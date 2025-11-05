Самолетоносачът на САЩ „Джордж Вашингтон“ пристигна в Пусан, сестрата на Ким Чен-ун възропта срещу "най-враждебния акт"

Американският атомен самолетоносач „Джордж Вашингтон“ пристигна в сряда във военноморската база в Пусан, вторият по големина град в Южна Корея, съобщи информационна агенция „Йонхап“.

Плавателният съд е придружен от крайцер с управляеми ракети и два разрушителя, оборудвани със системата „Иджис“. Посещението на пристанището в Пусан е предназначено да попълни запасите и да даде възможност на екипажа да си почине.

„Република Корея планира да засили обмена и сътрудничеството между военноморските сили на двете страни, както и да подобри отбранителните способности по случай пристигането на Петата група самолетоносачи“, заявиха южнокорейските военни.

Това е първото посещение на американски самолетоносач в пристанището под ръководството на южнокорейския президент И Дже-мьон. Той спечели изборите в началото на юни. Последният път, когато самолетоносач от ВМС на САЩ посети Пусан, беше през март.

Севернокорейските власти са критични към присъствието на американски самолетоносачи в южнокорейските военноморски бази. Сестрата на севернокорейския лидер Ким Йо-чонг нарече това „най-враждебната проява“. В края на октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп посети Република Корея. Очакваше се той да се срещне със севернокорейския председател Ким Чен Ун на границата, както беше през 2019 г. Тръмп обаче заяви, че не е успял да съгласува час за срещата с Ким Чен Ун.

Корабите от Приморската флотилия на обединените сили на Тихоокеанския флот на Русия проведоха учения за отблъскване на масиран въздушен удар с крилати ракети от симулиран противник в Японско море, съобщи пресслужбата на флота.

„В условията на ученията големите противолодъчни кораби „Адмирал Трибуц“ и „Адмирал Пантелеев“, както и корветите „Съвършен“ и „Герой на Руската федерация Алдар Циденжапов“, отблъснаха масирана атака с крилати ракети от симулиран противник. Едновременно използваните оръжия за въздушна атака включваха учебна крилата ракета „Москит“, изстреляна от ракетния катер Р-14, и няколко ракети-мишени „Саман“, изстреляни от малкия противолодъчен кораб „Советская гаван“, се казва в изявлението.

Бе засечена и „въздушната атака“ с пасивно радиоелектронно заглушаване. "След прехващане на въздушните цели, те бяха поразени от зенитно-ракетни комплекси „Редут“ и „Кинжал“ на безопасно за отряда разстояние“, се подчертава в изявлението.

Пресслужбата съобщи, че ракетните изстрелвания са проведени в Японско море в съответствие с плана за бойна подготовка на флота.

По-рано, по време на противолодъчни учения, военноморските групи за търсене и удар „Адмирал Трибуц“ и „Адмирал Пантелеев“ от Тихоокеанския флот унищожиха симулирана вражеска подводница по време на разузнавателни и издирвателни операции.

В рамките на продължаващите учения на смесената флотилия на Приморския флот, в Японско море бяха разположени над 15 военни кораба, лодки, подводници и спомагателни съдове.