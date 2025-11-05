Новини
"Хибридната война" на Путин поставя на изпитание отбраната на небето на Европа
"Хибридната война" на Путин поставя на изпитание отбраната на небето на Европа

5 Ноември, 2025 14:03

Нахлуванията на дронове и нарушенията на въздушното пространство на европейските членки на НАТО от страна на Русия се увеличиха от септември

"Хибридната война" на Путин поставя на изпитание отбраната на небето на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Нахлуванията на дронове и нарушенията на въздушното пространство на европейските членки на НАТО от страна на Русия се увеличиха от септември, когато над 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути, съобщава "Ройтерс".

Оттогава много прелитания на дронове, чийто произход е предимно неизвестен, нарушиха операциите във въздушното пространство в Европа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече нахлуванията "хибридна война" и макар да не е заявявала, че Русия е отговорна за всички инциденти, тя подчерта, че е ясно, че целта на Русия е била да "посее разделение" в Европа.

Следват някои от най-големите нарушения на въздушното пространство и забелязани дронове, съобщени от началото на годината.

Картата показва наблюдения на дронове и нарушения на въздушното пространство в Европа от Русия, Беларус или неизвестни лица досега:

БЕЛГИЯ

Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени вчера вечерта, след като бяха забелязани дронове. Това отклони много пристигащи самолети и попречи на други да излетят. Летището в Брюксел отвори отново тази сутрин, въпреки че някои полети бяха отменени, а други забавени.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен в неделя заяви, че полицията разследва забелязани дронове над военновъздушната база "Клайне Брогел" в Североизточна Белгия.

Брюксел започна разследване миналата седмица след две наблюдения на дронове над военна база в югоизточната част на страната и друго разследване миналия месец, след като няколко безпилотника бяха забелязани да летят над военна база в Елзенборн, на германската граница.

ЧЕХИЯ

Чешката армия заяви на 10 септември, че засича нарастващ брой неидентифицирани дронове над военните ѝ съоръжения, според изследователската група на Института за изследване на войната.

ДАНИЯ

Дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища през септември, включително в Копенхаген - най-натовареното летище в скандинавския регион, в това, което премиерът Мете Фредериксен нарече хибридна атака срещу нейната нация.

ЕСТОНИЯ

Три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на страната членка на НАТО Естония за 12 минути на 19 септември, преди италиански изтребители на Алианса да ги ескортират.

ГЕРМАНИЯ

Летищата в Берлин и Бремен бяха затворени за кратко през уикенда след два отделни случая на забелязани дронове.

Дронове бяха забелязани на летища и военни съоръжения в Германия по-рано през октомври. В полицейски доклад се отбелязва, че наблюденията на летище Мюнхен на 3 октомври са само върхът на айсберга.

Министерството на вътрешните работи на германската провинция Шлезвиг-Холщайн заяви на 26 септември, че дронове са били забелязани през нощта и те се разследват за евентуален шпионаж и саботаж.

ЛИТВА

Членката на НАТО Литва затвори летището във Вилнюс и граничните пунктове с Беларус на 28 октомври, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха във въздушното ѝ пространство. Това бе четвъртият подобен инцидент за една седмица.

На 23 октомври страната заяви, че два руски военни самолета са навлезли във въздушното ѝ пространство за около 18 секунди, което предизвика официален протест и реакция от силите на НАТО, а Русия отрече инцидента.

НОРВЕГИЯ

Норвежкото летище в Осло временно спря няколко кацания рано сутринта на 6 октомври след съобщение за заелязан дрон близо до летището, съобщи операторът му Avinor.

ПОЛША

На 30 октомври полските изтребители МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Армията на страната заяви, че нейните самолети са прехванали руски самолет, изпълняващ разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море на 28 октомври.

Около 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на страната в нощта на 9 срещу 10 септември. НАТО разположи изтребители F-35 и F-16, хеликоптери и система за противовъздушна отбрана Patriot, за да отговори на нахлуването.

РУМЪНИЯ

Румъния вдигна изтребители на 13 септември, когато дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата.

ИСПАНИЯ

Полетните операции на летището в Палма де Майорка бяха временно преустановени на 20 октомври след забелязани дронове.


