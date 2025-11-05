Русия съобщи за свалени 40 украински дрона за една нощ

Руското министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е унищожила общо 40 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха над руски области 40 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в изявлението на ведомството.
По информация на министерството, 11 дрона са били свалени над Воронежка област, а 8 - над Ростовска област. В град Орел са нанесени щети на осем жилища, съобщи в канала си в „Телеграм“ губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от ТАСС.
1 Вашето мнение
10:59 05.11.2025
2 Дон Корлеоне
11:01 05.11.2025
3 Пич
Коментиран от #7
11:01 05.11.2025
4 Гориил
11:08 05.11.2025
5 Ухааа
Коментиран от #6
11:09 05.11.2025
6 Гориил
До коментар #5 от "Ухааа":Един или два дрона не могат да унищожат петролна рафинерия. Говорим за разрушителното въздействие на отломки от ракети за въздушна отбрана. Но дори те не могат да повредят гигантски нефтохимически заводи. Говорим за малки пожарни зони (приблизително 0,1-0,2 процента от общата площ на завода). Обикновено щетите се отстраняват в рамките на дни.За да се унищожи целият завод, биха били необходими две или три пълноценни, мощни ракети като „Таурус“ или „Стормшедоу“. Но Киев не разполага с такива ракети. Ако се появят, Русия разполага с най-добрите системи за противовъздушна отбрана в света. В такъв случай ответни удари биха били извършени с ракетни системи „Орешник“ или „Искандер“.
11:19 05.11.2025
8 Гощо
11:24 05.11.2025
9 ЪХЪ
11:26 05.11.2025
10 Истината
Коментиран от #13
11:26 05.11.2025
11 хикочко..
11:28 05.11.2025
12 Пич
До коментар #7 от "доктор":С отявлени глупаци не комуникирам !!!
11:31 05.11.2025
13 болгарин..
До коментар #10 от "Истината":Кораби се правят,ама бандерците намаляват..даже масква изпрати спець поздрави на тагаренков че е изпратил доста качествено железо за скраб на кiевската хунта и след дезинфекцията на зеленио мухал-кремля ще има да топи от него поне цель год
Коментиран от #14
11:34 05.11.2025
14 маке..
До коментар #13 от "болгарин..":Така е..тва бг-тата са много дашно племе-преди време они ни дадоха стотина танкове и толкоз гаубици,а ния от бугаритье нищо нещем и ги пратихме заскраб,а пък тагаренковь още по дашен и от костовь-прати на зеленио шмъркач всичките си бетери и емтелбета,та после кремля да топи безплатна бгскраб
Коментиран от #16
11:44 05.11.2025
15 Абе що ме боли
11:55 05.11.2025
