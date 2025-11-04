Изтребители, ракети и подводница! Какви оръжия може да е поискал Мадуро от Путин

Венецуела може да поиска от Русия пет вида оръжия на фона на последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише американското издание Military Watch Magazine.
Издането отбелязва, че Каракас разчита на ракети Х-32, изтребители Су-30М2, система за брегова отбрана "Бастион'', корвети от клас "Буян-М''/"Каракурт'', както и подводница от клас "Варшавянка''.
Според изданието, в момента въоръжените сили на Венецуела могат да заплашват армията на САЩ с противокорабни ракети Х-31А, които се изстрелват от Су-30МК2. В републиката обаче се наблюдава недостиг на такива самолети. Русия разполага с 19 броя от този тип.
"Като се има предвид, че Русия рязко е увеличила производството на всички видове изтребители, тя вероятно ще може да отдели своя малък брой Су-30М2 за подкрепа на стратегическия си партньор, което фактически ще удвои съвременната военно-въздушна мощ на Венецуела'', се посочва в материала.
Също така, както добавя MWM, "Бастион'' ще позволи да се увеличи няколко пъти противокорабният потенциал на страната.
На 1 ноември стана известно, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е написал писмо до руския си колега Владимир Путин. В него, според The Washington Post, лидерът "е помолил Русия да помогне за укрепването на противовъздушната отбрана на страната му, включително възстановяването на няколко руски самолета Су-30МК2''. Освен това Мадуро е поискал 14 комплекта ракети, помощ за ремонта на пет радара, "средносрочен план за финансиране за три години'' и "логистична подкрепа''.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На база на думата " може"
Коментиран от #3, #8, #13
22:37 04.11.2025
2 си дзън
ракети с ядрени двигатели Вестник и други
Коментиран от #4
22:38 04.11.2025
3 Фен
До коментар #1 от "На база на думата " може"":На полу - ръста ! империята,приключи
Коментиран от #5
22:39 04.11.2025
4 Ти си зън
До коментар #2 от "си дзън":и накрая влязло в твоя СУГЗ
22:39 04.11.2025
5 Казах ти
До коментар #3 от "Фен":Научи се къде се слага запетая и после се прави на оракулка.
22:41 04.11.2025
6 ?????
А истината е елементарна.
Русия киха кинти на Северна Корея и те пращат квото трябва на Венецуела.
Китайците също пращат това онова.
Коментиран от #7, #10
22:47 04.11.2025
7 оня с питон.я
До коментар #6 от "?????":руснаците казаха че доставените оръжия на Венецуела са тайна и че американците ги чакат изненади
22:51 04.11.2025
8 русия е джудже
До коментар #1 от "На база на думата " може"":Надали има някоя държава на тоя свят която да я е страх още от това джудже русия.Виж ,че се налага Северна Корея,Иран,Беларус и Чечня да спасяват дребосъците от някаква малка Украйна,която е 22-ра сила в света.
22:51 04.11.2025
9 Дон Хуан
22:52 04.11.2025
10 ха ха ха
До коментар #6 от "?????":Колкото и един клошар на улицата може да киха кинти и оръжие ,толкова и русийката ха хаха
22:52 04.11.2025
11 Предстои да видим
22:52 04.11.2025
12 Pyccкий Карлик
Поредния дypaк хванал се за Русия.
Кадафи, Садам, Милошевич, Асад го чакат.
22:53 04.11.2025
13 оня с питон.я
До коментар #1 от "На база на думата " може"":не са я съчинили, а са я превели с гугъл от российская газета като са пропуснали частта, че Венецуела може да получат и орешник
22:53 04.11.2025
14 хххх
Коментиран от #17, #24
22:54 04.11.2025
15 цирк московски
Коментиран от #23
22:56 04.11.2025
16 Мдаа!🤔
Коментиран от #28, #31
22:56 04.11.2025
18 Лидера На Наркокартел
И да поиска
Ракети и Изтребители
Няма кой да му ги даде .
В момента ПУЧИН
търси кой да му дава оръжия .
Коментиран от #20
23:00 04.11.2025
20 ха ха ха ....
До коментар #18 от "Лидера На Наркокартел":Да ти имам мозъчния капацитет ...
В момента Русия за един месец произвежда повече оръжие отколкото цялото нато за една година ...
23:01 04.11.2025
25 васил
23:17 04.11.2025
26 Путин да прати 50 мегатона
23:22 04.11.2025
27 9689
23:23 04.11.2025
28 васил
До коментар #16 от "Мдаа!🤔":Това което си написал е много правилно но лично аз до сега не съм разбрал и никога няма да разбера реакцията на Путин ? . Сигурен съм ,че само ще наблюдава какво ще стане за да не обиди "колегите "и "партньорите " си едва ли ще помогне на Мадуро . По съм склонен да мисля ,че ще чака какво ще стане и ще стане това което трябва да стане -- като войната с Грузия в 08-08-2008 година , почти победата на "оранжева революция " в Казахстан , събитията в Украйна сваляне на законно избраният президент и одобрение от страна на Путин Порошенко (каза ние ще уважим избора на Украинският народ --ид...от Запада го назначи ) в 2014 година , оставяне на Сирия на терористите и много подобни -- да наблюдаваш, нищо да не предприемаш , никаква реакция и така не разбрах защото тая братоубийствената война която отне над милион жертви продължава и не се вижда краят й а можеше да се избегне .
23:29 04.11.2025
29 А защо просто не попитат ген. Мили
Само те могат да четат мислите на Путин и да му гледат на пъп!
Че и под пъпа!
23:32 04.11.2025
30 Ами
Казва се - "Договор за стратегическо партньорство".
23:36 04.11.2025
31 Боби
До коментар #16 от "Мдаа!🤔":"мадам "Нобелова награда", одобри бомбардировките срещу родината си!"Нали и вие копейките все ревете и се молите Путлера да ни бомбардира и да ни завладее,къде е разликата?
23:43 04.11.2025