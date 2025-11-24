Новини
Новият кмет на Ню Йорк: Доналд Тръмп си остава заплаха за демокрацията

24 Ноември, 2025 07:16 2 019 16

  • зохран мамдани-
  • ню йорк-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

В събота Тръмп заяви, че все пак ще разположи Националната гвардия в Ню Йорк, ако имат нужда, но добави, че засега други места се нуждаят повече от нея

Новият кмет на Ню Йорк: Доналд Тръмп си остава заплаха за демокрацията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви в интервю, излъчено в неделя по NBC, че все още вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е фашист и заплаха за демокрацията, въпреки че обеща да работи с него за постигане на целите на нюйоркчаните, съобщава Axios.

Дори през последните месеци Тръмп заплаши да арестува Мамдани и да лиши Ню Йорк от федерално финансиране. До петък те се обединиха около цените на наемите и разходите за хранителни стоки в Овалния кабинет.

На въпрос дали Тръмп го е уверил, че няма да изпрати войски в града, Мамдани каза, че е заявил "много ясно, че това, което искаме да направим, е да осигурим обществена безопасност и достъпност, а полицията на Ню Йорк ще го направи".

Припомняме, че коментарите дойдоха след първото посещение на Мамдани в Овалния кабинет като новоизбран кмет, където той и президентът подчертаха общите позиции за справяне с кризата с достъпността на града.

Мамдани, първият избран мюсюлмански кмет на града, определи Тръмп като заплаха както за града, така и за страната.

В събота Тръмп заяви, че все пак ще разположи Националната гвардия в Ню Йорк, "ако имат нужда от нея", но добави, че засега "други места се нуждаят повече от нея".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 УдоМача

    15 15 Отговор
    Браво на Господин Мамдани!

    07:22 24.11.2025

  • 2 Пенчо

    32 4 Отговор
    Няма демокрация, че да има заплаха за нея!

    Коментиран от #9, #14

    07:28 24.11.2025

  • 3 Българин...

    12 15 Отговор
    Прав е човека!

    Коментиран от #5

    07:31 24.11.2025

  • 4 както каза Дони

    21 4 Отговор
    "Кажи им каквото искат да чуят". По-лесно е, отколкото да се обясняваш.
    Мамади си беше един послушко в Белия Дом, дори се натягаше.

    07:33 24.11.2025

  • 5 и защо да е прав

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин...":

    И Тръмп и Мамади са избрани по демократичен път в САЩ.
    И двамата признават правото си да заемат съптветната прозция през съответния мандат.
    За ммента никой от тях не е зпалаха за демокрацията.
    А Мамади така рязко наби спирачки и обърна палачинката след изборите, че е длъжен да си поглади клиентелата с някоя заявление.

    07:38 24.11.2025

  • 6 А ГДЕ

    10 2 Отговор
    Зеленския.

    Коментиран от #13

    07:40 24.11.2025

  • 7 Трол

    6 15 Отговор
    Г-н Мамдани би бил много добър президент на САЩ.

    07:45 24.11.2025

  • 8 ФАКТ

    17 4 Отговор
    Демокрацията на запад е като демокрацията в Северна Корея. Даже по-лоша. Еврейски терористичен режим с марионетки "демократи".

    07:46 24.11.2025

  • 9 Сорос кукловод на "демократите"

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо":

    Моите "демократи" какви са тогава? И защо ги създавахме с Ротшилдите с нашите нпо-та?

    07:47 24.11.2025

  • 10 Тити

    5 7 Отговор
    Тръмп е куку

    07:48 24.11.2025

  • 11 Мамдани

    6 5 Отговор
    Каза че Тръмп е Фашист .

    Затова Рижавия Педофил
    Го мрази .

    Рижавия се усмихваше
    Обаче вътре в себе си
    Е готов да отстрани
    Мамдани по всякакъв начин.

    Коментиран от #15

    07:53 24.11.2025

  • 12 Красимир Петров

    17 2 Отговор
    А ислямистите са заплаха за целият свят

    08:02 24.11.2025

  • 13 Громико

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "А ГДЕ":

    При тваю мать

    08:04 24.11.2025

  • 14 ако нямаше демокрация

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо":

    Нито един от двамата нямаше да спечели офиса.
    На изток от нас едните винаги си печелят каквито и избори да си направят, другите дори не щат да правят избори.
    Да не говорим и у нас какъв цирк е.

    За момента САЩ и ЮК са от малкото функционални дмеокрации. Медиите се превърнаха в рупори за манипулация и пр, точно зщаото е много важно какво ще гласува сулю и пулю. А демократите дори си внасят избиратели, пак по същата причина.

    Нямало деморация. Клишета и вдлъбнати опорки.

    08:21 24.11.2025

  • 15 анализ

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мамдани":

    1. Рижавия - ти си расист мразиш белите хора, най-вече руси и рижави.
    2. "Педофил" - мразиш хетеросексулните и естветвения ред на нещата, жената да е по-млада
    3. "Мамади каза" - от клиентелата която се радва на чаршафи си и си прецакан от промяната в позициите на същия този Мамади.

    Извод - гей от ромски произход с антихристиянски нагласи. Като гей може да бъде сменено безп роблем с комплексирана лелка, непогледната от мъж последните 20 години.

    08:23 24.11.2025

  • 16 Очевидно вече

    5 1 Отговор
    Живея в някаква пиеса на абсурда - гледам му на тоя мутрата, слушам му приказките - не, не може да е истина!

    08:48 24.11.2025