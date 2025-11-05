Русия съобщи за свалени 40 украински дрона за една нощ

Руското министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е унищожила общо 40 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха над руски области 40 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в изявлението на ведомството.

Още новини от Украйна

По информация на министерството, 11 дрона са били свалени над Воронежка област, а 8 - над Ростовска област. В град Орел са нанесени щети на осем жилища, съобщи в канала си в „Телеграм“ губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от ТАСС.