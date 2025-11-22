Новини
"Няма да му спирам парите. Той не е джихадист" - Тръмп се помири с новия кмет на Ню Йорк на среща в Белия дом ВИДЕО

22 Ноември, 2025 05:42, обновена 22 Ноември, 2025 06:10 1 784 6

Американската служба за имиграция и митнически контрол ще продължи да се бори с нелегалната имиграция в града

"Няма да му спирам парите. Той не е джихадист" - Тръмп се помири с новия кмет на Ню Йорк на среща в Белия дом ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след срещата му той с новоизбраният кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани в Белия дом, двамата са изразили съгласие по много повече въпроси, отколкото е очаквал.

Тръмп призна, че срещата „всъщност го е изненадала“. „Той иска да не вижда престъпления. Иска да се строят жилища. Иска да се намалят наемите. Съгласен съм с всичко това“, каза президентът пред репортери в Белия дом. Преди това той остро критикува Мамдани.

В отговор на въпрос относно предишните му заплахи да спре федералното финансиране за Ню Йорк, Тръмп каза, че не се очаква да го направи. „Ще му помогна, няма да го нараня и ще му окажа много помощ, защото искам Ню Йорк да бъде велик. Мисля, че този кмет може да направи някои наистина велики неща“, каза американският лидер.

На въпрос дали би се чувствал комфортно да живее в Ню Йорк под управлението на Мамдани, Тръмп отговори: „Бих се чувствал много, много комфортно в Ню Йорк след тази среща.“

Тръмп заяви, че не смята Мамдани за джихадист в коментар на позицията на американската конгресменка Елиз Стефаник, която нарече така новоизбрания кмет на Ню Йорк.

„Не. Трябва да я попитате нея. Аз не мисля така. Мисля, че се срещнах в Белия дом с много рационален човек, който иска да направи Ню Йорк отново велик“, каза Тръмп.

Той добави, че би се радвал, ако Мамдани успее да направи Ню Йорк още по-велик, отколкото е бил преди.

Елиз Стефаник обяви кандидатурата си за губернатор на Ню Йорк по-рано през ноември. В момента позицията се заема от демократката Кати Хочул.

Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE) ще продължи да се бори с нелегалната имиграция в Ню Йорк след встъпването в длъжност на новия кмет на града Зоран Мамдани. Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, коментирайки срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и новоизбрания кмет.

„Разбира се, ще продължим масовите депортации на криминални нелегални имигранти. ICE ще продължи дейността си в Ню Йорк. Това беше обсъдено днес в Овалния кабинет. Президентът Тръмп никога не прави компромис с принципите си, но винаги е готов да си партнира с хора, които искат да направят тази страна отново велика“, каза тя в интервю за Fox News.

Кандидатът за кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани, демократ, заяви преди това, че полицията на града няма да сътрудничи с ICE. Той също така обеща, че под негово ръководство Ню Йорк „ще остане град на имигранти, построен от имигранти, воден от имигранти и сега воден от имигрант“. Мамдани ще положи клетва като кмет на Ню Йорк на 1 януари 2026 г. В момента кмет е Ерик Адамс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    6 3 Отговор
    Добре, че ние българите свикнахме със същите
    изказвания на агент Буда, Бабата, Барселончо,
    втори Бойко Борисов! Двама празноглавци!

    06:25 22.11.2025

  • 2 хихи

    4 2 Отговор
    Малко прилича, среща на Пеевски с кмет от Старото ДПС

    06:50 22.11.2025

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Тръмп не е глупав, нито високомерен!

    07:40 22.11.2025

  • 4 Тропчо, Тропчооооо

    0 1 Отговор
    Много си зле!
    Утре кмета ще го ядоса и хоп! Отново закана за спиране на парите!

    08:17 22.11.2025

  • 5 Дежавю

    1 0 Отговор
    По същият начин наш Боко приласка, намами и прилага кметчето на Перник, а в последствие и цялата му партия БСП.

    08:53 22.11.2025

  • 6 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Ню Йорк се е превърнал в идна кочина

    10:48 22.11.2025