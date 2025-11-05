Молдова прекратява дейността на Руския културен център в Кишинев

Правителството на Молдова реши да закрие Руския център за наука и култура (РЦНК) в столицата Кишинев, съобщиха властите след първото заседание на новия кабинет, ръководен от премиера Александър Мунтяну, предава News.bg.
Министърът на културата Кристиан Жардан заяви, че след началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. центърът е бил използван като „инструмент в хибридната война на Русия срещу Молдова“. По думите му решението има за цел да защити националната сигурност и информационното пространство на страната.
„Продължаването на споразумението вече не е приложимо в настоящата геополитическа ситуация и би могло да бъде използвано от Руската федерация за разпространение на изкривена информация“, посочи Жардан, цитиран от Интерфакс.
Още през февруари молдовското Министерство на външните работи обвини Русия в нарушаване на въздушното пространство след няколко инцидента с дронове и обяви намерение да закрие РЦНК. В отговор ведомството едностранно прекрати междуправителственото споразумение между двете страни от 1998 г., което уреждаше дейността на културните центрове.
