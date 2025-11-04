Тръмп: САЩ ще се намесят в делото срещу Нетаняху, защото е "третиран несправедливо"

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще бъде „ангажиран“ в съдебния процес срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, тъй като според него израелският лидер е бил „несправедливо третиран“ от съдебните органи. Това съобщи Times of Israel, позовавайки се на интервю на Тръмп за предаването „60 минути“ по CBS, предава News.bg.

Американският президент подчерта, че обвиненията срещу Нетаняху – за подкуп, измама и злоупотреба с доверие – са „несправедливи“, като добави:

„Ще се включим, за да му помогнем малко, защото мисля, че е много несправедливо.“

Тръмп заяви още, че вече е отправил призив към израелския президент Исак Херцог да помилва Нетаняху. Той припомни, че от завръщането си в Белия дом през януари е издал 59 помилвания, включително за участници в безредиците в Капитолия от 6 януари 2021 г.

По време на интервюто журналистът повдигна въпроса дали Тръмп може да убеди Нетаняху да признае палестинска държава. Президентът отговори уклончиво, като отбеляза, че е „натискал“ премиера по различни въпроси, включително след неуспешния израелски удар срещу лидерите на Хамас в Катар през септември.

„Трябваше да го притисна малко… Свърших чудесна работа. Той е много талантлив човек, но никога преди не е бил под натиск,“ каза Тръмп.

Относно примирието в Газа американският президент определи прекратяването на огъня като „солидно“ и повтори, че Хамас може „да бъде елиминиран незабавно“, ако не се разоръжи. Това е едно от условията в неговия 20-точков план за региона, чийто детайли обаче не бяха разкрити.

Тръмп също така коментира възможността за разширяване на „Авраамовите споразумения“, като изрази съмнение, че престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е искрен, когато поставя признаването на палестинска държава като условие за нормализиране на отношенията с Израел. Въпреки това, президентът прогнозира, че Рияд в крайна сметка ще се присъедини към инициативата.

В заключение, Тръмп отбеляза, че заплахата от ядрен Иран е възпиращ фактор за някои държави в региона, но добави, че последните удари по иранската ядрена програма „значително са отслабили Техеран“.