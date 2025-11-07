Под дулата на оръдията! Николас Мадуро е готов да напусне Венецуела, но има условия към Тръмп

Президентът на Венецуела Николас Мадуро е готов да напусне поста си при изпълнението на редица условия от страна на САЩ, включително предоставянето на амнистия за него и най-близките му съратници. Това съобщава списание The Atlantic, позовавайки се на източник, участващ в преговорите между страните, пише Фокус.
Според съобщението, Мадуро изисква от Вашингтон да отмени наградата за залавянето му и да му гарантира безопасно напускане на страната. Разглеждането на този вариант се случва на фона на мащабно увеличаване на американските военни сили в Карибския басейн, което изданието нарича най-голямото от времето на Карибската криза през 1962 г.
В публикацията се отбелязва, че официалният повод за военния натиск върху Каракас е обявената борба с наркотрафика, но това обяснение изглежда неубедително. В статията се посочва още, че Венецуела служи само като транзитен пункт за наркокартелите, а истинската причина за ескалацията е интересът на администрацията на САЩ към смяна на властта в страната.
На 5 ноември агенция Bloomberg съобщи, че Съединените щати могат да започнат военна кампания срещу Венецуела "около 15 ноември“, когато самолетоносачът "Джералд Р. Форд“ ще пресече Атлантическия океан.
На същия ден Мадуро одобри план за преминаване към въоръжена борба в случай на агресия от страна на САЩ.
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #11
21:03 07.11.2025
2 Мъдурко
Коментиран от #34
21:03 07.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #15, #65
21:04 07.11.2025
4 Усети дебелия
Коментиран от #46
21:05 07.11.2025
5 Арчи
Коментиран от #17
21:07 07.11.2025
6 Pyccкий Карлик
Коментиран от #18
21:08 07.11.2025
7 Бутача
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А ПОЛУЧИ СРЕДНИЯ
21:09 07.11.2025
8 Ццц
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Че той по-добре да се беше обърнал към Северна Корея и Иран. По би имал шанс
21:09 07.11.2025
9 ИСпражвението дайноф
Коментиран от #57
21:11 07.11.2025
10 Москва
Коментиран от #13
21:14 07.11.2025
11 Вазелин Михайлов
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Смени си името на имението!
Коментиран от #77
21:15 07.11.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #71
21:17 07.11.2025
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Москва":На майка ти ще прави компания
Коментиран от #16
21:18 07.11.2025
14 Крим е Украински завинаги
Коментиран от #19, #22, #36
21:18 07.11.2025
15 Асад Арабина
До коментар #3 от "Последния Софиянец":То Расия за тях си нямат та ще раздават на мъдурко.
21:19 07.11.2025
16 Абе
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Монголоиден варяга ли си?
Коментиран от #25
21:19 07.11.2025
17 Мдаа
До коментар #5 от "Арчи":...следва Гренландия...тя на кой блок е слабо звено?
21:20 07.11.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":Татарски късак, нали отричате руска нация, а пишеш на руски и се се кръстил " Руски.. "
Коментиран от #31
21:20 07.11.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Крим е Украински завинаги":Г точка та ти ли бе жендьо? Хахахах
21:21 07.11.2025
20 Факт
21:23 07.11.2025
21 Някой
21:24 07.11.2025
22 Факти
До коментар #14 от "Крим е Украински завинаги":Украински е на куково лето ….
21:25 07.11.2025
23 Тръмполин
Коментиран от #29
21:25 07.11.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Абе":Не ти се разбира безмислицата, Пе де Рас
21:25 07.11.2025
26 Посетител
21:28 07.11.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #42
21:29 07.11.2025
30 нямам думи
21:30 07.11.2025
31 Нито отричаме, нито не отричаме
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Какво има да дискотираме за една тежко увредена генетично нация, абсолютно вредна и опасна за околния свят, и за себе си, която освен смърт, кръв, разруха и мизерия какво друго полезно е дала на света?
Коментиран от #38
21:30 07.11.2025
32 МДАМ
Коментиран от #40
21:31 07.11.2025
33 Списание Атлантик
21:32 07.11.2025
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Мъдурко":Сиган, сиган, ама с повече достоинство от всички взети заедно политици от БГ, за последните 35 г
В БГ по принцип достоинство то е много рядко срещано
21:33 07.11.2025
35 ЦИРК
Мадуро дойде на власт с лозунга "Ще дойде време когато САЩ ще ни бомбандират за да ни вземат богатствата". Точно такъв вариант да се предава и да абдикира няма. Дори напротив ако САЩ направят стъпка към война, само ще докажат, колко е бил прав Мадуро. Ще накарат и всички останали държави в Латинска Америка да преосмислят "приятелството" си със САЩ.
В момента се разиграва театър и нищо от това което се тиражира по медиите дори не се докосва до истинските замисли и планове които са зад сцената.
Коментиран от #45
21:34 07.11.2025
36 Не те разбрах
До коментар #14 от "Крим е Украински завинаги":Точка на какво ?
Точка , обикновено е препинателен знак и се пише на края на изречението . ...........
Не е нужно да я изписваш отделно , знаеш ли ?
21:35 07.11.2025
37 Хорхе
21:35 07.11.2025
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Нито отричаме, нито не отричаме":"дискОтирано", бегай у лево бе обл, хазз ахахаххаха
С такивИ като тебе нямам какво да дискУтирам, хахаха.
Всё едно да ми пиша с " Изпрпжението гайтанджиева", хазазаз
Коментиран от #47, #49, #73
21:36 07.11.2025
39 Ами
преговорите между Венецуела и САЩ. Или това е тайна?
Защото на мен написаното, по-скоро ми прилича на лъжа :)
21:37 07.11.2025
41 Хахахаха
Коментиран от #43, #58
21:38 07.11.2025
42 Хахахаха
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Явно щот има руски кораби, мадуро е готов да напусне Венецуела. А в сирия путлера имаше армия и бази! И какво стана?
Коментиран от #44
21:40 07.11.2025
43 Путлер страхливичкото
До коментар #41 от "Хахахаха":мнпогоходови сме веееее
21:43 07.11.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Хахахаха":Базите са си там. Сирийския" Нов президент " И два в Москва на Путин на крака и помоли за увеличиване на руското военно присъствие. Това чете ли го у "КирякФакти"?
Коментиран от #51, #64
21:44 07.11.2025
45 Ами
До коментар #35 от "ЦИРК":Аз съм на същото мнение. Но за съжаление, информацията от там е доста оскъдна.
Играе се някаква игра ... Доста по-различна от тази която ни представят.
А и всички знаят, че САЩ в момента нямат възможност за голям конфликт.
Коментиран от #48, #61, #66, #81
21:44 07.11.2025
46 🇺🇲 статуята на свободата
До коментар #4 от "Усети дебелия":Остава да дойде боклушенко или орган и ще имат за диктаторски каре белот
21:47 07.11.2025
48 Любо пита
До коментар #45 от "Ами":Как реши точно че нямат, в интернет ли го прочете?🦩🪓
Коментиран от #60
21:48 07.11.2025
49 Лудия касапин
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами ти в три изречения имаш повече грешки от него, незнам защо се тръгнал да се присмиваш...
Коментиран от #67
21:49 07.11.2025
50 пиночет
21:51 07.11.2025
51 аххаа
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":други вицове знаеш ли? от тези медии дето черпиш информация вече сте в Брюксел, а не на 20 км от руската граница 5та година
Коментиран от #79
21:51 07.11.2025
52 ГЕОРГИ СТОЯНОВ
21:54 07.11.2025
53 така де
21:57 07.11.2025
54 голем дебил
21:58 07.11.2025
55 Ха-ха-ха
21:59 07.11.2025
56 Zахарова
Коментиран от #59
21:59 07.11.2025
57 Хахаха
До коментар #9 от "ИСпражвението дайноф":Да,така е, както и твоите овчарски заблуди
22:00 07.11.2025
58 верно
До коментар #41 от "Хахахаха":ама преди това ще иом лапне и златото и доларите на венецуеланките ,А те да одат по улиците на щатите под лампионите из нощите за други долари
22:00 07.11.2025
59 Имаш си съперничка
До коментар #56 от "Zахарова":Путин шаси го сака само за него си у бункерот. Путин не дели нищо!
22:03 07.11.2025
60 Ами
До коментар #48 от "Любо пита":Да. Но дори и в новините го казаха. Дори, го и показаха.
Да обяснявам ли, защо в момента САЩ нямат възможност да водят голям конфликт?
22:10 07.11.2025
61 ЦИРК
До коментар #45 от "Ами":Играта е за превенция на потенциална икономическа заплаха за САЩ. От там и вероятна политическа с големи вътрешни сътресения в щатите. Американските военни просто стоят на границата и показват на Мадуро - "внимавай какво правиш, защото ако се наложи ще унищожим Венецуела". Не искат да го правят, но всъщност точно Мадуро може да срине САЩ, а той не им е близък приятел след като му скроиха номера с онзи не му помня името на "световно" признатия венецуелски президент.
САЩ тръгнаха леко агресивно да играят със санкции срещу руският петролен сектор, и ако Мадуро им дръпне кранчето за нефта (не го е направил и не вярвам да го направи), световните цени на петрола ще избухнат. От там голямо и драстично вдигане цената на бензина в САЩ има огромен ефект върху самите американци (нация в която всеки втори се разхожда с оръжие). Това там размирици от сорта на "блек лайф метер" ще е като мирно шествие на фона на това което може да стане. Да не говорим че нито войни нито висока цена на петрола влизат в плановете на Тръмп.
Коментиран от #80
22:10 07.11.2025
62 Комита
22:11 07.11.2025
63 Баш Балък
22:13 07.11.2025
65 койдазнай
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Сега Тръмп ще му предложи вила във Флорида.
Познай какво ще избере шафиорчето.
22:17 07.11.2025
66 ЦИРК
До коментар #45 от "Ами":Ако се стигне до война, Мадуро ще набере още повече сила, защото ще излезе че е бил прав с лозунгите си. Тогава на Чеврон и БП които спокойно си точат петрола сега и го пращат в САЩ, далеч няма да им е така комфортно, като разни "бунтовници" вземат да им взривяват съоръженията.
Прибавете и факта че фентанила, въобще не идва в САЩ от Венецуела... Никой не иска война в онзи регион и няма да има такава, но е интересно как стана се извъртат нещата и Мадуро е хванал Тръмп за ....
22:18 07.11.2025
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Лудия касапин":Правил ли разлика от грешки от бързина и от неграмотност? Ако не... Бегай...
22:19 07.11.2025
69 ЕДГАР КЕЙСИ
22:20 07.11.2025
71 Но пък Аляска е американска завинаги
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Всичко е възможно, но предстои да видим.
Обаче фактите досега:
Сирия падна. Иран падна (нека да се бият в гърдите, евреите и американците си летят над Иран както си искат, Хизбула я няма, Хамас го няма, загубата е катастрофална), палачинката е обърната безвъзвратно.
Венецуела ще падне до месец, по един или друг начин, целият петрол там ще се контролира от САЩ. Мадуро може да иска от Русия всичко, но реалността е, че е обречен. В перспектива наред е Куба.
И те така…
Коментиран от #74
22:21 07.11.2025
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "ТъпакоТъпако":Аз съм в Москва бе Пед Рил, хахахх
22:21 07.11.2025
73 Точно ти мръс...
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":.... но руско изпраж.... не си за никаква дискусия, потвърждаваш констатацията за лош генетичен материал.
Коментиран от #76
22:21 07.11.2025
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "Но пък Аляска е американска завинаги":Кое падна на Иран? Какво контролирате там? Нищо, Зеро
22:22 07.11.2025
75 Тази
22:23 07.11.2025
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Точно ти мръс...":Бегай у лево бе македонец, хахахах
22:23 07.11.2025
78 Типично говежда мисъл...
РФ и Китай тихичко я въоръжават...
Фаш дори да дебаркират с 10-20 хил моряци ще ядат пердах...
22:27 07.11.2025
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "аххаа":Паживëм, увидим. Поне не чета само "Кирякфакти" КАТО тебе
22:27 07.11.2025
80 Ами
До коментар #61 от "ЦИРК":Тезата наистина е вярна. Но в момента Тръмп има други проблеми и други нужди.
В момента на Тръмп най-много му трябват пари. Колкото по-вече, толкова по-добре :)
22:28 07.11.2025
81 Че ще
До коментар #45 от "Ами":им е много трудно в голям конфликт например с Китай е факт, при условие, че конфликта е за Тайван до китайските граници. При конфликт във Венецуела на една плюнка разстояние от САЩ - детска игра, няма кой да им се опъне. Това да не са руснаците в Украйна…
22:29 07.11.2025