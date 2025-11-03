Новини
Белгия инвестира спешно 50 млн. евро за противодействие на дронове
Белгия инвестира спешно 50 млн. евро за противодействие на дронове

3 Ноември, 2025 11:38 448 7

В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища

Властите в Белгия спешно ще осигурят 50 милиона евро за средства за противдействие на дронове, съобщиха местни медии. В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища в страната, предаде БТА.

Според министъра на отбраната Тео Франкен тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава "като Русия". Той уточни, че не разполага с преки доказателства в тази посока, но според него всичко сочи натам.

Става дума за шпионаж, обобщи Франкен.

Медиите цитират оценката на журналиста Гаетан Поуис, специалист в областта на отбраната, според когото зоната, в която най-често тези дни се забелязват дронове, е ключова за НАТО. Той пояснява, че там се съхранява атомно оръжие на САЩ, с което в случай на необходимост може да бъдат въоръжени белгийските изтребители.

Белгийският експерт по отбраната Роже Хузен пояснява, че за засичането и противодействието на дронове е необходимо допълнително оборудване, което едва сега започва да се осигурява за големите летища и някои военни бази. По неговите думи безопасното сваляне на дронове, особено над гъсто населена държава като Белгия, е почти невъзможно. Хузен изразява очакване скоро в Европа да бъдат изпратени дронове камикадзе за удари по възлова инфраструктура, като по негово мнение най-застрашени в това отношение са балтийските и скандинавските държави.


  • 1 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    НАТОТО СЕ СТАХУВА И ОТ СЯНКАТА СИ! НЕ СА БИЛИ ДРОНОВЕ,А ДУНАВСКИ КОМАРИ!

    11:40 03.11.2025

  • 2 ха ха

    4 0 Отговор
    Според министъра на отбраната Тео Франкен тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава "като Русия". Той уточни, че не разполага с преки доказателства в тази посока, но според него всичко сочи натам./ натовските пилоти не управляват ли дронове ? в полза на едни 50 000 000 за сметките на работодателите им

    11:45 03.11.2025

  • 3 Лицемерни 60клуци

    4 0 Отговор
    ...той уточни(министъра) ,че НЕ РАЗПОЛАГА с преки доказателства, но СПОРЕД НЕГО,всичко сочи натам.Това не е ли Клевета? Мисля,че Чл.6 от европейската конвенция за правата на човека, а в Белгия и Нидерландия глобата за клевета е 5 цифрена сума.Някой ако знае, да допълва.

    11:58 03.11.2025

  • 4 Доналд Тръмп офишъл

    5 0 Отговор
    Благодаря ти, Владимир...ошашавихте ги всички

    12:00 03.11.2025

  • 5 Брей

    2 0 Отговор
    Много стиснати тия белгийци...

    12:02 03.11.2025

  • 6 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Що толкоз малко бре, че фърлете едни 50 млрд. против любителските дронове.

    12:09 03.11.2025

  • 7 Владимир Путин офишъл

    3 0 Отговор
    Ние ракети сме им приготвили, те за дронове се притесняват☄️☄️😂😂

    12:09 03.11.2025

