"Няма проблем - просто кажи "да" - Тръмп подкани новият кмет на Ню Йорк да признае, че го смята за фашист ВИДЕО

Широко отразената среща в Овалния кабинет на Белия дом, където президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря с новоизбраният кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани, роди любопитен момент.

Двамата обсъдиха историята си на политически нападки и обиди, като кулминацията настъпи, когато репортерка попита Мамдани, дали все още смята Тръмп за фашист, както по време на предизборната му кампания.

"Аз говорех за...", смути се гостът на държавния глава, но президентът се усмихна и го улесни с думите:

„Няма нищо, можеш просто да кажеш „да“. По-лесно е, отколкото да обясняваш – нямам нищо против!“.

Новоизбраният кмет потвърди „да“ и двамата се засмяха, демонстрирайки неочаквано приятелски тон за среща между ожесточени съперници.

Както вече ФАКТИ писа, след срещата Тръмп заяви, че двамата са изразиха съгласие по много повече въпроси, отколкото е очаквал.

Тръмп призна, че срещата „всъщност го е изненадала“. „Той иска да не вижда престъпления. Иска да се строят жилища. Иска да се намалят наемите. Съгласен съм с всичко това“, каза президентът пред репортери в Белия дом. Преди това той остро критикува Мамдани.

В отговор на въпрос относно предишните му заплахи да спре федералното финансиране за Ню Йорк, Тръмп каза, че не се очаква да го направи. „Ще му помогна, няма да го нараня и ще му окажа много помощ, защото искам Ню Йорк да бъде велик. Мисля, че този кмет може да направи някои наистина велики неща“, каза американският лидер.

На въпрос дали би се чувствал комфортно да живее в Ню Йорк под управлението на Мамдани, Тръмп отговори: „Бих се чувствал много, много комфортно в Ню Йорк след тази среща.“

Тръмп заяви, че не смята Мамдани за джихадист в коментар на позицията на американската конгресменка Елиз Стефаник, която нарече така новоизбрания кмет на Ню Йорк.

„Не. Трябва да я попитате нея. Аз не мисля така. Мисля, че се срещнах в Белия дом с много рационален човек, който иска да направи Ню Йорк отново велик“, каза Тръмп.

Той добави, че би се радвал, ако Мамдани успее да направи Ню Йорк още по-велик, отколкото е бил преди.

Елиз Стефаник обяви кандидатурата си за губернатор на Ню Йорк по-рано през ноември. В момента позицията се заема от демократката Кати Хочул.