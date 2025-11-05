The New York Times: Недостигът на новобранци принуди Киев да въведе срочни договори

Украйна ще въведе система за срочна военна служба в допълнение към съществуващата система за наборна военна служба в украинските въоръжени сили на фона на силен недостиг на новобранци, съобщи The New York Times.

Съществуващата система за постоянни договори предизвика сериозни опасения сред украинците, тъй като, както отбелязва вестникът, „това е еднопосочен билет за фронта“. Новата система предвижда договори за срок до пет години.

Това нововъведение обаче не само не замества мобилизацията, но и позволява повторно повикване на войници по договор след едногодишно отлагане.