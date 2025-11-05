Сергей Рябков: Струпването на американски войски в Карибите засилва напрежението

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че струпването на американски войски в Карибско море е „необосновано“ и допринася за нарастване на напрежението в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според Москва американската военна кампания в Карибския басейн и източната част на Тихия океан, която Вашингтон представя като операция срещу незаконния трафик на наркотици, е довела до нападения срещу най-малко 14 плавателни съда, при които са загинали 61 души. През последните месеци САЩ са увеличили значително военното си присъствие в района.
„Постоянно сме в контакт, не го крием. Дневният ред е широк, като въпросите за сигурността заемат централно място“, заяви Рябков, отговаряйки на въпрос за комуникацията между Москва и Вашингтон на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно възможни ядрени опити.
Руският дипломат добави, че евентуална среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп изисква щателна подготовка, върху която в момента работят външните министерства на двете държави, цитира ТАСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4
11:32 05.11.2025
2 Карибски пирати
11:33 05.11.2025
3 Гориил
11:35 05.11.2025
4 Трол си
До коментар #1 от "Българин":От пасоля си! никакъв българин не си 🤩🤡
Коментиран от #13
11:36 05.11.2025
5 Пентагонът
11:36 05.11.2025
6 Pyccкий Карлик
Коментиран от #10
11:42 05.11.2025
7 вярно има 5-6 армии
11:42 05.11.2025
8 Ко стааа бе?
Коментиран от #11
11:46 05.11.2025
9 Гориил
11:47 05.11.2025
10 вагнерь..
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":Има ли бгбандерски джуджаци за карибите-чакаме центаджийските гномчета..ние сме вече там
Коментиран от #12, #14
11:49 05.11.2025
11 смотань бандерець..
До коментар #8 от "Ко стааа бе?":Остават още три процента и всички хлопци на сирскио в котело..за бандерско кяпчоное мясо
11:51 05.11.2025
12 доктор
До коментар #10 от "вагнерь..":Има изкуфяли копейки за избиване.
Коментиран от #15
11:54 05.11.2025
13 чекисть..
До коментар #4 от "Трол си":Добре че беше нашио цар освободитель та днес да има бг-та-иначе ако бехте чекали на юръпо съслегето и алабино..днеска щяхте да плямпате със шалварете и фереджетата на станбулски
11:56 05.11.2025
14 Гориил
До коментар #10 от "вагнерь..":Големи нигерийски петролни барони са замесени в престъпления срещу християни.Границата между демокрацията и феодалната мафия е тънка и крехка. Държавите, които трафикират хора и отглеждат кокаин, могат да се считат за примери за демокрация, но производителите на кафе и захарна тръстика рискуват да бъдат включени в списъка на терористични държави.
11:58 05.11.2025
15 деди..
До коментар #12 от "доктор":Шизо докторчето от карлук0вски0 диспансер е минал на по яки неодобрени субстанций..от мисалта че бандерско си отива
12:02 05.11.2025