Новини
Свят »
Русия »
Русия съобщи за свалени 40 украински дрона за една нощ
  Тема: Украйна

Русия съобщи за свалени 40 украински дрона за една нощ

5 Ноември, 2025 10:57 609 16

  • русия-
  • свалени-
  • дрон-
  • украйна-
  • дронове

Според Руското министерство на отбраната атаките са били насочени към няколко области, включително Воронеж, Ростов и Орел, където са нанесени щети на жилищни сгради.

Русия съобщи за свалени 40 украински дрона за една нощ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е унищожила общо 40 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха над руски области 40 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в изявлението на ведомството.

Още новини от Украйна

По информация на министерството, 11 дрона са били свалени над Воронежка област, а 8 - над Ростовска област. В град Орел са нанесени щети на осем жилища, съобщи в канала си в „Телеграм“ губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от ТАСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    10 4 Отговор
    Безсилието на натю вече е трагикомично.

    10:59 05.11.2025

  • 2 Дон Корлеоне

    4 10 Отговор
    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала

    11:01 05.11.2025

  • 3 Пич

    3 3 Отговор
    Украйна вече не е интересна ! Знаете че се занимавам със старинни писания , и някога там видях едни гравюри , които както казва народа , са - ни в клин , ни в ръкав ! Тогава не разбрах какво виждам. Гравюрите са зловещи , и без никакви обяснения и връзка с текстовете. Изобразяват средновековна Европа , хубави дворци и площади с добре облечени европейци според модата на средновековието. И нахлуването на някакви туземци или диваци с неевропейски черти , които масово избиват европейците , подреждат главите им в редици и пирамиди , а някои дори пекат насечени човешки парчета и ги ядат. Тогава изказвахме мнения , че или художника осмива църквата и гонението на вещици , или осмива някой жесток управляващ и подобни . Сега разбирам , че нищо не сме разбрали! Художника не е рисувал нещо което е станало , а което ще стане !!! Художникът ни е оставил предсказания за бъдещето на Европа !!! И вече някъде започват да се изпълняват !!! Диваците избиват хората на Европа !!!

    Коментиран от #7

    11:01 05.11.2025

  • 4 Гориил

    12 2 Отговор
    За всяка жилищна сграда в Русия, Украйна ще загуби фабрика или електроцентрала.

    11:08 05.11.2025

  • 5 Ухааа

    3 8 Отговор
    А за не свалени някога да е съобщила. Украинците поне си казват, от толкова изстреляни колко свалени. А Рашата сваля всичко, само дето някоя рафинерия гръмне.

    Коментиран от #6

    11:09 05.11.2025

  • 6 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ухааа":

    Един или два дрона не могат да унищожат петролна рафинерия. Говорим за разрушителното въздействие на отломки от ракети за въздушна отбрана. Но дори те не могат да повредят гигантски нефтохимически заводи. Говорим за малки пожарни зони (приблизително 0,1-0,2 процента от общата площ на завода). Обикновено щетите се отстраняват в рамките на дни.За да се унищожи целият завод, биха били необходими две или три пълноценни, мощни ракети като „Таурус“ или „Стормшедоу“. Но Киев не разполага с такива ракети. Ако се появят, Русия разполага с най-добрите системи за противовъздушна отбрана в света. В такъв случай ответни удари биха били извършени с ракетни системи „Орешник“ или „Искандер“.

    11:19 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гощо

    2 3 Отговор
    Покровск превзехме ли го вече! 21 месеца опитите не свършват! На три дни от Киев сме!

    11:24 05.11.2025

  • 9 ЪХЪ

    3 2 Отговор
    Ако верно са свалили 40 дрона, значи 240 са поразил целите.

    11:26 05.11.2025

  • 10 Истината

    3 3 Отговор
    Помня че и кораба Москва беше унищожил няколко дрона!

    Коментиран от #13

    11:26 05.11.2025

  • 11 хикочко..

    4 0 Отговор
    Оти бгбандерските журналя не споменават че със каждий ден процентите на всуто на кiевската хунта в покровскье намаляват..и вече държать само 10% от важния донбаски транспортен възел,но до края на седмицата-масковците ще ги вземат

    11:28 05.11.2025

  • 12 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "доктор":

    С отявлени глупаци не комуникирам !!!

    11:31 05.11.2025

  • 13 болгарин..

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Кораби се правят,ама бандерците намаляват..даже масква изпрати спець поздрави на тагаренков че е изпратил доста качествено железо за скраб на кiевската хунта и след дезинфекцията на зеленио мухал-кремля ще има да топи от него поне цель год

    Коментиран от #14

    11:34 05.11.2025

  • 14 маке..

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "болгарин..":

    Така е..тва бг-тата са много дашно племе-преди време они ни дадоха стотина танкове и толкоз гаубици,а ния от бугаритье нищо нещем и ги пратихме заскраб,а пък тагаренковь още по дашен и от костовь-прати на зеленио шмъркач всичките си бетери и емтелбета,та после кремля да топи безплатна бгскраб

    Коментиран от #16

    11:44 05.11.2025

  • 15 Абе що ме боли

    0 0 Отговор
    За Руските лъжи.

    11:55 05.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания