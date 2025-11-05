Доналд Тръмп: Няма да нападам Венецуела, но дните на Николас Мадуро като президент са преброени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпраща противоречиви сигнали относно възможна военна намеса във Венецуела. От една страна, той омаловажава вероятността да се стигне до въоръжен конфликт, но, от друга, каза, че дните на лидера на южноамериканската държава Николас Мадуро са преброени, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

До изказването на републиканеца, което той направи в интервю за Си Би Ес, излъчено в неделя, се стигна в момент, когато Вашингтон струпва военни сили в Карибския регион и нанесе многобройни удари срещу вероятни наркотрафиканти, при които бяха убити десетки хора.

„Съмнявам се. Не мисля“, отвърна той, помолен да коментира дали САЩ се готвят за война с Венецуела.

Но на въпрос дали смята, че дните на Мадуро като президент са преброени, Тръмп отговори с думите: „Бих казал, да. Да – мисля, че са“.

Мадуро, срещу когото в САЩ има внесен обвинителен акт за наркотрафик, упрекна Вашингтон, че използва наркотрафика като предлог за „смяна на режима в Каракас“ с цел да сложи ръка на петролните залежи на Венецуела.

През последните седмици бяха нанесени над 15 американски удара по десетки плавателни съдове в Карибско море и Тихия океан, при които бяха ликвидирани най-малко 65 души. Последният от тях бе в събота и предизвика критики от страна на правителствата в региона.

Според експерти тези атаки, които започнаха в началото на септември, са равносилни на екзекуции без съд и присъда – дори и да става дума за наркотрафиканти, отбелязва АФП.

От Вашингтон все още не са показали доказателства, че мишените са пренасяли наркотици или че са застрашавали САЩ.

ВЕНЕЦУЕЛСКАТА ОПОЗИЦИЯ Е РАЗДЕЛЕНА ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНИ АМЕРИКАНСКИ ДЕЙСТВИЯ

Водачите на двете основни крила във венецуелската опозиция са все по-разделени по въпроса за евентуални военни действия на САЩ срещу Венецуела, независимо от продължаващите репресии срещу опозиционни дейци, смятат политици и анализатори, цитирани от Ройтерс.

Позицията на едната група, начело на която е Нобеловият лауреат за мир Мария Корина Мачадо, се доближава силно до тази на Тръмп, като тя е, че Мадуро представлява пряка заплаха за националната сигурност на САЩ – въпреки че разузнавателни данни поставят под въпрос тази констатация – и подкрепя разполагането на американски военни сили в Карибския регион.

Другата – оглавявана от двукратния кандидат за президент Енрике Каприлес – е против военна намеса на Вашингтон и се обявява за подновяване на преговорите с правителството на Мадуро и Тръмп, макар че досега подобен диалог никога да не се е увенчавал с успех.

Разцеплението, и то на фона на дългогодишни правителствени репресии, включващи арести, принуждаване на хора да живеят в изгнание и съдебно преследване, буди недоумение у доста от привържениците на опозицията както у дома, така и в чужбина.

„Ние венецуелците сме поставени в много неприятно положение, защото как бихме могли да подкрепим едната позиция или другата?“, попита риторично в интервю за Ройтерс венецуелски политически анализатор, пожелал анонимност от страх, че може да бъде репресиран.

Усилията на Каприлес не могат да бъдат реално предизвикателство за властта на Мадуро, посочи експертът, докато Мачадо е зависима от помощта на Тръмп, който обвинява венецуелските имигранти в САЩ, че са престъпници, и ги лишава от законова закрила. „Тази история няма как да завърши с щастлив край.“

Наред с военните удари по предполагаемите трафиканти президентът на САЩ разреши на ЦРУ да започне секретни операции във Венецуела и намекна, че скоро може да има и сухопътни действия. Но след това в две последователни изказвания, в интервюто в неделя и преди това в петък, отхвърли възможността за военна интервенция на Вашингтон.

Мадуро, който се закани, че въоръжените сили ще осуетят всяка американска акция за свалянето му от власт, по-рано тази година встъпи в длъжност за трети пореден мандат въпреки изборните резултати от миналогодишните президентски избори, сочещи разгромна победа за опозицията, отбелязва Ройтерс.

САЩ разположиха край бреговете на Венецуела авионосна ударна група, ескадрени миноносци, въоръжени с управляеми ракети, изтребители и ядрена подводница, плюс хиляди военнослужещи.

И тъкмо в условията на това усилено съсредоточаване на американски военни сили и техника в района двете основни опозиционни фракции спорят какво да се прави.

КАПРИЛЕС ПРИЗОВАВА ЗА ПРЕГОВОРИ

Съветникът на Мачадо Магали Меда настоява, че опозицията трябва да остане обединена под шапката на осемпартийната „Платформа за единство“, коалицията, която подкрепи Мачадо и замяната на кандидатурата ѝ на изборите през 2024 г., след като съдът не допусна Мачадо да участва в предизборната надпревара.

„Никога досега страната не е била обединена около общ дневен ред: свобода за Венецуела“, посочи Меда.

След изборите през 2024 г. много опозиционни дейци, включително Мачадо, преминаха в нелегалност, а други, сред които и нейни близки съратници, бяха хвърлени в затвора.

Правителството поиска от Върховния съд да отнеме гражданството на Леополдо Лопес, бивш опозиционен лидер, сега живеещ в Испания, затова, че е призовал за военна намеса, въпреки че конституцията не позволява да се отнема гражданството на венецуелци, придобили го по рождение.

Миналата седмица политик, близък до властта, обяви, че е внесъл в съда искане за отнемане на гражданството на 20 души, включително и на Мачадо.

На свой ред, Каприлес, бивш губернатор на щата Миранда, който на бойкотирани от голяма част от опозицията (и от Мачадо) избори през май спечели място в контролираното от управляващата партия Национално събрание, e на мнение, че правилното решение е подновяване на диалога.

Пред Ройтерс Каприлес, който определя крилото около Мачадо като „екстремистко“, сподели, че е решен да се бори за промяна, макар и някои опозиционни кръгове да го смятат за продажник, който е участвал в избори, помогнали на Мадуро да се вкопчи още по-силно във властта.

Независимо че поздрави Мачадо за спечелването на Нобеловата награда за мир, Каприлес добави, че двамата с нея имат „дълбоки различия“ във вижданията.

„Продължавам да вярвам, че преговорите винаги ще бъдат по-добрият вариант за бъдещето на Венецуела“, посочи той.

Премиерът на Катар, който преди е домакинствал преговори между властта и опозицията във Венецуела, миналата седмица изрази готовност да посредничи между Каракас и Вашингтон, но добави, че засега няма осезаемо развитие по този въпрос.

Три кръга преговори между управляващи и опозиция, започнали през 2019 г., доведоха до освобождаването на политически затворници и до споразумение за условията за произвеждането на миналогодишните избори.

Засега изглежда, че Мачадо е по-популярният опозиционен лидер.

Според проучване на института „Пантера“ от август около 70% от венецуелците са против управляващата партия. От тях 60 на сто одобряват подкрепата на САЩ за лидерската роля на Мачадо, а само 16% са за преговори с Мадуро.

РУСИЯ ОСЪЖДА ДЕЙСТВИЯТА НА САЩ И ОБЕЩАВА ПОМОЩ НА ВЕНЕЦУЕЛА

В събота руското Министерство на външните работи осъди употребата на „прекомерна“ сила от страна на САЩ в Карибско море.

„Категорично осъждаме използването на прекомерна сила при операциите срещу наркотрафика“, каза говорителят на ведомството Мария Захарова в коментар, поместен на интернет страницата на министерството. „Подобни действия са в разрез както с вътрешното законодателство на САЩ, така и с нормите на международното право.“

През 2022 г. Русия предприе пълномащабно нахлуване в Украйна и окупира обширни части от източноевропейската държава, с което си навлече осъждания от много страни по света, отбелязва Ройтерс.

В съобщението на Захарова се посочва, че Москва „потвърждава твърдата си подкрепа за венецуелското ръководство в защита на националния си суверенитет“.

През май руският президент Владимир Путин сключи с Мадуро в Москва споразумение за стратегическо сътрудничество.