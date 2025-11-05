The New York Times: Недостигът на новобранци принуди Киев да въведе срочни договори

Украйна ще въведе система за срочна военна служба в допълнение към съществуващата система за наборна военна служба в украинските въоръжени сили на фона на силен недостиг на новобранци, съобщи The New York Times.
Съществуващата система за постоянни договори предизвика сериозни опасения сред украинците, тъй като, както отбелязва вестникът, „това е еднопосочен билет за фронта“. Новата система предвижда договори за срок до пет години.
Това нововъведение обаче не само не замества мобилизацията, но и позволява повторно повикване на войници по договор след едногодишно отлагане.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 че как така
06:53 05.11.2025
4 Мдаа
06:55 05.11.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нужно е ново жизнено пространство за Нова Х.Азари.я.
06:55 05.11.2025
6 Наблюдател
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
06:56 05.11.2025
7 Изкукуригал
06:57 05.11.2025
8 Pyccкий Карлик
Първи ден съм резервист, вали сняг, холодно, копая някъви окопи и мятам гранати. Толкова е забавно, че плача. Спасибо Путин 😁😁👍
Коментиран от #11
06:57 05.11.2025
9 Ивелин Михайлов
06:58 05.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НОВ ВРЪХ ПОКОРЯВАШ
До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":ВСЕКИ ДЕН----само сподели подскочи ли или сигурно леко меко се изпусна
Коментиран от #14
07:01 05.11.2025
12 жик так
07:04 05.11.2025
13 име
07:04 05.11.2025
14 Pyccкий Карлик
До коментар #11 от "НОВ ВРЪХ ПОКОРЯВАШ":Сделаю все каквото ми нареди товарищь Путин !!!
Так надо сынок, так надо ми каза той. Иди умирать 😄
Коментиран от #17, #18, #20, #22
07:05 05.11.2025
15 Иво Инджев
07:07 05.11.2025
16 БРАВО
Коментиран от #19
07:08 05.11.2025
17 жик так
До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":Чисто и просто ?...Къпан козляк !!!
07:08 05.11.2025
18 тавариш
До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":мне сказали розов еднорог -----и много СМАЗОЧНИ материали -меид ин ЕУ
07:10 05.11.2025
19 МАКС
До коментар #16 от "БРАВО":СЕДМИЧЕН -----ПОСЛЕ ХЛАДИЛНИКА
07:12 05.11.2025
20 хикочко..
До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":А бе дуземен джуджак,още ли си тука-взимай бгбандерските гномове и бегайте да помагате да копате трапове съссирскио за укронатьциститье в покровскье
07:12 05.11.2025
21 Като загуби и тези
07:16 05.11.2025
22 Той всъщност Покровск се оказа, че
До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":също като Мариупол, Бахмут, Угледар, Торецк, Авдеевка, Часов Яр и т.н., нямал никакво стратегическо значение.
07:16 05.11.2025
23 Само не
07:17 05.11.2025
24 Че къде са им новобранците, че
07:20 05.11.2025
25 Как пък един форумен
07:22 05.11.2025
26 Той всъщност и Купянск
07:23 05.11.2025