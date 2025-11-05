Новини
Кандидатът на демократите Зохранан Мамдани печели изборите за кмет на Ню Йорк

Кандидатът на демократите Зохранан Мамдани печели изборите за кмет на Ню Йорк

5 Ноември, 2025 04:35, обновена 5 Ноември, 2025 04:55

Според CNN, 52% от гласовете са преброени, като определеният от Тръмп за "комунист" е получил 49,6%, Андрю Куомо 41,5%, а Къртис Слива 8,1%

Кандидатът на демократите Зохранан Мамдани печели изборите за кмет на Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатът на демократите Зохранан Мамдани печели изборите за кмет на Ню Йорк, сочи прогнозата на . американския портал DDHQ.

Според уебсайта, 38% от бюлетините са преброени в Ню Йорк. Мамдани е получил 49,7% от гласовете. Независимият кандидат Андрю Куомо е получил 41,6%, докато републиканецът Къртис Слива е получил 8,1%.

Според CNN, 52% от гласовете са преброени, като Мамдани е получил 49,6%, Куомо 41,5%, а Слива 8,1%. Телевизията все още не прави прогноза относно вероятния победител.

Преди изборите президентът на САЩ Доналд Тръмп призова избирателите да гласуват за Куомо и заплаши да ограничи федералното финансиране за Ню Йорк, ако Мамдани, когото смята за комунист, спечели. Кандидатът се описва като „демократичен социалист“.

По време на кампанията Мамдани обеща да замрази увеличението на наемите, да направи билетите за автобус безплатни, да създаде мрежа от градски хранителни магазини с ниски цени и да повиши минималната работна заплата от сегашните 16,50 долара на 30 долара на час до 2030 г. За да финансира социалните си инициативи, той възнамерява да увеличи данъците върху богатството и да наложи данък върху недвижимите имоти на частните университети в Ню Йорк, за да пренасочи средствата към безплатните държавни университетски системи.

В момента Ню Йорк се ръководи от Ерик Адамс, който първоначално се кандидатира за преизбиране като независим кандидат, но обяви оттеглянето си от надпреварата през септември.

Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се американските медии.

Четиридесет и шест годишната Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), ще бъде първата жена, която ще заеме поста губернатор на щата Вирджиния, след като победи с голяма преднина републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, досегашен вицегубернатор на щата и бивша военнослужеща в Корпуса на морската пехота на САЩ.

Демократът Афтаб Пюрвал бе преизбран снощи за кмет на град Синсинати в щата Охайо. Той победи на изборите републиканеца Кори Боуман, който е полубрат на вицепрезидента Джей Ди Ванс, предаде АП, цитирана от БТА.

Пюрвал бе избран за пръв път на поста през 2021 г. Преди да стане кмет, е работил като адвокат.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 побърканяк

    6 2 Отговор
    Това е студен душ за рижавия.

    04:43 05.11.2025

  • 2 Гориил

    3 1 Отговор
    Основното не е, че той печели, а на кого служи и срещу какво възнаграждение.

    04:49 05.11.2025

  • 3 Знаково

    5 1 Отговор
    Кмета на Лондон също е мюсулманин.Това е световната религия,която ще владее преди съдния ден,според собствевата й есхатология.

    Коментиран от #4

    04:59 05.11.2025

  • 4 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Знаково":

    Мохамед и Иса= Звяра и Лъжепророка.

    05:04 05.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    И този ще прави Магазини за хората.Краде идеята на Шиши.

    05:05 05.11.2025

  • 6 Факт

    5 3 Отговор
    На Бай Тръмп глупавия нещо не му се подреждат картите.

    05:06 05.11.2025

  • 7 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    Тръмп газ пик- ае, Йонко Мермерски плаче, а Гошо Дантелата си къса ризата... републиканецът Къртис Слива е получил само 8,1%.

    05:18 05.11.2025

  • 8 Търновец

    4 0 Отговор
    Индусите са все по амбицирани за политическа власт в САЩ а те нямат практически резултати за модерни технологии и по висок жизнен стандарт. Ако някои си спомня тъкмо Индус успя да приватизира Арселор и то без да се явява пред борда на директорите и с помощта на едър финансист от Ню Йорк - Ню Джърси. Резултатите от изборите са личен удар за Тръмп и нова стъпка към многокултурно глобализиране на САЩ, а основателите на САЩ - Европейци имат все по малка власт

    05:19 05.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе

    0 0 Отговор
    Кмето няма пръсти на ръцете,без пръстени.Всеки пръстен привлича духовни нечисти сили.

    05:46 05.11.2025

  • 12 Абе

    0 0 Отговор
    При такъв президентски екип в щатите, които никога досега в своята история не са имали по-г лу пав президент от ри жия, представящ отбоя и връщането в изходно положение на митата за китайските стоки като чудесен резултат, разпада на империята е неизбежен, а войната в украйна, която щеше да спира преди да встъпи, де факто ще продължи и след като отстъпи от длъжност.

    05:48 05.11.2025