Новият кмет на Ню Йорк: Доналд Тръмп си остава заплаха за демокрацията

Новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви в интервю, излъчено в неделя по NBC, че все още вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е фашист и заплаха за демокрацията, въпреки че обеща да работи с него за постигане на целите на нюйоркчаните, съобщава Axios.
Дори през последните месеци Тръмп заплаши да арестува Мамдани и да лиши Ню Йорк от федерално финансиране. До петък те се обединиха около цените на наемите и разходите за хранителни стоки в Овалния кабинет.
На въпрос дали Тръмп го е уверил, че няма да изпрати войски в града, Мамдани каза, че е заявил "много ясно, че това, което искаме да направим, е да осигурим обществена безопасност и достъпност, а полицията на Ню Йорк ще го направи".
Припомняме, че коментарите дойдоха след първото посещение на Мамдани в Овалния кабинет като новоизбран кмет, където той и президентът подчертаха общите позиции за справяне с кризата с достъпността на града.
Мамдани, първият избран мюсюлмански кмет на града, определи Тръмп като заплаха както за града, така и за страната.
В събота Тръмп заяви, че все пак ще разположи Националната гвардия в Ню Йорк, "ако имат нужда от нея", но добави, че засега "други места се нуждаят повече от нея".
1 УдоМача
07:22 24.11.2025
2 Пенчо
Коментиран от #9, #14
07:28 24.11.2025
3 Българин...
Коментиран от #5
07:31 24.11.2025
4 както каза Дони
Мамади си беше един послушко в Белия Дом, дори се натягаше.
07:33 24.11.2025
5 и защо да е прав
До коментар #3 от "Българин...":И Тръмп и Мамади са избрани по демократичен път в САЩ.
И двамата признават правото си да заемат съптветната прозция през съответния мандат.
За ммента никой от тях не е зпалаха за демокрацията.
А Мамади така рязко наби спирачки и обърна палачинката след изборите, че е длъжен да си поглади клиентелата с някоя заявление.
07:38 24.11.2025
6 А ГДЕ
Коментиран от #13
07:40 24.11.2025
7 Трол
07:45 24.11.2025
8 ФАКТ
07:46 24.11.2025
9 Сорос кукловод на "демократите"
До коментар #2 от "Пенчо":Моите "демократи" какви са тогава? И защо ги създавахме с Ротшилдите с нашите нпо-та?
07:47 24.11.2025
10 Тити
07:48 24.11.2025
11 Мамдани
Затова Рижавия Педофил
Го мрази .
Рижавия се усмихваше
Обаче вътре в себе си
Е готов да отстрани
Мамдани по всякакъв начин.
Коментиран от #15
07:53 24.11.2025
12 Красимир Петров
08:02 24.11.2025
13 Громико
До коментар #6 от "А ГДЕ":При тваю мать
08:04 24.11.2025
14 ако нямаше демокрация
До коментар #2 от "Пенчо":Нито един от двамата нямаше да спечели офиса.
На изток от нас едните винаги си печелят каквито и избори да си направят, другите дори не щат да правят избори.
Да не говорим и у нас какъв цирк е.
За момента САЩ и ЮК са от малкото функционални дмеокрации. Медиите се превърнаха в рупори за манипулация и пр, точно зщаото е много важно какво ще гласува сулю и пулю. А демократите дори си внасят избиратели, пак по същата причина.
Нямало деморация. Клишета и вдлъбнати опорки.
08:21 24.11.2025
15 анализ
До коментар #11 от "Мамдани":1. Рижавия - ти си расист мразиш белите хора, най-вече руси и рижави.
2. "Педофил" - мразиш хетеросексулните и естветвения ред на нещата, жената да е по-млада
3. "Мамади каза" - от клиентелата която се радва на чаршафи си и си прецакан от промяната в позициите на същия този Мамади.
Извод - гей от ромски произход с антихристиянски нагласи. Като гей може да бъде сменено безп роблем с комплексирана лелка, непогледната от мъж последните 20 години.
08:23 24.11.2025
16 Очевидно вече
08:48 24.11.2025