Спящо дете беше ранено при стрелба на улицата в Брюксел

4 Ноември, 2025 16:02 945 12

На улицата са били произведени няколко изстрела, които са попаднали в сграда и няколко паркирани автомобила

Спящо дете беше ранено при стрелба на улицата в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи днес агенция Белга, предаде БТА.

Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми. Детето е с леки наранявания и му е оказана медицинска помощ.

На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му, пише Белга.

Инцидентът е станал малко след полунощ. На улицата са били произведени няколко изстрела, които са попаднали в сграда и няколко паркирани автомобила. Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента.

По първоначални данни, след стрелбата двама заподозрени са избягали със скутери. Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство, пише ДПА.

През последните месеци в Брюксел имаше поредица случаи на насилие с огнестрелно оръжие, свързани с трафика на наркотици, припомня агенцията.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 665

    19 6 Отговор
    Идилия - след полунощ бебета и престрелки по улиците.

    16:04 04.11.2025

  • 2 да се подготвят меките китки и лаей нени

    16 6 Отговор
    за шарията коята ги очаква когато прииждащите паразити
    станат колкото тях

    16:08 04.11.2025

  • 3 Бендида

    23 3 Отговор
    За кой пореден път тази година?
    Там вече има повече ,,мигранти", отколкото местни жители. Прокурорът на Брюксел беше поискал 10 млн. евро за повишаване на сигурността (нищо средства на фона на бюджета). Беше му отказано и след заплахи вече е под полицейска закрила. Това е положението, приоритетът трябва да бъде....Европа яко да се ,,изчисти", ако ще това милиарди да коства.

    16:08 04.11.2025

  • 4 Пич

    19 7 Отговор
    Ако съдът се позове на прецедента с изнасилената шведка , в Брюксел камиларите не са гърмяли повече от десет минути , значи въобще не са гърмяли !!! Но това е само част от пъзела , затова го оставям. Ще ви кажа каква е целта. Целта е икономическо и генетическо унищожаване на бялата раса !!! Няма други обяснения защо това се позволява на камиларите !!! Колят , газят взривяват , и не само изнасилват жените , но и ги дамгосват като добитък с нажежени железа !!! И това не само се търпи , а и се крие. Тоест - стимулира !!! А несменяемите водачки на ЕС са по тъпи от гьона на обувката ми !!! И усилено работят в посока това да продължи да се случва !!! Когато ви кажа нещо конспиративно , не блейте като овце , а помислете !!!

    Коментиран от #8

    16:10 04.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 4 Отговор
    Забавленията на богатите - скоро и на вашата улица!

    16:14 04.11.2025

  • 6 Няма начин

    14 1 Отговор
    Това не може да се е случило. В меката на Европейския Съюз, най-демократичния, толерантен и равноравен алианц, Брюксел няма как да се стрелят и още повече повода да е наркотици. В ЕС няма незаконно оръжие, няма проблем с наркотиците. Е не не нееее няма начин. :Р

    16:20 04.11.2025

  • 7 Цеко сифоня

    11 0 Отговор
    И тия специалисти каква психологическа подкрепа са оказали на детето...?
    " Спокойно дитьенце, такова ще ти е евробъдещето. Следващия път през прозореца ще влети граната.

    16:22 04.11.2025

  • 8 Сорос еврея

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    без антисвмитизъм

    16:31 04.11.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Скоро и в Бананистан.

    16:31 04.11.2025

  • 10 Механик

    5 0 Отговор
    В клуба на богатите е голям живот, дееа теглото му.
    Абе, и на нашата улица ще изгрее това слънце. Само гледайте.

    16:37 04.11.2025

  • 11 Цък

    3 0 Отговор
    Стига измислици. На запад всичко е прекрасно. Преди да отпътуват за Украйна, нашите умнокрасавци да минат първоначално военно обучение и уличен бой в държава по избор в западна Европа

    16:48 04.11.2025

  • 12 Никой

    2 0 Отговор
    До това води безразборната миграция.

    Престъпност и всякакви гадости.

    16:51 04.11.2025

