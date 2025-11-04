Украйна разследва руско военно престъпление за смъртта на двама цивилни край Купянск.

Харковската областна прокуратура е започнала досъдебно разследване за военно престъпление, довело до смъртта на двама цивилни в района на Купянск, съобщи Би Би Си, предава News.bg.
Повод за разследването стана видео, разпространено от руски провоенни блогъри, в което се твърди, че украински войници са убили двама възрастни хора с дронови удари. Киев отрича тази версия и посочва, че става дума за руска атака.
„Според разследването, на 3 ноември 2025 г., близо до село Кругляковка в Купянския район, руски сили са нанесли удари с FPV дронове по двама невъоръжени цивилни. Жертвите са вървели по пътя, държейки бяло знаме, което ясно е показвало техния невоенен статус. В резултат на целенасочената атака двамата и кучето им са загинали на място“, се посочва в официалното изявление на прокуратурата.
Украинските власти уточняват, че събраните доказателства ще бъдат предадени на международни институции, тъй като случаят попада в обхвата на международното хуманитарно право и може да представлява военно престъпление от страна на Руската федерация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
РФ:ще ни хванете за мечешкият с ка-шер.ните си глюпости.
14:58 04.11.2025
2 БОЛШЕВИК
14:58 04.11.2025
4 пешо
15:00 04.11.2025
5 Селянин
15:00 04.11.2025
6 В предната статия писахте,
Бай Тиквунииййй.
15:02 04.11.2025
7 Сандо
15:08 04.11.2025
8 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Стратегията на Украйна се простира отвъд реториката и се превръща във военна реалност чрез формирането на батальони от етнически малцинства, които разглеждат войната в Украйна като неразделна част от собствената си борба за независимост. Най-малко 1000 чеченски бойци служат в украинските сили в различни подразделения, най-вече в батальона "Джохар Дудаев"
Карелският национален батальон, кръстен на Василий Левонен, който води карелското въстание срещу Съветска Русия през 1921 г., беше създаден през януари 2023 г. с изричната цел "освобождаване на Карелия от руската окупация и независимост на региона".
Тюркските народи пък са организирана в батальона "Туран" и ротата "Башкорт"
Единствено когато Русия престане да бъде империя, тя ще престане да бъде заплаха за Украйна и нейните съседи.
Коментиран от #12
15:10 04.11.2025
9 Наблюдател
Една Баба решава сама да излезе да посрещне освобождението. Дрон на въоръжените сили на Украйна дълго време я гледа в лицето, гледаше как се кръсти и се молеше да я пощади.
Но бандеровският нацист на конзолата явно мрази православието защото я уби безжалостно на място.
Има видео в забранените нам медии.
15:15 04.11.2025
11 Мордохай
15:31 04.11.2025
12 Периколозо
До коментар #8 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Махнете бандеровските свастики от българското знаме.Хайде на фронта,а не тук с 40 л.дневни и безплатен хотел.
15:35 04.11.2025