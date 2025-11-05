Кандидатът на демократите Зохранан Мамдани печели изборите за кмет на Ню Йорк, сочи прогнозата на . американския портал DDHQ.

Според уебсайта, 38% от бюлетините са преброени в Ню Йорк. Мамдани е получил 49,7% от гласовете. Независимият кандидат Андрю Куомо е получил 41,6%, докато републиканецът Къртис Слива е получил 8,1%.

Според CNN, 52% от гласовете са преброени, като Мамдани е получил 49,6%, Куомо 41,5%, а Слива 8,1%. Телевизията все още не прави прогноза относно вероятния победител.

Преди изборите президентът на САЩ Доналд Тръмп призова избирателите да гласуват за Куомо и заплаши да ограничи федералното финансиране за Ню Йорк, ако Мамдани, когото смята за комунист, спечели. Кандидатът се описва като „демократичен социалист“.

По време на кампанията Мамдани обеща да замрази увеличението на наемите, да направи билетите за автобус безплатни, да създаде мрежа от градски хранителни магазини с ниски цени и да повиши минималната работна заплата от сегашните 16,50 долара на 30 долара на час до 2030 г. За да финансира социалните си инициативи, той възнамерява да увеличи данъците върху богатството и да наложи данък върху недвижимите имоти на частните университети в Ню Йорк, за да пренасочи средствата към безплатните държавни университетски системи.

В момента Ню Йорк се ръководи от Ерик Адамс, който първоначално се кандидатира за преизбиране като независим кандидат, но обяви оттеглянето си от надпреварата през септември.

Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се американските медии.



Четиридесет и шест годишната Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), ще бъде първата жена, която ще заеме поста губернатор на щата Вирджиния, след като победи с голяма преднина републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, досегашен вицегубернатор на щата и бивша военнослужеща в Корпуса на морската пехота на САЩ.

Демократът Афтаб Пюрвал бе преизбран снощи за кмет на град Синсинати в щата Охайо. Той победи на изборите републиканеца Кори Боуман, който е полубрат на вицепрезидента Джей Ди Ванс, предаде АП, цитирана от БТА.



Пюрвал бе избран за пръв път на поста през 2021 г. Преди да стане кмет, е работил като адвокат.