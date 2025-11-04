Украйна разследва руско военно престъпление за смъртта на двама цивилни край Купянск.

Харковската областна прокуратура е започнала досъдебно разследване за военно престъпление, довело до смъртта на двама цивилни в района на Купянск, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Повод за разследването стана видео, разпространено от руски провоенни блогъри, в което се твърди, че украински войници са убили двама възрастни хора с дронови удари. Киев отрича тази версия и посочва, че става дума за руска атака.

„Според разследването, на 3 ноември 2025 г., близо до село Кругляковка в Купянския район, руски сили са нанесли удари с FPV дронове по двама невъоръжени цивилни. Жертвите са вървели по пътя, държейки бяло знаме, което ясно е показвало техния невоенен статус. В резултат на целенасочената атака двамата и кучето им са загинали на място“, се посочва в официалното изявление на прокуратурата.

Украинските власти уточняват, че събраните доказателства ще бъдат предадени на международни институции, тъй като случаят попада в обхвата на международното хуманитарно право и може да представлява военно престъпление от страна на Руската федерация.