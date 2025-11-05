За първи път от 1969 г.: Над два милиона вече гласуваха на кметските избори в Ню Йорк ВИДЕО

За първи път от повече от половин век два милиона души гласуваха на общинските избори в Ню Йорк, които ще определят новия кмет на града, съобщи градската избирателна комисия.

„Официално обявяваме, че достигнахме границата от 2 милиона гласа за първи път от 1969 г. насам“, се казва в изявление на комисията в социалната медийна платформа X.

Ню Йорк има население от приблизително 8,5 милиона души. На предишните кметски избори през 2021 г. общата избирателна активност беше 1,15 милиона души.

Освен за кметската надпревара, нюйоркчани бяха призовани да гласуват за няколко общински длъжности, включително окръжен прокурор и член на градския съвет.

Кандидатът на демократите Зохран Мамдани и републиканецът Къртис Слива се борят за кметския пост заедно с бившия губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо. Настоящият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс обяви оттеглянето си от надпреварата през септември.

Според социологическите проучвания кандидатът на демократите е фаворит. Преди вота президентът на САЩ Доналд Тръмп призова избирателите да гласуват за Куомо и заплаши да ограничи федералното финансиране за Ню Йорк, ако Мамдани, когото смята за комунист, спечели. Кандидатът се описва като „демократичен социалист“.