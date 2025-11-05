Новини
САЩ предлагат на Съвета за сигурност на ООН отмяна на санкциите срещу Ахмед ал-Шараа

5 Ноември, 2025 05:39, обновена 5 Ноември, 2025 05:44

Преходния президент на Сирия ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон на 10 ноември

САЩ предлагат на Съвета за сигурност на ООН отмяна на санкциите срещу Ахмед ал-Шараа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Съединените щати са подготвили проект на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за отмяна на санкциите срещу Ахмед ал-Шараа, преходния президент на Сирия, съобщи Ройтерс.

Съединените щати предлагат и отмяна на санкциите срещу Анас Хатаб, министър на вътрешните работи в преходното правителство. Датата за гласуване по американския проект на резолюция все още е неизвестна.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че Ахмед ал-Шараа ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон на 10 ноември. На 1 ноември Axios съобщи, че се очаква ал-Шараа да подпише документи по време на посещението си във Вашингтон, с които Сирия ще бъде приета в международната коалиция, водена от САЩ, бореща се срещу „Ислямска държава“.

На 14 май Тръмп проведе разговори с ал-Шараа в Рияд. Президентът обяви, че Вашингтон ще започне да отменя санкциите, наложени на Дамаск от десетилетия. На 1 юли той подписа указ за отмяна на едностранните ограничения срещу Сирия.

На 15 октомври ал-Шараа направи работно посещение в Русия, по време на което проведе първата си среща с руския президент Владимир Путин, която продължи два часа и половина. По време на разговорите политикът изрази желанието на Дамаск за „рестартиране“ на отношенията с Москва.


САЩ
Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    3 0 Отговор
    Първо, платете вноска от 3 милиарда долара в бюджета на ООН. И тогава можете да давате съвети.В противен случай много щати биха могли да си помислят, че ООН е отдел на Министерството на правосъдието на САЩ.

    05:58 05.11.2025

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    покровител и терорист

    06:13 05.11.2025

  • 3 Питам

    2 0 Отговор
    Нали бяхте обявили награда от 10 000 000 долара за главата му, а сега го посрещате с почести.
    Интереса клати феса!

    06:45 05.11.2025

  • 4 катран

    0 0 Отговор
    Усама и той беше приятел, после ги съсипа..че се наложи да го приспят...Този талибан и него го чака или куршум или бесилка..Парите и поръчка за това вече са приети, само чакат случайно да стъпи накриво..този главорез..сигурно в къщи го чака неговата изгора айше,която само на 9 годинки..

    07:22 05.11.2025