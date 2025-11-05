Трима загинаха в самолетна катастрофа в щата Кентъки, ранените са 11 ВИДЕО

Трима души загинаха, а 11 бяха ранени, след като самолет McDonnell Douglas MD-11 се разби близо до международното летище „Мохамед Али“ в Луисвил, Кентъки.
Машината на американската компания UPS е пътувала за Хонолулу, Хавай.
Двама души, които може да са били на мястото на катастрофата, са в неизвестност.
Летището е затворено.
Полицията в Луисвил съобщи за пожар на мястото на катастрофата и призова всички в радиус от 8 километра от летището да „се подслонят“ и да избягват района. Пожар в двигателя може да е причината за инцидента.
Губернаторът на Хавай,Анди Бешир се е отправи към Луисвил.
1 Уха
03:52 05.11.2025
2 Оня с коня
04:01 05.11.2025
3 СУМУД
04:10 05.11.2025
4 Не летял
На колко хиляди км е от нас и що ни занимаваш с някаква катастрофа де са загинали трима при условие,че там мрат поне по 30 от стрелби а при нас по 3-4 на ден от авта катасстрофи...
Това ли са Фактите бре,?
04:13 05.11.2025