаняху – за подкуп, измама и злоупотреба с доверие – са „несправедливи“, като добави:

„Ще се включим, за да му помогнем малко, защото мисля, че е много несправедливо.“

Тръмп заяви още, че вече е отправил призив към израелския президент Исак Херцог да помилва Нетаняху. Той припомни, че от завръщането си в Белия дом през януари е издал 59 помилвания, включително за участници в безредиците в Капитолия от 6 януари 2021 г.

По време на интервюто журналистът повдигна въпроса дали Тръмп може да убеди Нетаняху да признае палестинска държава. Президентът отговори уклончиво, като отбеляза, че е „натискал“ премиера по различни въпроси, включително след неуспешния израелски удар срещу лидерите на Хамас в Катар през септември.

„Трябваше да го притисна малко… Свърших чудесна работа. Той е много талантлив човек, но никога преди не е бил под натиск,“ каза Тръмп.

Относно примирието в Газа американският президент определи прекратяването на огъня като „солидно“ и повтори, че Хамас може „да бъде елиминиран незабавно“, ако не се разоръжи. Това е едно от условията в неговия 20-точков план за региона, чийто детайли обаче не бяха разкрити.

Тръмп също така коментира възможността за разширяване на „Авраамовите споразумения“, като изрази съмнение, че престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е искрен, когато поставя признаването на палестинска държава като условие за нормализиране на отношенията с Израел. Въпреки това, президентът прогнозира, че Рияд в крайна сметка ще се присъедини към инициативата.

В заключение, Тръмп отбеляза, че заплахата от ядрен Иран е възпиращ фактор за някои държави в региона, но добави, че последните удари по иранската ядрена програма „значително са отслабили Техеран“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 хах

    16 1 Отговор
    Зад Тръмп са онези с брадите и шапките , всичко е един цирк че бил различен от останалите

    Коментиран от #4, #6

    13:21 04.11.2025

  • 3 Кака Пена

    17 2 Отговор
    Като какъв ще се намесваш в правосъдието на чужда държава, рижав kyky??

    13:23 04.11.2025

  • 4 попопо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "хах":

    малки шапчици, големи проблеми

    13:27 04.11.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    3 1 Отговор
    Ха ха, само като прочета заглавието веднага разбирам кой е автора на статийката в това фAлшшиBBо сайт4е. Всичките мисиP4EHца ги знам що а стока са .

    13:33 04.11.2025

  • 6 Шопо

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "хах":

    Тези хора са зад марионетките като Тръмп, Путин и т.н.
    Войната е бизнес, печеливш бизнес.
    Путин може да избомби Лвов с тактическо ядрено оръжие и специалната военна операция да приключи веднага, но хората зад него имат интерес войната да продължава.
    Единствения губещ е ЕС.
    Честито на печелившите !

    Коментиран от #7, #10

    13:46 04.11.2025

  • 7 калата

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Само едно бъркаш - губещи са обикновените хора, независимо дали става въпрос за европеец, американец, руснак или украинец.

    13:49 04.11.2025

  • 8 Исак Херцог не може

    4 1 Отговор
    да помилва Нетаняху, тъй като той още не е осъден.

    13:53 04.11.2025

  • 9 Тоя дърт пръч

    5 0 Отговор
    Откъде знае, че евреина е невинен?

    14:06 04.11.2025

  • 10 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Защо точно Лвов, той няма стратегическа стойност.

    Коментиран от #11

    14:19 04.11.2025

  • 11 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Там не живеят руснаци.

    14:20 04.11.2025