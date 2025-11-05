Сергей Рябков: Струпването на американски войски в Карибите засилва напрежението

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че струпването на американски войски в Карибско море е „необосновано“ и допринася за нарастване на напрежението в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Москва американската военна кампания в Карибския басейн и източната част на Тихия океан, която Вашингтон представя като операция срещу незаконния трафик на наркотици, е довела до нападения срещу най-малко 14 плавателни съда, при които са загинали 61 души. През последните месеци САЩ са увеличили значително военното си присъствие в района.

„Постоянно сме в контакт, не го крием. Дневният ред е широк, като въпросите за сигурността заемат централно място“, заяви Рябков, отговаряйки на въпрос за комуникацията между Москва и Вашингтон на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно възможни ядрени опити.

Руският дипломат добави, че евентуална среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп изисква щателна подготовка, върху която в момента работят външните министерства на двете държави, цитира ТАСС.