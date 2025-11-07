Под дулата на оръдията! Николас Мадуро е готов да напусне Венецуела, но има условия към Тръмп

Президентът на Венецуела Николас Мадуро е готов да напусне поста си при изпълнението на редица условия от страна на САЩ, включително предоставянето на амнистия за него и най-близките му съратници. Това съобщава списание The Atlantic, позовавайки се на източник, участващ в преговорите между страните, пише Фокус.



Според съобщението, Мадуро изисква от Вашингтон да отмени наградата за залавянето му и да му гарантира безопасно напускане на страната. Разглеждането на този вариант се случва на фона на мащабно увеличаване на американските военни сили в Карибския басейн, което изданието нарича най-голямото от времето на Карибската криза през 1962 г.



В публикацията се отбелязва, че официалният повод за военния натиск върху Каракас е обявената борба с наркотрафика, но това обяснение изглежда неубедително. В статията се посочва още, че Венецуела служи само като транзитен пункт за наркокартелите, а истинската причина за ескалацията е интересът на администрацията на САЩ към смяна на властта в страната.



На 5 ноември агенция Bloomberg съобщи, че Съединените щати могат да започнат военна кампания срещу Венецуела "около 15 ноември“, когато самолетоносачът "Джералд Р. Форд“ ще пресече Атлантическия океан.



На същия ден Мадуро одобри план за преминаване към въоръжена борба в случай на агресия от страна на САЩ.

