Изтребители, ракети и подводница! Какви оръжия може да е поискал Мадуро от Путин

4 Ноември, 2025 22:34 1 084 31

Каракас разчита на ракети Х-32, изтребители Су-30М2, система за брегова отбрана "Бастион'', корвети от клас "Буян-М''/"Каракурт'', както и подводница от клас "Варшавянка''

Венецуела може да поиска от Русия пет вида оръжия на фона на последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише американското издание Military Watch Magazine.

Издането отбелязва, че Каракас разчита на ракети Х-32, изтребители Су-30М2, система за брегова отбрана "Бастион'', корвети от клас "Буян-М''/"Каракурт'', както и подводница от клас "Варшавянка''.

Според изданието, в момента въоръжените сили на Венецуела могат да заплашват армията на САЩ с противокорабни ракети Х-31А, които се изстрелват от Су-30МК2. В републиката обаче се наблюдава недостиг на такива самолети. Русия разполага с 19 броя от този тип.

"Като се има предвид, че Русия рязко е увеличила производството на всички видове изтребители, тя вероятно ще може да отдели своя малък брой Су-30М2 за подкрепа на стратегическия си партньор, което фактически ще удвои съвременната военно-въздушна мощ на Венецуела'', се посочва в материала.

Също така, както добавя MWM, "Бастион'' ще позволи да се увеличи няколко пъти противокорабният потенциал на страната.

На 1 ноември стана известно, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е написал писмо до руския си колега Владимир Путин. В него, според The Washington Post, лидерът "е помолил Русия да помогне за укрепването на противовъздушната отбрана на страната му, включително възстановяването на няколко руски самолета Су-30МК2''. Освен това Мадуро е поискал 14 комплекта ракети, помощ за ремонта на пет радара, "средносрочен план за финансиране за три години'' и "логистична подкрепа''.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На база на думата " може"

    31 11 Отговор
    Фокус съчинили статия. Ей голям страх ги гони краварчетата от Русия.

    Коментиран от #3, #8, #13

    22:37 04.11.2025

  • 2 си дзън

    13 24 Отговор
    Путин е изпратил на Мъдуро новите Су-61ГЗ, летящи танкове с ядрен двигател Т-99ГЗ,
    ракети с ядрени двигатели Вестник и други

    Коментиран от #4

    22:38 04.11.2025

  • 3 Фен

    11 21 Отговор

    До коментар #1 от "На база на думата " може"":

    На полу - ръста ! империята,приключи

    Коментиран от #5

    22:39 04.11.2025

  • 4 Ти си зън

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    и накрая влязло в твоя СУГЗ

    22:39 04.11.2025

  • 5 Казах ти

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Научи се къде се слага запетая и после се прави на оракулка.

    22:41 04.11.2025

  • 6 ?????

    9 8 Отговор
    Ха ха.
    А истината е елементарна.
    Русия киха кинти на Северна Корея и те пращат квото трябва на Венецуела.
    Китайците също пращат това онова.

    Коментиран от #7, #10

    22:47 04.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    руснаците казаха че доставените оръжия на Венецуела са тайна и че американците ги чакат изненади

    22:51 04.11.2025

  • 8 русия е джудже

    4 21 Отговор

    До коментар #1 от "На база на думата " може"":

    Надали има някоя държава на тоя свят която да я е страх още от това джудже русия.Виж ,че се налага Северна Корея,Иран,Беларус и Чечня да спасяват дребосъците от някаква малка Украйна,която е 22-ра сила в света.

    22:51 04.11.2025

  • 9 Дон Хуан

    8 15 Отговор
    Каквото и да е поискал Мъдура , Путя не може да му даде нищо, освен дупка. Самия Вова се нуждае от помощ.

    22:52 04.11.2025

  • 10 ха ха ха

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    Колкото и един клошар на улицата може да киха кинти и оръжие ,толкова и русийката ха хаха

    22:52 04.11.2025

  • 11 Предстои да видим

    4 7 Отговор
    последен модел Ф-18 с подводно базиране -))

    22:52 04.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    5 15 Отговор
    С Мадуро е кончено.....
    Поредния дypaк хванал се за Русия.
    Кадафи, Садам, Милошевич, Асад го чакат.

    22:53 04.11.2025

  • 13 оня с питон.я

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "На база на думата " може"":

    не са я съчинили, а са я превели с гугъл от российская газета като са пропуснали частта, че Венецуела може да получат и орешник

    22:53 04.11.2025

  • 14 хххх

    3 13 Отговор
    Русия не може да даде нищо на Мадуро,нито може да му осигури нещо.Русия буквално се бори за живота си в Украйна и яде такъв пердах,че милите се молят на Северна Корея да ги спасява.

    Коментиран от #17, #24

    22:54 04.11.2025

  • 15 цирк московски

    4 10 Отговор
    По-скоро Путин се моли на Мадуро за помощ :D Вижте само клуба на загубеняците Русия,Северна Корея,Венецуела,Беларус ... :D

    Коментиран от #23

    22:56 04.11.2025

  • 16 Мдаа!🤔

    9 2 Отговор
    Хутите ги прогониха единствено с ракети! Доколко армията е лоялна на Мадуро е друг въпрос! Въпросът с логистиката също е проблематичен! В САЩ обаче има 200милиона латино си, каква ще е тяхната реакция не е без значение! Надали ще се стигне до сухопътна операция! Гринговците ще бомбят цивилните , в това са много силни и така ще настроят хората срещу опозицията! Легитимираната за лидерка мадам "Нобелова награда", одобри бомбардировките срещу родината си! Това много ще и помогне, когато американците я качат на власт!😂

    Коментиран от #28, #31

    22:56 04.11.2025

  • 18 Лидера На Наркокартел

    3 7 Отговор
    Мадуро
    И да поиска
    Ракети и Изтребители
    Няма кой да му ги даде .

    В момента ПУЧИН
    търси кой да му дава оръжия .

    Коментиран от #20

    23:00 04.11.2025

  • 20 ха ха ха ....

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лидера На Наркокартел":

    Да ти имам мозъчния капацитет ...
    В момента Русия за един месец произвежда повече оръжие отколкото цялото нато за една година ...

    23:01 04.11.2025

  • 25 васил

    2 1 Отговор
    Путин дали ще помогне на Мадуро не знам ако бяха помолили Китай сигурен съм ,че --срещу нефт-- щяха да им предоставят толкова оръжие колото имат нужда . Най вече отбранителни преди всичко ПВО системи подобни на С300 ,С-400 както и тип Панцир-М с обхват до 60 км . Брегова система подобна на "Бастион " и много друго оборудване ракети за унищожение на кораби и самолетоносачи . Не вярвам ,че Америка ще извърши наземна операция -- страх от Виетнамският синдром - но, че ще се опитат да свалят от власт Мадуро и да назначат някой предател на негово място го знам със сигурност.

    23:17 04.11.2025

  • 26 Путин да прати 50 мегатона

    2 1 Отговор
    И така наколко пъти и перуката ше умре

    23:22 04.11.2025

  • 27 9689

    1 1 Отговор
    Срещу ненормалния Доню........нормално.

    23:23 04.11.2025

  • 28 васил

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа!🤔":

    Това което си написал е много правилно но лично аз до сега не съм разбрал и никога няма да разбера реакцията на Путин ? . Сигурен съм ,че само ще наблюдава какво ще стане за да не обиди "колегите "и "партньорите " си едва ли ще помогне на Мадуро . По съм склонен да мисля ,че ще чака какво ще стане и ще стане това което трябва да стане -- като войната с Грузия в 08-08-2008 година , почти победата на "оранжева революция " в Казахстан , събитията в Украйна сваляне на законно избраният президент и одобрение от страна на Путин Порошенко (каза ние ще уважим избора на Украинският народ --ид...от Запада го назначи ) в 2014 година , оставяне на Сирия на терористите и много подобни -- да наблюдаваш, нищо да не предприемаш , никаква реакция и така не разбрах защото тая братоубийствената война която отне над милион жертви продължава и не се вижда краят й а можеше да се избегне .

    23:29 04.11.2025

  • 29 А защо просто не попитат ген. Мили

    1 0 Отговор
    и Зеленски?!!!
    Само те могат да четат мислите на Путин и да му гледат на пъп!
    Че и под пъпа!

    23:32 04.11.2025

  • 30 Ами

    0 0 Отговор
    Това от което се нуждаеше Венецуела, тя вече го получи от Русия.
    Казва се - "Договор за стратегическо партньорство".

    23:36 04.11.2025

  • 31 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа!🤔":

    "мадам "Нобелова награда", одобри бомбардировките срещу родината си!"Нали и вие копейките все ревете и се молите Путлера да ни бомбардира и да ни завладее,къде е разликата?

    23:43 04.11.2025