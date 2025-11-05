Новини
Сергей Рябков: Струпването на американски войски в Карибите засилва напрежението

5 Ноември, 2025 11:26 517 15

  • сергей рябков-
  • американски войски-
  • карибите-
  • напрежение-
  • русия

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков определи военната активност на САЩ в региона като необоснована и призова за дипломатически подход.

Сергей Рябков: Струпването на американски войски в Карибите засилва напрежението - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че струпването на американски войски в Карибско море е „необосновано“ и допринася за нарастване на напрежението в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Москва американската военна кампания в Карибския басейн и източната част на Тихия океан, която Вашингтон представя като операция срещу незаконния трафик на наркотици, е довела до нападения срещу най-малко 14 плавателни съда, при които са загинали 61 души. През последните месеци САЩ са увеличили значително военното си присъствие в района.

„Постоянно сме в контакт, не го крием. Дневният ред е широк, като въпросите за сигурността заемат централно място“, заяви Рябков, отговаряйки на въпрос за комуникацията между Москва и Вашингтон на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно възможни ядрени опити.

Руският дипломат добави, че евентуална среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп изисква щателна подготовка, върху която в момента работят външните министерства на двете държави, цитира ТАСС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    2 3 Отговор
    България трябва да премине към Русия и да си осигурим правителство, което винаги да работи в интерес на Москва. Това ние единственият шанс да оцелеем!

    Коментиран от #4

    11:32 05.11.2025

  • 2 Карибски пирати

    3 0 Отговор
    Чисто пиратство е да потапяш кораби без съд и присъда.

    11:33 05.11.2025

  • 3 Гориил

    5 0 Отговор
    Това означава, че Кремъл приема сериозно възможността за локална война, в която американците ще бъдат въвлечени за дълго време с неясен изход.Русия и Китай ще подкрепят младата боливарска демокрация.Освен това, Москва и Пекин не са изчерпали потенциала за продължителна военна кампания в Нигерия.

    11:35 05.11.2025

  • 4 Трол си

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    От пасоля си! никакъв българин не си 🤩🤡

    Коментиран от #13

    11:36 05.11.2025

  • 5 Пентагонът

    2 0 Отговор
    Това не е струпване това е учение🤑🤑🤑

    11:36 05.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Гръмнете изкуфелия пенсионер 👍

    Коментиран от #10

    11:42 05.11.2025

  • 7 вярно има 5-6 армии

    1 0 Отговор
    ами може и РФ да прати кораби и ракети и те да потопят 20 лодки . в еквадор доста се стреляха .

    11:42 05.11.2025

  • 8 Ко стааа бе?

    1 1 Отговор
    Покровск за три дни.

    Коментиран от #11

    11:46 05.11.2025

  • 9 Гориил

    1 1 Отговор
    Знаем със сигурност, че ивицата Газа е нищо повече от бомба със закъснител. Точно както режимът в Сирия е краткотраен и нестабилен.Дори най-умерените ислямски лидери предпочитат руски оръжия.

    11:47 05.11.2025

  • 10 вагнерь..

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Има ли бгбандерски джуджаци за карибите-чакаме центаджийските гномчета..ние сме вече там

    Коментиран от #12, #14

    11:49 05.11.2025

  • 11 смотань бандерець..

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ко стааа бе?":

    Остават още три процента и всички хлопци на сирскио в котело..за бандерско кяпчоное мясо

    11:51 05.11.2025

  • 12 доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "вагнерь..":

    Има изкуфяли копейки за избиване.

    Коментиран от #15

    11:54 05.11.2025

  • 13 чекисть..

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол си":

    Добре че беше нашио цар освободитель та днес да има бг-та-иначе ако бехте чекали на юръпо съслегето и алабино..днеска щяхте да плямпате със шалварете и фереджетата на станбулски

    11:56 05.11.2025

  • 14 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "вагнерь..":

    Големи нигерийски петролни барони са замесени в престъпления срещу християни.Границата между демокрацията и феодалната мафия е тънка и крехка. Държавите, които трафикират хора и отглеждат кокаин, могат да се считат за примери за демокрация, но производителите на кафе и захарна тръстика рискуват да бъдат включени в списъка на терористични държави.

    11:58 05.11.2025

  • 15 деди..

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    Шизо докторчето от карлук0вски0 диспансер е минал на по яки неодобрени субстанций..от мисалта че бандерско си отива

    12:02 05.11.2025

