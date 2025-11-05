САЩ предлагат на Съвета за сигурност на ООН отмяна на санкциите срещу Ахмед ал-Шараа

Съединените щати са подготвили проект на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за отмяна на санкциите срещу Ахмед ал-Шараа, преходния президент на Сирия, съобщи Ройтерс.

Съединените щати предлагат и отмяна на санкциите срещу Анас Хатаб, министър на вътрешните работи в преходното правителство. Датата за гласуване по американския проект на резолюция все още е неизвестна.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че Ахмед ал-Шараа ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон на 10 ноември. На 1 ноември Axios съобщи, че се очаква ал-Шараа да подпише документи по време на посещението си във Вашингтон, с които Сирия ще бъде приета в международната коалиция, водена от САЩ, бореща се срещу „Ислямска държава“.

На 14 май Тръмп проведе разговори с ал-Шараа в Рияд. Президентът обяви, че Вашингтон ще започне да отменя санкциите, наложени на Дамаск от десетилетия. На 1 юли той подписа указ за отмяна на едностранните ограничения срещу Сирия.

На 15 октомври ал-Шараа направи работно посещение в Русия, по време на което проведе първата си среща с руския президент Владимир Путин, която продължи два часа и половина. По време на разговорите политикът изрази желанието на Дамаск за „рестартиране“ на отношенията с Москва.