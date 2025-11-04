Изтребители, ракети и подводница! Какви оръжия може да е поискал Мадуро от Путин

Венецуела може да поиска от Русия пет вида оръжия на фона на последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише американското издание Military Watch Magazine.



Издането отбелязва, че Каракас разчита на ракети Х-32, изтребители Су-30М2, система за брегова отбрана "Бастион'', корвети от клас "Буян-М''/"Каракурт'', както и подводница от клас "Варшавянка''.



Според изданието, в момента въоръжените сили на Венецуела могат да заплашват армията на САЩ с противокорабни ракети Х-31А, които се изстрелват от Су-30МК2. В републиката обаче се наблюдава недостиг на такива самолети. Русия разполага с 19 броя от този тип.



"Като се има предвид, че Русия рязко е увеличила производството на всички видове изтребители, тя вероятно ще може да отдели своя малък брой Су-30М2 за подкрепа на стратегическия си партньор, което фактически ще удвои съвременната военно-въздушна мощ на Венецуела'', се посочва в материала.



Също така, както добавя MWM, "Бастион'' ще позволи да се увеличи няколко пъти противокорабният потенциал на страната.



На 1 ноември стана известно, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е написал писмо до руския си колега Владимир Путин. В него, според The Washington Post, лидерът "е помолил Русия да помогне за укрепването на противовъздушната отбрана на страната му, включително възстановяването на няколко руски самолета Су-30МК2''. Освен това Мадуро е поискал 14 комплекта ракети, помощ за ремонта на пет радара, "средносрочен план за финансиране за три години'' и "логистична подкрепа''.

