"Хибридната война" на Путин поставя на изпитание отбраната на небето на Европа

Нахлуванията на дронове и нарушенията на въздушното пространство на европейските членки на НАТО от страна на Русия се увеличиха от септември, когато над 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути, съобщава "Ройтерс".
Оттогава много прелитания на дронове, чийто произход е предимно неизвестен, нарушиха операциите във въздушното пространство в Европа.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече нахлуванията "хибридна война" и макар да не е заявявала, че Русия е отговорна за всички инциденти, тя подчерта, че е ясно, че целта на Русия е била да "посее разделение" в Европа.
Следват някои от най-големите нарушения на въздушното пространство и забелязани дронове, съобщени от началото на годината.
Картата показва наблюдения на дронове и нарушения на въздушното пространство в Европа от Русия, Беларус или неизвестни лица досега:
БЕЛГИЯ
Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени вчера вечерта, след като бяха забелязани дронове. Това отклони много пристигащи самолети и попречи на други да излетят. Летището в Брюксел отвори отново тази сутрин, въпреки че някои полети бяха отменени, а други забавени.
Белгийският министър на отбраната Тео Франкен в неделя заяви, че полицията разследва забелязани дронове над военновъздушната база "Клайне Брогел" в Североизточна Белгия.
Брюксел започна разследване миналата седмица след две наблюдения на дронове над военна база в югоизточната част на страната и друго разследване миналия месец, след като няколко безпилотника бяха забелязани да летят над военна база в Елзенборн, на германската граница.
ЧЕХИЯ
Чешката армия заяви на 10 септември, че засича нарастващ брой неидентифицирани дронове над военните ѝ съоръжения, според изследователската група на Института за изследване на войната.
ДАНИЯ
Дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища през септември, включително в Копенхаген - най-натовареното летище в скандинавския регион, в това, което премиерът Мете Фредериксен нарече хибридна атака срещу нейната нация.
ЕСТОНИЯ
Три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на страната членка на НАТО Естония за 12 минути на 19 септември, преди италиански изтребители на Алианса да ги ескортират.
ГЕРМАНИЯ
Летищата в Берлин и Бремен бяха затворени за кратко през уикенда след два отделни случая на забелязани дронове.
Дронове бяха забелязани на летища и военни съоръжения в Германия по-рано през октомври. В полицейски доклад се отбелязва, че наблюденията на летище Мюнхен на 3 октомври са само върхът на айсберга.
Министерството на вътрешните работи на германската провинция Шлезвиг-Холщайн заяви на 26 септември, че дронове са били забелязани през нощта и те се разследват за евентуален шпионаж и саботаж.
ЛИТВА
Членката на НАТО Литва затвори летището във Вилнюс и граничните пунктове с Беларус на 28 октомври, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха във въздушното ѝ пространство. Това бе четвъртият подобен инцидент за една седмица.
На 23 октомври страната заяви, че два руски военни самолета са навлезли във въздушното ѝ пространство за около 18 секунди, което предизвика официален протест и реакция от силите на НАТО, а Русия отрече инцидента.
НОРВЕГИЯ
Норвежкото летище в Осло временно спря няколко кацания рано сутринта на 6 октомври след съобщение за заелязан дрон близо до летището, съобщи операторът му Avinor.
ПОЛША
На 30 октомври полските изтребители МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.
Армията на страната заяви, че нейните самолети са прехванали руски самолет, изпълняващ разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море на 28 октомври.
Около 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на страната в нощта на 9 срещу 10 септември. НАТО разположи изтребители F-35 и F-16, хеликоптери и система за противовъздушна отбрана Patriot, за да отговори на нахлуването.
РУМЪНИЯ
Румъния вдигна изтребители на 13 септември, когато дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата.
ИСПАНИЯ
Полетните операции на летището в Палма де Майорка бяха временно преустановени на 20 октомври след забелязани дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ
14:07 05.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
14:07 05.11.2025
4 Оня с коня
14:08 05.11.2025
5 име
14:08 05.11.2025
6 Стигнах до
14:08 05.11.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Защо ти трябваше Пусине ?":стига си ял кравешкиЛАЙНА
ПРЕОРЕНТИРАЙ СЕ КАТО МЕН русия печели войната
14:09 05.11.2025
8 Путин Мечока
До коментар #2 от "Защо ти трябваше Пусине ?":ви изпи акъла.:))
14:09 05.11.2025
9 Оня с коня
14:09 05.11.2025
10 голям смях
14:10 05.11.2025
11 Хич даже не е "Хибридно" .....
14:10 05.11.2025
12 голям смях
треперите ли от страх розови понита хи хи хи
14:11 05.11.2025
13 И Киев е Руски
14:11 05.11.2025
14 пони, ама розАво
Ох, много моля някоя колежка да ми обясни как да се справя с когнитивния дисонанс? Вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса! Синтетиката засега ме държи, ама не знам до кога ще устискам, че е скъпичка а от посолствоТО не са така щедри като в началото!
14:12 05.11.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:12 05.11.2025
16 Само факти
И наистина, путинистите от години разказват приказки за това как „само Русия е гарант за мира в Кавказ“, но всъщност, веднага щом руските „миротворци“ си тръгнаха, мирът веднага се завърна.
Коментиран от #33
14:12 05.11.2025
17 Рублевка
До коментар #2 от "Защо ти трябваше Пусине ?":Прав си❗
Путин е прекалено мек във военно отношение. Да си гледа старините с красавицата Кабаева, а атомното куфарче да го отстъпи на Митя Медведев❗
Но за нас не е добре. Митя е агресивен и жесток тип. Може да думне София с атома. Бия те дъще, сещай се снахо. Да не разкъса котката за наша сметка....
14:13 05.11.2025
18 крива лопата с чип
треперете от мечката ,треперете но спреде да се изпущата че умирисахте всичкото вече ха ха ха
14:13 05.11.2025
19 плевен
14:13 05.11.2025
20 Боко
14:13 05.11.2025
21 верен на русия
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #24
14:14 05.11.2025
22 Дрони, балони
14:14 05.11.2025
23 Статисик
14:14 05.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Оня с коня
14:15 05.11.2025
26 Б.cи безаналоговия KEH еф !
Коментиран от #30
14:16 05.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И Киев е Руски
До коментар #2 от "Защо ти трябваше Пусине ?":Като на всеки правоверен европеец и за теб няма специалист който да ви помогне и да не тежите повече на земята
14:17 05.11.2025
29 Крим е Руски
До коментар #2 от "Защо ти трябваше Пусине ?":Всички мизерии са дело на натювците и техните поставени пудели в ЕСС, да не забравяме цветните революции на соросоидите
14:17 05.11.2025
30 СЕРРСЕМИНО !
До коментар #26 от "Б.cи безаналоговия KEH еф !":Като мразиш руснаците - иди в мазата и извади на деда си потурите и феса и си смени името на Мюмюн.
14:18 05.11.2025
31 И няма нито едно доказателство
14:18 05.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Боко
До коментар #16 от "Само факти":Твоите факти са тези факти които изнасят на човека с парите, което фактически те прави КУ.ВА 👌това е според моите факти💩🤮
14:18 05.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АМАH OT ИДИOTИ
😆
ЕВРOГEЙCKИTЕ И НАШ“ТЕ ХОMOCЕКCУAЛИСTИ НАПЪЛНИXA БИKИHИTЕ ОТ СТPAХ.
😝🤣😆
14:20 05.11.2025
36 Mими Кучева🐕🦺
14:22 05.11.2025
37 Я пък тоя
"много прелитания на дронове, чийто произход е неизвестен"
Произходът неизвестен, обаче са руски.
Простотията ходи по хората!
14:24 05.11.2025
38 пешо
14:26 05.11.2025
39 хихи
Магарев схвана тенденцията и ги чака на Моста на Дружбата с плакат"Добре Дошли Освободители" , не че ще му помогне пред страшния съд, освен ако не е агент на Путин в което го подозирам...
14:28 05.11.2025
40 сусо
14:29 05.11.2025
41 Гост
14:50 05.11.2025