Трима загинаха в самолетна катастрофа в щата Кентъки, ранените са 11 ВИДЕО

Трима души загинаха, а 11 бяха ранени, след като самолет McDonnell Douglas MD-11 се разби близо до международното летище „Мохамед Али“ в Луисвил, Кентъки.

Машината на американската компания UPS е пътувала за Хонолулу, Хавай.

Двама души, които може да са били на мястото на катастрофата, са в неизвестност.

Летището е затворено.

Полицията в Луисвил съобщи за пожар на мястото на катастрофата и призова всички в радиус от 8 километра от летището да „се подслонят“ и да избягват района. Пожар в двигателя може да е причината за инцидента.

Губернаторът на Хавай,Анди Бешир се е отправи към Луисвил.