Спящо дете беше ранено при стрелба на улицата в Брюксел

Единайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи днес агенция Белга, предаде БТА.
Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми. Детето е с леки наранявания и му е оказана медицинска помощ.
На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му, пише Белга.
Инцидентът е станал малко след полунощ. На улицата са били произведени няколко изстрела, които са попаднали в сграда и няколко паркирани автомобила. Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента.
По първоначални данни, след стрелбата двама заподозрени са избягали със скутери. Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство, пише ДПА.
През последните месеци в Брюксел имаше поредица случаи на насилие с огнестрелно оръжие, свързани с трафика на наркотици, припомня агенцията.
1 665
16:04 04.11.2025
2 да се подготвят меките китки и лаей нени
станат колкото тях
16:08 04.11.2025
3 Бендида
Там вече има повече ,,мигранти", отколкото местни жители. Прокурорът на Брюксел беше поискал 10 млн. евро за повишаване на сигурността (нищо средства на фона на бюджета). Беше му отказано и след заплахи вече е под полицейска закрила. Това е положението, приоритетът трябва да бъде....Европа яко да се ,,изчисти", ако ще това милиарди да коства.
16:08 04.11.2025
4 Пич
Коментиран от #8
16:10 04.11.2025
5 ДрайвингПлежър
16:14 04.11.2025
6 Няма начин
16:20 04.11.2025
7 Цеко сифоня
" Спокойно дитьенце, такова ще ти е евробъдещето. Следващия път през прозореца ще влети граната.
16:22 04.11.2025
8 Сорос еврея
До коментар #4 от "Пич":без антисвмитизъм
16:31 04.11.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:31 04.11.2025
10 Механик
Абе, и на нашата улица ще изгрее това слънце. Само гледайте.
16:37 04.11.2025
11 Цък
16:48 04.11.2025
12 Никой
Престъпност и всякакви гадости.
16:51 04.11.2025