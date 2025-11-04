Новини
Украйна разследва руско военно престъпление за смъртта на двама цивилни край Купянск
Украйна разследва руско военно престъпление за смъртта на двама цивилни край Купянск

4 Ноември, 2025 14:55 703 12

Харковската прокуратура твърди, че руски дронове са атакували двама невъоръжени жители, носещи бяло знаме, докато Москва твърди обратното.

Украйна разследва руско военно престъпление за смъртта на двама цивилни край Купянск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Харковската областна прокуратура е започнала досъдебно разследване за военно престъпление, довело до смъртта на двама цивилни в района на Купянск, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Повод за разследването стана видео, разпространено от руски провоенни блогъри, в което се твърди, че украински войници са убили двама възрастни хора с дронови удари. Киев отрича тази версия и посочва, че става дума за руска атака.

„Според разследването, на 3 ноември 2025 г., близо до село Кругляковка в Купянския район, руски сили са нанесли удари с FPV дронове по двама невъоръжени цивилни. Жертвите са вървели по пътя, държейки бяло знаме, което ясно е показвало техния невоенен статус. В резултат на целенасочената атака двамата и кучето им са загинали на място“, се посочва в официалното изявление на прокуратурата.

Украинските власти уточняват, че събраните доказателства ще бъдат предадени на международни институции, тъй като случаят попада в обхвата на международното хуманитарно право и може да представлява военно престъпление от страна на Руската федерация.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 27 гласа.
  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    28 11 Отговор
    Украйна разследва руско военно престъпление за смъртта на двама цивилни край Купянск.

    РФ:ще ни хванете за мечешкият с ка-шер.ните си глюпости.

    14:58 04.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    26 12 Отговор
    Двама "цивилни" чужди наемници!

    14:58 04.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пешо

    10 6 Отговор
    на война освен да се убиват друго не правят

    15:00 04.11.2025

  • 5 Селянин

    25 12 Отговор
    Няма такава държава уйрайна, мутка и пайна.

    15:00 04.11.2025

  • 6 В предната статия писахте,

    23 12 Отговор
    че военни се преобличат като цивилни. Така, че много ви здраве....с 200
    Бай Тиквунииййй.

    15:02 04.11.2025

  • 7 Сандо

    24 12 Отговор
    Укрити, освен че ядат бой, тотално изтрещяха.

    15:08 04.11.2025

  • 8 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    13 25 Отговор
    Украйна се опитва не само да спечели на фронта, а и да подбуди останалите народи в Руската федерация да започнат да мислят за свобода. Киев насърчава милионите неруски граждани, живеещи в Руската федерация, да се борят за независимост
    Стратегията на Украйна се простира отвъд реториката и се превръща във военна реалност чрез формирането на батальони от етнически малцинства, които разглеждат войната в Украйна като неразделна част от собствената си борба за независимост. Най-малко 1000 чеченски бойци служат в украинските сили в различни подразделения, най-вече в батальона "Джохар Дудаев"
    Карелският национален батальон, кръстен на Василий Левонен, който води карелското въстание срещу Съветска Русия през 1921 г., беше създаден през януари 2023 г. с изричната цел "освобождаване на Карелия от руската окупация и независимост на региона".
    Тюркските народи пък са организирана в батальона "Туран" и ротата "Башкорт"

    Единствено когато Русия престане да бъде империя, тя ще престане да бъде заплаха за Украйна и нейните съседи.

    Коментиран от #12

    15:10 04.11.2025

  • 9 Наблюдател

    22 13 Отговор
    В Купянске - още едно престъпление на киевския режим...

    Една Баба решава сама да излезе да посрещне освобождението. Дрон на въоръжените сили на Украйна дълго време я гледа в лицето, гледаше как се кръсти и се молеше да я пощади.

    Но бандеровският нацист на конзолата явно мрази православието защото я уби безжалостно на място.

    Има видео в забранените нам медии.

    15:15 04.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мордохай

    14 0 Отговор
    Леле,Натаняху изби повече от 60000 цивилни,ни гък.Загрижили се.

    15:31 04.11.2025

  • 12 Периколозо

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Махнете бандеровските свастики от българското знаме.Хайде на фронта,а не тук с 40 л.дневни и безплатен хотел.

    15:35 04.11.2025

