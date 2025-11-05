Новини
The New York Times: Недостигът на новобранци принуди Киев да въведе срочни договори
The New York Times: Недостигът на новобранци принуди Киев да въведе срочни договори

5 Ноември, 2025 06:44, обновена 5 Ноември, 2025 06:50

Това нововъведение обаче не само не замества мобилизацията, но и позволява повторно повикване на войници по договор след едногодишно отлагане

The New York Times: Недостигът на новобранци принуди Киев да въведе срочни договори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще въведе система за срочна военна служба в допълнение към съществуващата система за наборна военна служба в украинските въоръжени сили на фона на силен недостиг на новобранци, съобщи The New York Times.

Съществуващата система за постоянни договори предизвика сериозни опасения сред украинците, тъй като, както отбелязва вестникът, „това е еднопосочен билет за фронта“. Новата система предвижда договори за срок до пет години.

Това нововъведение обаче не само не замества мобилизацията, но и позволява повторно повикване на войници по договор след едногодишно отлагане.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 че как така

    12 1 Отговор
    НЯМА НОВОБРАНЦИ ---ВСУ НАПРЕДВА

    06:53 05.11.2025

  • 4 Мдаа

    19 0 Отговор
    Поредната форма на насилствено бусифициране! Но и това няма да помогне много. Края на кървавия киевски режим наближава.

    06:55 05.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 0 Отговор
    Утилизацията на славяните от печатарите продължава.

    Нужно е ново жизнено пространство за Нова Х.Азари.я.

    06:55 05.11.2025

  • 6 Наблюдател

    18 1 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.

    06:56 05.11.2025

  • 7 Изкукуригал

    14 1 Отговор
    И срочен и безсрочен няма значение вече всички разбраха че запада ги използва да разрушат Русия и не искат да стават жертвени агнета

    06:57 05.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    3 14 Отговор
    Ничего страшного !!!
    Първи ден съм резервист, вали сняг, холодно, копая някъви окопи и мятам гранати. Толкова е забавно, че плача. Спасибо Путин 😁😁👍

    Коментиран от #11

    06:57 05.11.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    16 0 Отговор
    Фашистите опразниха улиците!

    06:58 05.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НОВ ВРЪХ ПОКОРЯВАШ

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":

    ВСЕКИ ДЕН----само сподели подскочи ли или сигурно леко меко се изпусна

    Коментиран от #14

    07:01 05.11.2025

  • 12 жик так

    4 0 Отговор
    Айде козляците , подписвате договора . Не се офлянквайте . Сега ви се е паднало .

    07:04 05.11.2025

  • 13 име

    8 0 Отговор
    Хайде, сopocнята, заповядайте! Парафа, кетапа, чeмoдaн, вoкзaл, Кииф и разпределение на фронта да копате окопи за бандерите, че ще им трябват нови отбранителни линии. Щото старите не са стратегически важни ;)

    07:04 05.11.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "НОВ ВРЪХ ПОКОРЯВАШ":

    Сделаю все каквото ми нареди товарищь Путин !!!
    Так надо сынок, так надо ми каза той. Иди умирать 😄

    Коментиран от #17, #18, #20, #22

    07:05 05.11.2025

  • 15 Иво Инджев

    5 0 Отговор
    И аз вече съм за Русия зеления е постоянно дрогиран

    07:07 05.11.2025

  • 16 БРАВО

    4 0 Отговор
    А за онези между 16 и 18г какъв договор предлагат?!

    Коментиран от #19

    07:08 05.11.2025

  • 17 жик так

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    Чисто и просто ?...Къпан козляк !!!

    07:08 05.11.2025

  • 18 тавариш

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    мне сказали розов еднорог -----и много СМАЗОЧНИ материали -меид ин ЕУ

    07:10 05.11.2025

  • 19 МАКС

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "БРАВО":

    СЕДМИЧЕН -----ПОСЛЕ ХЛАДИЛНИКА

    07:12 05.11.2025

  • 20 хикочко..

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    А бе дуземен джуджак,още ли си тука-взимай бгбандерските гномове и бегайте да помагате да копате трапове съссирскио за укронатьциститье в покровскье

    07:12 05.11.2025

  • 21 Като загуби и тези

    3 0 Отговор
    10 000 в чувала който им спретнаха за Коледа в красноармейск ще се чудят как да ги попълнят.

    07:16 05.11.2025

  • 22 Той всъщност Покровск се оказа, че

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    също като Мариупол, Бахмут, Угледар, Торецк, Авдеевка, Часов Яр и т.н., нямал никакво стратегическо значение.

    07:16 05.11.2025

  • 23 Само не

    0 1 Отговор
    Разбирам защо европейците които желаят унищожението на Русия не отидат да помагат на фронта?! Русофилите в България не смятат че Путин е изградил правилната система в русия и не мислят че Путин трябва да остане на власт. Но русофобите боготворят Урсула,кая,макарона ,мерц и зеления и трябва да им помогнат

    07:17 05.11.2025

  • 24 Че къде са им новобранците, че

    2 0 Отговор
    не стигат?Да не са дали фира нещо?

    07:20 05.11.2025

  • 25 Как пък един форумен

    1 0 Отговор
    укротрол не замина за Украйна да избива омразните му руснаци, ама само драска от дивана във форума на Факти бг.!

    07:22 05.11.2025

  • 26 Той всъщност и Купянск

    1 0 Отговор
    нямал ама каквото и да е стратегическо значение.

    07:23 05.11.2025

