Под дулата на оръдията! Николас Мадуро е готов да напусне Венецуела, но има условия към Тръмп

7 Ноември, 2025 21:01, обновена 7 Ноември, 2025 22:06

Мадуро изисква от Вашингтон да отмени наградата за залавянето му и да му гарантира безопасно напускане на страната

Под дулата на оръдията! Николас Мадуро е готов да напусне Венецуела, но има условия към Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Венецуела Николас Мадуро е готов да напусне поста си при изпълнението на редица условия от страна на САЩ, включително предоставянето на амнистия за него и най-близките му съратници. Това съобщава списание The Atlantic, позовавайки се на източник, участващ в преговорите между страните, пише Фокус.

Според съобщението, Мадуро изисква от Вашингтон да отмени наградата за залавянето му и да му гарантира безопасно напускане на страната. Разглеждането на този вариант се случва на фона на мащабно увеличаване на американските военни сили в Карибския басейн, което изданието нарича най-голямото от времето на Карибската криза през 1962 г.

В публикацията се отбелязва, че официалният повод за военния натиск върху Каракас е обявената борба с наркотрафика, но това обяснение изглежда неубедително. В статията се посочва още, че Венецуела служи само като транзитен пункт за наркокартелите, а истинската причина за ескалацията е интересът на администрацията на САЩ към смяна на властта в страната.

На 5 ноември агенция Bloomberg съобщи, че Съединените щати могат да започнат военна кампания срещу Венецуела "около 15 ноември“, когато самолетоносачът "Джералд Р. Форд“ ще пресече Атлантическия океан.

На същия ден Мадуро одобри план за преминаване към въоръжена борба в случай на агресия от страна на САЩ.


Венецуела
  • 1 Ивелин Михайлов

    66 34 Отговор
    Зеленият наркоман можеше да направи същото и да Спаси живота на 2 милиона украинци

    Коментиран от #11

    21:03 07.11.2025

  • 2 Мъдурко

    31 45 Отговор
    Мустакат циган.

    Коментиран от #34

    21:03 07.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    47 17 Отговор
    Мадуро поиска от Путин ракети, самолети, кораби и подводници

    Коментиран от #7, #8, #15, #65

    21:04 07.11.2025

  • 4 Усети дебелия

    44 44 Отговор
    Мадуро отива в Москва да прави компания на другите диктатори - Башо Спринтьора и Янукович Златното цукало.

    Коментиран от #46

    21:05 07.11.2025

  • 5 Арчи

    33 24 Отговор
    Венецуела е слабото звено в редовете на диктаторски блок и слава Богу Тръмп го вижда ясно и ще направи всичко възможно да я извади бързо от там. А е важна държава, все пак е най-богатата държава на петрол в света.

    Коментиран от #17

    21:07 07.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    22 22 Отговор
    Асад ждет с нетерпением своего друга 😄

    Коментиран от #18

    21:08 07.11.2025

  • 7 Бутача

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А ПОЛУЧИ СРЕДНИЯ

    21:09 07.11.2025

  • 8 Ццц

    26 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Че той по-добре да се беше обърнал към Северна Корея и Иран. По би имал шанс

    21:09 07.11.2025

  • 9 ИСпражвението дайноф

    47 17 Отговор
    Това са краварски фейкове!

    Коментиран от #57

    21:11 07.11.2025

  • 10 Москва

    15 23 Отговор
    Мадуро ще прави ли компания на Асад?

    Коментиран от #13

    21:14 07.11.2025

  • 11 Вазелин Михайлов

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Смени си името на имението!

    Коментиран от #77

    21:15 07.11.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    30 10 Отговор
    Пак менте информация от турския тъмно кафяв вестник"Кирякфакти"

    Коментиран от #71

    21:17 07.11.2025

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 13 Отговор

    До коментар #10 от "Москва":

    На майка ти ще прави компания

    Коментиран от #16

    21:18 07.11.2025

  • 14 Крим е Украински завинаги

    10 21 Отговор
    Точка.

    Коментиран от #19, #22, #36

    21:18 07.11.2025

  • 15 Асад Арабина

    11 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    То Расия за тях си нямат та ще раздават на мъдурко.

    21:19 07.11.2025

  • 16 Абе

    11 7 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Монголоиден варяга ли си?

    Коментиран от #25

    21:19 07.11.2025

  • 17 Мдаа

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Арчи":

    ...следва Гренландия...тя на кой блок е слабо звено?

    21:20 07.11.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 8 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Татарски късак, нали отричате руска нация, а пишеш на руски и се се кръстил " Руски.. "

    Коментиран от #31

    21:20 07.11.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Крим е Украински завинаги":

    Г точка та ти ли бе жендьо? Хахахах

    21:21 07.11.2025

  • 20 Факт

    16 4 Отговор
    Лъжа , лъжа ….

    21:23 07.11.2025

  • 21 Някой

    19 3 Отговор
    Хаха! Казал някой си по някой си сайт, и вече ни се представя като свършен факт. А то - може да е така, но най-вероятно не е.

    21:24 07.11.2025

  • 22 Факти

    11 6 Отговор

    До коментар #14 от "Крим е Украински завинаги":

    Украински е на куково лето ….

    21:25 07.11.2025

  • 23 Тръмполин

    6 9 Отговор
    Кви условия, бе! Беж да те няма. Беж, беж, докато не съм ти преместил мустаците на задните бузи.

    Коментиран от #29

    21:25 07.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Не ти се разбира безмислицата, Пе де Рас

    21:25 07.11.2025

  • 26 Посетител

    8 1 Отговор
    Интересно, Мадуро какво мисли по въпроса...

    21:28 07.11.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор
    Последнето кое-то четох за Венесуела е че там вече има руски кораби.Ако е така, американците пак фъснаха у локвата. Само балони и миризма, ххахаххх

    Коментиран от #42

    21:29 07.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 нямам думи

    2 6 Отговор
    мъдуро и путин

    21:30 07.11.2025

  • 31 Нито отричаме, нито не отричаме

    9 8 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Какво има да дискотираме за една тежко увредена генетично нация, абсолютно вредна и опасна за околния свят, и за себе си, която освен смърт, кръв, разруха и мизерия какво друго полезно е дала на света?

    Коментиран от #38

    21:30 07.11.2025

  • 32 МДАМ

    5 9 Отговор
    Увехнаха му мaдурките. Следва Жужко.

    Коментиран от #40

    21:31 07.11.2025

  • 33 Списание Атлантик

    3 1 Отговор
    Не бяха ли в конфликт с Министъра на Отбраната?

    21:32 07.11.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдурко":

    Сиган, сиган, ама с повече достоинство от всички взети заедно политици от БГ, за последните 35 г
    В БГ по принцип достоинство то е много рядко срещано

    21:33 07.11.2025

  • 35 ЦИРК

    8 9 Отговор
    Поредната фалшива новина ... The Atlantic не са публикували подобни чутовни глупотевици. Незнам автора от как на автора са му хруманоли подобни глупости, позовавайки се на партенката на другите мисирки от фокус.

    Мадуро дойде на власт с лозунга "Ще дойде време когато САЩ ще ни бомбандират за да ни вземат богатствата". Точно такъв вариант да се предава и да абдикира няма. Дори напротив ако САЩ направят стъпка към война, само ще докажат, колко е бил прав Мадуро. Ще накарат и всички останали държави в Латинска Америка да преосмислят "приятелството" си със САЩ.

    В момента се разиграва театър и нищо от това което се тиражира по медиите дори не се докосва до истинските замисли и планове които са зад сцената.

    Коментиран от #45

    21:34 07.11.2025

  • 36 Не те разбрах

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Крим е Украински завинаги":

    Точка на какво ?
    Точка , обикновено е препинателен знак и се пише на края на изречението . ...........
    Не е нужно да я изписваш отделно , знаеш ли ?

    21:35 07.11.2025

  • 37 Хорхе

    2 1 Отговор
    След като и Мадуро се подпичкосва с Жълтия перчем, последния е клоун с последни издихания- мандат.

    21:35 07.11.2025

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Нито отричаме, нито не отричаме":

    "дискОтирано", бегай у лево бе обл, хазз ахахаххаха
    С такивИ като тебе нямам какво да дискУтирам, хахаха.
    Всё едно да ми пиша с " Изпрпжението гайтанджиева", хазазаз

    Коментиран от #47, #49, #73

    21:36 07.11.2025

  • 39 Ами

    4 4 Отговор
    От списание The Atlantic ще ни информират ли, къде се водят
    преговорите между Венецуела и САЩ. Или това е тайна?
    Защото на мен написаното, по-скоро ми прилича на лъжа :)

    21:37 07.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахахаха

    10 3 Отговор
    Путлера изгуби още една държава!

    Коментиран от #43, #58

    21:38 07.11.2025

  • 42 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Явно щот има руски кораби, мадуро е готов да напусне Венецуела. А в сирия путлера имаше армия и бази! И какво стана?

    Коментиран от #44

    21:40 07.11.2025

  • 43 Путлер страхливичкото

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    мнпогоходови сме веееее

    21:43 07.11.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Базите са си там. Сирийския" Нов президент " И два в Москва на Путин на крака и помоли за увеличиване на руското военно присъствие. Това чете ли го у "КирякФакти"?

    Коментиран от #51, #64

    21:44 07.11.2025

  • 45 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "ЦИРК":

    Аз съм на същото мнение. Но за съжаление, информацията от там е доста оскъдна.
    Играе се някаква игра ... Доста по-различна от тази която ни представят.
    А и всички знаят, че САЩ в момента нямат възможност за голям конфликт.

    Коментиран от #48, #61, #66, #81

    21:44 07.11.2025

  • 46 🇺🇲 статуята на свободата

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Усети дебелия":

    Остава да дойде боклушенко или орган и ще имат за диктаторски каре белот

    21:47 07.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Любо пита

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Как реши точно че нямат, в интернет ли го прочете?🦩🪓

    Коментиран от #60

    21:48 07.11.2025

  • 49 Лудия касапин

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами ти в три изречения имаш повече грешки от него, незнам защо се тръгнал да се присмиваш...

    Коментиран от #67

    21:49 07.11.2025

  • 50 пиночет

    2 1 Отговор
    Пред да дойдат Чавес и Мадуро, народа им живееше добре,тия двамата подадоха всичко,какевъзможно при толкова много петрол?

    21:51 07.11.2025

  • 51 аххаа

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    други вицове знаеш ли? от тези медии дето черпиш информация вече сте в Брюксел, а не на 20 км от руската граница 5та година

    Коментиран от #79

    21:51 07.11.2025

  • 52 ГЕОРГИ СТОЯНОВ

    1 3 Отговор
    путлера е просто толкова умен колкотп купейките и Мадуро маршруткаджията

    21:54 07.11.2025

  • 53 така де

    2 1 Отговор
    иска да натовари един самолет с долари и злато и да иде на гости при путин Като асад разбира се и като него ще му бъде последното пътуване

    21:57 07.11.2025

  • 54 голем дебил

    2 2 Отговор
    Божкеее,кандидат нобелиста за мир няма спирачки.Сега пък Мадуро му виновен за нещо.

    21:58 07.11.2025

  • 55 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор
    Това прилича на фейк новина.

    21:59 07.11.2025

  • 56 Zахарова

    4 1 Отговор
    Приготвила съм чаршафите на Модуро. Арртамента му е до този на Асад

    Коментиран от #59

    21:59 07.11.2025

  • 57 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИСпражвението дайноф":

    Да,така е, както и твоите овчарски заблуди

    22:00 07.11.2025

  • 58 верно

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    ама преди това ще иом лапне и златото и доларите на венецуеланките ,А те да одат по улиците на щатите под лампионите из нощите за други долари

    22:00 07.11.2025

  • 59 Имаш си съперничка

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Zахарова":

    Путин шаси го сака само за него си у бункерот. Путин не дели нищо!

    22:03 07.11.2025

  • 60 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Любо пита":

    Да. Но дори и в новините го казаха. Дори, го и показаха.
    Да обяснявам ли, защо в момента САЩ нямат възможност да водят голям конфликт?

    22:10 07.11.2025

  • 61 ЦИРК

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Играта е за превенция на потенциална икономическа заплаха за САЩ. От там и вероятна политическа с големи вътрешни сътресения в щатите. Американските военни просто стоят на границата и показват на Мадуро - "внимавай какво правиш, защото ако се наложи ще унищожим Венецуела". Не искат да го правят, но всъщност точно Мадуро може да срине САЩ, а той не им е близък приятел след като му скроиха номера с онзи не му помня името на "световно" признатия венецуелски президент.

    САЩ тръгнаха леко агресивно да играят със санкции срещу руският петролен сектор, и ако Мадуро им дръпне кранчето за нефта (не го е направил и не вярвам да го направи), световните цени на петрола ще избухнат. От там голямо и драстично вдигане цената на бензина в САЩ има огромен ефект върху самите американци (нация в която всеки втори се разхожда с оръжие). Това там размирици от сорта на "блек лайф метер" ще е като мирно шествие на фона на това което може да стане. Да не говорим че нито войни нито висока цена на петрола влизат в плановете на Тръмп.

    Коментиран от #80

    22:10 07.11.2025

  • 62 Комита

    2 1 Отговор
    Щом има нафта има и голям апетит от Хамерика. Капичи.

    22:11 07.11.2025

  • 63 Баш Балък

    2 1 Отговор
    Венецуела колко милиона е, 16 Хил. Пехотинци ли ще ги уплашат?!? Добро утро Виетнам.

    22:13 07.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сега Тръмп ще му предложи вила във Флорида.
    Познай какво ще избере шафиорчето.

    22:17 07.11.2025

  • 66 ЦИРК

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Ако се стигне до война, Мадуро ще набере още повече сила, защото ще излезе че е бил прав с лозунгите си. Тогава на Чеврон и БП които спокойно си точат петрола сега и го пращат в САЩ, далеч няма да им е така комфортно, като разни "бунтовници" вземат да им взривяват съоръженията.

    Прибавете и факта че фентанила, въобще не идва в САЩ от Венецуела... Никой не иска война в онзи регион и няма да има такава, но е интересно как стана се извъртат нещата и Мадуро е хванал Тръмп за ....

    22:18 07.11.2025

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Лудия касапин":

    Правил ли разлика от грешки от бързина и от неграмотност? Ако не... Бегай...

    22:19 07.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    КОГА ЩЕ НАПУСНЕ БЪЛГАРИЯ ............................. НАШИЯ "МАДУРО" (МУНЧО) ? ? ? ......................

    22:20 07.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Но пък Аляска е американска завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всичко е възможно, но предстои да видим.
    Обаче фактите досега:
    Сирия падна. Иран падна (нека да се бият в гърдите, евреите и американците си летят над Иран както си искат, Хизбула я няма, Хамас го няма, загубата е катастрофална), палачинката е обърната безвъзвратно.
    Венецуела ще падне до месец, по един или друг начин, целият петрол там ще се контролира от САЩ. Мадуро може да иска от Русия всичко, но реалността е, че е обречен. В перспектива наред е Куба.
    И те така…

    Коментиран от #74

    22:21 07.11.2025

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "ТъпакоТъпако":

    Аз съм в Москва бе Пед Рил, хахахх

    22:21 07.11.2025

  • 73 Точно ти мръс...

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    .... но руско изпраж.... не си за никаква дискусия, потвърждаваш констатацията за лош генетичен материал.

    Коментиран от #76

    22:21 07.11.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Но пък Аляска е американска завинаги":

    Кое падна на Иран? Какво контролирате там? Нищо, Зеро

    22:22 07.11.2025

  • 75 Тази

    1 1 Отговор
    Статия е пълна лъжа!

    22:23 07.11.2025

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Точно ти мръс...":

    Бегай у лево бе македонец, хахахах

    22:23 07.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Типично говежда мисъл...

    1 0 Отговор
    $@ш ся безсилни дори пред Венецуела...
    РФ и Китай тихичко я въоръжават...
    Фаш дори да дебаркират с 10-20 хил моряци ще ядат пердах...

    22:27 07.11.2025

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "аххаа":

    Паживëм, увидим. Поне не чета само "Кирякфакти" КАТО тебе

    22:27 07.11.2025

  • 80 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "ЦИРК":

    Тезата наистина е вярна. Но в момента Тръмп има други проблеми и други нужди.
    В момента на Тръмп най-много му трябват пари. Колкото по-вече, толкова по-добре :)

    22:28 07.11.2025

  • 81 Че ще

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    им е много трудно в голям конфликт например с Китай е факт, при условие, че конфликта е за Тайван до китайските граници. При конфликт във Венецуела на една плюнка разстояние от САЩ - детска игра, няма кой да им се опъне. Това да не са руснаците в Украйна…

    22:29 07.11.2025