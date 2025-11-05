Новини
Молдова прекратява дейността на Руския културен център в Кишинев

5 Ноември, 2025 12:37 576 17

  • молдова-
  • културен център-
  • кишинев-
  • русия

Новото правителство на премиера Александър Мунтяну посочва, че решението цели защита на националната сигурност от „хибридното влияние“ на Москва.

Молдова прекратява дейността на Руския културен център в Кишинев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Молдова реши да закрие Руския център за наука и култура (РЦНК) в столицата Кишинев, съобщиха властите след първото заседание на новия кабинет, ръководен от премиера Александър Мунтяну, предава News.bg.

Министърът на културата Кристиан Жардан заяви, че след началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. центърът е бил използван като „инструмент в хибридната война на Русия срещу Молдова“. По думите му решението има за цел да защити националната сигурност и информационното пространство на страната.

„Продължаването на споразумението вече не е приложимо в настоящата геополитическа ситуация и би могло да бъде използвано от Руската федерация за разпространение на изкривена информация“, посочи Жардан, цитиран от Интерфакс.

Още през февруари молдовското Министерство на външните работи обвини Русия в нарушаване на въздушното пространство след няколко инцидента с дронове и обяви намерение да закрие РЦНК. В отговор ведомството едностранно прекрати междуправителственото споразумение между двете страни от 1998 г., което уреждаше дейността на културните центрове.


Молдова (Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боклука

    10 8 Отговор
    Всеки го наритва на вън

    12:44 05.11.2025

  • 2 Гориил

    12 6 Отговор
    Затворете и продавайте виното си в Европа.

    Коментиран от #4, #17

    12:45 05.11.2025

  • 3 НИЕ

    6 5 Отговор
    С Мoсква сега и в бъдещето!

    12:52 05.11.2025

  • 4 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    СКОРО ТЕЗИ ЩЕ СТРОЯТ НОВИ ГРОБИЩА КАТО УКРАЙНА ...80% ТАМ СА РУСНАЦИ..ТАКА СТАВА ПРИ КУПЕНИ ИЗБОРИ КАТО В БЪЛГАРИЯ .АКО НЯКОЙ СИ МИСЛИ ЧЕ ЕВРОПЕЕЦ ЧЕ СЕ БИЕ ЗА БЪЛГАРСКИТОФАШИСТКО ПРАВИТЕЛСТВО МНОГООО СЕ ЛЪЖЕ

    Коментиран от #6

    12:53 05.11.2025

  • 5 айдеее, следващата

    11 1 Отговор
    укра. И тези ще "защитават" сащиянската демонстрация? Изгори, за да живеят други добре!

    12:53 05.11.2025

  • 6 доктор

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #8, #11

    12:55 05.11.2025

  • 7 Реалист

    9 1 Отговор
    И украинците започнаха тъка !

    13:02 05.11.2025

  • 8 Ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "доктор":

    Дали "копейките" вкараха България в тази мизерия на еврошушумигите? Пландемии, войни, силна инфлация и сега да плащаме и милиони за други? Миграцията? И за укра милиардите? Зелени, жълти и смотани сделки? Щели да спасяват планетата, но си летят с личните самолети на "зелените конференции" по света?
    Докато нашите пенсионери издъхват и имаме и т.н. "работещи бедни", държавата се занимава да спасява "бежанци" от края на света, които даже и НЕ са бежанци по международните договори!
    При едно сравение: По време на соца държавата беше абсолютно социална и нямаше умиращи от глад, всеки ден намушкани, убити, надрусани или утрепали себе си и другите с коли... Сега даже и в училищата децата ходят с ножове...Цените на храната в соца бяха много ниски, много години. Медицината беше еднаква за всички и на високо ниво. Сегашната система НЕ е направена от "копейките", онази беше създадена от тях! И беше НАРОДНА. А това сега е система на мафията!

    Коментиран от #13

    13:04 05.11.2025

  • 9 А в София кога?

    4 8 Отговор
    Там е свърталище на руските шпиони и дезинформация!

    Коментиран от #12

    13:05 05.11.2025

  • 10 Анатолий

    9 2 Отговор
    Закривайте колкото си искате! Предатели, дошли на власт с измама и фалшифицирани избори. Няма хибридна война, ние просто ви мразим безплатно. Завинаги с Русия!

    13:06 05.11.2025

  • 11 Атанас

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "доктор":

    "Количество" копейки? Не знаеш кога е "количество" и кога са "бройни единици". Такова ти е нивото :)

    Коментиран от #15

    13:08 05.11.2025

  • 12 "свърталище на

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "А в София кога?":

    ..руските шпиони"?
    Е, да. Така е. НО, сащиянските са на власт вече над 35 години...

    13:10 05.11.2025

  • 13 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха":

    Загинали в ПТП през 1989 година -1280 човека!
    Загинали в ПТП през 2024 година - 478 човека !
    Хахахаха....

    13:11 05.11.2025

  • 14 Никой не ще оркската проказа!

    2 3 Отговор
    Крепостните нацисти дома да си стоят, на Си да го целиват!

    13:13 05.11.2025

  • 15 Вачтниче,

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Атанас":

    Не се обаждай, че само ви се смеем на глапАстите...

    13:16 05.11.2025

  • 16 Копейкин

    1 3 Отговор
    А в София кога ще разтурим гнездото на шпионите и руските нацисти!?

    13:19 05.11.2025

  • 17 Никой не им го ще

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Никой не им иска виното. В България го продават в Березка, дори в акциите 2за1 трудно върви. Само "Советское игристое" изчезва за Нова година, макар че се бяха отказали от името, но го върнаха след няколко години.

    13:21 05.11.2025